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الرئيسية | سياسة | تصريحات الرئيس الموريتاني تصبُّ "الزيت على النار" في الصحراء

تصريحات الرئيس الموريتاني تصبُّ "الزيت على النار" في الصحراء

تصريحات الرئيس الموريتاني تصبُّ "الزيت على النار" في الصحراء
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الأحد 08 مارس 2020 - 18:00

بعدما كانت متوجسة ومنزعجة من التقارب بين الرباط ونواكشوط بعد فترة حكم محمد ولد عبد العزيز، نزلت تصريحات الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، برداً وسلاماً على جبهة البوليساريو، بعد تجديد اعتراف بلاده بـ"الجمهورية الوهمية"، في أول موقف رسمي له من نزاع الصحراء المغربية.

وكان ولد الغزواني أكد أن "موقف موريتانيا من قضية الصحراء الغربية لم يتغير ولن يتغير، لأنه موقف من ثوابت السياسة الخارجية للبلد، بغض النظر عن الحاكم أو التطورات الحاصلة في الملف".

ارتياح في الجبهة

وسائل إعلام رسمية ناطقة باسم جبهة "البوليساريو" نقلت موقف الرئيس الموريتاني، منتشية بتبني نواكشوط موقفاً داعماً للتنظيم الانفصالي، رغم أن ولد الغزواني جدد مسألة "الحياد الإيجابي". لكن الوقوف على مسافة واحدة من الصراع لا يكون بالاعتراف بطرف على حساب الآخر، وفق عدد من المتتبعين.

ومعلوم أن موريتانيا تُقيم علاقات رسمية مع البوليساريو منذ سنة 1984، رغم أن الأمم المتحدة لا تعترف بها، ولوحت في أكثر من مرة بقرب افتتاح سفارة "الجمهورية الوهمية" في العاصمة نواكشوط، لكنها تراجعت عن ذلك بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط ونواكشوط بعد قطيعة دامت سنوات.

ولم تُصدر الرباط أي موقف رسمي تجاه تصريحات الرئيس الموريتاني التي جدد فيها اعتراف بلاده بـ"جمهورية البوليساريو"، لأنه بالنسبة للمملكة موقف معروف ولا يحمل أي مستجدات تتطلب إعادة العلاقات إلى دائرة التوتر.

لكن سياق التصريحات الموريتانية على بُعد أيام قليلة من لقاء وزير الخارجية المغربي بالرئيس ولد الغزواني، وتأكيد المغرب رغبته في إنشاء "علاقات استثنائية" مع الجار الجنوبي، اعتبرها البعض رسائل سلبية تُخفي توتراً صامتاً بين البلدين.

وتحدثت بعض المصادر عن انزعاج موريتاني من مسألة ترسيم المملكة لحدودها البحرية في الأقاليم الجنوبية دون التشاور مع موريتانيا، مقابل حرص الرباط على فتح مشاورات مع مدريد بشأن الملف ذاته، وهو ما تعتبره نواكشوط بمثابة "تهميش" لها.

صب الزيت على النار

الخبير المتخصص في ملف الصحراء نوفل البوعمري قال إن تصريحات ولد الغزواني يجب التعاطي معها بشكل عاد، "حتى لا نسقط في ما يرغب فيه خصوم المغرب، وهو الاصطدام مع الجارة الموريتانية، ويتم عزلنا جنوبا وشرقا".

وأشار البوعمري إلى أن الملاحظ للطريقة التي سوق بها إعلام الخصوم لهذه التصريحات سيلاحظ أنها "تريد صب الزيت على النار كما صرح وزير الخارجية الجزائري، في تعبير قد يعتبره البعض خانه لكنه كشف ما كان يفكر فيه في علاقة الجزائر بالمغرب، خاصة أن العلاقة المغربية الموريتانية تشهد تقدما كبيرا، وبناء عناصر مشتركة في إطار التكامل الاقتصادي والسياسي والثقافي، وهو ما لم يرق خصوم المملكة ومن يريد أن تكون العلاقات في حالة توتر إقليمية".

ويرى البوعمري، في تصريح لهسبريس، أن تصريح ولد الغزواني "ليس تجديدا باعتراف بلاده بالبوليساريو، بل تذكير بموقف موريتانيا من الكيان الوهمي، وهو اعتراف جاء في سياق سابق على تاريخ توليه الرئاسة".

ولفت المتحدث إلى أن ولد الغزواني "حاول إخلاء مسؤوليته السياسية من هذا الاعتراف الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، ولظروف تاريخية كانت تشهدها المنطقة تم تجاوزها حاليا، بدليل أن موريتانيا لم تعد مركز ثقل سياسي للبوليساريو بسبب فتور العلاقة بين الدولة الموريتانية والتنظيم الانفصالي".

