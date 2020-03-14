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الرئيسية | سياسة | العثماني: تعليمات ملكية بالشفافية في تطويق كورونا

العثماني: تعليمات ملكية بالشفافية في تطويق كورونا

العثماني: تعليمات ملكية بالشفافية في تطويق كورونا
هسبريس من الرباط
السبت 14 مارس 2020 - 20:45

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء اليوم السبت، إن تعليمات قد صدرت من الملك محمد السادس من أجل التعامل بشفافية مع المواطنين المغاربة بخصوص كل الإجراءات التي تهم التعاطي مع "فيروس كورونا".

وأضاف المسؤول الحكومي ضمن حوار مباشر مع عدد من القنوات التلفزية العمومية المغربية، ردا على سؤال بخصوص "المشككين في المعطيات الرسمية"، أن التعليمات الملكية واضحة تماما بهذا الشأن، وينبغي أن تحضر الثقة من لدن المواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - القنيطري السبت 14 مارس 2020 - 21:00
كيف الشفافية بدون تأهب و تحضير 15/20/30 ألف سرير مع تجهيز التنفس الإصطناعي !!!! الشفافية في عدد الموتى لا بلاش
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4
2 - samir السبت 14 مارس 2020 - 21:01
يجب فرض حالة الطواارئ قبل ان تنزل الكارثة انا اشكك في المعطيات اسبانيا بمنظومة صحية قوية انتشر فما بالك في بلادنا
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0
3 - حسن السبت 14 مارس 2020 - 21:03
و مع ذلك المغاربة فقدوا الثقة في الحكومة لأنها فاشلة و فاقدة لمصداقيتها
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5
4 - رشيد السبت 14 مارس 2020 - 21:03
ليس المشكل في التقة وانما المشكل في تفعيل كل مصالح الدولة من وزارات ومندوبيات لمحاضرة المشكل
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5 - الحسين السبت 14 مارس 2020 - 21:06
وماذا دور الحكومة والبرلمان وغيره من المؤسسات مادمنا ننتظر تعليمات ملكية. في كل شيء.
ولهذا فقد المغاربة الثقة في هذه المؤسسات.
ونقرا كل يوم أن فلانا يطلب تدخل الملك ليحل له مشاكله.
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6 - chraibi السبت 14 مارس 2020 - 21:07
Monsieur Le Premier Ministre passe sous silence la nécessité de respecter une distance d’au moins un mètre entre 2 personnes pour éviter la contamination.
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