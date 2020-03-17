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الرئيسية | سياسة | وباء "كورونا" .. النص الكامل لبلاغ الديوان الملكي

وباء "كورونا" .. النص الكامل لبلاغ الديوان الملكي

وباء "كورونا" .. النص الكامل لبلاغ الديوان الملكي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:22

ترأس الملك محمد السادس، مساء اليوم، جلسة عمل خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس "كورونا" ببلادنا ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور، وفق ما ذكره بلاغ للديوان الملكي.

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي:

" ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا ببلادنا، ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من طرف جلالة الملك، حفظه الله، لتطورات هذا الوباء، منذ بداية انتشاره على الصعيد العالمي، ومباشرة بعد ظهور الحالات الأولى على التراب الوطني.

وفي بداية هذا الاجتماع، استفسر جلالة الملك وزير الصحة عن آخر تطورات الوضعية الصحية ببلادنا، والطاقة الاستيعابية للمستشفيات والوحدات الصحية، بمختلف جهات المملكة، وكذا توفير جميع مستلزمات السلامة الصحية، بما في ذلك مواد التعقيم والأدوية.

وبناء على المعطيات التي قدمها السيد وزير الصحة، وحرصا من جلالة الملك، حفظه الله، على الرفع من قدرات المنظومة الصحية الوطنية في مواجهة هذا الوباء، أصدر جلالة الملك، حفظه الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قصد وضع المراكز الطبية المجهزة، التي سبق لجلالته أن أمر بإحداثها لهذا الغرض، بمختلف جهات المملكة، رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، إن اقتضى الحال وعند الحاجة.

وتندرج هذه المبادرة الملكية السامية في إطار المقاربة الاستباقية، التي أمر جلالة الملك باعتمادها منذ بداية ظهور هذا الوباء، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية غير المسبوقة، التي اتخذتها القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف الحد من انتشاره، ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وبهذه المناسبة، تم استعراض مدى تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها، بتوجيهات سامية من جلالته، والتي تهم إغلاق المجال الجوي والبحري المغربي أمام المسافرين، وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وتوقيف الدراسة بالمدارس والجامعات، والإغلاق المؤقت للمساجد، وتعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي بادرت لاتخاذها السلطات المختصة، في مجالات النقل العمومي، وإغلاق المحلات العمومية غير الضرورية.

كما وجه جلالة الملك، نصره الله، السلطات المختصة للسهر على حسن تطبيق التدابير الناجعة المتخذة في مجال ضمان تزويد الأسواق عبر التراب الوطني، بجميع المواد الغذائية والاستهلاكية، وبمواد التطهير والتعقيم، بصفة منتظمة ومتواصلة، ومحاربة مختلف أشكال الاحتكار والزيادة في الأسعار.

وفي نفس السياق، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة ولجميع القطاعات المعنية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والإعداد لمرحلة جديدة، إن اقتضى الحال ذلك.

حضر هذا الاجتماع رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، والجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كور دارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - abdel الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:32
الله ينصر سيدنا سيدي محمد السادس
و الأمة المغربية و الإسلامية
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44
2 - simo الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:33
نتمنى من بعض النواب والبرلمانيين ان يكون عندهم حي وطني لتنفيذ كلام الملك.....وليعلم كلهم ان هدا ليس مشروع ولكن حاجة المواطن يجب تنفيذها بكل حذافيرها
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30
3 - maknesi الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:34
حفض الله ملكنا وأطال في عمره.
وحفض الله بلادنا وسائر بلادي المسامين.
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31
4 - basma الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:34
et les centres d appel qui sont bourrés d employés ne vont t ils pas arreter de travailler .sauver ces jeunes s il vous plait.se sont eux aussi nos enfants.
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15
5 - malika الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:35
ان شاء الله نتغلبو على هذه الازمة بإذن الله بأقل اضرار
الله يلطف بينا يارب
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28
6 - مواطن مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:35
يجب تفعيل تدخل الجيش بإسرع وقت ممكن وحظر التجوال، جميع الجهود المبدولة إلى حد الأن ستذهب سدا إذا ما لم يلتزم المغاربة كافة منازلهم طيلة ال 14 يوما القادمة.