وأضاف البوعمري أن الرئيس الموريتاني، بعد تذكيره بالسياق التاريخي في الموقف الموريتاني، أكد أن موقف بلاده الحالي هو الحياد، وليس الحياد السلبي كالسابق، مردفا بأن "الجديد في تصريحه هو وصف الحياد بالإيجابي من خلال دعم الأمم المتحدة ومسارها السياسي، ولعب دور إيجابي في ما يمكن أن يشهده الملف من تطورات إيجابية خاصة على مستوى استكمال مسلسل جنيف 1 وجنيف 2 إن نضجت الظروف الأممية لذلك".

ووقف البوعمري على عدم وجود أي توتر ميداني بين المغرب وموريتانيا، وقال إن الأخيرة "لم يسبق لها ميدانيا أن قامت بالتشويش على التواجد المغربي في الكركارات وفي إدارة المغرب لهذه النقطة العبورية ذات التماس معها، وهو موقف جد مهم لأنه سهل عملية التبادل التجاري وتنقل الحركة التجارية البرية بينهما وبين إفريقيا، كما سهل عملية تنقل الأفراد كذلك".

وحذر نوفل البوعمري، في تصريحه، من وجود مصادر إعلامية معادية وجهات ترغب في تسميم علاقة المغرب بشركائه وأصدقائه وجيرانه، وعلى رأسهم الجارة موريتانيا الشقيقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - ولد حميدو الأحد 08 مارس 2020 - 18:17
فليقل ما يشاء ما دام المرتزقة يدخلون لهم العملة الصعبة و هل ثوابت السياسة الخارجية تعرفها الدول المتخلفة فقط فعليه ان يعرف السياسة الداخلية اولا
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6
2 - سعيد اولاد خلوف الأحد 08 مارس 2020 - 18:22
هل موريتانيا دولة لتكون عندها سيادة لتحسب لها الكلمة الصحراء مغربية رغما عنها هي والجزائر
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13
3 - الراشدي الأحد 08 مارس 2020 - 18:23
ان انت اكرمت الكريم ملكته. وان انت اكرمت اللئيم تمرد .
نحن مقتنعين تمام الاقتناع أن الموقف الموريتاني لن يتغير لكن لابد من التساؤل للماذا هذا الجحود انا ساجيبكم وهذا ليس من قبيل الصدفة :تخاف كل من الجزائر وموريتانيا من حل ملف الصحراء المغربية ظنا منهما أن المغرب وبمجرد طي الملف سيحاول إعادة نقاش ترسيم الحدود السياسية إلى ماقبل الفت ة الاستعمارية عليه ستفقد الجزائر اكثر من نصف خريطتها أما موريتانيا ستصبح في خبر كان
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8
4 - abdo الأحد 08 مارس 2020 - 18:24
روساء موريتانيا منذ زمن بيوتهم من زجاج يخافون على مقاعدهم حتى من الميكروفون منذ خروجهم عن المملكة المغربية لا حول ولا قوة لهم .
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3
5 - مكلخ مغربي قح الأحد 08 مارس 2020 - 18:25
سياسة الرباط مبنية علي الانبطاح والتوددتعطي صورةسلبية للمغرب في المحفل الدولي كفي كفي من مركب النقص هذا .لمالا يستعرض المغرب عضلاته كما يحلو له. فموريتانيا أصلا تابعة للتراب المغربي.
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6
6 - الراصد الأحد 08 مارس 2020 - 18:26
دبلوماسية المغرب رصينة ضاربة في التاريخ ، تعرف جيدا عسكر موريتانيا رخو ، تصريح الغزواني ليس وليد الصدفة بحكم الحرب التي قامت بها البوليزاريو مدعومة من طرف عسكر الجزاءر الإرهابي على الموريتانيين أواخر السبعينات ،جعلت منها الجزاءر ورقة للإبتزاز واضعة نصب عينيها على المحيط, مستغلة الروابط بين الموريتانيين وجبهة العار، لم يتمكن النظام من محاصرة المملكة في الزاوبة الضيقة، وفشلت ، اليوم أصبح المغرب في موقع قوة إقتصاديا وإفريقيا، الشيىء الذي لا تفهمه موريتانيا بأنها انتحرت بهكذا تصريح لأن المغرب سينهج الخطة التالية بعدترسيم السفارات،العد العكسي بدأ بطرد المرتزقة من الإتحاد،وستبقى وصمة عار على جببن عسكر شنقيط، إن المغرب عازم على جعل سواحله الجنوبية كلها موانىء عملاقة لتسهيل انسياب حركة المرور ومع ترسعيم الحدود ،ستظل موريتانيا قنطرة متهالكة للعبور ،المغرب له أذن كبيرة يعرف وقت إغلاق سمعها أو فتحها، وما يحز في النفس عقلية الجنيرالات التحكم بالقوة في العباد والبلاد. وأن قضية المغرب هي قضية وجود وليست حدود وما زيارة الوفد البرلماني للصحراء فهو الرد المناسب.
