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الرئيسية | سياسة | الرئيس الموريتاني: نعترف بـ"جمهورية البوليساريو".. وموقفنا ثابت

الرئيس الموريتاني: نعترف بـ"جمهورية البوليساريو".. وموقفنا ثابت

الرئيس الموريتاني: نعترف بـ"جمهورية البوليساريو".. وموقفنا ثابت
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الجمعة 06 مارس 2020 - 11:00

في وقت تحرص فيه الرباط على إنشاء علاقات استثنائية مع نواكشوط، يبدو أن سياسة النظام الموريتاني لم تتغير تجاه ملف الصحراء المغربية؛ فقد أكد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الموريتاني، أن بلاده تعترف بـ"الجمهورية الوهمية".

وفي أول خروج إعلامي له مع وسائل إعلام موريتانية منذ انتخابه رئيسا للبلاد، ليلة الخميس الجمعة، قال ولد الغزواني إن "موقف موريتانيا من قضية الصحراء الغربية لم يتغير ولن يتغير وهو الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، لأنه موقف من ثوابت السياسة الخارجية للبلد، بغض النظر عن الحاكم أو التطورات الحاصلة في الملف".

ووفقا لما نقلته مصادر إعلامية موريتانية متطابقة حاورت الرئيس الموريتاني، فقد أكد الأخير اعتراف الدولة الموريتانية بجبهة البوليساريو الانفصالية، وقال إن "موقفنا ما زال هو الحياد الذي تبنته موريتانيا، لكنه حياد ايجابي، بحكم العلاقة بمختلف الأطراف، وحساسية الملف، وأهمية الحل بالنسبة إلى الدولة الموريتانية".

ويرتقب أن تثير تصريحات الرئيس الموريتاني غضب الدبلوماسية المغربية، التي تؤكد حرصها على تطوير العلاقات التاريخية مع الجار الجنوبي.

وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، استقبل قبل أيام ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقال بوريطة إن اللقاء مع رئيس الجمهورية الموريتانية "كان مناسبة لإبلاغ فخامته تحيات جلالة الملك محمد السادس وتقديره لفخامته، وكذا الإرادة القوية لجلالة الملك في تطوير العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى أعلى المستويات".

وتقيم موريتانيا علاقات رسمية مع البوليساريو منذ سنة 1984، رغم أن الأمم المتحدة لا تعترف بها.

وقد دأب النظام الموريتاني القديم/الجديد على استقبال قيادات التنظيم الانفصالي رغم أن الرئيس الموريتاني الحالي حاول أن يظهر تقاربا نحو الرباط، لكن تصريحاته الحالية تبدد التكهنات السابقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (84)

1 - assifnwourgh الجمعة 06 مارس 2020 - 11:10
اعتقد ان إغلاق الحدود علي هذه الجارة الشقية سيفي بالغرض!
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68
2 - oujdi الجمعة 06 مارس 2020 - 11:10
نحن لا يهمنا موريتانيا او الجزائر الأهم عندنا العديد من الدول لم تعترف بهاد الجمهورية المزعومة لا تزعزعنا هاتان الدولتان
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60
3 - وفاء الجمعة 06 مارس 2020 - 11:11
كرد على الرئيس الموريتاني: موريتانيا جزء لا يتجزء من التراب المغربي الحبيب و لم تتمع باستقلالها بعد. شباط كمل الكتابة راني عييت هههه
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87
4 - صادقي فؤاد الجمعة 06 مارس 2020 - 11:11
لم نتوقع أن تقف نواكشوط ضد قضية المغرب العادلة و هذا يجعلنا.نستنكر هذا القرار السياسي الغير المنصف للمغرب ،الداعي دائما للسلام ،رغم كل التحديات
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34
5 - yassineee الجمعة 06 مارس 2020 - 11:13
إبقى واقفا في موقفك وآعترافك و موقفك لن يغير لا من وضعك ولا من وضع البوليساريو ولا من مغربنا الحبيب
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39
6 - إبن المملكة الجمعة 06 مارس 2020 - 11:13
نعم تعترف بها أيها السيد الغزواني و إلى قام الجنرالات في الجزائر بإسقاطك بين ليلة وضحاها ... أنت تخاف بطش الجنرالات عليك السيد الرئيس ... و لكن لا تخف فإن مملكة عظيمة لها أصدقاء أقوياء و جهزو قوية ... يمكنها حماية حكمك و شرعيتك فقط كن رجلا ...
