مستشارو الملك يتبرعون لصندوق "وباء كورونا"

هسبريس من الرباط

أعلن مستشارو الملك محمد السادس ومكلفون بمهمة في الديوان الملكي التبرع براتب شهر لفائدة الصندوق الخاص لتدبير فيروس كورونا، تعبيرا عن تضامنهم في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة وباء "كوفيد-19".

وفي سياق متصل وتنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ستساهم المؤسسة في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا على شكل هبة بمبلغ 10 ملايين درهم.

وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المساهمة المباشرة تأتي تعزيزا لروح التضامن الوطني الرامية إلى مكافحة انتشار وباء "كوفيد-19" ودعم الصحة العامة والاقتصاد الوطني والتخفيف من آثار هذا الوباء على الفئات المحرومة.