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الرئيسية | سياسة | "الفريق الاشتراكي" يرفض تأجيل ترقيات الموظفين

"الفريق الاشتراكي" يرفض تأجيل ترقيات الموظفين

"الفريق الاشتراكي" يرفض تأجيل ترقيات الموظفين
هسبريس من الرباط
الخميس 02 أبريل 2020 - 18:19

أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، المنتمي إلى الأغلبية، رفضه قرار سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تأجيل جميع الترقيات ومباريات التوظيف في المغرب، في منشور وجهه إلى الوزراء في القطاعات الحكومية، بهدف توجيه مخصصاتها المالية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس "كورونا".

وفِي سؤال للبرلمانية مينة الطالبي حول المنشور المتعلق بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف، أعلنت أن فريقها "لا يتفهم قراركم الرامي إلى تأجيل وتجميد ترقيات الموظفين وعلى رأسهم بالخصوص رجال ونساء التعليم، لاسيما أن ترقيتهم مجدولة برسم السنة المالية الحالية".

وطالبت البرلمانية المذكورة رئيس الحكومة بكشف كافة الأسباب وراء قرار تأجيل وتجميد الترقيات الخاصة برجال ونساء التعليم وباقي الموظفين العموميين، والنتائج المرجوة منها، "إن لم يكن هناك من حل بديل تتحقق به النتائج المنتظرة نفسها دون المس بحقوق هذه الفئات".

وحذرت النائبة ذاتها من أن هذا القرار ستكون له تداعيات على تعليم أبناء المغاربة في هذه الظروف التي تحتاج إلى مزيد من التعبئة الوطنية، مبرزة أنه جاء في وقت أبانت الدولة المغربية بجميع مكوناتها عن جدارتها في التعامل مع الوباء وتداعياته إلى الآن .

وقال سؤال البرلمانية إنها تلقت باستغراب المنشور المتعلق بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف الموجه إلى وزير الدولة والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، "الذي قررتم بمقتضاه تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة المالية الجارية".

وفي وقت استثنى القرار الموظفين والأعوان التابعين للإدارات المكلفين بالأمن الداخلي ومهن قطاع الصحة، أبدت النائبة تفهم هذا الاستثناء في هذه الظروف العصيبة، مسجلة أن جميع المغاربة عبروا عن حس وطني وتضامني غير مسبوق، بدليل مساهمات الجميع في صندوق مواجهة وباء كورونا الذي دعا له الملك، وعلى رأس المساهمين موظفو القطاع العام، كما أن جميع الموظفين استجابوا، كل من موقعه.

وأوضحت البرلمانية المعنية أن رجال ونساء التعليم تجندوا بإمكانياتهم الذاتية ورغم الظروف العصيبة لأداء وظائفهم عن بعد وضمان استمرار تعليم أبناء المغاربة، مبدية استغرابها لوقف الترقيات، وتفهم توقيف مباريات التوظيف لاستحالة ذلك بسبب الحجر الصحي ومنع كل شكل من أشكال التجمعات.

