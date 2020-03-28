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الرئيسية | سياسة | حزب "الأحرار" يشيد بإجراءات دعم فاقدي الشغل

حزب "الأحرار" يشيد بإجراءات دعم فاقدي الشغل

حزب "الأحرار" يشيد بإجراءات دعم فاقدي الشغل
هسبريس من الرباط
السبت 28 مارس 2020 - 08:09

نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالإجراءات التي اتخذها الصندوق الخاص لفائدة الأجراء، الذين فقدوا عملهم والمنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، وتلك المتخذة لفائدة المقاولات جد الصغرى والصغيرة والمتوسطة، المتضررة جراء الحجر الصحي.

وعبر الحزب، في بلاغ مكتبه السياسي، الذي انعقد عن بعد، توصلت به هسبريس، عن ارتياحه للصيغ المبتكرة التي أقرها ذات الصندوق قصد دعم الفئات الهشة المتضررة، والتي تعمل في المهن الصغيرة الحرة بالقطاع غير المهيكل.

واعتبر التنظيم السياسي أن الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى حماية البلاد والمواطنين من فيروس كورونا، تنفيذا لتعليمات الملك، تستحق التنويه، موجها التحية للسلطات العمومية وقوات الأمن ومهنيي الصحة والموظفين، وكل جنود الخفاء خلال هذه الفترة الحساسة، مثمنا المبادرة الملكية الخاصة بإحداث "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا"، ومساهمات القطاع الخاص والإدارات العمومية.

ودعا البلاغ هياكل الحزب إلى مواصلة التعبئة واليقظة والحرص على لعب دورها الدستوري، المتمثل في تأطير المواطنين ودعم مجهودات السلطات العمومية، والعمل على نشر ثقافة التطوع والعمل الميداني.

وأشاد المكتب السياسي بانخراط المواطنات والمواطنين في إنجاح الخطوات الاستباقية للمملكة، والتجاوب الإيجابي مع القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية تطبيقا لمرسوم بقانون المتعلق بالطوارئ الصحية، والذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، منوها بالاستجابة الكاملة للمواطنين لقرار عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، معتبرا أن هذا السلوك ليس إلا تعبيرا ضمنيا عن درجة الوعي الجماعي والمسؤولية العالية، والاحترام التام للقانون.

وأشاد التنظيم بكل الحملات التطوعية التي نظمتها الهياكل الموازية للحزب حول فيروس كورونا (كوفيد-19)، داعيا المنتسبين للتجمع الوطني للأحرار، إلى الاستجابة لنداء التبرع بالدم الذي أطلقه المركز الوطني لتحاقن الدم.

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