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23
7 - أستاذة وطنية الجمعة 06 مارس 2020 - 11:14
دولة مثل موريتانيا اتركوها تتعلق بوهم يحتمه عليها جيش الجزائر لان اعترفتم او لم تعترفوا فالمغرب في صحرائه يعمل على استصلاح اراضيها وتعميرها فلا يهمنا اعترافكم من عدمه اتبعوا خطى الجزائر فإلى الهاوية انتم ومن يملي عليكم كن العداء للمغرب
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27
8 - الصقلي .فاس الجمعة 06 مارس 2020 - 11:14
من يعاكس حق المغرب وسيادته وتاريخه ، سواء كان شخصا او هيئة او دولة فهو بالنسبة للمغاربة عدو وليس صديق ، ويجب التعامل معه بالمثل ، فلا مصالح مشتركة ولا تاريخ او مستقبل مشترك ، وانتهى الكلام
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50
9 - karim الجمعة 06 مارس 2020 - 11:14
انه نظام تافه ليس له اي وزن على المستوى الإقليمي أو القاري دولة تشبه جمهورية البوليساريو في انتشار الجهل والمرض والتخلف..لا يستحق أية التفاتة..واستبعد أن يكون تلقى اكرامية دسمة من تبون..
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27
10 - Mido الجمعة 06 مارس 2020 - 11:14
نهار تولي موريتانيا دولة آنذاك نعير اهتمام للموضوع.
من يعرف أين تقع موريتانيا
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45
11 - مواطن الجمعة 06 مارس 2020 - 11:15
عادي جدا، فموريتانيا من الدول التي لازالت تعترف بالكلام الوهمي ، لكن وجب على الدبلوماسية المغربية تحيد و تطوير موقف موريتانيا لينسجم مع موقف اسبانيا مثلا ، اي دعم مجهود الامين العام للامم المتحدة ، و حصر تسوية هذا النزاع ، فقط بالامم المتحدة
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15
12 - مغربي قح الجمعة 06 مارس 2020 - 11:15
موريتانيا نفسها يلزمها من يعترف بها!لا تعطوا الأشياء أكثر من قيمتها.المملكة المغربية في صحرائها والصحراء المغربية في مملكتها.
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35
13 - ولد با الجمعة 06 مارس 2020 - 11:16
في وقت تحرص فيه الرباط على إنشاء علاقات استثنائية مع نواكشوط، يبدو أن سياسة النظام الموريتاني لم تتغير تجاه ملف الصحراء الغربية؛ فقد أكد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الموريتاني، أن بلاده تعترف بـ"جمهورية البوليساريو".
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9
14 - مغترب الجمعة 06 مارس 2020 - 11:16
اللهم ارزق الحكومة المغربية عزة النفس والرجولة
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20
15 - alfonso الجمعة 06 مارس 2020 - 11:16
هؤلاء شعب او شعوب لا تأتمن اقسم لكم بالله خلال اقامتي في اسبانيا كانت تخرج مظاهرات تتضامن مع البوليساريو وكان معظمهم اناس هاجروا من الجبهه واسبانيا اعطتهم حق اللجوء والعجيب في الامر ان الموريتانين كان يخرجون معهم على اساس انهم من الجبهة عندما يراهم احد في التلفاز لن يستطيع التفريق بينهم لانهم يرتدون العبايه,واعرف من هو يشتغل في مقاطعه في مدينه صحراويه تابعه للحكومه المغربيه كموظف وله لجوء سياسي على انه من الجبهة ويأتي لاسبانيا من وقت لاخر فهو يتقاضى اجرته من المغرب وله اعانه من اسبانيا اذن على المغرب ان يعرف الخبيث من الطيب
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15
16 - ياسين الجمعة 06 مارس 2020 - 11:16
واش موريطانيا حتى هي تيديرو بحسابها الناس كاينة غير الصحرا او لفيافي لا حضارة لا تقدم لا ازدهار لا مطار لا لا لا.... هي را ميلة للعسكر شوية
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13
17 - مغترب الجمعة 06 مارس 2020 - 11:16
انت رئيس وهمي وتعترف بجمهورية وهمية بدون تعليق
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12
18 - saad Rabat الجمعة 06 مارس 2020 - 11:16
المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها....وإنتهى الكلام
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6
19 - azedine الجمعة 06 مارس 2020 - 11:17
le MAROC doit arrêter de donner de l'importance à des républiques bananières comme la mauritanie
ils n'ont même pas de trottoir dans leur pays à part la capitale qui ne vaut même pas un petit village au Maroc
que peut on espérer de bien d'un pays buveur d'urine de chameaux
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12
20 - عابر سبيل الجمعة 06 مارس 2020 - 11:17
كل دولة لها الحق في تحديد مواقفها
اعتراف موريتانيا بجبهة البوليساريو لا يعني انه ضد المغرب.
مثال علي ذالك المغرب له علاقة جيدة مع دول الخليج
لمذا السعودية والإمارات صوتت لأمريكا لاستضافة كأس العالم بدلا من التصويت للمغرب؟
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-11
21 - مغربي الجمعة 06 مارس 2020 - 11:19
الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، وموريتانيا ورغم انتكاس العلاقة التي يريدها المغرب مع الأشقاء الموريتانيين، إلا أن موريتانيا ابانت على أنها ميكروفون النظام الجزائري ،
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-1
22 - التعباني الجمعة 06 مارس 2020 - 11:19
موقف موريتانيا لا يسمن و لا يغني من جوع ،
المغرب فرض حقه المشروع على العالم ، فأرض الصحراء مغربية، و حتى تندوف سيسترجعها المغرب لأنها مغربية.
