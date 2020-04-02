24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:1113:3617:0519:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حجز نصف طن من "الماحيا" بمدينة أكادير (5.00)

  2. مبادرة لنقل المرضى مجانا (5.00)

  3. هل يعجّل فيروس "كورونا" بإحداث المجلس الأعلى للأمن؟ (5.00)

  4. شفاء أسرة فرنسية من "مرض كورونا" في مراكش (5.00)

  5. محنة أسرة مع الفقر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الجدل يتجدد بين المغرب وإسبانيا حول قرار ترسيم الحدود البحرية

الجدل يتجدد بين المغرب وإسبانيا حول قرار ترسيم الحدود البحرية

الجدل يتجدد بين المغرب وإسبانيا حول قرار ترسيم الحدود البحرية
هسبريس من الرباط
الخميس 02 أبريل 2020 - 09:20

تتواصل فصول الجدل بين المغرب وإسبانيا بشأن ترسيم الحدود البحرية رغم مستجدات "أزمة كورونا"؛ فبعدما بسطت المملكة ولايتها القانونية على كافة مجالاتها البحرية بشكل فعلي، خصوصا في الأقاليم الجنوبية، خرجت أصوات إسبانية تُندّد بهذه الخطوة من جديد، داعية مدريد إلى التدخل لدى الأمم المتحدة للضغط على الرباط.

وقد دخل قانونان جديدان يتعلقان بترسيم المغرب لحدوده البحرية حيّز التنفيذ، الاثنين المنصرم، بعد نشر ظهيري تنفيذهما في العدد 6869 من الجريدة الرسمية، وذلك بعد مصادقة البرلمان المغربي بالإجماع عليها، ويندرجان ضمن مُسلسل تحيين التّرسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة.

رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري، فيكتور توريس، طالب الحكومة المركزية بالضغط على العاصمة المغربية من أجل ضمان عدم المساس بالمياه الإقليمية للأرخبيل الإسباني، وفق ما أوردته وسائل الإعلام في "المملكة الإيبيرية"، ودعاها إلى اتخاذ خطوات استعجالية أكثر "صرامة".

رئيس حكومة جزر الكناري الذي تباحث مع وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، آرانتشا غونزاليس لايا، الثلاثاء، تداعيات القرار المغربي، أوضح أنه "حصل على الضمانات الرسمية بشأن التدخل لدى الأمم المتحدة في حالة إقرار أي خطوة أحادية من لدن الفاعل التنفيذي المغربي".

وقال المسؤول الإسباني، تبعاً لقصاصات الأخبار الإسبانية، إن "المياه الإقليمية لجزر الكناري لن تتغيّر بفعل القرار الجديد، ومن ثمة لن يؤثر ذلك على المنطقة البحرية للأرخبيل"، مضيفا أنه "لن يكون هناك أي قرار أحادي الجانب من طرف العاصمة المغربية".

وتابع رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري قائلا: "لن تقبل إسبانيا بسياسة فرض الأمر الواقع، ولن تقبل أيضا بالقرارات أحادية الجانب، بالنظر إلى بنود القانون الدولي للبحار في هذا الصدد. ومن ثمة، لن تتوانى إسبانيا من أجل الدفاع عن حوزة ترابها الوطني".

ومازالت جلّ القوى السياسية في إسبانيا متوجسة من الخطوة المغربية بشأن ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصحراء، حيث تُجمع على ضرورة "فتح قنوات دبلوماسية موازية تروم إرساء مفاوضات ثنائية بين البلدين لإذابة الخلافات التي تهم المواضيع المشتركة".

وسبق لآرانتشا غونزاليس لايا، وزيرة الخارجية الإسبانية، أن أقرّت بمشروعية الخطوة المغربية، حيث قالت في حوار لها مع إحدى الصحف الإسبانية إن "الإجراء ليس أحادي الجانب، على اعتبار أن لكل الدول الحق في تحديد مياهها البحرية الإقليمية"، مؤكدة أن "المغرب عمِد إلى ترسيم حدوده البحرية على غرار إسبانيا".

