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الرئيسية | سياسة | أحزاب مغربية تساهم في صندوق "جائحة كورونا"

أحزاب مغربية تساهم في صندوق "جائحة كورونا"

أحزاب مغربية تساهم في صندوق "جائحة كورونا"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 19 مارس 2020 - 18:20

قررت أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، التبرع لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة "COVID10".

وأفاد بلاغ، توصلت به هسبريس، أن هذه الأحزاب ستتبرع "بما يعادل شهرا من الدعم العمومي السنوي لهذه الأحزاب"، معبرة "بهذه المناسبة عن جاهزيتها للإسهام الفعلي بعمليات نوعية لمواجهة هذه الجائحة".

وأضافت الوثيقة نفسها: "مناضلونا مستعدون للانخراط في أي عمل تطوعي تراه الدولة المغربية ضروريا ومفيدا للصالح العام".

ونوهت الأحزاب عينها "بجميع المبادرات والإجراءات الاستباقية التي أطلقها ملك البلاد"، مجددة "التأكيد على تجندها وراءه من أجل تقوية الوحدة واللحمة الوطنية، والتعبئة الشاملة للشعب المغربي في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حداوي مغربي مغربي الخميس 19 مارس 2020 - 19:10
...ستتبرع بما يعادل شهرا من الدعم السنوي لهذه الأحزاب....انتهى الكلآم
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14
2 - الفرض قبل المستحب الخميس 19 مارس 2020 - 19:19
اتمنى ان يردوا او يرجعوا ما بذمتهم للدولة ولميزانيتها اولا ،لان المجلس الاعلى للحسابات صرح بذلك في تقاريره، باستثناء حزب التنمية والعدالة الذي تعتبر ذمته بريية من تبديد اموال الدعم للاحزاب الخاصة بالحملات الانتخابية ، لذلك وقبل التبرع لصندوق كورونا بنصف شهر ، سددوا ما بذمة احزابكم من فضلكم وبرئوا ذممكم ، لتكون مساهماتكم اللاحقة أكثر شفافية ومشكورة من طرف دافعي الضرايب، المواطنون الذين تقررون في شؤونهم، ويراقبون تصرفاتكم ولو من بعيد.
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8
3 - momo الخميس 19 مارس 2020 - 19:25
جزاكم الله عن هدا الوطن خيرا والعزة للمغرب ولرجالاته.
covid10???
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0
4 - خالد الخميس 19 مارس 2020 - 19:28
لاينبغي تبخيس أي مساهمة. شكرا ثم شكرا لمن أعطى ولو درهما. قولوا خيرا أو اصمتوا. هذا وقت عصيب فلا تمنعوا الناس من المساعدة بألسنتكم. اعملوا وأعينوا أو اصمتوا ودعوا الآخرين يعملوا رحمكم الله.
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10
5 - امين الخميس 19 مارس 2020 - 19:33
المفروض في هذه الظرفية الصعبة أن تقوم الأحزاب بتاطير المواطنين وتحسيسهم باهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية ومساعدة الفئات المتضررة من هذه الأزمة. هذا هو الددور الحقيقي للأحزاب.
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4
6 - mre الخميس 19 مارس 2020 - 19:45
أحسن دعم هو يشدو علينا دكاكينهم و يرجعوا الدعم كامل. الآن سنتحسر على ما كان المغرب يبذره في المهرجانات و دعم الأحزاب و السينما الرديئة لعقود. من جد وجد و من زرع حصد.
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3
7 - من القطيع الخميس 19 مارس 2020 - 19:53
يأخذون باليمنى ويعطون الفتاة باليسرى كان عليهم ان يقدموا الدعم من مالهم الخاص فساجد من أغنياء البلد ولشكر يعتبر من أغنياء الرباط وووووو الله يهديكم
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4
8 - جواد الخميس 19 مارس 2020 - 19:56
التبرع يكون من مالهم الخاص ماشي من دعم حكومي...
السؤال : شحال عطاو من جيبهم؟
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2
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