ويأتي قرار رئيس الحكومة في وقت نص مرسوم قانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - Habib الخميس 02 أبريل 2020 - 18:32
حنا دب في الترقيات الله يهديكم
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2 - محمد الخميس 02 أبريل 2020 - 18:33
الذين يستحقون ترقيات الآن هم الاطباء الذين يوجدون في الصفوف الاولى في مواجهة هذا الوباء وكذلك كل رجال السلطة الذين يسهرون على خدمة المواطنين بكل جدية وتفان
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37
3 - youssef الخميس 02 أبريل 2020 - 18:33
Continuez a monter sur la vague ....continuez a créer une crise sociale pendant une crise générale sanitaire ...continuez a les aider a avoir la grosse tête continuez a être opportunistes ...continuez a nager contre le courant de la majorité des citoyens ....l'argent en a besoin pour acheter les appareils médicales .....les enseignants doivent oublier les augmentations cette année ......
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11
4 - didi الخميس 02 أبريل 2020 - 18:37
يا فرحة ماتمت بالنسبة لضحايا النظامين
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9
5 - عادل الخميس 02 أبريل 2020 - 18:40
أموال الفوسفاط والغاز الطبيعي والضريبة على القيمة المضافة، ومعادن طاطا ومنجم إميضر وخيرات البحار، أفلا يكفيكم كل هذا لإدارة أزمة كورونا ...
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12
6 - حقيقة الخميس 02 أبريل 2020 - 18:40
حمد لله كلنا وراء صاحب الجلالة مجندون لاي كان وبنسة للترقة اظن ان نعطي الاولية للصحة والامن العمومي كل من يسهر على حمايتنا ولا ننسى رجال تعليم فهم يأتي دورهم من بعد صحة والامن ومنهم فئة تناضل لاجل جيل فيه الاخلاق وتربية
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-2
7 - مصطفى الخميس 02 أبريل 2020 - 18:40
هادي هي الشعبوية ديال بصح. واش حنايا دابا كانتقاتلو غير باش الدرويش يلقى ما ياكل وانتوما كاتهضرو على الترقيات. هادي قمة الأنانية. واعباد الله خليو بعدا غير حتى تدوز هاد الضرفية. راه كاين اللي كايحس بالحكرة منين تايسمع هادشي هاوك المياومين اللي انقطع المدخول اليومي ديالهم هوما اللي خاصنا كلنا نهضرو على الوضع ديالهم ماشي الترقيات والزيادات. , أنا على يقين أن كلامي هذا لن يعجب السواد الأعظم من رواد هاد الموقع. والله يحفظ هاد البلد
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8 - انيا الخميس 02 أبريل 2020 - 18:43
هنا كترفضوا تأجيل الترقيات اما توقفوا مع الشعب مع الوطن وديروا الدور ديالكم، لا حياة لمن تنادي
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7
9 - أحمد ابراهيم الخميس 02 أبريل 2020 - 18:43
من غير المفهوم أن يوجه فريق برلماني انتقادا لرئيس الحكومة التي هو مكون من اغلبيتها. ليس إلا تسجيل موقف اتجاه الموظفين.
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5
10 - فقير إلى الله الخميس 02 أبريل 2020 - 18:47
En situation de guerre, la priorité c'est d'abord vaincre l'ennemi. c'est pas le moment des promotions !!!
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11 - hamid الخميس 02 أبريل 2020 - 18:48
أتعجب لهذا المنطق التي يتعامل به لا المسؤولون ولا النقابيون ولا موظفوا الدولة. فهل هذا وقت التجادبات؟ فانتظروا حتى تمر العاصفة وحينها تابعوا في صراعاتكم. فموضوع الساعة هو كيف ستطعم المواطن المحجوز في بيته وليس لذيه درهما واحدا. أما بعد العاصفة سيجد المغرب وهذا واقع لا هروب منه موارده الرئيسية قد تعطلت بفعل الأزمة الدولية من سياحة واستثمارات وتحويل العملة وخدمات. فالأمور لازالت غامضة ويجب التحضير لأسوء الحالات. وربما سيعاد التفكير في كل الوظيفة العمومية خاصة في الإمتيازات والتعويضات والملتقيات التي يهدر فيها المال العام وستعطى قيمة للصحة والامن وسيكون إصلاح جدري للتعليم الذي بانت عيوبه وأن إستمراره كان بفضل بعض الأساتذة الأوفياء وليس أصحاب المكاتب المكيفة والخطابات الفارغة. فمتى كان التعليم عن بعد ناجح والوزارة تستعمل منتوجات غوغل وليس لها أي قاعدة مستقلة رغم أنها لطالما طبلت وتغنت بإنجازاتها المعلوماتية؟
