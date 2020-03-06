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كُتّاب وآراء
الرئيس الموريتاني: نعترف بـ"جمهورية البوليساريو".. وموقفنا ثابت
في وقت تحرص فيه الرباط على إنشاء علاقات استثنائية مع نواكشوط، يبدو أن سياسة النظام الموريتاني لم تتغير تجاه ملف الصحراء المغربية؛ فقد أكد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الموريتاني، أن بلاده تعترف بـ"الجمهورية الوهمية".
وفي أول خروج إعلامي له مع وسائل إعلام موريتانية منذ انتخابه رئيسا للبلاد، ليلة الخميس الجمعة، قال ولد الغزواني إن "موقف موريتانيا من قضية الصحراء الغربية لم يتغير ولن يتغير وهو الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، لأنه موقف من ثوابت السياسة الخارجية للبلد، بغض النظر عن الحاكم أو التطورات الحاصلة في الملف".
ووفقا لما نقلته مصادر إعلامية موريتانية متطابقة حاورت الرئيس الموريتاني، فقد أكد الأخير اعتراف الدولة الموريتانية بجبهة البوليساريو الانفصالية، وقال إن "موقفنا ما زال هو الحياد الذي تبنته موريتانيا، لكنه حياد ايجابي، بحكم العلاقة بمختلف الأطراف، وحساسية الملف، وأهمية الحل بالنسبة إلى الدولة الموريتانية".
ويرتقب أن تثير تصريحات الرئيس الموريتاني غضب الدبلوماسية المغربية، التي تؤكد حرصها على تطوير العلاقات التاريخية مع الجار الجنوبي.
وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، استقبل قبل أيام ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وقال بوريطة إن اللقاء مع رئيس الجمهورية الموريتانية "كان مناسبة لإبلاغ فخامته تحيات جلالة الملك محمد السادس وتقديره لفخامته، وكذا الإرادة القوية لجلالة الملك في تطوير العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى أعلى المستويات".
وتقيم موريتانيا علاقات رسمية مع البوليساريو منذ سنة 1984، رغم أن الأمم المتحدة لا تعترف بها.
وقد دأب النظام الموريتاني القديم/الجديد على استقبال قيادات التنظيم الانفصالي رغم أن الرئيس الموريتاني الحالي حاول أن يظهر تقاربا نحو الرباط، لكن تصريحاته الحالية تبدد التكهنات السابقة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (84)
من يعرف أين تقع موريتانيا
ils n'ont même pas de trottoir dans leur pays à part la capitale qui ne vaut même pas un petit village au Maroc
que peut on espérer de bien d'un pays buveur d'urine de chameaux
اعتراف موريتانيا بجبهة البوليساريو لا يعني انه ضد المغرب.
مثال علي ذالك المغرب له علاقة جيدة مع دول الخليج
لمذا السعودية والإمارات صوتت لأمريكا لاستضافة كأس العالم بدلا من التصويت للمغرب؟
المغرب فرض حقه المشروع على العالم ، فأرض الصحراء مغربية، و حتى تندوف سيسترجعها المغرب لأنها مغربية.
ليقول ما يشاء و ليعترف بمن يشاء لا يهمنا ما يهمنا هو ان المغرب في صحراءه و الصحراء في مغربها و بدلك فانه يعترف بجمهورية الخيام بتندوف في الجزاءر .و هدا هو الاهم.
يجب بصراحة طي هدا الملف و في القريب العاجل لانه اصبح اليد التي توجع مملكتنا الشريفة كل من هب و دب و من له عقلية متحجرة يتفوه بها و لكن حنكة ملكنا الهمام و الديبلوماسية الخارجية مع المحترم بوريطة لها ردة الفعل في الزمان و المكان المناسبين.
تطعم الأفواه الجائعة حتى تقول أن الصحراء غير مغربية حين تشبع .
و الصحراء مغربية رغم أنف الجائعين و الحاقدين
و المحرضين .
