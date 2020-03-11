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كُتّاب وآراء
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الملك محمد السادس يستقبل الأمين العام لـ"البام"
الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:39
أفاد بلاغ للديوان الملكي بأن الملك محمد السادس استقبل اليوم بقصر الدار البيضاء عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
وجاء بلاغ الديوان الملكي كالتالي:
"استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء 11 مارس 2020، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، السيد عبد اللطيف وهبي، بالتماس منه، وذلك إثر انتخابه مؤخرا أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة".
وكان الملك قد بعث برقية تهنئة إلى وهبي عقب انتخابه أمينا عاما لحزب "الجرار"، أشاد فيها بكفاءة وتجربة وهبي وتشبثه المكين بمقدسات الأمة وثوابتها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - aka bouzalim الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:50
لا اجعل تيقتي في جميع الاحزاب الملك هو من ينفد المشاريع ويقدم المساعدات عاش الملك
2 - بن عبيد الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:55
بالتماس منه، هذا يعني ان الرجل (وهبي) يسابق الزمن وينتظر حلول الليل قبل النهار لتاتي الانتخابات ويزكي اصحاب المال والجاه من حزبه وما ولاه، ليقتسموا الكعكة الوزارية التي ضاعت منهم خلال النتخابات الماضية بسند من الداخلية.
3 - موغربي الأربعاء 11 مارس 2020 - 17:56
بالتماس منه !!!!!
غريبة
أول مرة أسمعها في بلاغات استقبال الأمناء العامين الجدد
غريبة
أول مرة أسمعها في بلاغات استقبال الأمناء العامين الجدد
4 - من تخوم الريف الهولندي الأربعاء 11 مارس 2020 - 18:00
أريد فقط أن أعرف عما إذا فتح السيد وهبي مع الملك قضية مختطفي الريف و الإفراج عنهم و تعويضهم و عائلاتهم عما أصابهم من ضرر. وهبي كان قبل انتخابه قد وعدنا بهذا و أتمنى أن يحصل انفراج ما على يديه.
5 - مغربي الأربعاء 11 مارس 2020 - 18:13
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بجميع المقاييس في خدمة المغاربة الأحرار بالسراء و الضراء دون ملل او كلل و نكران الذات.
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