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1
7 - شمالي الأحد 08 مارس 2020 - 18:26
دولة قزمية يعيشون في الخيام و يحكمهم العسكر السياسة المغربية يجب ان تتقرب من الدول الكبرى بدل الاهتمام بامثال هؤلاء الدول
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6
8 - وجدي به الأحد 08 مارس 2020 - 18:27
و انا بدوري اعتبر موريطانيا جزء من المملكة المغربية
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9
9 - محارب الأحد 08 مارس 2020 - 18:30
فاليذهب الى الجحيم هو البولزاريو نكارين الملح والطعام لا يهمنا تصريحاتهم العينة الصحراء مغربية وستبقى مغربية رغما عن امكم
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10 - محمد المغربي الأحد 08 مارس 2020 - 18:30
أصلا موريتانيا ليست دولة و تاريخيًا كانت تابعة للمغرب، و بالتالي فهي تخشى أن تصبح تابعة للمغرب مرة أخرى.
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11 - متابع الأحد 08 مارس 2020 - 18:31
موريتانيا هذي هي الأخرى مرتزقة تعيش في الماء العكر.إذن فلنوقف كل التعامل التجاري وخصوصا الخضراوات خليهم يأكلون الرمل وخلي تبون ينفعهم
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12 - مواطن الأحد 08 مارس 2020 - 18:31
المغرب له موقف لايتزحزح بحكم عدالة قضيته وبفعل دعم حلفاءه الامريكان والفرنسيين و الخليجيين ولاننسا اليهود المغاربة المسيطرين على اللوبيات المؤثرة في العالم. موقف موريتانيا معروف منذ انسحابها من اتفاقها على اخد جزء من الصحراء على أساس أن تدخل في وحدة مع المغرب في إطار كونفدرالية لكن الانقلابات ألتي حدثت جعلتها تدخل تحت الضغوط في مايسما بالحياد وهو اعتراف البوليزاريو دون تمتيلية رسمية.
المهم المغرب يعرف كيف يدافع على مصالحه فلا داعي للقلق وللعجلة ولو اجتمع العالم كله مع البوليزاريو الذي لا يتعدى ١٠٠٠الف فلن تستطيع أي قوة إخراج مليونين مغربي من مستوطني الصحراء.
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13 - مواطن غيور/ البوليساريو الأحد 08 مارس 2020 - 18:32
السلام عليكم
للدين لا يعرفون سبب الحياد السلبي للموريتانيين أحيلهم على التاريخ و على النسب المشترك.
بعد المسيرة الخضراء، دخلت أطراف الصراع المغرب إسبانيا موريتانيا في مفاوضات، أخد المغرب إقليم الساقية الحمراء و موريتانيا إقليم واد الدهب.
البوليساريو هاجموا موريتانيا فانتصروا عليها و هددوا نظامها بالدخول إلى نواكشوط، لتتخلى موريتانيا عن الداخلة وواد الدهب للمغرب، مع ميول أكبر للطرح الإنفصالي.
أما عن النسب المشترك، فأغلب صحراويي البوليساريو و الموريتانيين لديهم علاقات قرابة و نسب مشترك، و هم بدالك و أستعير الحديث الشريف: " أنصر أخاك ظالما و مظلوما"
اللهم رد كيد أعداء المغرب في نحورهم عاش المغرب
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14 - .الرأي حر الأحد 08 مارس 2020 - 18:34
تصريحات رئيس موريتانيا لن تزيد أو تنقص من شأن مغربية الصحراء وما قوله إلا كصيحة في وادي لا تسمن ولا تغني جماعة البوليزاريو في شيئ، إنه تحت ضغوط قوية من أعداء وحدة ترابنا وهم في مؤزق داخلي قاهر ، "صدق السيد نوفل البوعمري لما حذر من تسميم العلاقات بيننا وبين البلد الجار الشقيق موريتانيا".
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15 - مجرد وجهة نظر الأحد 08 مارس 2020 - 18:35
يوم قال شباط أن موريتانيا إلى عهد قريب كانت جزءا من التراب المغربي ،لقي الانتقادات من الجهات ، بل كان سببا رئيسيا في إزاحته من رئاسة الحزب .
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16 - عبدالله الأحد 08 مارس 2020 - 18:36
موريطانيا تخاف من البوليساريو هذا ما جعلها تعترف بهذه الشرذة الإرهابية المهم اننا في صحراءناولا يمكننا ان نفرط ابدا في قسم المسيرة الخضراء ولو بقي مغربي واحد على الارض احب من احب وكره من كره والعز لقوتنا المسلحة الملكية الله الوطن الملك
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