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كُتّاب وآراء
الرئيس الفرنسي: نحن في حرب ضد "عدو خفي"
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم، إلى الحد من التنقلات غير الضرورية في فرنسا لمدة 15 يوما للحد من تفشي فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد مخالفي القرار.
وأضاف ماكرون في كلمة إلى الشعب الفرنسي: "نحن في حرب ضد عدو خفي"، مضيفا أنه سيتم تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية.
وقال ماكرون إن على الناس أن يلزموا بيوتهم وألا يخرجوا إلا للأنشطة الضرورية. وأضاف أن كل من يخالف القيود فسوف يعاقب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
هدا اظافة الى أن الموظفين المتضررين من البطالة الجزئية سيحصلون على أجروهم كاملة
ويجي السي العثماني ويقول ليك المغرب أحسن من فرنسا
راه قال بلي الشعب ماغاديش يخلص الكراء ماغاديش يخلص الضو و الماء و الغاز، و قال بلي الدولة الفرنسية غادي تعاون كل المقاولات الصغرى و الكبرى... و قال بلي فرنسا حطات 300 مليار اورو لخدمة الشعب.....
و قال بلي فرنسا مغاديش تتخلى على المواطنين ديالها...... و ختاما قال تحيا الجمهورية و تحيا فرنسا.
الله يصاوب و الله يحفض الشعب المغربي، و الله يحفض جميع الأمم.
السلام عليكم