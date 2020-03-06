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كُتّاب وآراء
ليبيريا تُعلن افتتاح قنصلية عامة بمدينة الداخلة
أعلن جبزوهنغر ميلتون فيندلي، وزير الشؤون الخارجية الليبيري، صباح اليوم الجمعة بالرباط، عن افتتاح "وشيك" لقنصلية عامة لبلاده في مدينة الداخلة بأقصى الجنوب المغربي.
وأكد الوزير الليبيري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره ناصر بوريطة أن بلاده "مستعدة لتعزيز الروابط الدولية والعلاقات الدبلوماسية الثنائية مع الأشقاء المغاربة".
وأشار فيندي إلى أن "افتتاح قنصلية عامة بالداخلة سيسهم في دعم مغربية الصحراء، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية والاجتماعية المتعلقة بتعزيز التعاون جنوب-جنوب بين البلدين".
وبهذا الإعلان، تكون الأقاليم الجنوبية قد احتضنت عاشر قنصلية عامة لدول إفريقية خلال الربع الأول من سنة 2020.