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الرئيسية | سياسة | "الكتاب" ينادي بأجواء ملائمة لإجراء الانتخابات‎

"الكتاب" ينادي بأجواء ملائمة لإجراء الانتخابات‎

"الكتاب" ينادي بأجواء ملائمة لإجراء الانتخابات‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 مارس 2020 - 12:50

أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على مواقفه من الوضع الوطني العام، ودعا إلى توفير أجواء الانفراج الملائم لإجراء الانتخابات المقبلة؛ وذلك خلال اجتماعه الدوري.

وشدد المكتب السياسي ومجلس الرئاسة، خلال الاجتماع، وفق ما ورد في بلاغ توصلت به هسبريس، على ضرورة مواصلة مساعي الحزب نحو تقوية الصف الوطني الديمقراطي وتفعيل حركة مجتمعية مُواطِنة، بالموازاة مع مجهودات تمتين الأداة الحزبية؛ و"ذلك كله من أجل تملك مزيد من القدرة على الاضطلاع بالمهام التاريخية الراهنة، على الواجهات الفكرية والجماهيرية والمؤسساتية، والإسهام المؤثر في خدمة قضايا وطننا وشعبنا، وفي رفع بلادنا مختلف التحديات الداخلية والرهانات الخارجية".

من جانب آخر، وبعد إحاطة الأمين العام الاجتماعَ علماً بحيثيات اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مع المسؤولين الأولين للأحزاب السياسية، إثر المراسلتين اللتين وجههما إليه كُلٌّ من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، أكد المكتب السياسي على أهمية الشأن الانتخابي، معتبرا أن الاستحقاقات المقبلة يتعين أن تتوفر لها الأجواءُ السياسية الملائمة والكفيلة بإحداث الانفراج المطلوب المُفضي إلى خلق دينامية جديدة بالفضاء الوطني العام، تُعيد للعمل السياسي والمؤسساتي قيمته، بما يتيح مَنَاخَ التعبئة اللازمة لتحقيق الطموحات التنموية والديمقراطية بالمغرب.

وفي إطار سلسلة المواضيع التي قرر المكتب ذاته تعميقَ دراستها ومناقشتها، تناول بالدراسة والتحليل والاقتراح مسألة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، وذلك على ضوء عرضٍ تقدم به رشيد روكبان باسم اللجنة المكلفة بالموضوع.

وانصبت، على الخصوص، الدراسةُ المذكورة حول الإشراف المؤسساتي على الانتخابات، والتقطيع الانتخابي، ونظام الاقتراع، ونظام العتبة، وإعداد وتنقيح اللوائح الانتخابية، وشروط الترشح والتصويت، وتصويت المغاربة المقيمين بالخارج؛ فضلا عن الشكل القانوني للمنظومة القانونية للانتخابات.

من جانب آخر، تناول المكتب السياسي لـ"حزب الكتاب" مجمل التطورات الطارئة المرتبطة بالصحة العامة بفعل وباء فيروس "كورونا المستجد"، وسَجَّلَ بإيجابية المجهوداتِ الحكوميةَ في هذا الصدد، وكذا التدابير التي اتخذتها والآليات التي اعتمدتها، إلى حد الآن، المصالحُ الأمنية والصحية بالمغرب، مشيدا، على وجه الخوص، بالدور الكبير والمهم الذي يقوم به النساء والرجال العاملون بقطاع الصحة بهذا الصدد، بوطنيةٍ وتفانٍ ومهنية.

في الوقت نفسه، دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى مزيد من تضافر الجهود العلمية الدولية، وإلى مزيد من الحرص على الاحتراز الأمني واليقظة الطبية ونجاعة التواصل المؤسساتي، وإلى تقيد المواطنات والمواطنين بالتدابير المُوصَى بها من طرف السلطات العمومية المختصة؛ وذلك من أجل مواصلة حماية البلاد من الأخطار المتصلة بهذا الوباء العالمي في جو من الجدية والمسؤولية والهدوء.

وتطرق المكتب السياسي، أيضا، للتداعيات المحتملة للقرار المتعلق بدخول المغرب في مرحلة ثانية من سياسة تحرير سعر صرف الدرهم، القاضي بتوسيع نطاق تقلبه لينتقل من %2.5 إلى %5 على أساس سلة عملات تتكون من الأورو (60%) والدولار الأمريكي(40%).

