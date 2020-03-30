24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1513:3717:0419:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حمد الله يفوز على مدربه في تحدٍّ على "إنستغرام‬" (5.00)

  2. ‬خرْق حالة "الطوارئ الصحية" يجر 13 قاصرا إلى المحكمة بسلا (5.00)

  3. شد الحبل يتواصل بين الباطرونا والأبناك المغربية (5.00)

  4. مؤسسة ميلود الشعبي تساهم في "صندوق كورونا" (5.00)

  5. عالم أوبئة مغربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | "النواب" يُقرر عدم تأجيل "الدورة الربيعية" ويتخذُ تدابير احتياطية

"النواب" يُقرر عدم تأجيل "الدورة الربيعية" ويتخذُ تدابير احتياطية

"النواب" يُقرر عدم تأجيل "الدورة الربيعية" ويتخذُ تدابير احتياطية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 30 مارس 2020 - 16:02

قرر مجلس النواب عقد الدورة البرلمانية الربيعية في موعدها المرتقب في الأسبوع الثاني من شهر أبريل، وذلك بعدما رجحت مصادر برلمانية سابقا إمكانية تأجيلها بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد في المغرب.

وخلص اجتماع لمكتب مجلس النواب، زوال اليوم الاثنين، إلى عقد الدورة الربيعية في موعدها، لكن مع اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير على مستوى حضور "ممثلي الأمة" كإجراء وقائي لتفادي الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، واحتراما لحالة الطوارئ الصحية في البلاد.

وكشفت مصادر من داخل مكتب المجلس لهسبريس أن جلسة افتتاح الدورة التشريعية المرتقب في الجمعة الثانية من أبريل المقبل، التي توافق العاشر منه، ستجرى في موعدها المحدد، يليها عقد أول جلسة شهرية لمساءلة رئيس الحكومة يوم الاثنين (13 أبريل) الذي يلي افتتاح الدورة.

وشدد اجتماع مكتب مجلس النواب، وفق المصدر ذاته، على اقتصار الحضور على ثلاثة أفراد من كل فريق نيابي ومجموعة برلمانية، المنتمين أساسا إلى محيط العاصمة الرباط والنواحي، تفادياً لعملية التنقل على المستوى الوطني.

تقليص حضور البرلمانيين في الدورة الربيعية، يورد المجلس، يأتي في إطار الاحترازات الصحية التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية في المغرب، خصوصا في ظل استمرار تفشي الوباء في عدد من مناطق المملكة.

ويرتقب أن تهم التدابير الوقائية على مستوى تقليص الحضور البرلماني مختلف أشغال البرلمان، من قبيل اجتماعات اللجان وجلسات الأسئلة الأسبوعية لمساءلة أعضاء الحكومة، وذلك تفاديا لعدم الاختلاط.

وقد قرر مكتب مجلس النواب مراسلة رئيس الحكومة بخصوص ممارسة النشاط الرقابي، وطرق تكييف ممارسته مع وضعية الوقاية الاحترازية المعمول بها.

مكتب المجلس قال في بلاغ له، توصلت به هسبريس، إنه وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري أبريل وماي، وحددها في مجموعة من القطاعات وبرمجتها بحسب تطور الأوضاع الميدانية، ويتعلق الأمر بقطاعات الصحة والداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة والتربية الوطنية، كما حدد جلستين للأسئلة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة في 13 أبريل و25 ماي.

ووضع مكتب المجلس، حسب نص البلاغ، نظاما خاصا لهذه الجلسات يحدد بصفة نهائية بالتشاور مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، مشيرا إلى أهمية نشر وإذاعة ما يجري في جلسات اللجان والجلسات العمومية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أنه سيضع كافة الوسائل التقنية لبلوغ ذلك.

وبخصوص برنامج عمل المجلس التشريعي، اطلع المكتب وأحال على اللجان المختصة مشاريع قوانين تخص البيئة وتنظيم مهنة المحاسب ومكافحة غسل الأموال، ومقترحات قوانين تتعلق بالسكنى والضمان الاجتماعي ودور الحضانة والحالة المدنية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لكل من موظفي وزارة العدل والأمن الوطني وقطاع الصحة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، ومقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية.

