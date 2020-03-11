وهبي: توجيهات الملك همت الانتخابات ومصالح الشعب

هسبريس من الرباط

قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إن الاستقبال الذي خصه به الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، يجسد اهتمام جلالته الكبير بمستقبل الديمقراطية وبمستقبل المؤسسات السياسية في المغرب".

وأكد وهبي، في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال الملك له بالقصر الملكي بالدار البيضاء، بالتماس منه، وذلك إثر انتخابه مؤخرا أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، أن هذا الاستقبال "يحفزنا على العمل مستقبلا"، مبرزا أن الملك "قدم توجيهاته الكريمة حول المستقبل السياسي للمغرب، وحول ضرورة اضطلاع الحزب بدوره مثله مثل جميع الأحزاب بجميع مكوناتها".

وأضاف الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة أن "التوجيهات الملكية السامية همت أيضا "الاهتمام بمصالح الشعب المغربي ومصالح المناضلين، وكذا التهيئ للاستحقاقات المقبلة".