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0
23 - السغروشني الجمعة 06 مارس 2020 - 11:19
موريطانيا و الجزاءر وجهان لعملة واحدة ،فموقفهما من الصحراء المغربية لن يزيدنا الا اصرارا على السير الى الامام مسلحين بعدالة قضيتنا بمساندة المجتمع الدولي الحر .
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2
24 - مغربي صحراوي الجمعة 06 مارس 2020 - 11:19
السلام
ليقول ما يشاء و ليعترف بمن يشاء لا يهمنا ما يهمنا هو ان المغرب في صحراءه و الصحراء في مغربها و بدلك فانه يعترف بجمهورية الخيام بتندوف في الجزاءر .و هدا هو الاهم.
يجب بصراحة طي هدا الملف و في القريب العاجل لانه اصبح اليد التي توجع مملكتنا الشريفة كل من هب و دب و من له عقلية متحجرة يتفوه بها و لكن حنكة ملكنا الهمام و الديبلوماسية الخارجية مع المحترم بوريطة لها ردة الفعل في الزمان و المكان المناسبين.
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0
25 - عبده لاهاي الجمعة 06 مارس 2020 - 11:20
إلى متى ستظل قضية الصحراء المغربية ، اشكالية في علاقتنا مع الجارة الجنوبية ، هذا الموقف على المغرب أن يتوقعه من بلد غير مستقر و خاصة على المستوى الاقتصادي و له عقدة تاريخية من بلادنا معروفة التفاصيل ، الجزائر
تطعم الأفواه الجائعة حتى تقول أن الصحراء غير مغربية حين تشبع .
و الصحراء مغربية رغم أنف الجائعين و الحاقدين
و المحرضين .
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-2
26 - omar الجمعة 06 مارس 2020 - 11:20
لي بغا يبان ويدير buzz يهضر على الصحراء المغربية..المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها
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0
27 - المعتصم الجمعة 06 مارس 2020 - 11:20
كيف ولماذا هذه التناقضات عند العرب كلهم بدون استثناء : الاعتراف بدولة اسراءيل حلال لا تحرك ساكنًا فيكم يا مغاربة والاعتراف بشعب مسلم صحراوي تقوموا الدنيا ولا تقعدوها ، أنت إنسان محايد لا ادعم اي دولة في العالم العربي وان لا اعترف بهم ولماذا : أولًا جاء بهم الاستعمار وحتى الحدود بين كل قطر من أقطار البلاد الاسلامية رسمه الاستعمار يوم الاستقلال المزعوم ، انا أسعى لإيجاد أمة واحدة من إندونيسيا الى المغرب وحاكم واحد وجيش واحد وهوية واحدة ولا اعترف بتعليقاتكم ولا بحكامكم ولا لاعلامكم المصنوعة من قبل الغرب للحفاظ على كراس معوجة مداواة ولا نهضة ولا رقي فقط الانحطاط والتنازلات للغرب حتى وصل لهم الحد الى الكفر
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0
28 - اباينو الجمعة 06 مارس 2020 - 11:20
المورتانيون هم اصلا بوليساريو معظم ابناءهم في طوارق وقطاع طرق وتجار مخدرات سياتي يوم وتغلق حدود الكركرات وينتهي امركم مع المغرب مسالة وقت فقط
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-1
29 - كنكوني ابا كنكونة الجمعة 06 مارس 2020 - 11:20
بعترف بها او لايعترف انه امر يهمه...المهم هو ان المغرب في صحرائه والبوليساريو معششة في تندوف والتي هي بدورها كانت مغربية ولاكن الاستعمار الفرنسي ضمها الى الجزائر كما ان كل ارض موريطانيا كانت مغربية الى حدود السنغال...فعليه ان يرجع الى الخرائط القديمة ابان الاستعمار الفرنسي....
المهم...ربما يأتي الاوان في يوم من الايام ليطالب المغرب بكل اراضيه التي انتزعت ايام الحماية....والاستعمار...سواء الاسباني او الفرنسي وعلى رأسهم سبتة وامليلية والجزر ...الجعفرية وجزيرة ليلى...والجزر ااخالدات.....اما البوليساريو فانها صنيعة الجزائر والقدافي وجنوب افريقيا... ومكونة من العصابات وقطاع الطرق....اما الشعب المغربي....ااصحراوي فافتحوا له الحدود فسوف لن يبقااا شخص واحد مغربي ابن ااصحراء تحت امرة البوليساريو في مخيامات الخزي والعار....
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-1
30 - مراقب من بعيد الجمعة 06 مارس 2020 - 11:21
يقول المثل ليضرباتوا يدو ما يبكيش
هكذا أقول لولايةموريتانيا. المغربية التي كانت تتمنى ان يحكمها ملوك اامغرب في وقت من الاوقات.لكن اللقطاءشي مهم. هو عض اليد الممدودة عوض مصافحتها.
اما جيران السوء فهم سواء. لو كانت الخريطة قابلة للانتقال لانتقلنا إلى أوربا وتركنا الهمج يتوادون باوساخهم بعضا لبعض.
