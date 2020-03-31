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الرئيسية | سياسة | ترسيم الحدود البحرية للمغرب يدخل حيز التنفيذ

ترسيم الحدود البحرية للمغرب يدخل حيز التنفيذ

ترسيم الحدود البحرية للمغرب يدخل حيز التنفيذ
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 10:44

دخل قانونان جديدان يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمغرب على كافة مجالاته البحرية، وخصوصاً في الأقاليم الجنوبية، حيز التنفيذ الاثنين 30 مارس الجاري، بعد نشر ظهيري تنفيذهما في العدد 6869 من الجريدة الرسمية.

يتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والقانون رقم 37.17، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.

وكان البرلمان المغربي بغرفتيه قد صادق بالإجماع على هذين القانونين في خطوة أثارت توجساً لدى إسبانيا التي حاولت مفاوضة المسؤولين المغاربة حول الأمر، لكن الرباط اعتبرت خطوة الترسيم "سيادية وداخلية".

وتؤكد الحكومة أن القانونين يندرجان ضمن مسلسل تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة المغربية بعد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، الذي شدد على ضرورة استيعاب الهوية المجالية للمملكة.

ويسعى القانونان، وفق تصريحات سابقة للحكومة، إلى "تدارك الفراغ التشريعي الذي يعتري المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة، الكاملة المكتملة في حدودها الحقة، الترابية والبحرية".

وتَعتبر المملكة أن تحيين الترسانة القانونية الوطنية يشكل فرصة لملاءمتها مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وتجويد بعض الأحكام التي تتضمنها، خاصة عبر التخلي عن بعض الترسبات القانونية المتقادمة التي كان التشريع المغربي قد اعتمدها في سبعينات وأوائل ثمانينات القرن الماضي.

وإلى حدود الأيام السابقة، كانت التشريعات الوطنية التي ترجع إلى سنة 1973 لا تواكب المتغيرات الترابية التي طرأت على أرض الواقع، حيث إن التقنين الوطني كان يتوقف على مستوى طرفاية ولا يوفر سنداً قانونياً داخلياً لترسيم المجالات والحدود البحرية قُبالة شواطئ الأقاليم الجنوبية.

وقد سبق لعدد من القطاعات الوزارية أن أثارت انتباه الحكومة إلى وجود ثغرات بالمنظومة القانونية المؤطرة للمياه الإقليمية المغربية تنطوي على عدد من المخاطر التي تستغلها شركات أجنبية حاولت في الماضي استغلال هذه الثغرات للبدء في عمليات التنقيب عن النفط في المناطق بين جزر الكناري والسواحل المغربية.

وتؤكد وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي أعدت القانونين أنهما "يسعيان إلى استكمال بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، وذلك في أفق خطوات أخرى تتمثل في استكمال الولاية القانونية على المجال الجوي جنوب المملكة".

وسبق لوزير الخارجية أن أكد أن "المغرب حريص على حقوقه ومحترم لالتزاماته ومنفتح على المواقف الوطنية لدول الجوار الصديقة وحقوقها المشروعة، ومستعد للحوار البناء الكفيل بالتوصل إلى توافقات شاملة ومنصفة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - bouthirit الثلاثاء 31 مارس 2020 - 11:01
نحن مغاربة يجب ان نعترف بالاشياء الايحابية والجميل للمسؤولين . فهدا قد يكون تشجيع لهم لمواصلة دورهم السياسى في خدمة الصالح العام . هنيئا لنا بهدا الإنجاز وشكرا لكم . ويجب استكمال السيادة الجوية على المناطق الجنوبية . ولما لا من فضلكم تقويض الشركات الغربية التي تستنزف تروتنا السمكية . نريد أن يتم انشاء صندوق وطني لاقتناء بواخر الصيد العملاقة أو بنائها في المغرب من أجل استثمارها وبيعها لمسستتمرين محليين . كي يشغلوا المغاربة في الصيد . وبالتالي إعادة افراغ ومراقبة صارمةللصيد من الاسماك بالموانيء المغربية وتصديرها بعد دلك الى أوربا . عن طريق تحديت شركة وطنية للتصدير تقوم بالمساهمة في ميزانية الدولة.
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2 - مبارك الثلاثاء 31 مارس 2020 - 11:18
عندما تسمع إلى الحكومة المغربية تقل أن من حق المغرب رسم الحدود البحرية وان المغرب دو سيادة ووو.....لكن في الواقع عندما تنظر إلى حدود البحرية المغربية في الخريطة تجد العجب بعض الكيلومترات فقط ما يعاد %15 من المياه البحرية والباقي أي %85 تحتلها إسبانيا.حشمتنا الله اعطنا وجهكم .
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