وصادق البرلمان المغربي بالإجماع على قانونين يبسطان سيادة المغرب على كافة مجالاته البحرية، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17، ذي الصلة بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والقانون رقم 37.17، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393ه (2 مارس 1973م) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - المغرب الحبيب الخميس 02 أبريل 2020 - 09:29
اعطونا صورة...خراءطية...للحدود المرسومة...انا اسبانيا غير الا بغينا نطيحوا ليها اعلى كرشنا مرة أخرى...اذا كانت حرب فستكون هي الخاسرة...وهي مناسبة لاستكمال عودة ...ماهو تحت ايديهم ولكم تبدو لي عودة سبتة و مليلية الجزر الجعفرية...نصب الاعين..فمزيد من الشجاعة والصبر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - Mounir usa الخميس 02 أبريل 2020 - 09:33
المغرب سبب من دخول كورونا الى أوروبا الهجرة السرية هي التي سببت تزايد الكتافة السكانية في أوروبا. و الأن ابموقف جد محرج .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-37
3 - ميلود لوسور الخميس 02 أبريل 2020 - 09:34
كل الاسبانيين يعلمون ان المغرب قام بفعل قانوني يضمن حقه هم فقط يحتولون الظغط على الدولة المغربية كي تتخلى لهم على بعض من حقوقها الضرورية لحيات جزر الخالدات وبما ان كل شئ ممكن في السياسة فقط نطالب ممثلي الشعب المغربي ان يحصلوا على مقابل اكثر اهمية مما سيمنحوه لاسبانيا وتفعيل المقوله الشعبية المغربية ( هاك ارى ما فيها حزارة )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
4 - مواظف سابق الخميس 02 أبريل 2020 - 09:34
كما قالوا الحق يؤخذ ولا يعطى اظن وراء هذه الأزمة لن يعود لنا من نخسر اطلقو عليهم قوارب الموت من كل اتجاهت حتى تجار المخادرات.. لكن اعرف اصحاب زمم الأمور يخافون على مصالحهم الشخصية داخل اوروبا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - مغربي الخميس 02 أبريل 2020 - 09:36
أروبا الان اضعف مما يكون ، يجب استغلال الوضع و ارجاع كل ما يمكن إرجاعه من مما سلب من ثروات بلدنا الحبيب ، الاتحاد الأوروبي لن يحرك سكينا من اجل الاسبان ، غير اللسان لن يحرك شيئا ، و الاسبان قوة عسكرية مثلها مثل المغرب ، و لن تندفع الى حرب من اجل قضية خاسرة دوليا
لايجب ان يسمح المغرب بلغة التهديد من الاسبان و يجب ان يهدد بحزم!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
6 - AYMAN الخميس 02 أبريل 2020 - 09:39
أعداء من شمال وخونة من داخل وأعداء من الشرق وأعداء من الجنوب.كل هادشي الملك مطاكيه علينا.اما فيروس كورونا كان الشعب يصرخ الصحة ثم الصحة ثم الصحة ولا احد كان يستمع ربما لو بسبب كورونا عرفت على ان الملك بالفعل في خطر نحن الشعب لم نكون نعلم من خونة خارجيا وداخليا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - Sana الخميس 02 أبريل 2020 - 09:41
من الأحسن بالنسبة للمغاربة أن لا تترسم الحدود وتبقى كيفما هي.لأن من الأحسن أن إسبانيا تستغل البر و البحر وتساعد بها المغاربة لديها،أما المخزن لن يساعد أحد سوف يأكل بوحده،هذا واقع لا ينكره إلا الكذاب المبين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-26
8 - HAMZA الخميس 02 أبريل 2020 - 09:42
نرجو من اسبانيا القيام بواجبها من اجل حماية المياه الاقليمية لجزر الكناري.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-24
9 - كلمة حق الخميس 02 أبريل 2020 - 09:42
اللهم نسالك رفع البلاء على كافة البقاع... اظن على اسبانيا و المغرب في الوقت الراهن التضرع إلى الله و حث الشعوب على الدعاء و المكوث في بيوتهم و التوبة حتى يرفع الله هذا الوباء و الانذار للبشرية بسبب الظلم و استعمار المدن و المناطق ظلما و تجبرا و الاباحية ......اسبانيا لا تزال تطمع في استغلال خيرات و اراضي المغرب؟اما يكفيها ما نهبت منذ قرون؟ الا يخشى كل ظالم و مستعمر ان يجعل الله نهاية لحياته بهذا الوباء عاجلا .اللهم لا تجعلنا ممن نسوا الله فانساهم انفسهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
10 - خالد المانيا الخميس 02 أبريل 2020 - 09:45
على الحكومة المغربية ألا تتساها مع العدو
الله يجعل باركة عايشين من خيرات البلاد
