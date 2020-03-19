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كُتّاب وآراء
أحزاب مغربية تساهم في صندوق "جائحة كورونا"
قررت أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، التبرع لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة "COVID10".
وأفاد بلاغ، توصلت به هسبريس، أن هذه الأحزاب ستتبرع "بما يعادل شهرا من الدعم العمومي السنوي لهذه الأحزاب"، معبرة "بهذه المناسبة عن جاهزيتها للإسهام الفعلي بعمليات نوعية لمواجهة هذه الجائحة".
وأضافت الوثيقة نفسها: "مناضلونا مستعدون للانخراط في أي عمل تطوعي تراه الدولة المغربية ضروريا ومفيدا للصالح العام".
ونوهت الأحزاب عينها "بجميع المبادرات والإجراءات الاستباقية التي أطلقها ملك البلاد"، مجددة "التأكيد على تجندها وراءه من أجل تقوية الوحدة واللحمة الوطنية، والتعبئة الشاملة للشعب المغربي في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
covid10???
السؤال : شحال عطاو من جيبهم؟