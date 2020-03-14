العثماني: تعليمات ملكية بالشفافية في تطويق كورونا

هسبريس من الرباط

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء اليوم السبت، إن تعليمات قد صدرت من الملك محمد السادس من أجل التعامل بشفافية مع المواطنين المغاربة بخصوص كل الإجراءات التي تهم التعاطي مع "فيروس كورونا".

وأضاف المسؤول الحكومي ضمن حوار مباشر مع عدد من القنوات التلفزية العمومية المغربية، ردا على سؤال بخصوص "المشككين في المعطيات الرسمية"، أن التعليمات الملكية واضحة تماما بهذا الشأن، وينبغي أن تحضر الثقة من لدن المواطنين.