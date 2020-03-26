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الرئيسية | سياسة | نواب ومنتخبون يُخالفون تعليمات "الداخلية" بشأن توزيع "قفة كورونا"

نواب ومنتخبون يُخالفون تعليمات "الداخلية" بشأن توزيع "قفة كورونا"

نواب ومنتخبون يُخالفون تعليمات "الداخلية" بشأن توزيع "قفة كورونا"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 26 مارس 2020 - 15:00

رغم أن وزارة الداخلية دعت المنتخبين إلى التنسيق مع السلطات المحلية قبل توزيع الإعانات والمواد الغذائية على الأسر المتضررة من تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، إلا أن برلمانيين وأعضاء جماعات ترابية شرعوا في توزيع "قفة كورونا" متجاهلين التعليمات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، شدد على ضرورة التنسيق مع العمال والولاة في عملية توزيع المساعدات على الأسر المتضررة من "كورونا"، مؤكداً أنه "لا يمكن لأي أحد أن يقوم بتوزيعها على المواطنين بالنظر إلى المخاطر المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية".

وخلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب لدراسة مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، دعا لفتيت "أصحاب النوايا الحسنة" إلى التنسيق مع العمال والولاة لإيصال المساعدات إلى الناس الذين يستحقون ذلك، ولتفادي مخاطر انتشار العدوى التي قد تنتج عن عشوائية التوزيع.

ويبدو أن بعض المنتخبين يُفكرون بمنطق انتخابي في عملية توزيع المساعدات؛ إذ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لبرلمانين يوزعون المواد الغذائية على الأسر المعوزة دون حتى اتخاذ الإجراءات الاحتياطية الوقائية التي دعت إليها السلطات الصحية، وهو ما من شأنه أن يُشكل خطراً عليهم وعلى قاطني المنازل التي يطرقونها لتوزيع المساعدات.

وعبر برلماني رئيس جماعة عن انزعاجه من استغلال بعض المنتخبين لمسألة توزيع المساعدات على الأسر، وقال: "لا يعقل أن يقوم رؤساء جماعات أو برلمانيون بتوزيع القفة على الناس في هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا".

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن السلطات المحلية والإقليمية هي الجهة التي يجب أن تتكلف بتوزيع المساعدات المرتبطة بتبعات "كورونا" لتفادي وقوع مشاكل أو استغلال سياسي، وقال: "يجب تدبير المساعدات بطريقة عقلانية".

وزير الداخلية كشف أنه أعطى أوامره إلى الولاة والعمال، في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة كورونا، لإيلاء الأهمية للأسر المعوزة، والمتضررة من هذه التدابير الوقائية.