الأمة في خطر عظيم ووجب أخد الامر بأقصى الجدية من جميع الاطراف.
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20
7 - Youssef Oudra الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:35
"والإعداد لمرحلة جديدة، إن اقتضى الحال ذلك"

--> حظر التجول
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16
8 - oussama الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:37
الله اخليلينا مليكنا.
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20
9 - حسن قنديلة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:38
نحن نحتاج لكم يا مولاي حفضكم الله في هذه الضروف جد صعبة ليس لنا شيء سوى الجلوس في البيت ومتابعة الاخبار وشكراً جزيلاً الجريدة هسبريس
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18
10 - jamal الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:40
قالوا ناس زمان : دجاج الجمعة كيتكتف نهار لخميس. الصحة فالمغرب الوضع ديالها فالحالات العادية وضع مزري. يعني دابا مع هاد الأزمة غير الله يدير شي تاويل.
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0
11 - ام فاطمة الزهراء الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:40
حفظك الله ورعاك سيدي وحفظ اسرتك الصغيرة والكبيرة وحفظ وطننا الحبيب . اللهم كن عونا لاخواننا في كل المجالات الساهرين على راحة المواطنين وامنهم وامانهم وصحتهم واحفظهم من كل اذى وقوهم وكن لهم حافظا وراعيا من كل مكروه يا رب العامين
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12 - مصطفى الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:41
نخشى عدم الاخد بعين الاعتبار السجون الوطنية المكتضة بالمساجين
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0
13 - المعيزي حسن الرباط الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:41
حفظ الله مولانا الإمام امير المؤمنين ملكنا محمد السادس و أعانه على هده المبادرة الاستباقية التي يحرص على تمكنها من التغلب على هدا الوباء ونحن خدام السدة العالية نلتزم بروح المواطنة و الوقوف صفا وراء حامي البلاد ملكنا محمد السادس أمير المؤمنين و حامي الملة والدين و سليل بيت رسولنا المصطفى الكريم
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14 - جمال الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:41
ما ذا قررتم لإعادة المغاربة السياح العالقين بأوربا.كل السياح العلقين بالمغرب عادو لديارهم.لك الله يا مغربي.هنا نعرف مدى قيمتنا عند المسؤولين
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15 - الفاروق الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:41
نطلب من جلالتكم وبخصوص الناس لي كاريين الشقق وللخدمة لي وقفات شنو الحل ديالها
والماء والكهرباء يجب إلغاء الاداء للثالثة اشهر
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16 - ق ح الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:42
المرجو إغلاق الإدارات العمومية نظرا للخطر المحتمل سواء على الموظفين أو المرتفقين
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17 - hajar الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:42
اللهم احفظ بلدنا و سائر البلدان من هدا الوباء لنتحد و نجلس في بيوتنا أرجوكم الوضع مقلق و كفى استهتارا نعملوا يد في اليد و نتعاونوا نكونوا واعيين شكرا لكل غيور على بلده شكرا جلالة الملك الله يحمينا جميعا
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18 - أبو أمير عبدو الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:42
« اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وإنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَة»
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19 - عزيز الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:42
الحمدو لله تعالى حفظه الله ورعاه اللهم أدم عليه الصحةو العافية و العز و النصر على ملكنا الهمام حامي حما الوطن و الدين يا رب العالمين
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20 - عبد الرحمن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:44
اللهم جعل هذا البلد آمناً مطمئناً اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا و ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين و صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
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21 - عبد اللطيف الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:45
كون كنا محزمين ديما وكنخدمو بلادنا بهاذ الطريقة اقسم بالله مانبقاو تابعين لماما فرنسا ولا اي دولة، وغادي يكون عندما اقتصاد قوي وشعب واعي، ولكن للاسف غادي يفوت هادشي وترجع المياه الى مجاريها بحال الى ماطرا والو
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22 - مغربية كندية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:45