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-2
31 - عبدو من وزان الجمعة 06 مارس 2020 - 11:21
موريطانيا أصلا أراض مغربية.
لا يهما موقف أشباه الدول.
موقف موريطانيا لن يغير شيئا من التاريخ والجغرافيا.
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-1
32 - الراشدي الجمعة 06 مارس 2020 - 11:22
على المغرب مراجعة سياسته الخارجية اتجاه موريتانيا فهي ترد الجميل الان المغرب من جعل منها دولة
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0
33 - منير السدراوي الجمعة 06 مارس 2020 - 11:22
كيفما كيقول المثال المدبوحة كدحك على المسلوخة.حتى يعرفو هاد مورطانيا فين جات عاد نعرفو هاد المرتزقة الكيان الوهمي في الخريطة الطبوغرافية هوا علاش كيقولك لبس قدك يواتك هاي هاي هاي حتى مورطانيا كيحسبها العالم دولة واخا أسي ترامب تعالى ديرلهم سفارة في لݣويرة
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-2
34 - adil الجمعة 06 مارس 2020 - 11:22
ا صلا موريتانيا ارض مغربية فلا جدال فيها وحدود المغرب جنوبا يبقى مع السينغال الشقيقة ,يجب علينا استرجاع اراضي موريتانيا الى المغرب ,وموريتانيا دولة ضعيفة جدا ليس لها موقف سيادي ورجولي ,مرة تقول مع الجزائر ومرة تقول انا مع المغرب, يجب تصفية الاستعمار الموريتاني من الكويرة الجنوبية وكافة اراضي موريتانيا مغربية والمغرب ليس بحائط قاصر,
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-1
35 - مغربي الجمعة 06 مارس 2020 - 11:22
في أطراف خارجية تحاول الآن الضغط المغرب من خلال بوابة موريتانيا و المتتبع لزيارات الرئيس الموريتاني مؤخرا سيعرف ماذا يجري بالضبط .
المهم صحراؤنا في أرضها المغرب و نحن حماة لها و للوطن .
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-2
36 - dado الجمعة 06 مارس 2020 - 11:23
من أنتم ختى تعترفون بالعصابات .أنتم أصلا لا شيء مجرد دواوير رملية .نحن نعير اهتماما لمواقف الدول و ليس الدواوير
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-2
37 - السعيدي الجمعة 06 مارس 2020 - 11:23
لقد تأكدت في هذه اللحظة من مقولة صحفي ومحلل سياسي كبير في تصريح من خلال برنامج شاهدته في سنة 2011 في عز أحداث الربيع العربي،
عند تحدثه عن "دولة موريتانيا" ، انه وصفها بالعشيقة تقضي اللحظة أو الليلة مع من يعطيها أكثر.
أي المغرب أو الجزائر أو اسبانيا أو فرنسا.
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-1
38 - ملاحظ فقط الجمعة 06 مارس 2020 - 11:23
لا يهمنا اعترافاتك ولا غيرك لأن الضعيف سياسيا لاتقبل اعترافاته ولا يكون لها وزن قاريا ولادولبيا فنحن فصحرائنا المغربية رغم انفك ورغم انف الدين يجودون عليك ببعد الدينارات التي تأخذ من رزق شعبهم وتعطى لمسانديي الجمهورية الوهمية. فالصحراء مغربية إلى أن يرث الله الارض ومن عليها من طنجة إلى لكًويرة وسلام
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-2
39 - المهدي الجمعة 06 مارس 2020 - 11:23
اعترف أو لا تعترف فأنت صفر في ترتيب القوى الفاعلة في الساحة الدولية .. اعتراف متسول بمشرّد .. المغرب الشامخ ماضٍ في مسيرته والقنصليات الأجنبية بالعيون والداخلة على مرمى حجر من خيمتك يا غزواني ..
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40 - عبد الله الجمعة 06 مارس 2020 - 11:23
السلام عليكم. أعداء المغرب كالافاعي يغيرون جلودهم حسب ظروفهم ويكنون العداء الدفين لبلدنا.يجب على صناع القرار إعادة حساباتهم لمعرفة العدو من الصديق.عاش المغرب
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-2
41 - مغربي 2018 الجمعة 06 مارس 2020 - 11:24
قمة التناقض والنفاق : نعترف بجمهورية البول .. يساريو / نتطلع إلى تطوير العلاقات مع المغرب / نحن على الحياد الإيجابي !!! آش هاد شلاضة ياولد الغزواني ؟
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42 - مواطن غيور الجمعة 06 مارس 2020 - 11:24
شئ طبيعي إن يعترفون بالبوليساريو لأن دولتهم موريتانيا هي اصلا انفصالية. لم يكن لها وجود اصلا وانفصلت عن المغرب بمساعدة المستعمر. فالاشرار إخوة في الشر والتفرقة يساعد بعضهم البعض. لا يرجى منهم خير
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-2
43 - نيشان الجمعة 06 مارس 2020 - 11:24
أفزعتنا يا رجل !!
كدت أصاب بجلطة .. خاصة و أن إسمك يقام له و يقعد في كل الكواكب و المجرات !!
