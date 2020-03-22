المغرب ينهي عملية تسهيل عودة السياح إلى بلدانهم

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأحد، أنه قد تم إقرار إنهاء الإجراء الخاص الذي تم وضعه في الأيام الأخيرة كجزء من عملية تسهيل عودة السياح الأجانب إلى بلدانهم.

وذكر بلاغ للوزارة أن الإنتهاء من الإجراء تمّ بحلول ظهر اليوم الأحد، وفق توقيت المملكة، وأن هذا الإجراء الخاص كان قد وضع عقب القرار الذي اتخذته المملكة المغربية بتعليق جميع رحلات الركاب الدولية، من وإلى أراضيها، حتى إشعار آخر.

وخلص المصدر نفسه إلى أن هذا القرار يندرج في إطار التدابير الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا في المملكة المغربية.