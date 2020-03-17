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كُتّاب وآراء
الملك يأمر بالإعداد لمرحلة جديدة أمام وباء "كورونا"
أصدر الملك محمد السادس تعليماته إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ولجميع القطاعات المعنية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والإعداد لمرحلة جديدة، إن اقتضى الحال ذلك، في سياق مواجهة المغرب لانتشار "فيروس كورونا".
ويترقب الكثيرون طبيعة وملامح هذه المرحلة الجديدة التي أمر العاهل المغربي بالتحضير لها في معركة "كوفيد 19"، وإن كان الأمر يتعلق بتدابير وقرارات في الأيام القليلة المقبلة، قد تكون أكثر صرامة من تلك التي اتخذتها السلطات الحكومية المعنية.
هذا المستجد جاء في بلاغ للديوان الملكي بشأن جلسة عمل ترأسها الجالس على عرش المملكة في قصره بالدار البيضاء، خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا ببلادنا، ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
في الاخيىر تحيا للناس اللي في الواجهة. قطاع الصحة و الوقاية
اني رسول من الله أطلبو ثوبة من الله والله ثم والله أنبأكم بأن هاذا الوباء سيرفع قريبا ان شاء الله شكرا