وأوضح الوزير أنه وجه أوامره إلى العمال والولاة لتقديم المساعدات، مشيرا في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين إلى أن السلطات وجدت حلولا لبعض الفئات وهي الآن بصدد إيجاد حلول لفئات أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 15:09
حمالات انتخابية باسم كورونا
الله يلطف بينا اصافي
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22
2 - [email protected] الخميس 26 مارس 2020 - 15:10
لا حول ولا قوة الا بالله.
إن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
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21
3 - Omar tanger الخميس 26 مارس 2020 - 15:10
بقنا غير هاد الشي اعطونا حقنا فلوس ما كاسعاوشي احنا ف بلادنا والواجب عليكم من شحال هدي
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10
4 - La verite الخميس 26 مارس 2020 - 15:10
في الطفولة كنا نظن انه في سنة 2020 ستكون هناك سيارات طائرة واكتشاف الكواكب، لينتهي بنا الامر لنتعلم كيف نغسل ايدينا!!!!
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33
5 - ربيع الخميس 26 مارس 2020 - 15:10
غير هاد ابلاد عمرها مغ تقاد دبا مكاين غباك صاحبي
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17
6 - حملة إنتخابية الخميس 26 مارس 2020 - 15:11
و الله ثم و الله لو ترك الأمر للمنتخبين لخربت البلاد و العباد أعز الله أمر الداخلية و حفظ رجالها. المنتخبون لا يرون في هذا المعونة الا حملة لإعادة إنتخابهم.
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17
7 - mohmd الخميس 26 مارس 2020 - 15:11
انها الانتخابات و ما ادراك ما الانتخابات لن توزع على المعوزين و الفقراء بصفة عامة بل ستصل الى كل من هو قادر على التصويت عليهم
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10
8 - Pour les démunis الخميس 26 مارس 2020 - 15:12
ماشي مشكل هي عتقو الناس وخصوصا المدن الصغيرة والقرى,را الفقر كتير حتى قبل كورونا
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6
9 - للاسف لاشيء يتحقق الخميس 26 مارس 2020 - 15:14
ما معنى الاعانات نحن لا نطلبكم نحن مغاربة كما انتم مغاربة لسنا مهجرين نريد حقنا بقوة القانون وليس بفهمومكم (الاعانات )
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6
10 - خلي قفتك عندك! الخميس 26 مارس 2020 - 15:15
هي هاد البلبلة كاملة نايضة علی قفة فيها قالب ديال السكر و 5 لتر ديال الزيت هههههه تجليات سياسة "الرgيع" ديال المخزن بشعة حتی في اصعب الاوقات والمحن...
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4
11 - علي بابا الخميس 26 مارس 2020 - 15:16
تبقى السلطات المحلية الاكثر ثقة في الاشراف على عملية التوزيع لانهم رجال قانون ولهم التكوين والكفاءة العالية.
لذلك يجب ترك الخلافات جانبا والثقة في كوادر الدولة
من خلال مجموة من التعليقات في مواضيه سابقة تبين لي ما يلي:
- اغلب المعلقين يعتبرون البقال يعرف جيدا وضعية سكان الحي.
- اعتبروا أن راميد ليس بمعيار للمساعدة
- اغلبهم يريد المساعدة عينا وليس نقدا
- عدم الثقة بالمقدمين والشيوخ
لذلك اعتقد بانه بالنسبة للمقدمين هم للاستئناس اصحاب راميد يجب ان نعرف حالة منزلهم اي سكناهم فمن يتوفر على منزل عصري فغير معني بالمساعدة
بالنسبة للبقال يعتد به في عملية المساعدة
من لا يتفور على سكنى: اجير - مستخدم - موظف فتحق فيهم المساعدة
فيما يخص المساعدات العينية افضل في هذه الظروف لان نظرا للخصاص في المواد الغذائية ببيوت الفقراء.
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3
12 - جميلة الخميس 26 مارس 2020 - 15:16
دبا حنى غادي نبقاو ديما فنفس الدائرة ،بنادم فهاد الضروف تيفكر فالانتخابات او شكون قاليه غادي يبقى حي . ماهذا الجشع؟؟!!!
