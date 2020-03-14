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كُتّاب وآراء
"البّام" يدعو إلى التبرع لمواجهة وباء "كورونا"
قال حزب الأصالة والمعاصرة إنه "يتابع باهتمام شديد المستجدات التي يعرفها المحيط الدولي والإقليمي والوطني، بخصوص تداعيات وباء "كورونا المستجد"، داخل دول العالم عامة وبلادنا خاصة"، ويشيد "بالقرارات التي اتخذتها السلطات العمومية، في إطار الخطة الاستباقية لمحاصرة انتشار هذا الوباء".
وأضاف حزب الأصالة والمعاصرة، في بيان له، أنه "يدعو مناضلاته ومناضليه، وكافة مكونات المجتمع المغربي، إلى الانخراط المسؤول والملتزم في جهود الحد من انتشاره، والتحلي باليقظة اللازمة وبقيم التضامن والتآزر، وبالثقة حيال المؤسسات المخول لها قانونيا تدبير تبعات هذا الوباء". كما يدعو جميع المواطنات والمواطنين إلى "الالتزام بالتوجيهات والنصائح المقدمة بهذا الخصوص، وتفادي التهويل من الأمر، وكذلك التقليل من خطورته".
إن حزب الأصالة والمعاصرة، يضيف البيان، يعلن للرأي العام الوطني "دعوة كافة مناضليه وعموم الشعب المغربي إلى الانخراط في تعضيد الخطة الاستباقية لمحاصرة هذا الوباء، من خلال تجسيد قيم التضامن والتآزر كقيم أصيلة داخل مجتمعنا؛ كما يضع أطره وكفاءاته الطبية وكافة المتعاطفين معه رهن خدمة مواطنينا كل في مجال اختصاصه".
وجاء ضمن البيان أن حزب الأصالة والمعاصرة يلتمس من "مؤسسة محمد الخامس للتضامن" العمل على فتح حساب خاص بالتبرعات التي قد توجه لمكافحة هذا الوباء.
وقال الحزب "إننا إذ نتوجه بهذه المبادرة، نؤكد يقيننا بقدرتنا، مجتمعا ومؤسسات، في الانتصار على مواجهة هذا الفيروس، بالنظر إلى ما تزخر به الأمة المغربية من قيم التعاون والتآزر والتضامن في مثل هذه الحالات، ونعلن تضامننا المطلق مع المصابين بهذا الفيروس داخل وخارج وطننا، متمنين لهم الشفاء العاجل".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
ها الفال
فلوس اللبن داهم كورونا
يجب معرفة تركيبة المبيد الذي تستعمله السلطات الصينية، وذلك بالتنسيق مع وزارتهم الصحية.
والبدء في تطهير الأماكن العمومية و الإدارات ووسائل التنقل والمقاهي والمطاعم والنقود.
لاحتواء تفشي هذا الوباء. وهذا على اعتبار التراجع الملحوظ عند الصينين. وآلله ولي التوفيق.!!!