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الرئيسية | سياسة | ليبيريا تُعلن افتتاح قنصلية عامة بمدينة الداخلة

ليبيريا تُعلن افتتاح قنصلية عامة بمدينة الداخلة

ليبيريا تُعلن افتتاح قنصلية عامة بمدينة الداخلة
هسبريس من الداخلة
الجمعة 06 مارس 2020 - 14:59

أعلن جبزوهنغر ميلتون فيندلي، وزير الشؤون الخارجية الليبيري، صباح اليوم الجمعة بالرباط، عن افتتاح "وشيك" لقنصلية عامة لبلاده في مدينة الداخلة بأقصى الجنوب المغربي.

وأكد الوزير الليبيري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره ناصر بوريطة أن بلاده "مستعدة لتعزيز الروابط الدولية والعلاقات الدبلوماسية الثنائية مع الأشقاء المغاربة".

وأشار فيندي إلى أن "افتتاح قنصلية عامة بالداخلة سيسهم في دعم مغربية الصحراء، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية والاجتماعية المتعلقة بتعزيز التعاون جنوب-جنوب بين البلدين".

وبهذا الإعلان، تكون الأقاليم الجنوبية قد احتضنت عاشر قنصلية عامة لدول إفريقية خلال الربع الأول من سنة 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - حداوي مغربي مغربي الجمعة 06 مارس 2020 - 15:18
مزيدا من القنصوليات و نقول للأعداء موتوا بغيظكم و تحية وطنية صادقة لجميع أفراد شعبنا وبالأخص منهم أفراد قواتنا المسلحة الملكية.....
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2 - AMIR الجمعة 06 مارس 2020 - 15:27
هذي في خاطر الرئيس الموريطاني الجديد الذي أراد ان يتطاول اليوم على بلده الام المغرب الاقصى.
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3 - مغربي حر الجمعة 06 مارس 2020 - 16:11
برافو للديبلوماسية المغربية احسن رد على الحاقدين على المغرب .الصحراء مغربية و ستظل مغربية الى الأبد حتى يرث الله االأرض و من عليها .موتو بغيظكم يا أعداء الوطن.
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5
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