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الرئيسية | سياسة | وهبي: توجيهات الملك همت الانتخابات ومصالح الشعب

وهبي: توجيهات الملك همت الانتخابات ومصالح الشعب

وهبي: توجيهات الملك همت الانتخابات ومصالح الشعب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 مارس 2020 - 19:00

قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إن الاستقبال الذي خصه به الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، يجسد اهتمام جلالته الكبير بمستقبل الديمقراطية وبمستقبل المؤسسات السياسية في المغرب".

وأكد وهبي، في تصريح للصحافة بمناسبة استقبال الملك له بالقصر الملكي بالدار البيضاء، بالتماس منه، وذلك إثر انتخابه مؤخرا أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، أن هذا الاستقبال "يحفزنا على العمل مستقبلا"، مبرزا أن الملك "قدم توجيهاته الكريمة حول المستقبل السياسي للمغرب، وحول ضرورة اضطلاع الحزب بدوره مثله مثل جميع الأحزاب بجميع مكوناتها".

وأضاف الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة أن "التوجيهات الملكية السامية همت أيضا "الاهتمام بمصالح الشعب المغربي ومصالح المناضلين، وكذا التهيئ للاستحقاقات المقبلة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عقلاني الأربعاء 11 مارس 2020 - 19:30
أهم شيء في المقالة هو ديك: بالتماس منه
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2 - يوسف الأربعاء 11 مارس 2020 - 19:32
نتمنى من الاحزاب ان لا تخيب آمال صاحب الجلالة الله يحفضو وينصرو
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3 - ameur الأربعاء 11 مارس 2020 - 19:40
هاد الشي كانعرفوه و كانعرفوا كذالك انكم لا تطبقون و لا حرف من توصياته
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4 - hasnae الأربعاء 11 مارس 2020 - 19:40
الاهتمام بمصالح الشعب المغربي من الأولويات الكبرى لتطوير البلاد في جميع المجالات
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-1
5 - من تخوم الريف الهولندي الأربعاء 11 مارس 2020 - 19:41
إوا .. هل من جديد حول مختطفي الريف؟ لم تقل شيئا في هذا المضمار، المستقبل السياسي في المغرب برمته رهين بانفراج سياسي في هذا الإتجاه.
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6 - molahid الأربعاء 11 مارس 2020 - 19:45
لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى.....!!!!!!
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