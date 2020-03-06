24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2207:4713:4416:5719:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هل حقا صديقنا سعيد جُلمودِ صخرٍ حطّه السيلُ؟ (5.00)

  2. مواطن إيطالي يختار اعتناق الإسلام في تزنيت (5.00)

  3. أوباما ينصح بالهدوء وترك الكمامات أمام "كورونا" (5.00)

  4. الحكومة تتجه إلى سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب (5.00)

  5. العثماني يحذر من ترويع المغاربة بـ"الأخبار الزائفة" حول "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | "البيجيدي" يتجاهل "كورونا" ويعقد اجتماعا بالعيون

"البيجيدي" يتجاهل "كورونا" ويعقد اجتماعا بالعيون

"البيجيدي" يتجاهل "كورونا" ويعقد اجتماعا بالعيون
هسبريس من العيون
الجمعة 06 مارس 2020 - 09:05

في وقت تشدد السلطات المغربية إجراءاتها الاحترازية لمواجهة خطر تفشي فيروس "كورونا" القاتل، الذي يهدد حياة المغاربة، من خلال منع جميع التظاهرات الكثيفة والمختلطة، يواصل حزب العدالة والتنمية عقد اجتماعاته الخطابية بكبرى حواضر الصحراء المغربية.

ورغم قرار الحكومة، التي يترأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قرر الأخير عقد مهرجانه الخطابي السبت القادم بمدينة العيون، متجاهلا الإجراءات الضرورية المتخذة لمنع جميع التظاهرات الرياضية والفنية والثقافية التي يشارك فيها أكثر من 1000 شخص من المقيمين في التراب الوطني في حالة إقامتها في أماكن مغلقة أو محددة، بالإضافة إلى منع كل المهرجانات باستثناء المواسم.

وفي ظل بقاء الباب مفتوحا على زيادة أعداد المصابين بالفيروس القاتل بالمملكة، يأبى "حزب المصباح" إلغاء مهرجانه الخطابي الذي يؤطره أمينه العام سعد الدين العثماني، وأعضاء من أمانته العامة، بفضاء مغلق (قصر المؤتمرات)، ما قد يزيد من سرعة انتشار الوباء القاتل.

أحد أعضاء الأمانة العامة للحزب أكد في اتصال هاتفي مع جريدة هسبريس الإلكترونية أن "الحزب ماض في تنظيم المهرجان الخطابي بالعيون" موردا: "إلى حدود اللحظة لا يوجد قرار إلغاء الحدث الهام بالأقاليم الجنوبية".

وأورد المسؤول الذي رفض إدراج اسمه أن "النشاط المرتقب تنظيمه نهاية الأسبوع بالعيون لا يدخل في إطار المهرجانات المحظورة أو المهددة لحياة المغاربة"، لافتا إلى أن "الحدث لا يحتمل مشاركة الأجانب أو المغاربة القادمين من الدول التي يجتاحها فيروس كورونا القاتل".

وكان مصطفى الخلفي، عضو أمانة حزب العدالة والتنمية، أكد في وقت سابق، خلال رده على الرسائل الموجهة إلى الحزب بخصوص تنظيم المهرجان الخطابي بالعيون، أن "العمل السياسي لحزب العدالة والتنمية ليس موسمياً، بل عمل دائم".

وأضاف الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق أن "أنشطة الحزب غير محصورة في المركز، وإنما تمتد إلى جميع الجهات والأقاليم بدون استثناء"، لافتا إلى أن "هذه الزيارة ستكون فرصة للتواصل والحوار مع مختلف الفعاليات على المستوى المحلي".