وبشأن عمل اللجان الرقابي، ثمن مكتب المجلس الجهود التي بذلتها اللجان خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، خاصة ما تعلق بمتابعة جهود القطاع الصحي في احتواء الوباء والحد من انتشاره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - أمني الاثنين 30 مارس 2020 - 16:08
رغم قلقنا الدائم حول التمثيلية البرلمانية و أدائهم لكن كمغاربة ندعوهم إلى اتخاد جميع الاحتياطات في الأخير هم ممثلي الأمة... مغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-63
2 - من خارج المملكة الاثنين 30 مارس 2020 - 16:11
أعتقد أنه بدل من عقد الجلسة ياحبدا لو أن البرلمانيين و الأثرياء يساهمون أكثر بأموالهم من أجل قضاء حاجيات المحتاجين الذين احترموا الحجر الصحي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
76
3 - ايت لبصير علي الاثنين 30 مارس 2020 - 16:12
وجب اقتطاع 1/4 او 1/3 من اجر الموظفين او اية نسبة رمزية او نسبية من اجل المساهمة في الواجب الوطني و لان غالبيتهم لا تعمل - لابد من دعم المغاربة الاخرين الذين ليس لهم اجر قار- و الله يجازي الموظفين الكرماء على تفهم الوضع الحرج اذي تمر منه البلاد- اجل اقتطاع نسبي لدعم اخواننا الاخرين - ثم ان الدنيا تفوت و الازمات تفوت لكن تبقى الاعمل خالدة و يبقى الاحسان اجمل فعل في الدنيا...نحن لمغاربة عايشين في بلادنا مع خوتنا جميعا و لا ننسى كما العادة اي مواطن مغربي في وقت الحزة و الشدة و الازمة - نطلب من الله الفرج و حسن المأل...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
4 - ولد حميدو الاثنين 30 مارس 2020 - 16:13
التدابير الاحتياطية على ما اظن هو حظورهم بالبدل الواقية
كاينة الفلوس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
5 - مواطن الاثنين 30 مارس 2020 - 16:14
من الافضل ان يغلق المجلس حتى اشعار اخر أو بالمرة فلاخير يُرجى منه ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
66
6 - المخلوف الاثنين 30 مارس 2020 - 16:16
كان من المفروض ان يجلسوا في بيوتهم،وتخصم رواتبهم لصلح دعم صندوق كورونا وتترك مسؤولية اتخاذ القرارات لصاحب الجلالة،لأننا لم نرى يوما ما ما يفرحنا ويثلج صدورنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
62
7 - aminose الاثنين 30 مارس 2020 - 16:17
ولاش عادي تجمعوا .ياك صوتوضد رفع ميزانية الصحة .تفقدات فيكم التقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
8 - أحمد الاثنين 30 مارس 2020 - 16:19
ما الفرق سواء عقد المجلس أم لم يعقد هه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
9 - نجيم الاثنين 30 مارس 2020 - 16:20
اين هي التكنولوجيا في هذه الحالات ..ممكن يكون دورة ربيعية افتراضية كذالك و مساءلة رئيس الحكومة ليس انعقاد هذه الدورة بشيء طارئ ممكن تأجيلها .....الله يحفظ شعبنا و بلدنا و ملكنا الله الوطن الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
10 - موظف الاثنين 30 مارس 2020 - 16:20
أرجو من جريدة هسبريس أن تطرح على البرلمان قضية تأجيل أقساط الموظفين ثلاثة أشهر من أجل مواجهات تداعيات الجائزة كما أن من حق الموظفين من الاستفادة الاجتماعية أرجو من الاخوان أن يرفعوا شعار تأجيل القروض ثلاثة أشهر حتى للموظف على الفيسبوك تضامنا مع هذه الفئة و التي تضم أطر الصحة و الامن كذلك و التعليم ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
11 - عبده الاثنين 30 مارس 2020 - 16:24
النواب على طول في تدابير احياطية..القاعة فارغة على طول....بالإضافة لادور لهم...سواء حضروا أم غابوا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
12 - قولو العام زين الاثنين 30 مارس 2020 - 16:25
الشعب وراء الملك لم نجد في هده الأزمات الا الله والملك اش غيديرو مادرووالو هادي زمان هاديك القبة الما والشطابة منفعاتنا بنفع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