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7
13 - المخلوف الخميس 26 مارس 2020 - 15:16
لو اسندت المهمة الى الطاقات الشبابية من المجتمع المدني من جمعيات ووداديات.....لكان احسن وانا متيقن ان غيرتهم على وطنهم ستكون فوق كل اعتبار.
اما المنتخبون وما ادراك ما المنتخبون فحديث ولا حرج.ارشيفهم غني عن كل تعريف
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8
14 - خياطة في بيتي الخميس 26 مارس 2020 - 15:17
السلطات عندها الحق بقات غي القفة خدموا لعقل فرقوا الفلوس كاين ليشري الدواء كاين لي يشري الاكل اما الزيت و السكر و الطحين راه النص من الفقير شراهم من بدات الازمة كورونا شوفو حوايج اخرين لما ستطعوش يشروهم
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2
15 - مغربي الخميس 26 مارس 2020 - 15:17
يجب جمع هاته القفف في مكان آمن وأيدي آمنة تحت إشراف الداخلية أما أن يعطوها بأيديهم فهدا فراش انتخابي فلا يقبل لا عند الله ولا عند العباد
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3
16 - JohnDist الخميس 26 مارس 2020 - 15:18
الصراحة أحس بالفخر لأنه تم دكر هادا الموضوع من طرف هسبريس ولأنه تم فضح هولاء النواب والمنتخبين، لكن الخطوة الوحيدة التي تبقى الآن هي معاقبتهم اما باقتطاعات أو توقيفات عن العمل والا ستتكرر المخالفات وسيبقى الفساد والعشوائية.
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0
17 - المنبر الحر الخميس 26 مارس 2020 - 15:19
استغرب لبعض الانانيين الذين يفكرون في مصلحتهم فقط وفي نفس الوقت استغرب للجهل والامية والتخلف الذي مازال في الشعب الذي يشترى بقفة اكل مقابل سنوات من الاستغلال من طرف المنتخب وتجده ينتقده ويسب فيه وعند الانتخاب او شراء الذمم هو الاول واغلب الفئات هم النساء بحكم عقليتهم المادية طبعا مع وجود استتناء الفئات المثقفة والواعية
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18 - Omar fido الخميس 26 مارس 2020 - 15:19
الى متى سنستفيق ؟هذا هو التخلف
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0
19 - سعيد الخميس 26 مارس 2020 - 15:19
قمة الانتهازية و الوضاعة في ظرف يستدعي الايثار و التجرد ،لكن مثل هاذه الكاءنات كانت موجودة عبر التاريخ البشري من اغنياء الحروب و الازمات ، لكن هذه المرة الامر مختلف يعرضون انفسهم و عاءلاتهم لالفيروس من اجل ان ينالوا اصوات انتخابية الله وحده يعلم ان كانوا سيبقون على قيد الحياة لاجراءها ،
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20 - مصطفى الخميس 26 مارس 2020 - 15:20
ها المعقول
كنحكرو غير على المواطن
حتى هذو خصهم الحبس
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21 - abdallah الخميس 26 مارس 2020 - 15:20
حملة انتخابية سايقة لأوانها......مصائب قوم عند...
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22 - متتبع الخميس 26 مارس 2020 - 15:20
ماذا لو استمر نظام الطوارء بشكل مخفف، وتم إلغاء كل الأحزاب السياسية والمنخبين والبرلمان المستشارين والجمعيات ووو وتم تفريق هاذه الأموال على المواطنين بالتساوي،والاهتمام بالميدان التعليمي والصحي للبلاد، لأن ضخ الأموال على نطاق واسع من الأشخاص من شأنه أن يخلق رواجا اقتصاديا مهم واحسن بكثير من أن تبقى فيد طبقة واحدة مكدسة أو تحولت إلى صخور اسمنتية أو هربت أو...
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1
23 - المهدي الخميس 26 مارس 2020 - 15:20
يجب التعامل معهم بحزم وتطبيق العقوبات لمخالفتهم مسار مساطر تقديم المساعدات تحت وصاية وزارة الداخلية. مما سيتسبب بتعريض حيات المساكين للخطر و في نفس الإطار هذه تعد تجارة إنتخابية مسبقة بأصواتهم.
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24 - وديعة الخميس 26 مارس 2020 - 15:21
السلام عليكم

