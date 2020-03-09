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الرئيسية | سياسة | افتتاح قنصلية عامة لجمهورية ليبيريا في الداخلة

افتتاح قنصلية عامة لجمهورية ليبيريا في الداخلة

افتتاح قنصلية عامة لجمهورية ليبيريا في الداخلة
هسبريس من الداخلة
الاثنين 09 مارس 2020 - 17:10

أفادت مصادر دبلوماسية بأن وزارة الشؤون الخارجية تعتزم افتتاح قنصلية عامة لجمهورية ليبيريا، الخميس القادم، بجهة الداخلة وادي الذهب.

وأضافت المصادر ذاتها، التي تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، سيحل رفقة جبزوهنغر ميلتون فيندلي، وزير الشؤون الخارجية الليبيري، الخميس المقبل، بمدينة الداخلة لافتتاح القنصلية الرابعة بها العاشرة بالصحراء.

وكان وزير خارجية ليبيريا قد أعلن بالرباط عن افتتاح "وشيك" لقنصلية عامة لبلاده في مدينة الداخلة بأقصى الجنوب المغربي.

وأكد الوزير الليبيري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره ناصر بوريطة، أن بلاده "مستعدة لتعزيز الروابط الدولية والعلاقات الدبلوماسية الثنائية مع الأشقاء المغاربة".

وأشار فيندي إلى أن "افتتاح قنصلية عامة بالداخلة سيسهم في دعم مغربية الصحراء، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية والاجتماعية المتعلقة بتعزيز التعاون جنوب-جنوب بين البلدين"، مؤكدا أن "هذا القرار سيتيح تعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد القائمة بين ليبيريا والمغرب.

من جانبه، أعرب ناصر بوريطة، خلال اللقاء ذاته، عن شكر المغرب لليبيريا على دعمها الواضح والثابت لمغربية الصحراء، سواء على مستوى المنظمات الإقليمية أو الدولية.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن ليبيريا دعمت على الدوام المغرب في جميع معاركه الديبلوماسية الرامية إلى صيانة وحدته الترابية.

وبهذا الإعلان، تكون الأقاليم الجنوبية قد احتضنت عاشر قنصلية عامة لدول إفريقية خلال الربع الأول من سنة 2020.

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