وأردف عضو الأمانة العامة لـ"حزب المصباح": "هذه الزيارة ذات رسالة سياسية تؤكد أن قضية الصحراء المغربية قضية جميع المغاربة، ما يحتم تواصل المبادرات الهادفة إلى دعم الفعل السياسي داخل الصحراء المغربية؛ وهو الخيار الذي أكد عليه الحزب وجسده بسلسلة من المبادرات، واليوم تأتي هذه الخطوة لتجسيده على أرض الواقع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - هشام الجمعة 06 مارس 2020 - 09:14
كل من يتعامل مع مخاطر الفيروسات باستهزاء لا يعرف خطورة الوضع اليوم استهزاء و غدا بكاء و نواح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - الانتخابات الجمعة 06 مارس 2020 - 09:21
كل مايهم هذا الحزب هو الانتخابات والكراسي المريحة لانهم ولفوها اما هموم الناس فبعيدة كل البعد عنهم .فقط يوزعون الكلام مند عهد حكومة هذا الحزب والبلد يتذيل سلم الترتيب في كل المؤشرات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - mayssa الجمعة 06 مارس 2020 - 09:23
بقات ليهم غير المساجد جاهم حيط صغير بغاو يمنعوا الصلاة فيه أما السياسة يجوز التجمع فيها. أكبر منافقين موجودين على كرة الأرضية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - زهرة الجمعة 06 مارس 2020 - 09:25
لأنهم أصلا نوات الفيروسات ويصدرون للشعب المغربي فيروس قهرون و كلخونا و جهلونا و مرضونا وووو و ياربي يذخل عليهم شي شينوي و يعطس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - ايت واعش الجمعة 06 مارس 2020 - 09:28
لا نستغرب اذا عرفنا ان رئيس الحكومة عاجز عن منع القادمين من الدول المؤلؤءة واولها ايطاليا منفد الوباء،وادا عرفنا ان تيارات الاسلام السياسي لا تهمها صحة مواطنيها بقدر ما يهم احراز كراسي ومناصب، وقد تشابه تنظيم البيجدي لمؤتمره بتنظيم ايران للانتخابات رغم مخاطر تفشي فيروس قاتل بين الناس .الاسلاميون كارثة على البلدان التي يتواجدون فيها هم رافعة التخلف ومن اسباب تدهور الامم...ولكن دعهم ينظمون المؤتمرات وفي صناديق الاقتراع سيعاقبون ...اسؤء حكومة في تاريخ المغرب كله...لا يختلف العثماني عن علي خامنئي كلاهما مريض بسؤء تقدير المخاطر وكلاهما يضع صحة وسلامة مواطنيه في مهب الريح .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - هشام كولميمة الجمعة 06 مارس 2020 - 09:28
ليس بالضرورة إذا لم يحضر فيه أي أجنبي جاء من دولة متفش فيها الفيروس أنه سيقام هذا المهرجان الخطابي...أم أن أعضاء هذا الحزب "مسلمون" و لن يمسهم الفيروس.ههههههه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - Fellah الجمعة 06 مارس 2020 - 09:37
ما يخيف المغاربة الان هو جفافو نا. و فساد ونا وريعو نا. اكثر من كو رونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - اﻻستغﻻل البشع للدين!! الجمعة 06 مارس 2020 - 09:40
مؤخراً العدالة والتنمية اقامة الدنيا واقعدتها بزعمهم منعوا من تجمعات في الرباط !! واﻻن والكل يعلم ان كل التظاهرات والتجمعات ممنوعة لسبب كورونا ، والحزب المارق تحدى الكل وبدأ ينشر سمومه المعتادة ﻻستمرار في نهب أموال الشعب تحت غطاء المسؤولية المزيفة والمغشوشة !! وﻻ احد يبالي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه(من طلب إﻻمارة فﻻ تعطى له ) أجيبوا ايها المعممين !! رغم اننا سئمنا من تاويﻻتكم !! تجار دين ...تجار ان لم نقل فجار . ( وان الفجار لفى جحيم )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - بنكبور الجمعة 06 مارس 2020 - 09:41
وااافيروس كورونا ماهايشدهومشي حيتاش هناك الحرارة مرتفعة جدا في اااالعيون و الصحراء المغربية التي ستبقى مغربية إلى ان يرث الله الارض و من عليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - youssef de sygh الجمعة 06 مارس 2020 - 09:41
من البدايه هدا الحزب لا يهمه أمر شعب المغرب ما يهمهم هي العمله لصالحهم
أردوغانات المغرب!!!
إنشاء الله تعالى يخلصنا منهم وأتمنى الفوز لحكومه تيكنوقراطيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - hypocrisie الجمعة 06 مارس 2020 - 09:41
CATASTROPHIQES CES AMATEURS...ILS VEULENT ENVOYER TOUT LE MONDE AU CIMETIÈRE SEULEMENT POUR PRÉSERVER LEURS INTÉRÊTS PERSONNELS....LA SOLUTION.....LE BOYCOTT
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - ياسر الجمعة 06 مارس 2020 - 09:42
البجيدي يعطي الأوامر وينزل ترسانة قوانين غير أنه غير ملزم بتطبيقها، كيف لا وهدا المهرجان الخطابي يعد حدثا مهما، وهدا الحدث اهم من مصلحة الوطن وصحة المواطنين، واهم حتى من انتشار وباء كرونا، كيف لا ولم يتم حتى الآن لا اغلاق للأجواء والحدود الجوية والبحرية والبرية، فكيف بإلغاء حدث مهم جدا، بالله عليكم كفاكم استهتار بالمواطن والمواطنين وجب الامتثال لمدكرة وزير الداخلية والغاء كل المهرجانات واللقاءات ويجب على السيد العامل تطبيق وتنفيد هده المدكرة ولو بقوة القانون على البجيدي، فليس هناك أحد فوق القانون بل هناك اولا واخيرا مصلحة بلادنا المغرب حرسه الله من كل سوء ادى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - عجوز الجمعة 06 مارس 2020 - 09:42
حزب المصباح لاتهامه الا الانتخابات والفوز بها ومن بعدها الطوفان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - valse الجمعة 06 مارس 2020 - 09:55
حماية لابناء الوطن يتعين على الداخلية ان تتحرك
صحة المغاربة اولى من التجمعات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - حزب الامبالات الجمعة 06 مارس 2020 - 10:01
مسكين.... لعله يريد توظيف موظفين ساميين لليوم الثاني.. او ش. زيادة اخرى. في اي شيء.......
اما ما يصلح البلد. فهذا لاسأن له. عفا الله عما سلف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - simo soussi الجمعة 06 مارس 2020 - 10:02
هاد البشر أخطر من فيروسات كورونا و سارس و ايبولا ، هؤلاء يمثلون اكبر وباء لهدا الشعب المسكين . لا حسيب و لا رقيب . نتمنى من الله ان يحفظنا من شر هؤلاء و من سوء الأسقام . اميييين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - حقيقة الجمعة 06 مارس 2020 - 10:05
غير معقول. علما أن قرار منع التجمعات أتى من الحكومة. هذا هو الإستهتار بعينه علما أن المنطقة قريبة من جزر الكناري وهي أيضا موبوؤة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - قدور الجمعة 06 مارس 2020 - 10:05
وما العيب في ذلك فمهرجان المصباح لا يختلف عن المواسم،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.