13 - Asammer الاثنين 30 مارس 2020 - 16:29
سلام عليكم المرجو من السادة نواب الامة اتخاذ قرارات شجاعة و لو لمرة واحدة في تاريخهم تساهم في الحد من الاثار السلبية على الفئات الهشة من المجتمع التي تضررت من جراء انتشار كوفيد 19 المستجد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - omar us الاثنين 30 مارس 2020 - 16:29
ياريت لو يتم حل البرلمان بصفة نهائية و تخصص ميزانيته لوزارة الصحة لتأهيل المستشفيات. هذه ستكون احسن مبادرة يقوم بها النوام عفوًا النواب لصلاح الوطن و سنشكرهم شكرا جزيلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
15 - تازي الاثنين 30 مارس 2020 - 16:31
و فيما سيفيد حضورهم؟
حبذا لو أحل البرلمان والمستشارين وأظيفت أجورهم لأجل المعدات الطبية والمستشفيات والزيادة في أجور الأطباء والممرضين للصحة العمومية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
16 - abde الاثنين 30 مارس 2020 - 16:35
شحال من عام وانتم تتصوتو مبانش ليكم قطاع الصحة اللي ميت في لبلاد ولاكن ميعادنا في الانتخابات القادمة ونتحاسبو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
17 - aziz ben الاثنين 30 مارس 2020 - 16:41
اللهم احفض المغرب واروبا الغربية والوﻻيات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
18 - احمد الاثنين 30 مارس 2020 - 16:43
الى السادة النواب اين انتم واحزابكم مما يجري على ارض الواقع. هل تععلمون انه اذا لم يتم التدخل بسرعة لمساعدة الفئات الهشة على ابسط متطلبات الحياة فانتظروا ما لا تحمد عقباه. لن يصبر الناس, "الجوع كافر".
لما لا تستغلو مكاتبكم و مقراتكم في القرى والمدن كمقرات لتوزيع المساعدات على الفقراء, ام انها تفتح وقت الانتخابات فقط?
مساعدات الدولة لن تكون كافية خاصة اذا ما طالة حالة الحظر. ان لم يتعبا المجتمع المدني كافة, في مقدمتهم المنتخبون وليس السلطة فما لنا الا ان نتوقع ما لا تحمد عقباه.
وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - مواطن الاثنين 30 مارس 2020 - 16:47
لعل النواب يفكرون في خدمة الوطن بجدية
ازمة كورونا لم نرى منهم شيئ
الله ينصر سيدنا ويخليه لينا ويبارك في عمره ويحفظو.
وتحية صادقة واحترام وانحناء لكل السلطات:
القواة المسلحة .الامن الوطني الدرك الملكي القوات المساعدة الوقاية المدنية السلطات المحلية من ولاة و عمال صاحب الجلالة على الاقاليم الى المقدمين.
وتحية واحترام وتقدير لرجال الصحة.
وتحية خالصة للعنصر النسوي من كل السلطات والصحة.
وتحية للمغارربة لي سادين عليهم في ديورهم ومساهمين في القضاء على الفيروس.
والله يهدي لي كيخرج للشارع بدون حاجة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
20 - Yass الاثنين 30 مارس 2020 - 16:55
عوض ما يجتمعو يشوفو هاذ الشي و يسائلو وزير الصحة علاش الناس كتموت فسبيطارات والوفيات بزاف. اصلا من فوقاش اجتمعو على مصلحة الوطن و المواطن. سيرو تكمشو و تخبعو احسن مانشوفوكم كتهدرو و كتعطيو شي اسئلة حتى الطفل الصغير مايعطيهاشي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
21 - ZakariaJ الاثنين 30 مارس 2020 - 16:57
إعتبارا من اليوم سوف يتنازل النواب و الوزراء عن 25 % من أجرتهم، كما سوف نتنازل عن جميع الإمتيازات. السادة الوزراء و جميع الموظفين الذين يستفدون من سكن يجب عليهم أن يتحملو باقي المصارف بما فيها الماء و الكهرباء. قررنا إعادة النظر في ميزانية باقي الوزارة ، تقليص كيزانية الرياضةه و الشباب، رفع ميزانية الصحة والتعليم.
ام لم تخرجوا بهاذه الإقتراحات غير سدو داك البرلمان و خليونا في التيقار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 21 | عرض: 1 - 21

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.