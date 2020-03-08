24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1907:4513:4316:5819:3320:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. كورونا.. بين الكاف والنون (5.00)

  2. في معنى وجدوى فاعلية الشباب داخل النموذج التنموي الجديد (5.00)

  3. مغاربة إيطاليا يلتزمون الحيطة ويؤيدون دعوات "حظر السفر" للبلاد (5.00)

  4. سرقة حلي ومجوهرات تورّط ثلاثة شبان بسطات (5.00)

  5. الحكومة تشرع في نزع ملكية الأراضي لفائدة "بُراق مراكش أكادير" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | حزب الاستقلال يجوب الأحياء قبيل انتخابات 2021

حزب الاستقلال يجوب الأحياء قبيل انتخابات 2021

حزب الاستقلال يجوب الأحياء قبيل انتخابات 2021
هسبريس من الرباط
الأحد 08 مارس 2020 - 09:35

يبدو أن حمى الانتخابات المقررة السنة المقبلة قد بدأت تستعر بين الأحزاب السياسية الكبرى في المغرب، وخصوصا حزب الاستقلال الذي يعتمد على التنظيمات الموازية في العملية الانتخابية.

وقرر "حزب الميزان" تدشين اختراق القرى والأحياء الهامشية عن طريق ما يعتبره عملا تطوعيا، اعتمادا على المئات من التنظيمات الجمعوية المنتشرة في المملكة؛ وهي الخطة التي يشرف عليها نزار بركة، الأمين العام للحزب.

وحسب ما كشف عنه حزب الاستقلال، فقد عقد أمينه العام لقاء مع نعيمة الرباع، عضوة اللجنة التنفيذية للحزب والمسؤولة عن التطوع الحزبي، موضحا أن اللقاء كان بحضور مسؤولي وممثلي الهيئات والتنظيمات الموازية للحزب والروابط المهنية الاستقلالية، بغية بلورة خطة العمل.

الخطة، التي وضع لها الحزب أفق 2021، وهو تاريخ الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، أعلن في بلاغ رسمي له "على إطلاق مبادرات ميدانية دورية ومناسباتية على مستوى الأحياء والقرى".

وفي هذا الصدد، قال حزب "الميزان" إنه قرر فتح المجال للعمل التطوعي في التحسيس والتوعية والانخراط في البرامج الهادفة إلى دعم القدرات والمهارات لتسهيل الولوج إلى الشغل والأنشطة المدرة للدخل، مشيرا إلى أن الهدف هو "تمكين للنساء وتحسين ظروف العيش، وتوفير بيئة سليمة ومواكبة المواطن في الحصول على حقوقه المشروعة والخدمات الإدارية المفتوحة".

وتبعا لذلك، أوضح الحزب أن اللقاء سالف الذكر كان مناسبة لإعطاء الانطلاقة الفعلية لإعداد مختلف تنظيمات وهيئات الحزب الموازية وروابطه المهنية والجمعيات العاملة تحت لوائه لتصوراتها بشأن التطوع الحزبي، مشددا على أنه قرر وضع آليات ناجعة ومبتكرة لتنظيم وتطوير وتحديث العمل التطوعي داخل الحزب للمساهمة في أوراش المنفعة الاجتماعية والتنمية المحلية والبشرية، وتعزيز قيم المواطنة وتثمين المبادرات المدنية الخلاقة المستقبلية في مجال العمل التطوعي الحزبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - يوسف الأحد 08 مارس 2020 - 10:27
يا ودي راه تعيا توضع في الخطط، راه الأفعال الصادقة يحس بها الإنسان و الأفعال المصطنعة كذلك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.