المهم...ربما يأتي الاوان في يوم من الايام ليطالب المغرب بكل اراضيه التي انتزعت ايام الحماية....والاستعمار...سواء الاسباني او الفرنسي وعلى رأسهم سبتة وامليلية والجزر ...الجعفرية وجزيرة ليلى...والجزر ااخالدات.....اما البوليساريو فانها صنيعة الجزائر والقدافي وجنوب افريقيا... ومكونة من العصابات وقطاع الطرق....اما الشعب المغربي....ااصحراوي فافتحوا له الحدود فسوف لن يبقااا شخص واحد مغربي ابن ااصحراء تحت امرة البوليساريو في مخيامات الخزي والعار....
هكذا أقول لولايةموريتانيا. المغربية التي كانت تتمنى ان يحكمها ملوك اامغرب في وقت من الاوقات.لكن اللقطاءشي مهم. هو عض اليد الممدودة عوض مصافحتها.
اما جيران السوء فهم سواء. لو كانت الخريطة قابلة للانتقال لانتقلنا إلى أوربا وتركنا الهمج يتوادون باوساخهم بعضا لبعض.
لا يهما موقف أشباه الدول.
موقف موريطانيا لن يغير شيئا من التاريخ والجغرافيا.
المهم صحراؤنا في أرضها المغرب و نحن حماة لها و للوطن .
عند تحدثه عن "دولة موريتانيا" ، انه وصفها بالعشيقة تقضي اللحظة أو الليلة مع من يعطيها أكثر.
أي المغرب أو الجزائر أو اسبانيا أو فرنسا.
كدت أصاب بجلطة .. خاصة و أن إسمك يقام له و يقعد في كل الكواكب و المجرات !!
و هل شهادة "شبكة الصياد" في حق "الغربال" مقبولة ؟
هذا يدل على ان الديبلوماسية المغربية لا تحسن قراة الاحداث وتميل كثيرا الى الاستعراض الاعلامي
هناك خلل في إعلام دبلوماسيتنا و هو التغني بانتصار بعد انتصار إعلامي و ليس حقيقي، و عندما تقدمنا مواقف الدول المؤثرة لن يبقى لنا غير السب و الشتم.
حقا نحن في ورطة دبلوماسية و إعلامية كبيرة.
على الأقل كان عليكم التزام الحياد ولا تنجروا وراء سياسة الجزائر و جنوب افرقيا إلى حين حل هذا الملف.
موريطانيا الدويله القزم هذه تكون بهاذا تعلن رسميا عدائها للمغرب وللمغاربه جميعا .
ولهاذا نطالب القياده المغربيه ردا سريعا موجعا ومأثرا . البدايه هو قطع جميع العلاقات مع هذه الدويله .ثم يجب ان تليه إجراءات اخرى.
هذا اعتداء بدون مبرر .قد نتفهم حيادها لكن لا نقبل بان تعتدي علينا .
الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض و من عليها. و شعارنا الخالد الله الوطن الملك.
Produits marocains ils vont mourir comme des
Mouches no more comment
Maroc et dans le désert sa fait des siècles pas besoin de demander l’accord des autres ,notre militaire et dans le désert marocain aussi safait des années donc si quelqu’un touche un quart de c terre quand lui coupe la main ,même si c des algériens ou des mauritaniens et des bouzabales sans tous pareil ils veut pas le bine pour le royaume du Maroc point final .
المهم هو ان المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها نحن العرب كنا دائما دعاة تفرقة لا دعاة لم الشمل انظروا الى باقي الامم كيف تتحد وكيف تتعامل رغم اختلاف لغاتهم .
الغريب في الامر هو ان كل الدول العربية تدعم الطرح المغربي الا الجزائر وموريتانيا هذا يبين ان لهما مصلحة في عرقلة نمو وتقدم المغرب ناسين انه في الاتحاد قوة