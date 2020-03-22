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الرئيسية | سياسة | المغرب ينهي عملية تسهيل عودة السياح إلى بلدانهم

المغرب ينهي عملية تسهيل عودة السياح إلى بلدانهم

المغرب ينهي عملية تسهيل عودة السياح إلى بلدانهم
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 13:31

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأحد، أنه قد تم إقرار إنهاء الإجراء الخاص الذي تم وضعه في الأيام الأخيرة كجزء من عملية تسهيل عودة السياح الأجانب إلى بلدانهم.

وذكر بلاغ للوزارة أن الإنتهاء من الإجراء تمّ بحلول ظهر اليوم الأحد، وفق توقيت المملكة، وأن هذا الإجراء الخاص كان قد وضع عقب القرار الذي اتخذته المملكة المغربية بتعليق جميع رحلات الركاب الدولية، من وإلى أراضيها، حتى إشعار آخر.

وخلص المصدر نفسه إلى أن هذا القرار يندرج في إطار التدابير الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا في المملكة المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - yas الأحد 22 مارس 2020 - 13:40
كمغربي.. اريد الصارمة في من سولت له نفسه زعزعة امن المغاربة... الضرب من حديد.. و انزال الجيش بالسلاح الى الشوارع... انها مرحلة للتاريخ.. لمرباهش الزمان و المدرسة و الوالدين... اربيه المخزن د بصح و شكرا.
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2 - imaaaad الأحد 22 مارس 2020 - 13:41
حان الوقت دابا لدوك الناس لي تيديرو هير لي غاليهوم راسهوم
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3 - mehdi Frankfurt الأحد 22 مارس 2020 - 13:42
وماذا عن المغاربة السياح العالقين في جميع أنحاء العالم والله عيب وعار الناس مكرفصة كاين لسلات ليه الفيزا لا فلوس لا سكن والقنصلية المغربية ساد عليهم الأبواب
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4 - said الأحد 22 مارس 2020 - 13:42
السيناريو الخطير والمتوقع في حال استمرار الحجر لمدة طويلة:

فئة كثيرة من المغاربة تشتغل في القطاع غير المهيكل : مول لموقف، مول لكروسة، صباغ، نجار، بلومبي، عساس، شيفور طاكسي ، كريسون تع القهوة.

هؤلاء لن يستطيعوا التحمل طويلا وعددهم بالملايين. والدولة وعدت فقط بتعويض من هم مسجلون في صندوق الضمان الاجتماعي.

هل ناقشت وزارة الداخلية والحكومة عموما هذه الفرضية، وهل وضعت خطة للتعامل مع هذه الفئة خصوصا ان استمر الحجر الصحي لمدة تتجاوز أسبوعين.

هل تتخيلون كيف سيكون الوضع حينما سينفد صبر الناس وتخرجهم بطونهم بالقوة لكسب لقمة العيش ....

الدولة وجدت نفسها مجبرة على فرض حابة الطوارئ في ظل انعدام التجربة نظرا لأننا لم نواجه مثل هذه الازمات سابقا.


الرجاء النشر لتصل الرسالة لصانعي القرار
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5 - DALAMOUNI الأحد 22 مارس 2020 - 13:45
قرار حكيم اذ انه جاء جد جد جد متأخر للاسف بعدما وقع الفأس في. الرأس والرحلات. الجوية كانت السبب في. هاته المصيبة في بلدنا نقلت لنا الوباء. واستراحت. لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم. نطلب من الله العفو والعافية للجميع
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6 - محمد امين الأحد 22 مارس 2020 - 13:45
المرجو من السلطات المغربية أن تجد حلا مناسبا للمغاربة الإسبان المتواجدون في المغرب و الذين سوف تنتهي مدة صلاحية إقامتهم و إيجاد لهم طرق لكي لا يقعون في أية مشكل
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7 - kamal الأحد 22 مارس 2020 - 13:45
و ماذا فعلتم للعالقين خارج البلاد ببلجيكا و ليسو بجالية.هم مجرد سياح مغاربة.نلتزم بإجراء تحاليل هنا بأوربا و تحت وصاية الوزارة و من مالنا الخاص للتأكد من صحتنا و بالتالي التأشير على عودتنا.الحلول سهلة و لن تكلفكم درهما واحدا.لك الله يا وطني.نرجو منكم فقط الدعاء لنا.
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8 - مواطن غيور. الحزم الأحد 22 مارس 2020 - 13:46
السلام عليكم
أتمنى بعد مرور فترة الحجر أن يعلق السفر إلى الخارج و استقبال السياح لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
أتمنى أيضا مزيدا من الحزم أمام المتهاونين من المغاربة، فلا يعقل أن يكون غالبية الشعب يحترم الحضر و بعض الخونة يخرقون القانون.
و إدا سميتهم خونة فهم خونة فعلا لله و للشعب و للوطن.
الفرق بين تعامل الصين و إيطاليا هو الحزم.
أتمنى أن يضرب بنا المثل كالصين بدل أن نشبه بإيطاليا.
دعواتنا للشفاء للجميع مسلمين و غير مسلمين.
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9 - كمال المنصوري الأحد 22 مارس 2020 - 13:46
قرار السلطات بمنع وصول الرحلات الجوية للمملكة و قرار ذكي و نتفهمه، لكن قرار منع مغادرة الأجانب للبلاد قرار ليس حكيما.
كان على الدولة السماح بالطائرات التي تنتمي إلى الدول الأروبية بالهبوط في مطارات المملكة و هي فارغة من الركاب ثم يسافر على مثنها من يريد مغادرة المغرب
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10 - هااام جدا الأحد 22 مارس 2020 - 13:50
ومدا عن المواطني العالقين بمدن المملكة السياحة الداخلية
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11 - zahira الأحد 22 مارس 2020 - 13:50
السلام عليكم أنا عندى فيزة ولازم نكون في هولندا هاد الشهر الجاي وعندى حجز طيارة واش حتى أنا ينطابق عليا هاد القرار ولا ولا شكرا لكم
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12 - badr الأحد 22 مارس 2020 - 13:51
حنا ماجاينش كاع أسيدي ملي بلادنا مابغاتناش
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