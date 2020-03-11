الملك محمد السادس يستقبل الأمين العام لـ"البام"

هسبريس من الرباط

أفاد بلاغ للديوان الملكي بأن الملك محمد السادس استقبل اليوم بقصر الدار البيضاء عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.

وجاء بلاغ الديوان الملكي كالتالي:

"استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء 11 مارس 2020، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، السيد عبد اللطيف وهبي، بالتماس منه، وذلك إثر انتخابه مؤخرا أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة".

وكان الملك قد بعث برقية تهنئة إلى وهبي عقب انتخابه أمينا عاما لحزب "الجرار"، أشاد فيها بكفاءة وتجربة وهبي وتشبثه المكين بمقدسات الأمة وثوابتها.