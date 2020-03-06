"البام" يفوز برئاسة جماعة أوكنز في اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

فاز حزب الأصالة والمعاصرة برئاسة الجماعة الترابية أوكنز، الواقعة بنفوذ الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، خلال اجتماع المجلس الجماعي المنعقد اليوم الجمعة والمخصص لانتخاب مكتب المجلس.

وتضمن جدول أعمال الجلسة انتخاب رئيس جماعة أوكنز ونوابه وكاتب المجلس ونائبه، بدعوة من السلطات المختصة، بعد صدور حكم قضائي نهائي وبات عن محكمة النقض في شهر نونبر من السنة الماضية في حق خالد أُشاطر، الرئيس السابق، يقضي بعزله من مهامه، وتجريده من عضوية المجلس؛ وهو الحكم الذي أيد الحكم الاستئنافي، على إثر دعوى رفعها عامل إقليم اشتوكة آيت باها ضده، بالمحكمة الإدارية، في قضية اختلال شابَ عملية تسوية وضعية موظف بالجماعة ذاتها.

وفاز عابد إعلون بمنصب رئيس الجماعة الترابية أوكنز؛ فيما نائبه الأول أحمد آيت لحسن، النائب الثاني أحمد الحاج، النائب الثالث حنان عياش، النائب الرابع الحسن ألحيان، كاتب المجلس علي غيير، فيما أرجئ انتخاب نائب الكاتب إلى دورة لاحقة.

وسارع عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، المنتخب حديثا، إلى توجيه تهنئة إلى عابد إعلون، الرئيس الجديد لجماعة أوكنز، جاء فيها: "تلقينا باعتزاز خبر فوزكم المستحق برئاسة جماعة أوكنز بإقليم اشتوكة آيت بها.. وبهذه المناسبة، يشرفني أن أعبر لكم عن خالص تقديرنا وامتناننا للمجهودات الجبارة وللثقة الكبيرة التي حظيتم بها من قبل السيدات والسادة المستشارين والمنتخبين بالجماعة والذين يراهنون عليكم في تحمل أعباء هذه المسؤولية الجسيمة".

وأضاف وهبي، ضمن رسالة التهنئة ذاتها: "كما أنتهز هذه المناسبة للتعبير عن امتناننا لما قام ويقوم به المناضلون والمناضلات والمنتخبون بالجماعة الترابية أوكنز، وكلنا أمل في أن يكون هذا الفوز خطوة موالية لتعزيز مكانة الحزب محليا وإقليميا وجهويا لدعم المكتسبات وتحقيق تطلعات ومطالب الساكنة والدفاع عن المشروع الديمقراطي التنموي والحداثي الذي يتبناه حزبنا".