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كُتّاب وآراء
"البام" يقرر موعدا جديدا لانعقاد مجلسه الوطني
دعت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أعضاء المجلس إلى حضور أشغال الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الوطني يوم 29 مارس الجاري، بقصر المؤتمرات بالصخيرات، لانتخاب أعضاء المكتب السياسي وهياكل المجلس الوطني.
وكان اللقاء المذكور مقررا في 7 مارس الجاري، قبل أن يتأجل امتثالا لتوجيهات السلطات الصحية بخصوص فيروس "كورونا" المستجد.
وأضافت المراسلة، التي وجهتها المنصوري إلى أعضاء المجلس الوطني، أنه، بخصوص أعضاء المجلس الوطني من مغاربة العالم، "واستحضاراً للصعوبات والإجراءات المعقدة التي بات يتطلبها السفر عبر مختلف مطارات العالم، وحماية لهم من تداعيات عدوى فيروس "كورونا"، واعتماد التوجيهات بالاحتياط الصحي المقترح من طرف السلطات الصحية ببلادنا، فإنني ألتمس منهم عدم الحضور لهذا الاجتماع، وسيتم تدارك الأمر خلال الدورات المقبلة من خلال قرار سيطرح على المجلس الوطني لمعالجة هذا الغياب".