كيفهمو من الفوق . باركة من التساهل كبرها تصغار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
11 - بنعبد السلام الخميس 02 أبريل 2020 - 09:47
إذا قدمت اسبانيا شكوى لدى الأمم المتحدة بهذا الخصوص ،فلن يبقى هناك مغربي واحد يستطيع أن يفهم سكوت المغرب المريب عن سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما. بمعنى أن المغرب عليه أن يطرح قضية المدينتين في نفس الوقت الذي تطرح فيه اسبانيا قضية الحدود البحرية ،وبهذا يضع المغرب اسبانيا والأمم المتحدة أمام الأمر الواقع ،وأن يكون التفاوض حول القضيتين معا ،رغم أننا نعتقد أن قضية المدينتين لا تحتاج التفاوض لأنهما مستعمرتان ويجب إرجاعهما الى المغرب دون أية شروط.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
12 - مهاجر الخميس 02 أبريل 2020 - 09:49
نتفهم وطننا الحبيب لكن في هذه الضرفية الخاصة صعبة جدا. اسبانيا معرفة با النتقام وتستعمل مهاجربن ورقة ضغط .اظن في ايام القادمة سنسمع عن كثير من الجثاث المهاجرين داخل المستشفيات الله المستعان. لك الله يا مغربي داخل و خارج الوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
13 - مغربي الخميس 02 أبريل 2020 - 09:50
الحدود رسمت من أجل مصلحة الجانبين ولا أعتقد أن وإسبانيا يتعارض خطوة المغرب ( اقصد القرار الرسمي الاسباني )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - Said الخميس 02 أبريل 2020 - 09:51
"ومن ثمة، لن تتوانى إسبانيا من أجل الدفاع عن حوزة ترابها الوطني".
أمر مضحك التناقض الفكري و الفعلي لهؤلاء, ان نسوا سبتة و مليلية (دون ذكر جزر الكناري نفسها) فالمغرب لن ينساهم.
و الرد بمثله : "لن تتوانى المغرب من أجل الدفاع عن حوزة ترابها الوطني".
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
15 - عبدالله التطواني الخميس 02 أبريل 2020 - 09:51
هذه الرسوم ستبقى مجرد خطوط على الورق المغرب الان يتخبط بهذا النوع من السياسة فبعد فتح قنصليات في الصحراء هاهو الان يرسم الخطوط البحرية وكلها تصرفات لامعني لها وكأن الأمم المتحدة غير موجودة ولا مجلس الأمن خصوصا في هذه الظرفية التي ستغير العالم والقوى الكبرى شخصيا أرى انها تصرفات غير محسوبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
16 - Karim الخميس 02 أبريل 2020 - 09:54
حان الوقت للجلوس على طاولة المفاوضات للمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية المحتلتين وجميع الجزر لا مكان لإسبانيا في القارة الأفريقية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
17 - مكلخ مغربي قح الخميس 02 أبريل 2020 - 09:55
المغرب عليه الا يثريت فانه اتخذ قرارا سياديا لا رجعة فيه برسم حدوده البحرية والبرية وهذا شانه .ان تراجع المغرب فانه سيبين عن انبطاحه وضعفه وهذا ماتسعي له الجارة اسبانيا حتي تبقي تستغل خيرات البلد و تبقي مستعمرة لسبة ومليلية وعدة جزر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
18 - مغربي الخميس 02 أبريل 2020 - 10:04
لقد ولى زمن الاحتلال والاملاءات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
19 - ع/غ الخميس 02 أبريل 2020 - 10:06
لسنا من يخشى الشهادة او طلب الموت.
فها هي الجائحة تأخذ أرواحنا مجانا.
فما بالك لو زحفنا صفوفا متراصة للدفاع عن النفس.
المغاربة جنود مجندون وراء قائدنا المفدى.
لن نهاب الثبات على الحق.
ومن شاء المقامرة بوجوده جوارنا، نذقه بأسنا،
وما الزلاقة عنا ببعيد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
20 - المغرب أولا الخميس 02 أبريل 2020 - 10:08
يجب على المغرب بكل أمانة أن يصبح قويا عسكريا بتصنيع سلاحه، تعليميا صحيا واقتصاديا بالاعتماد على كفاءاته التي تهاجر كل سنة بالآلاف. لو كان المغرب قويا لما تجرأت الجزائر أو اسبانيا على معاكسة المغرب في وحدته الترابية، ولما تجرأت فرنسا على ابتزازه في قراراته السيادية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
21 - حقيقة الخميس 02 أبريل 2020 - 10:09
للتاريخ أعطيت الأوامر بالزحف نحو الصحراء أو ما يسمى المسيرة الخضراء عندما كان الجنرال الاسباني فرانكو يحتضر فلم تطلق أي رصاصة بدون أوامر من طرف الجنود الاسبان المحبطين . هل هو نفس السبناريو وجب علينا الاسراع بطوي هذا الملف قبل أن يقف الثور على رجليه مرة أخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