وبهذا الصدد، أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تتخذ السلطاتُ العمومية المكلفة بضبط وتقنين القطاع المالي الوطني كافةَ الاحتياطات والتدابير الكفيلة بضمان نجاح هذا الانتقال، وتأمين حسن سير سوق الصرف، لاسيما في ظل أوضاعٍ اقتصادية دولية وجهوية ووطنية صعبة ومتقلبة؛ وذلك بما يسهم في تحسين نمو الاقتصاد الوطني، ويكفل تفادي التأثيرات السلبية المحتملة، خاصة في ما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وإمكانية تفاقم عجز الميزان التجاري من خلال ارتفاع فاتورة الواردات.

الاجتماع عرف تناول المكتب السياسي موضوع انخفاض ثمن البترول في السوق الدولية وعدم انعكاس ذلك على أثمان المحروقات بالمغرب، مُطالِباً الحكومة بممارسة واجبها من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية الاقتصادية التي تُـمَكِّنُ، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات، ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه، بما يتيح إمكانية تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروفٍ ملائمة وبأسعارٍ معقولة، وبما يضمن انخفاضا ملموسا ومنطقيا وواضحا في أسعار المحروقات بالنسبة للمستهلك.

وفي ما يتصل ببرنامج العمل، اعتمد المكتب ذاته الإجراءات المتصلة باللقاءات التشاورية التي سيشرع الحزب في إجرائها مع عدد من الهيئات والتنظيمات والشخصيات الوطنية، إسهاما منه في تفعيل حركة مجتمعية مواطنة.

كما دعا المكتب السياسي كافة المنتسبين إليه إلى مواصلة تنفيذ برنامج عمل الفترة الحالية، والذي يشمل على وجه التحديد مؤتمرات التنسيقيات الإقليمية لمنتدى المناصفة والمساواة، وعقد دورات المجالس الإقليمية، وتنظيم الجموع العامة للفروع المحلية، والمؤتمرات الإقليمية، "مع جعل ذلك مناسبة لإطلاق التحضير للاستحقاقات المقبلة، ومواكبتها بأنشطة نضالية وإشعاعية، تفعيلا لخطة تجذر وانصهار".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - دلمي مراد الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:22
الشعب لا يريد ان تعاد مسرحيات الانتخابات كما تراها الأحزاب العبثية ويريدها المخزن !!
أما آن الأوان للتغيير الجذري من اجل انطلاقة بناءة وحاسمة من اجل مستقبل الأجيال بتدعيم دولة الحق والقانون والمؤسسات ام ان حب التحكم والسيطرة والرأي الواحد هو سيد الموقف !!؟؟
اكيد هناك إشارات للإبقاء على وضعية سياسية مهترئة تقود البلد إلى المجهول ؟؟
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2 - لا لحزب تجار الدين الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:31
انا اظن انه من الافضل للمغرب ان يتوزع أفراد العدالة والتنمية بين الأخزاب الأخرى، انا لا أرى فائدة من هذا الحزب وشره وضره اكثر من نفعه، انظر إلى الفيسبوك تجد اتباع هذا الحزب ينشرون الفرقة بين المغاربة، يدافعون عن قطر وتركيا ويلعن ن الامارت والسعودية في ظل مخطط صهيوني خطط له مع تركيا وامريكا أوباما إبان الثورات لتقسيم العرب والمسلمين بين فرقتين، فرقة اخوانية تتعصب لكل ما هو اخواني قطري تركي وتلعن الأخرين وقد شاهدنا في مظاهرة الرباط تلك اللقطة الكاريكاترية والكارثية التي كادت تفتك بعلاقات المغرب مع السعودية والإمارات ومصر كلهم اخواننا بما فيها قطر وتركيا فلما التفرقة بين الإخوان ياخوان ولهم الحق ان ان سموكم الخوانجية وليس اخوان ثم اننا في المغرب كلنا مسلمون وجميع الاح اب المغربية مسلمة فلا حاجة لنا أن يحتكو البيجيدي الدين لصلحخ وحده اذن انا اطالب ان ينظم بن كيران إلى الرفيق بن عبدالله في حزبة وان ينظم العثماني إلى حزب اخنوش احسن من التفريق بين المغاربة على اساس ديني فالله وحده سيجازي ألمومنين وليس ان يجازيهم بالاصوات ليعيتوا في الأرض فسادا
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3 - عجوز الأربعاء 11 مارس 2020 - 13:37
الأحزاب همها الوحيد هي الانتخابات لم أسمع يوما أن حزبا خرج وتحدث عن الأوضاع الحالية للمواطن المغربي وكيفية الخروج منها الجفاف الوباء المنتشر أزيد أزيد........
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