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  2. الملك يترأس جلسة عمل حول مواجهة انتشار فيروس "كورونا" (5.00)

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الرئيسية | سياسة | الملك يأمر بالإعداد لمرحلة جديدة أمام وباء "كورونا"

الملك يأمر بالإعداد لمرحلة جديدة أمام وباء "كورونا"

الملك يأمر بالإعداد لمرحلة جديدة أمام وباء "كورونا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:49

أصدر الملك محمد السادس تعليماته إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ولجميع القطاعات المعنية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والإعداد لمرحلة جديدة، إن اقتضى الحال ذلك، في سياق مواجهة المغرب لانتشار "فيروس كورونا".

ويترقب الكثيرون طبيعة وملامح هذه المرحلة الجديدة التي أمر العاهل المغربي بالتحضير لها في معركة "كوفيد 19"، وإن كان الأمر يتعلق بتدابير وقرارات في الأيام القليلة المقبلة، قد تكون أكثر صرامة من تلك التي اتخذتها السلطات الحكومية المعنية.

هذا المستجد جاء في بلاغ للديوان الملكي بشأن جلسة عمل ترأسها الجالس على عرش المملكة في قصره بالدار البيضاء، خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا ببلادنا، ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - يويو الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:05
عاش الملك الله يحفظك وينصرك و يطول عمرك
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68
2 - متابع الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:05
نطالب اعلان حالة طوارئ وحظر التجوال وضرب بيد من حديد كل مستهتر او متهاون وإعطاء الأوامر للجيش بحراسة مكتسبات الوطن و المنشآت الحيوية
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95
3 - الحمد لله الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:05
ان العين لتدمع من تضامن الشعب في ما بينه وبين الملك ثورة ملك وشعب جديدة اللهم انصر الملك وانصر الشعب المغربي الأبي
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80
4 - bipan الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:09
الدولة قايمة ب لي عليها الصراحة .بقى المواطن يتاحد شويا و يلتزم بالتعليمات بالبقاء في البيت الا للضرورة. والا تطبيق حالة الطوارئ من اجل الصالح العام.
في الاخيىر تحيا للناس اللي في الواجهة. قطاع الصحة و الوقاية
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78
5 - محمد امين حيدة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:09
حنا معا الملك محمد السادس وكنطلبو ب حظر تجول إلى عند ظرورة #خصنا نبقو فديورنا
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38
6 - ATLAS الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:10
إنزال الجيش و المقدمية لمدة 14 يوم على الأقل لرصد المصابين ثم عزلهم بعد تعقيم كل المناطق التي كانوا يرتادونها مع تحذير الغير مصابين بتجنب تلك المناطق المدة الكافية لاندثار اثار الوجود المحتمل للفيروس
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31
7 - المصطفى بهلول صاحب روئية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:14
لا تخف إن الله مع المحسنين يا مالكنا العزيز
اني رسول من الله أطلبو ثوبة من الله والله ثم والله أنبأكم بأن هاذا الوباء سيرفع قريبا ان شاء الله شكرا
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-58
8 - لبزغ الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:16
تحية لملكنا الحبيب والا كل واحد واقف في هد المحنة مع اهالينا في المغرب او شكرا لشعب المغربي الراقي علا احترامه لتعليمات السلطات او حتى حنا غاديين نعاونو على ما استطعنا(تحية من هولاندا)
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17
9 - مواطن ب سلا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:18