و هل شهادة "شبكة الصياد" في حق "الغربال" مقبولة ؟
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-2
44 - طارق الجمعة 06 مارس 2020 - 11:24
أدا. فالشعب المغربي. يطالب. بقطع. العلاقات الدبلوماسية. وطرد. السفير. الموريتاني. بلا رجعة. والحصار. التجاري أيضا. يجب. علي المغرب. التصرف. للان سيادته اهينت ادا الشعب . يطالب. بموقف قوي. حتي. يتعلم. ا الموريتانيون. احترام اسيادهم ....
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-2
45 - albaamrani الجمعة 06 مارس 2020 - 11:25
il faut construire rapidement le grand port au sud de dakhla et mettre la pression sur eux, et n oublier jamais qu ils vont nous emmerder tout le temps avec le commerce sud sud
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0
46 - كريم الجمعة 06 مارس 2020 - 11:25
هناك مثل شعبي مشهور يقول ,, اللي يحسب لوحدو يشط لو,,هذا هو حال المغرب كلما زار احد المسؤولين المغاربة بلد ما وتبادلوا المجاملات الديبلوماسية الا واعتقدت الخارجية المغربية انها نجحت في كسبت تأييد البلد لصالحها فيما يخص ملف الصحرا ونفس الشيئ بحدوث أي تغيير داخل أي بلد او انتخابات رئاسية او وصول احزار جديدة الى سدة الحكم الا وهلل المخزن الى ان هناك نجاح لمساندة المغرب في خلافه مع البوليساريو كما حدث مع اسبانيا والجزائر وكوبا ونيجيريا واخيرا موريتانيا
هذا يدل على ان الديبلوماسية المغربية لا تحسن قراة الاحداث وتميل كثيرا الى الاستعراض الاعلامي
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2
47 - ابو الحقيقة الجمعة 06 مارس 2020 - 11:25
كل جيران مملكتنا يعترفون بالبوليزاريو، موريطانيا، الجزاىر، ليبيا ، تونس، اسبانيا تقول انها تحترم قرارات مجلس الأمم المتحدة و هو مكتوب و موثق بأنه تصفية استعمار، فرنسا التي تؤيدنا تعترف أن الحكم الذاتي مع الاعتراف بالبوليزاريو هو الحل و هو حل لا يعترف به و لا يسانده إلا بعض البلدان الأفريقية الغير المؤثرة مثل جيبوتي ، جزر السيشل و ساحل العاج التي هي في حرب أهلية مستمرة بين المسلمين والمسيحيين .كل القوى الكبرى تبقى مساندة لحل الأمم المتحدة.
هناك خلل في إعلام دبلوماسيتنا و هو التغني بانتصار بعد انتصار إعلامي و ليس حقيقي، و عندما تقدمنا مواقف الدول المؤثرة لن يبقى لنا غير السب و الشتم.
حقا نحن في ورطة دبلوماسية و إعلامية كبيرة.
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0
48 - marrroki pure الجمعة 06 مارس 2020 - 11:25
فليعترف من يعترف المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها،والرئيس الموريتاني ماهو إلا واجهة للعسكر ،من جهة أخرى موريتانيا دولة ضعيفة إقتصاديا بسبب تحكم الجيش في دواليب السلطة هناك،وهناك ضغط من عسكر الجزائر على موريتانيا ولكن المغرب يعرف مايغعل ويسير في الطربق الصحيح رغم كيد الكائدين
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-1
49 - السلام عليكم الجمعة 06 مارس 2020 - 11:26
عجبا ؛ ؤتعترفون بها ولا مقعد لها بالأمم المتحدة.
على الأقل كان عليكم التزام الحياد ولا تنجروا وراء سياسة الجزائر و جنوب افرقيا إلى حين حل هذا الملف.
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-1
50 - حداوي مغربي مغربي الجمعة 06 مارس 2020 - 11:26
من الصعب ان تنحاز موريتانيا لجهتنا يجب أن لا ننسى ان كثيرا من قادة بوزبال _حشاكم _هم من أصل موريتاني ....لنا تاريخ قوي مع أهل شنقيط لدى وجب علينا تمتين العلاقات معهم...