الى الجالية المغربية فكل بقاع الارض وانا واحدة منكم اتوسل اليكم اخوتي لوجه الله تعالى لا تنزلو للمغرب نزولنا للمغرب في هذا الظرف يشكل خطر كبير على الشعب, لا للانانية ولا اي مبرر يبرر النزول للمغرب لا بحجة اجراءات ادارية ولا زيارات عائلية ولا اي شيء المرجو البقاء في الديار المقيمين بها. نزولنا في هذه الظرفية يعني قتل عمد لان المرور من الطائرة و المطارات هذا في حالة الشخص غير مصاب فهي كذلك تشكل تهديد خطير على امن الشعب المغربي المكافح الناس مقاتلة مع الحياة وعندها وليدات و مرضى ما نزيدوهمش الله يرفع عنا البلاء وديك الساعة ان شاء الله نشوفو احبابنا هي مسألة وقت ومدى التزامنا كجالية و التزام الشعب فداخل المغرب فقط لا غير. وادعو خوتي المغاربة فداخل المغرب اتخاذ المزيد ثم المزيد من الحيطة الزمو بيوتكم و التغذية السليمة ابتعدو عن المقليات و المرق اكثرو من العدس والفول و الحامض والزنجبيل و الثوم و الخضروات الله يحفظكم ويحفظ بلادنا يارب وكل الناس ان شاء الله ويشفي مرضانا و مرضى كل العالم
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23 - س.ر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:45
ماذا عن الموظفين!!! نناشد جلالة الملك بإيقاف عمل الموظفين! راه كنحسو بالحكرة و خايفين
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24 - محمد عبد الوهاب الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:46
اهتمام مطمئن من جلالته حفظه الله.
تجند المواطنين والسعي لتطبيق إجراءات السلطات خطوة مواطنة. بدون تهويل أو خوف أو جزع.
سلم الوطن ملكا وشعبا من البلاء والابتلاء.
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25 - حسن سما الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:47
هـذا الشيء مزيان دبا الناس لعندهـم خدمة حرة أو موظف في القطاع الخاص گيف غيعيش بدون عمل مقابل أجره لتابعو خلاص الضو الماء الگراء أزيد أزيد الگمالة إمگن تخايلوهـا لا حول ولا قوة إلا بالله
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26 - El mokhtari saliha الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:47
كل ما أريده وهو أن يحفظ الله بلدنا من كل وباء وينصر ملكنا بإذن الله.
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27 - Youssef الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:48
كنطالبو الحكومة لكي توقف العمل على مستوى جميع القطاع راه هاذ الناس مارحموناش
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28 - marocain الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:49
ان تنصروا الله ينصركم. يجب الاخذ بيد الضعفاء والمحتاجين.تراحموا يرحمكم الله.وانالله وانا اليه راجعون.
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29 - اعبيروش حسناء الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:50
حفظك الله يجلالة الملك ونصرك اتمنى من المسؤولين تنفيذ اوامرك لتفادي وباء كورونا من أجل سلامة وطننا العزيز انشاء الله نتجاوز هذي المحنة
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30 - قولوا الحقيقة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:51
جاء في البلاغ ان **صاحب الجلالة استفسر وزير الصحة عن ءاخرالتطورات في بلادنا...**.اتمنى من صميم قلبي ان يكون وزيرالصحة قد قال كل الحقيقة لصاحب الجلالة والا يكدب عليه حتى لا يغضب. ان مثل تلك التقارير المجانبة للحقيقة هي من تجعل صاحب الجلالة يطمئن على البلد.ولكن عند النزول الى ارض الواقع نرى العكس تماما والا لمادا اقال السيد وزير الصحة مدير مستشفى سلا بسبب فيديو نشرته احدى السيدات تشتكي من المعاملة الغير اللائقة من طرف مسؤولي المستشفى ..من اخفى الحقيقة عن الملك فقد خانه وخان الوطن والقسم الدي اداه بين يدي جلالته.ولا ننسى ان رئيس الحكومة قال بان المغرب يتوفر على 600سرير جاهز..فهل هدا العدد كاف لتغطية حاجيات المغرب.
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31 - الله ينصر اخواننا المستضعفين الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:52
الله ينصر الملك ويخليه لينا دوما والله لعيني تدمع أولا لتضامننا بيننا وثانيا لالتفاتة الملك لنا إنها بحق ثورة ملك وشعب جديدة
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32 - محمد تاوريرت الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:52
الشكر لجلالة الملك على وقوفه المباشر على الوضع الصحي للمغاربة بأصداره اوامر للجهات المختصة بتنفيذ الخطة الاستعجالية الاستباقية لمواجهة هذا الوباء اللعين.
لكن تنقصه التوعية الاعلامية للمواطنين، و أخذ الامر بكل جدية و مسؤولية.
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33 - سلاوي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:52
الله ينصر سيدنا ⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩
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