السلام عليكم اناجي موقع هسبريس وجميع المغاربة الذين لهم غيرة على بلدهم ويطمحون في المساهمة في التوعية ضد انتشار هذا الفيروس انني اقطن بمدينة سلا بحي الانبعاث شارع ابن الهيثم ان هناك الكثير من سائقي الدراجات النارية من نوع التريبورتور ينقلون الركاب بكثرة من ستة اشخاص ال عشرة اشخاص وهذا لا يعقل والمنظر لا يتحمله شخص كيف نريد ان نقضي على انتشار الوباء وهاؤلاء لا يكثرتون بخطورة الحالة التي تعيشها بلادنا كيف يعقل ان السلطات فرضة علا السائقين لسيارات الاجرة نقل 3 اشخاص فقط ولم تتخد العقوبات الصارمة ضد هؤلاء الذين لا يفكرون الا في جني المال عن طريق التوصيل بالدراجات النارية يجب على الحكومة فرض عقوبات على مثل هاته الامور لانها تزيد الطين بلة ارجوكم خدو بعين اعتبار هاته المعلومة واوصلوها للجهات المعنية لان الامر لا يتحمل التساهل واتمنى من كل قلبي ان جلالة الملك تصله هاته المعلومة للضرب بيد من حديد على كل شخص يتساهل مع هؤلاء الاشخاص وعاش الملك وشكرا للمواطنين الذين يساهمون في نشر التوعية وروح المواطنة .
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33
10 - وطني الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:19
تحية احترام وتقدير لملك البلاد. الله إبعد البلاء عن الجميع
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11
11 - med.kech الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:20
فعلا هذا العدو الخفي و الوباء العالمي بعثر كل الاوراق اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا.... الخ لم نعد نسمع لا ب 100 يوم 100 مدينة و لا باللجنة التنموية و لا ب... الخ ، كل المغاربة و كل العالم اصبح حيثه فيروس كورونا. فيروس كورونا... متى سينتهي هذا الكابوس الذي خلق الرعب في سكان الارض عامة ... اول مرة اعيش فترة عصيبة مثل هذه خصوصا ان وسائل الاعلام مواقع التواصل الاجتماعي تزيد من الترويع و التهَويل ... فلنتضامن و نتعاون حتى نتمكن من تجاوز هذه المحنة و حفظ الله ملكنا و وطننا و شعبنا من كل مكروه... آمين
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14
12 - Hassan belgium الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:27
En Belgique le confinement commencera demain à partir de 12:00 jusqu’au 05 avril. Phase 3 Des mesures radicales et des règles plus strictes. L’armée descendent sur le terrain pour renforcer le contrôle côte à côte avec la police. Plus de libre circulation et preuve à l’appui... but pour que les gens reste chez eux et pour éviter plus encore de contamination
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2
13 - مواطنة مغربية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:29
خاص الجيش يدخل المغاربة مبغاوش يحشمو
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22
14 - hassan الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:32
انها خطوات و عمليات استباقية لصاخب الجلالة حفطه الله و حفط شعبه . التي تتمثل في الوقاية خير من العلاج.
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5
15 - بارك الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:36
بسم الله الرحمن الرحيم حفظكم الله يا مولاي أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصركم الله و يجعله لكم في الميزان المقبول ويوفقكم و وينعم الله عليكم بالخير واليمن والبركات
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4
16 - خالد F الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:43
مستوى كبير أبان عنه المسؤولون المغاربة في إدارة جائحة كورونا، الآن بقي دور الشعب المغربي في الإمتثال للإجراءات المتخدة أمام الإنتشار السريع للوباء.
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13
17 - El Yaboudi Mohamed الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:48
عاش الملك و الشعب و لنتحد ضد هذا الفيروس القاتل بكل أطيافنا و شكرا لجلالة الملك
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5
18 - متفائل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:54
أطالب بفرض حالة الطوارئ بالبلاد وإنزال للجيش والدرك والأمن والقوات العمومية ورجال الوقاية المدنية لمدة شهر كامل للتمكن من محاصرة هذا الوباء الخطير
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4
19 - kamal chnaoui الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:02
نطالب الملك بعد الانتهاء من فيروس كورونا ان شاء الله ان يحارب فيروسات الفساد والمفسدين الذين اهلكو الحرت والنسل
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0
20 - Rachid الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:04
ملك غيور على وطنه وشعبه . حفظك الله ورعاك يا ملك البلاد .
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