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-1
51 - محمد الجمعة 06 مارس 2020 - 11:26
موريطانيا تاهادي دولة كيدو عليها الناس واش عندها شي ثقل على وجه الارض ؟؟ وجب طرد السفير وقطع جميع العلاقات معها
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-1
52 - الحسن الجمعة 06 مارس 2020 - 11:26
موريتانيا دولة ضعيفة ولا قيمة لها لن تغيير شيء الصحراء مغربية بالتاريخ و الجغرافيا و الدم .عصابة البول زاريو لا مكان لها فقط تستنزف ثروات الجزائريين.مات بن بلة و الصحراء مغربية مات بومدين وكذلك مات الشادلي و كذلك تنحا بوتفليقة و كدلك مات قايد صالح كدلك . الصحراء مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها
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53 - يوسف الجمعة 06 مارس 2020 - 11:27
يبدو أن عقلية العسكر لا تختلف أينما وجدت في الجزائر أو موريتانيا، يجب على المغرب الرد بقوة على هذه التصريحات المسيئة التي تفوه بها هذا القذر، لا أدري كيف يفكر هؤلاء الأوغاد في شنقيط ألا يعلمون أن مستقبلهم مع المغرب شاؤوا أم أبوا، ألا يذكرون أن المغرب يرسل لهم ما يملؤون به بطونهم، وأن المغرب يحارب الجراد في أرضهم ولولا المجهود الجبار المغربي لماتوا من المجاعة بسبب الجراد، ثم ماذا يستفيدون من البوليساريو؟ حسبنا الله ونعم الوكيل
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54 - مغربي الجمعة 06 مارس 2020 - 11:27
النظام الموريتاني يراهن على الحصان الخاسر. يجب الرد و بشكل ذكي ومؤلم. عضو اليد الممدودة لهم. الشعب ألم الموريتاني و الجزائري يرفضان قطعا هذه الخزعبلات اتحداهم ان ينظموا استفتاء لشعبهم. فالنتيجة هي لا للبليزاريو.
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55 - massi الجمعة 06 مارس 2020 - 11:27
يعترف او لا يعترف هدا شانهم لايجب اعطاء اهمية لمن لا اهمية له المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها موريطانيا كيان صنعه الاستعمار مثلها مثل الجزائر و هنا يكمن مشكلهم ;يظنون انهم بسياستهم العادائية سيضعفنا المغرب العكس صحيح يضعفنا انفسهم و المغرب اصبح قوة و هرب عليهم في جميع الميادين
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56 - غازي الجمعة 06 مارس 2020 - 11:27
سياسة النعامة والرقص على الجبلين والضبابية في الجسم السياسي لكن العبد وما ملك لسيده
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57 - القافلة تسير الجمعة 06 مارس 2020 - 11:27
من أكبر ابتﻻء المغرب هم جيران السوء والنفاق !! تجد التفاهم مع الغرب ودول أوربية وﻻ تجدها عند أقرب اﻻقربين اليك !! وﻻ ننسى دور العسكر الجزائري التخريبي في نشر الشقاق بين الدول المغاربية !! لكن بإرادة المغرب القوية جعلته متمسكاً بارضه وصحرائه ﻻ يحيد عنها مهما طال الزمن او قصر ، المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها.
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58 - رشيد الجمعة 06 مارس 2020 - 11:27
ما بصرح به ساسة موريطانيا يفرض عليهم من جنيرالات الجزائر .فالدولة الموريطانية ضعيفة و مغلوبة عن امرها هذا امر واضح للجميع .....
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59 - غبو الجمعة 06 مارس 2020 - 11:28
حظ المغرب انه جزيره بحكم الواقع .للجيران يحبون له الخير في الجنوب موريتانيا وفي الشرق جنيرالات فرنسا.غلى المغرب التعامل بحزم.لكل من يستهدف تقسيمه.كما تتعامل الصين.واسباميا وفرنسا.وتركياوالجزاير مع القبائل والتوارك.
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60 - غيور على وطنه الجمعة 06 مارس 2020 - 11:28
عيون الحساد فيها عود) المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها إلى ان يرث الله الارض ومن عليها
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61 - متتبع الجمعة 06 مارس 2020 - 11:28
مغرب يأمل في تجديد وبعث روح جديدة وعلاقة أكثر متانة مع الجارة الموريتانية لما فيه خير ومصلحة البلدين. و ما يجمع المغرب و موريطانيا أكثر وأكبر بكثير مما يفرق بينهما. ولكن مهما كانت الأحوال والظروف. فإن المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها. وكلما يقع حاليا في المنطقة وخاصة في ليبيا و بالأخص الأزمة الخانقة في الجزاءر .كل هذا يصب في مصلحة المغرب و يكون بداية لنهاية مرتزقة ونظام عصابة و عسكر الكوكايين في الجزاءر.
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62 - عبد الله الجمعة 06 مارس 2020 - 11:28
ولو اعترف العالم أجمع بهؤلاء الخوارج. ستبقى الصخراء وكما هي دائما جزء لايتجزأ من المملكة المغربية. وسيأتي يوم نستعيد فيه باقي أراضينا السليبة بمافيها موريتانيا. وإن غذا لناظره لقريييب
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63 - الراجي ادريس الجمعة 06 مارس 2020 - 11:28
الصحراء مغربيه احب من أحب وكره من كره... لا للمساومه مادام المنتضم الدولي والامم المتحده تتبنى موقف المملكه القاضي بالحكم الذاتي تحت السياده المغربيه.. ناسف كثيرا لاشقاؤنا المرابطين لمواقفهم الباطله.. ونختم،،، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
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64 - AMIR الجمعة 06 مارس 2020 - 11:30
هذه هي القشه التي ستقسم ضهر البعير .
موريطانيا الدويله القزم هذه تكون بهاذا تعلن رسميا عدائها للمغرب وللمغاربه جميعا .