هل قفة مثل التي شبه قفة رمضان !! هي التي ستحل مشكل الاسر المعوزة المهمشة !!

اصحاب الصندوق الاجتماعي وفرتم لهم سيولة مادية ، وييشتكون ان تلك السيولة الشهرية لن تكفي لا لسداد اجرة كراء ولا المصاريف المقشفة للمعيشة ناهيك عن مصاربف الاطفال .

فهل ستكفي قفة بها طحين وزيت وسكر !! لمعيشة بشر ( انسان ) تطلع فيه الروح كباقي خلق الله ..

ام لانها طبقة مهمشة فلها الفتات !! ام ماذا ...

امنحوهم سيولة مادية كباقي الخلق .. لعل الله يرحمنا ويرفع عنا هذا الوباء ببركة دعواتهم .


كلمة الى بعض. السادة البرلمانيبن والسياسيين - ونستثني - لا تركبوا على موجة اوجاع الناس .. من اجل كراسي انتخابية او مصالح .

ان الله بسمع وبرى .........

السلام عليكم
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25 - متابع للوضع الخميس 26 مارس 2020 - 15:23
تابعت بالأمس حوارا لقناة الجزيرة الإخبارية مع أحد الأطباء العرب بمدريد.سأله المديع سؤالا وجيها هل سيتخد فيروس كورونا بالبلدان العربية الشكل الدي اتخده بالصين وايطاليا واسبانيا.اجابه الطبيب بالحرف لا أتمنى دلك ولكن دلك أمر حتمي.حتى في اسبانيا وايطاليا بدأ الأمر هكدا عشرون حالة في اليوم ثم بشكل تصاعدي 40..60..100..1000..1500..6000.لا نملك إلا الدعاء في هده الآونة
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26 - otmane الخميس 26 مارس 2020 - 15:23
لا حول ولاقوة الا بالله يجب معاقبة من يستغل هدا الوضع بالخصوص نحن في أمس الحاجة لكل عمل خيري
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27 - وطني حتى النخاع الخميس 26 مارس 2020 - 15:23
هناك مشاكل أخرى متعلقة بتوزيع مثل هذه المساعدات وفي الحقيقة هي واجبات وليست مساعدات ! وهو ان وجود المحسوبية والزبونية والسرقة يلعبون دورا سلبياةفي مثل هذه الحالات. فالقياد والمقدمين كثير منهم لايكونون نزهين في توزيع هذه المساعدات بحيث أن هؤلاء الأعوان ياخذون حقوق الأخرين ويبدؤون بانفسهم قبل المعوزبن الحقيقيين. رجالةالموقف والطاكسيات والباىعين المتجولين وعمال البناء و ..على كل حال كل الذين يتوقف دخل يومهم بعمل يومهم لابد من تأخذهم الدولة محمل الجد لانهم يعولون أسرا بما يحصلونزعليه في اليوم ...فعلى العمال والولاة ان يشددوا الحزام على اعوان الدولة من قياد وشيوخ ومقدمين ..
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28 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 15:26
يجب معاقبة هؤلاء المنتخبون الذين يركبون على الوضع الصحي الاستثناءي لاجل اغراض انتخابوية مبكرة دون الحرص على صحة المواطن المحتاج و دون احترام تعليمات الحجر الصحي.
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29 - ou tounfite الخميس 26 مارس 2020 - 15:26
نطالب وزارة الداخلية ان تضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه استغلال هذه الضرفية لاغراض سياسوية نطالب مرة اخرى السلطات المحلية ان تشرف عن هاته المبادرة.
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30 - محمد الصابر الخميس 26 مارس 2020 - 15:26
هناك خلط لدى بعض البرلمانيين بين الانتخابات وكورونا، كما ان بعضهم يعتقدون ان وقت الانتخابات والقفة وصلت.
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31 - kass الخميس 26 مارس 2020 - 15:27
اتفق العرب ألا يتفقوا
خير الكلام ما قل ودل
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32 - مغربي الخميس 26 مارس 2020 - 15:27
النصب والاحتيال كل الأحزاب تتسارع من أجل الفوز في الانتخابات المقبلة كل الظروف مسموحة لهم لتجديد انتخابتهم لو على ظهر المعاناة التي يعيشها المواطن والمواطنين. الجهل والجاه والمناصب اعمى أعينهم.
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33 - Mahzala الخميس 26 مارس 2020 - 15:27
لم تصلنا قفة لا من الداخلية ولا من الخارجية ولا حتا ورقة السماح بالخروج ونفعوني غير رجليا ومشيت جبتها من الجماعة
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34 - عثمان الضاو الخميس 26 مارس 2020 - 15:27
حتى في أحلك الظروف و الوضعية التي نعيشها سياسيون يستغلون الظرفية للركوب عليها لما على الداخلية إشراكهم لتقوم بها جهة ليس اي علاقة بجهة سياسية
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35 - كريم الرباطي الخميس 26 مارس 2020 - 15:27
حسنا هذا جيد جدا فهناك أسر تدمع العيون عندما تراها في حالة يرثى لها لكن عند إنتهاء هذه الحالة هل سيتغير المغرب ؟هل رئيس الحكومة سيقوم بوظيفته على أكمل وجه ؟ هل المسؤول عن قطاع الصحة هل سيعيد التفكير فيما كان يقوم به ؟ هناك أسئلة كثيرة مازلنا لا نعرف الإجابة عنها إلا الله تعالى لكن أتمنى أن يتحقق ما نتمناه جميعا ( كون تبعنا بابا لعثماني كون الحالات وصلت لكثر من 12000 حالة لكن بتدخل الملك محمد السادس نصره الله إستطاع أن يعلن حالة الطوارئ في الوقت المناسب )
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36 - هشام الخميس 26 مارس 2020 - 15:28
جيد، لا توزعون القفة على المنازل. أرسلوها لهم عبر الواتساپ و الماسينجر.
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37 - مغربي الخميس 26 مارس 2020 - 15:28
مرحلة كورونا جاءحة دقيقة و خطيرة و استثنائية و مستجدة تفرض تظافر جهود كل المغاربة حكومة و مواطنين خلف مؤسسة ملكية لاجتياز الظرفية الخطيرة خاصة و انها مفتوحة على كل التكهنات سلبية و غير محصورة الخسائر الاقتصادية و البشرية بعيدا عن أجواء الارهاصات و خلاف ان خبراء و التقارير منظمة الصحة العالمية ا تؤشر أن قادم أسوأ بأفريقيا الهشة التي بدأت تبرز فيها تحديات خطيرة ترافق اجتياح فيروس كورونا من قبيل جراءم جماعات الإرهابية إلى جانب قرصنة و بالتالي لا مكان للخلاف ايها المغاربة باب مفتوح على مصراعيه لجميع دون نوايا حسنة لمساعدة اخوانهم و وطنهم بكل سبل وآليات ممكنة حتى اجتياز المرحلة خطيرة .
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38 - مواطن الخميس 26 مارس 2020 - 15:28
المنافقون يقومون بحملات انتخابية في هذه الضروف سبحان الله وجوه مقزدرة ولا حياء فيها.
دعيناهم لله.
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39 - الحمد لله وحده الخميس 26 مارس 2020 - 15:29
خذوا العبرة من تجار الدين..
انتخبوا الأطباء و الدكاترة و المهندسون و الباحثون لأنه صار واضحا الآن أن تجار الفتنة باعوا لنا الأوهام و تخلوا عنا حتى في أشد الشدائد..
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