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كُتّاب وآراء
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مستشارو الملك يتبرعون لصندوق "وباء كورونا"
الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:59
أعلن مستشارو الملك محمد السادس ومكلفون بمهمة في الديوان الملكي التبرع براتب شهر لفائدة الصندوق الخاص لتدبير فيروس كورونا، تعبيرا عن تضامنهم في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة وباء "كوفيد-19".
وفي سياق متصل وتنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ستساهم المؤسسة في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا على شكل هبة بمبلغ 10 ملايين درهم.
وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المساهمة المباشرة تأتي تعزيزا لروح التضامن الوطني الرامية إلى مكافحة انتشار وباء "كوفيد-19" ودعم الصحة العامة والاقتصاد الوطني والتخفيف من آثار هذا الوباء على الفئات المحرومة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
2 - عثمان الضاو الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:16
جزاهم الله خيراً يا رب و أكثر منهم في هذا البلد الكريم
3 - chihab الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:18
هي مبادرة مشكور عليها جلالة الملك لكن يجب أن تراقب هاته الأموال بشكل جيد ودقيق لأن المفسدين ولصوص ومنعدمي الضمير هم مع الأسف كثر ويتحينون الفرصة من أجل جمع المال على حساب معانات الشعب
4 - زهير صفرو الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:21
باليسر والبركة،في سبيل الله، رزق مخلوف بإذن الله
5 - Mounia oujda الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:27
الحمد لله المغرب ديالنا فيه الخير، المغرب برهن على الاتحاد والتضامن والوعي ،الله معانا ،إن شاء الله دبا نتغلبو على كورونا
6 - rachid الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:28
مزيد من الالتحام والتضامن والتكافل ففي هذا الظرف العصيب يجب أن يساعد بعضنا بعضا بهذا وحده يمكن أن نرجع الثقة للمواطن البسيط في دولته ومؤسساتها فمزيدا من التكافل ومزيدا من الانصياع للتعليمات والحملات التوعوية لنتجاوز المرحلة بأقل الأضرار
7 - الفيلسوف الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:30
الله يجازيكم بالخير.. ربي يدير ليكم البركة ان شاء الله الله
8 - fayouki الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:32
جازاكم الله خيرا وجعلها في ميزان حسناتكم والله لن يضيع أجركم
الجميع يجب عليه المساهمة في هذا الصندوق كل من موقعه وإمكانياته لتطويق هذه الجائحة التي نتمنى من العلي القدير أن يزبحها عنا عاجلا غير آجل ويحفظ ملكنا ومغربنا وأمتنا العربية والإسلامية
اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
الجميع يجب عليه المساهمة في هذا الصندوق كل من موقعه وإمكانياته لتطويق هذه الجائحة التي نتمنى من العلي القدير أن يزبحها عنا عاجلا غير آجل ويحفظ ملكنا ومغربنا وأمتنا العربية والإسلامية
اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
9 - بوشعيب الأربعاء 18 مارس 2020 - 20:40
بABN BANK بنك هولاندي عيشوف حل الناس لي عندهم الطريطات حتى تفوت هد الأزمة ديال كرونا،او الله احفض لينا الملك ديالنا،
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