ولهاذا نطالب القياده المغربيه ردا سريعا موجعا ومأثرا . البدايه هو قطع جميع العلاقات مع هذه الدويله .ثم يجب ان تليه إجراءات اخرى.
هذا اعتداء بدون مبرر .قد نتفهم حيادها لكن لا نقبل بان تعتدي علينا .
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65 - متتبع من اسفي الجمعة 06 مارس 2020 - 11:30
أيها الرئيس : موريطنيا بلد التخلف و الفقر و الجهل اعترافكم بجمهورية السلفي الوهمية لا يسمن ولا يغني من جوع . ماذا تحسبون أنفسكم امريكا أو الروس أو ... المغرب له رجاله وله اصدقائه و له شعبه و له ملكه يدا في يد لردع كل طامع حسود وكل منافق مبهم مثلكم . ونحن الصحراويون الوحدويون وكذلك كل المغاربة لكم بالمرصاد أيها الكلاب الضالة.
الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض و من عليها. و شعارنا الخالد الله الوطن الملك.
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66 - مواطن الجمعة 06 مارس 2020 - 11:30
اعترافه او عدم اعترافه شيء يخصه اما المغرب ملا يهمه هدا الامرلا نه قوي بوحدته الترابية والشعبية والعسكرية ووووووو.....فنحن مستعدون لجميع الاحتمالات ولو لمائة سنة اخرى.
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67 - abdo agadir الجمعة 06 مارس 2020 - 11:32
فعلا الغزواني ورث هدا القرار عن سلفه ويصعب عليه تغييره بين ليلة وضحاها لكنه أكد موريتانيا تلتزم بلحياد الإيجابي يعني تحترم كلى الطرفين
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68 - Observateur الجمعة 06 مارس 2020 - 11:32
الرئيس الموريتاني يعترف بالجمهورية الفضائية ، إنه الغباء بعينه. بطبيعة الحال عزيز عليه مليارات الجزائر!! الشعب المغربي لكم بالمرصاد ولن نتنازل عن حبة رمل واحدة من صحرائنا الغالية. القافلة تسير و..
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69 - مغربي أمازيغي صحراوي الجمعة 06 مارس 2020 - 11:32
فلتعترف يا سيادة الرئيس بمن شئت واجعلوها في مبادئ سياستكم الخارجية العسكرية إلى يوم القيامة وازيدوا كل من شئتم من الصحراويين الموريتانيين الى لائحة المنتمين إلى جمهوريتكم الخيالية لكن سيبقى المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها و 40 مليون مغربي مستعد للتضحية بنفسه من أجلها وعلاقتنا الأخوية معكم لن تتغير بحكم وصية الدين الإسلامي بالدم والجوار... لأن 1/3 من المغاربة صحراويين اختلطت انسابهم عبر العصور بالأمازيغ وأنتم لا تريدون كلمة الحق...
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70 - brahim الجمعة 06 مارس 2020 - 11:32
فل يعترف بمن يشاء، لا يهمنا ذلك لأننا في صحرائنا إلى أن يرث الله الأرض و من عليها، اصلا موريتانيا تحتاج من يعترف بها، فكيف لدولة تحاول إثبات داتها أن تعترف بالمرتزقة، بماذا ستنفعها؟ وهل اعترافها بالمرتزقة سيضر المغرب في شيء؟ لا أضن ذلك، و لا يقدم ذلك في شيء و لا يؤخر و السلام
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71 - أحمد العلوي الجمعة 06 مارس 2020 - 11:32
بسم الله الرحمن الرحيم .......... إذن الأمر يستدعي أن تتوقف كل الشاحنات التي تنقل المواذ الغذائية المتوجهة من أكادير إلى نواكشوط عن إمداد هذه الأخيرة بالمنتجات المغربية ...............
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72 - MAROC الجمعة 06 مارس 2020 - 11:33
صفعة اخرى لمن يهلل بمورتانيا السيد شباط قال ان مورتانيا ارض مغربية وانقلبوا عليه وازاحه من منصبه انا لا اعترف بمرتانيا اغلقوا الحدود وقطع العلاقة معهم سترون النتيجة نتما كتصفطوا ليهم انواع من الخضر والفواكه والحبوب وووو وحتى المهاجرين ديلهم 24 ساعة للخروج من المغرب ياحيا اردوغان
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73 - حدو الجمعة 06 مارس 2020 - 11:33
على الخارجية المغربية الا تعير هذا التصريح الذي لم يات بأي جديد اي اهتمام ، مادامت موريتانيا تقيم علاقات مع هذا الكيان منذ مدة . ولا ينبغي ان يصدر منها ما يزيد العلاقات توترا لأن للمغرب في موريتانيا مصالح ..والرجل من قلة تجربته الدبلوماسية لم يعرف كيف يتصرف مع اسئلة الصحفيين...