22 - yassine benfkir الخميس 02 أبريل 2020 - 10:13
هناك برلمانين لايعرفون حتى أن يقرو أسئلتهم. كيف صدقو وهم لايقرون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
23 - محمدالزنبري العايل الخميس 02 أبريل 2020 - 10:14
التفاوض ينبغي ان يكون على جزر الكناري والجزر الموجودة في المياه الاقليمية المغربية وسبتة ومليلية المدينتين المستعمرتين المغربيتين اللهم سلط جنودك التي لا ترى بالوان الطيف الملونة ولا بالينفسجية ولا يالاشعة تحت المرىية.. وان لا تدع واحد من هؤلاء الاعداء والمستعمرين الا ونسخت فيهم اولاىك الجنود جعلتهم هباء منثورا انك سميع مجيب لعبادك الصالحين الشرفاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
24 - hassan الخميس 02 أبريل 2020 - 10:17
وماذا ! دولة لها السيادة الكاملة على مجالها البحري بقوة القانون الدولي غير ان الاسبان لهم تخوف كبير من المغرب خصوصا بعد تجديدنا و تطويرنا لترسانتنا الحربية.ما زلت اذكربرنامجا اسبانيا حول اراء مواطنيهم :اية دولة تخشاها ? فكان الرد صادما اذ ان اكثر من ثمانين في المائة قالت المغرب !الاسبان لم ينسوا قرونا من الاسلام في الاراضي الايبيرية على يد المغاربة.اظن انه لولا جارة السوء لكان المغرب حرر السليبتين و رفع ا لخماسية الخضراء وسط الاحمر على الجزر الكنارية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
25 - فاروق الخميس 02 أبريل 2020 - 10:19
دائما القوى الغربية المتغطرسة تنظر إلينا نظرة استصغار واحتقار...على المغرب التشبت بموقفه الثابث في بسط حقه المشروع على نفوذه وثرواته. وإلا فنحن مجندون للدفاع عن حوزة الوطن بالغالي والنفيس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - محمدالزنبري العايل الخميس 02 أبريل 2020 - 10:21
ولما لا نتفاوض بان تغادروا الجزر المغربية الموجودة في اقاليمه المياهية وعلى المدينتين المغربيتين المحتلتين.اللهم سلط على اعداء المغرب جنود لا ترى بالعين المجردة ولا والوان الطيف ولا بالاشعة تحت الحمراء ولا بالاشعة البنفسجية ولا باي اشعة يعلمها البشر والجن واجعلها تنسخ في احشاء اعداء المغرب في الجزر المجاورة واينما كانوا وتجعلهم هباء منثورا يا عزيز با ودود انك لا ترد دعاء عبادك الصالحين الشرفاء امين يارب العلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - افران الاطلس المتوسط الخميس 02 أبريل 2020 - 10:22
جزر الكناري فقدناها منذ زمن حتى اعترفت بها المظمة الدلوية للاسف . انها في الأصل تنتمي إلينا تماما هي جزء من أراضينا المغربية ما كان الحال كاالا يكون هناك لا ترسيم ولا شئ أصلا . الآن أملنا ان يكون تلك التطببق لهذا الترسيم بإنصاف وبشكل جيد وليس فقط لمساعدة إسبانيا ومصلحتها
Les îles Canaries ont été perdues depuis l'Antiquité jusqu'à ce que l'Organisation internationale les reconnaissent à présent malheureusement. À l'origine, il nous appartient complètement et fait partie de nos terres du territoire marocain, depuis le moyen ages s’était seulement une histoire de colonisation qui n'est pas achever au bon moment malheureusement . sinon, on aurait pas dû avoir recours la démarcation de frontière maritimes aujourd’hui dans ces lieux qui appartient à l'origine au territoire marocain . quoi qu'il en soit. espérons maintenant, que cette application ne soit au plus grand intérêt et à l'avantage de l’Espagne seulement
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - MALCOM X الخميس 02 أبريل 2020 - 10:25
المغرب للاسف له اعداء في كل جهة من الشرق الجزائر من الجنوب موريتانيا من الشمال اسبانيا في الداخل ولكن لا تقلقو يا مغاربة المغرب اليوم اقوى من اي وقت مضى لدينا اوراق كفيلة بتركيع احفاد فرانكو بل وحتى اروبا يكفي فتح الحدود امام جيوش الافارقة للهجرة السرية رفع دعوة ضد مدريد لتعويض ضحايا الغازات السامة التي استعملوها ضد اخواننا في الريف طرد اسطول الصيد البحري الاسباني من مياهنا الاقليمية وقف تزويد سبتة ومليلية بالماء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 28 | عرض: 1 - 28

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.