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12 - azzedine الخميس 02 أبريل 2020 - 18:49
الاتحاد الاشتراكي مجلة ليس قوة اترقيات
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13 - ونعم الفريق الخميس 02 أبريل 2020 - 18:53
اين تضامنكم مع صندوق كورونا
واين حبكم للوطن?? !!!!!!!!!!!!
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14 - عمر الخميس 02 أبريل 2020 - 18:55
البلاد في أزمة او هادو كيتكلمو على الزيادات ..كرونا ان لم نوجهه ستكون له تداعيات الى ما فوق 15سنة قادمة ولن تكون هناك لا زيادات ولا وظائف..كل من استطاع ان يدعم صندوق كرونا الذي ابدعه صاحب الجلالة فليفعل وإلا فالخسارة ستكون فادحة لن يتوفر التلاميذ للتعليم ولا غيرهم للعمل على الجميع ان يفكر بمستوى النازلة كما يقول القضاة.
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15 - الفاروق الخميس 02 أبريل 2020 - 18:55
هههههه
الكائنات ولاو يخرجوا من الجحور ديالهم استعدادا للانتخابات المقبلة
نعدكم كشعب أنكم ستعانون في الانتخابات المقبلة
ردوا بالكم الموظفين يريدون الركوب على ظهوركم باش يوصلوا لمصالحهم
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16 - حقيقة الخميس 02 أبريل 2020 - 18:57
ما يرقضه الموظفون فعلا هو تلاقنطاع من أجورهم لأنه سلق لنا المساهمة عن طريق جمعياتنا المهنية وكذلك جمعيات الأعمال الاجتماعية وكذا مباشرة عن طريق SMS. ألاحظ إجماعا للموظفين على تقبل تأجيل الترقية وأظن هذا مساهمة مهمة منا نحن الموظفين ولن نخسر شيئا لو صبرنا سنة أخرى. أكرر لا تستفزوا الموظف باقتطاعات نحن راضون بتأجيل ترقيتنا.
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17 - ترقية الخميس 02 أبريل 2020 - 18:58
الدولة والعالم يمر بأزمة صحية واقتصادية مجهولة الزمن. إذا كان ولابد من إجراء الترقية فهذا ممكن فقط الأجرة الشهرية لن تتغير حتى نهاية الوباء واسترجاع الأنفاس وبعد ذلك منح RAPPEL انطلاقا من تاريخ الترقية إلى تاريخ خروج الأزمة.
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18 - اسئلة الخميس 02 أبريل 2020 - 19:00
كيف هي سمعة الموظفين في المغرب?هل يستحقون الترقية?هل هم مخلصون في عملهم?اجيبوني بصراحة وشكرا
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19 - ملاحظ الخميس 02 أبريل 2020 - 19:03
اعلانكم هذا سيعيد لكم جزءا من قاعدتكم السياسية والانتخابية
انكم تحلمون
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20 - yassine الخميس 02 أبريل 2020 - 19:04
الذين يستحقون الترقية في هذه الظروف هم : الأطباء الممرضون الأمن الوطني الدرك الملكي القوات المساعدة القوات المسلحة رجال ونساء النظافة الوقاية المدنية . أما الباقي راهم كالسين فديورهم .
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21 - بنعبدالسلام الخميس 02 أبريل 2020 - 19:04
أنا لست موظفا ولا تهمني الترقيات في شيء. ولكن الذي استرعى انتباهي في هذا الأمر هو أننا لا زلنا نتصيد أية مناسبة ، مفرحة كانت أم مؤلمة ، لكي نركب عليها من أجل الإلتفاف على حقوق المواطنين وخاصة الاجتماعية منها. نسأل السيد العثماني :ما علاقة كورونا بترقية الموظفين؟ . لا تَقُلْ لنا إنها مشكلة الإعتمادات المالية وإن الإنفاق على محاربة كورونا يتطلب اعتمادات الترقية. لن يصدقك أحد إن كانت هذه حُجَجَك.فكورونا لها صندوقها فاقت مداخيله كل التوقعات ،بل سجلتْ فائضا مهما إن حَسُن استعمالها سَيُدخل المغرب مصاف الدول المتقدمة في الميدان الصحي. إذن لا نرى للسبد العثماني أي سبب يجعله يؤجل ترقية شريحة مهمة من المجتمع وهم الموظفين ، اللهم إلا سببا واحدا ألِفْناه من حكومة السبد العثماني ، ألا وهو "إنا عكسنا".
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22 - الاستاذ لقنانبببببي الخميس 02 أبريل 2020 - 19:13