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74 - عبده/ الرباط الجمعة 06 مارس 2020 - 11:33
ما دامت موريتانيا تعترف بعصابة البوليزاريو فما فاءدة تطوير علاقتنا بها... ان موريتانيا في الاصل ارض مغربية اقتطعتها فرنسا من المغرب... و قد كنا في اواخر الخمسينات نسمع كلمة ( العميل ولد دادة ) في الاذاعة الوطنية عندما اراد ولد دادة الانفصال عن المغرب... لكن بعد ذلك تم الاعتراف بموريتانيا...و بالنسبة للرءيس الموريتاني الغزواني فان اسمه يدل على اصله المغربي كما ان الحياد الايجابي هو ان ( تدخل سوق راسك ) و الا فيمكن اعتبارك و تبون الجزاءري وجهين لعملة واحدة...اكل الغلة و سب الملة و هذا وجه من وجوه النفاق السياسي
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75 - مغربي الجمعة 06 مارس 2020 - 11:33
المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها وكفى
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76 - محمد الجمعة 06 مارس 2020 - 11:34
مهما تناول رؤساء موريتانية عن الحكم ،ستبقى موريتانية رهينة النفوذ الجزائري في المنطقة ،لذالك لا سبيل إلى توطيد العلاقة الأخوية مع الجارة الجنوبية لضعفها وهشاشتها أمام عسكر الجزائر ومرتزقته بتندوف !!!!؟
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77 - Immigre الجمعة 06 مارس 2020 - 11:34
La Mauritanie juste une petite partie du Maroc fermez les robinets des frontières pour eux ni fruits ni légumes ni
Produits marocains ils vont mourir comme des
Mouches no more comment
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78 - مغربي حر الجمعة 06 مارس 2020 - 11:34
اعترف او لا تعترف هدا لن يغير من الحقيقة في شئ الصحراء في مغربها و المغرب في صحرائه و اللي معجبو حال يسطح راسو مع احسن حيط .
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79 - محمد ساقية لحمرا الجمعة 06 مارس 2020 - 11:35
وماا حاجة المغرب بموريتانيا أو بغيرها مادام في أرضه يصول ويجول !!! نحن اليوم أمام واقع لامفر منه .. ندرك مدى كيد الأعداء .. لكن وجب الوقوف صفا وااحدا في مواجهة الخصوم .. والحفاظ على الوحدة الترابية وعدم الإنسياق مع العاصفة والثبات .. لكن تجدر الإشارة إلى أنه وجب ملئ الفراغ السياسي الموجود بالنسبة للشباب الأقاليم الجنوبية .. من خلال تفعيل شبيبات الأحزاب السياسية ودعمها ماديا و معنوا ..
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80 - hmed الجمعة 06 مارس 2020 - 11:35
Là faut arrêter cette histoire de série top modèle qui fini jamais !logiquement le
Maroc et dans le désert sa fait des siècles pas besoin de demander l’accord des autres ,notre militaire et dans le désert marocain aussi safait des années donc si quelqu’un touche un quart de c terre quand lui coupe la main ,même si c des algériens ou des mauritaniens et des bouzabales sans tous pareil ils veut pas le bine pour le royaume du Maroc point final .
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81 - derwane الجمعة 06 مارس 2020 - 11:35
السلام عليكم
المهم هو ان المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها نحن العرب كنا دائما دعاة تفرقة لا دعاة لم الشمل انظروا الى باقي الامم كيف تتحد وكيف تتعامل رغم اختلاف لغاتهم .
الغريب في الامر هو ان كل الدول العربية تدعم الطرح المغربي الا الجزائر وموريتانيا هذا يبين ان لهما مصلحة في عرقلة نمو وتقدم المغرب ناسين انه في الاتحاد قوة
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82 - هشام أعراب الجمعة 06 مارس 2020 - 11:35
مثل هذه التصريحات الغير المسؤولة من جيراننا في موريتانيا لاتزيد ولاتنقص من موقف المغرب الثابت على موقفه في قضية الصحراء المغربية فهي قضية وطن وهوية شعب وجزء لا يتجزأ من التراب الوطني وهذا يثبته التاريخ وولاء مختلف قبائل الأقاليم الجنوبية المغربية للعرش العلوي وللمملكة المغربية ووقوف المنتظم الدولي لجانب المغرب في قضيته وآخرها سحب أغلبية الدول التي كان يعتمد عليها الكيان الوهمي اعترافه به وفتح وقنصليات معتمدة لدول إفريقية صديقة بكل من مدينتي العيون والداخلية والموافقة بالأغلبية الكبيرة في البرلمان على قانون ترسيم الحدود البحرية للمملكة من الشمال وحتى أقصى الجنوب وهذا إن دل فإنه يدل على أن المغرب لن يتوانى أبدا في حماية المياه الإقليمية التابعة له وحدوده البرية والجوية حفاظا على حقوق الوطن وسلامة أراضيه "الله الوطن الملك "
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83 - chihab الجمعة 06 مارس 2020 - 11:35
هذا ما قلناه وما نعيده موريطانيا لا يجب الوثوق بها
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84 - nizar الجمعة 06 مارس 2020 - 11:37
المهم انه اعتراف ضمني و علني و من دون لف ودوران...ليتبين الاجراء المناسب للرد. ايادي نظام الجزاءىر وراء دلك لا غرابة في الامر.
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