البعض يغرد خارج السرب...يطالبون بترقية الموظفين في زمن حرب ضد وباء كورونا الفتاك... كمغاربة كلنا الان مجندون ضد هذه الجاءحة لهزمها ...ارواح المغاربة فوق كل اعتبار...وجب التضامن ونكران الذات... المغرب محتاج لأموال طاءلة للتصدي لوباء كورونا الذي يهدد البلاد والعباد...اتقوا الله ...المغرب يمر بمرحلة صحية مثل باقي الدول .. الحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها جميع الدول ومنها المغرب صعبة ...هناك مواطنون فقدوا عملهم ، ومواطنون فقدوا شغلهم كمياومون ، ومواطنون في البودي يعانون من ويلات الجفاف ..كلهم همهم الوحيد هو الحصول على القوت اليومي لهم ولاسرهم..يعانون في صمت .. نحن في حالة حرب ضد عدو يدخل البيوت بذون استءدان وباء كورونا القاتل ....
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23 - Abdou الخميس 02 أبريل 2020 - 19:13
ا لترقية للجميع اوتاجيلها على الجميع ;والا سوف نفتح باب التاويلات مفتوحا .في هذه المرحلة ;كل المؤسسات العمومية مجندة ضد كورونا فيروس :صحة;تعليم;امن ;جماعات ;الخ :لا نشمت على احد ;;;;;وشكرا
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24 - فجر الخميس 02 أبريل 2020 - 19:13
لا ننسى جيوش الخفاء من سائقي نقل البضائع الذي يسهرون على تأمين وصول المؤن للشعب المغربي في هذا الظرف العصيب...لاننسى عمال النظافة...لا ننسى أعوان وموظفي سائقي سيارات الإسعاف ونقل الموتى بالجماعات المحلية وغيرهم الذي يخاطرون بأنفسهم في هذه الظروف ....تحية لكل هؤلاء الساهرين على أمن وطمأنينة المغاربة.....الكل حسب موقعه يستحق منا ألف تقدير بدون تمييز أو استثناء.
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25 - امغار نا ريف الخميس 02 أبريل 2020 - 19:19
انها سياسة فرق تسد حيث يسعى العثماني القائم بتسيير الاعمال خلق الشقاق والتنافر بين الموظفين المغاربة كما امره اسياده في ظرف حرج يعيشه العالم وهدا التصرف الدي يميز بين موظفي الشعب الواحد له عواقب وخيمة ستنعكس بما لا يحمد عقباه على الجميع فمن شيم الحزب الحاكم ان يقوم بهكدا تصرفات طائشة تصب الزيت على النار لولا حكمة الشعب المغربي الصابر فلن ننس تصرفات ابن كيران الاحادية التي حنت الويلات على كل الموظفين فهاهو اليوم خلفه لا يزال يتبع املاءاته الفاشلة ويكرس نفس الاخطاء دون حياء حسبنا الله
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26 - ملاحظ الخميس 02 أبريل 2020 - 19:21
الكل بؤجل إلى أجل غير مسمى ولا يجوز الا التفكير في هذا الوباء وكيفية القضاء عليه. وعلى السادة النواب ترك المجلسين معا لوزارة الصحة لسد الخاص في المستشفيات.
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27 - منير الخميس 02 أبريل 2020 - 19:22
سبحان الله
هناك من يظن ان هذه الترقية هي هبة ينتظرها الموظف من اجل الترقي فقط وبالتالي يتحصل على اموال بدون وجه حق.
في حين أنها ترقية يستحقها الموظف بعد طول انتظار لها لمدة سنة او سنتين او ثلاثه.... وهناك من لا يستحقها الا بعد مرور ثمان سنوات وتتراوح بين 100 د و2200 د لان ذلك الموظف هو الآخر مواطن ويرزخ تحت وطأة العديد من الظروف ومع ذلك يقوم بدوره وان تم ذالك ولو من وسائله الخاصة.... فهو الاخر كان ينتظر بفارغ الصبر لكي يعيد ترتيب اموره، بل هناك من يتحمل مسؤولية اسرتين..... والامراض المزمنة ... وزد على ذلك لياتي قرار تأجيل الترقية كالصاعقة، ولا داعي ان ابين من اين يجب ان يتم تحصيل الرصيد الخاص بالجائحة. عافانا وعفاكم الله من هذا الوباء ونطلب من الله ان يحفظ بلدنا الحبيب من هذا الوباء.
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28 - مغربي و اعتز. الخميس 02 أبريل 2020 - 19:25
وا عباد الله، واش دابة هادو برلمانيين مغاربة . عباد الله تتموت يوميا و بالآلاف و هوما كيهضرو على الترقية. حسبي الله و نعم الوكيل. الله يعطينا شي سنطيحة بحال ديالكم.
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29 - jamit الخميس 02 أبريل 2020 - 19:27
قبل قرار العثماني المشؤوم الذي اسقطه العثماني على رؤوس الموظفين كالصاعقة كنت القي الدروس عن بعد لتلاميذي و لكن بعد الان توقفت عن هذا العمل الذي كنا نبذل فيه جهدا كبيرا و بوسائلنا الخاصة
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30 - حسبنا الله الخميس 02 أبريل 2020 - 19:46
نقابات ...احزاب...وزير....بقينا بين الرجلين بحال الكرة...و لكن الله كبير ..اعتبرو...خدو العبرة....من هاد الوباء ...و الله درهم واحد غادي تشواو بيه.
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