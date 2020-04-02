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كُتّاب وآراء
"الفريق الاشتراكي" يرفض تأجيل ترقيات الموظفين
أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، المنتمي إلى الأغلبية، رفضه قرار سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تأجيل جميع الترقيات ومباريات التوظيف في المغرب، في منشور وجهه إلى الوزراء في القطاعات الحكومية، بهدف توجيه مخصصاتها المالية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس "كورونا".
وفِي سؤال للبرلمانية مينة الطالبي حول المنشور المتعلق بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف، أعلنت أن فريقها "لا يتفهم قراركم الرامي إلى تأجيل وتجميد ترقيات الموظفين وعلى رأسهم بالخصوص رجال ونساء التعليم، لاسيما أن ترقيتهم مجدولة برسم السنة المالية الحالية".
وطالبت البرلمانية المذكورة رئيس الحكومة بكشف كافة الأسباب وراء قرار تأجيل وتجميد الترقيات الخاصة برجال ونساء التعليم وباقي الموظفين العموميين، والنتائج المرجوة منها، "إن لم يكن هناك من حل بديل تتحقق به النتائج المنتظرة نفسها دون المس بحقوق هذه الفئات".
وحذرت النائبة ذاتها من أن هذا القرار ستكون له تداعيات على تعليم أبناء المغاربة في هذه الظروف التي تحتاج إلى مزيد من التعبئة الوطنية، مبرزة أنه جاء في وقت أبانت الدولة المغربية بجميع مكوناتها عن جدارتها في التعامل مع الوباء وتداعياته إلى الآن .
وقال سؤال البرلمانية إنها تلقت باستغراب المنشور المتعلق بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف الموجه إلى وزير الدولة والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، "الذي قررتم بمقتضاه تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة المالية الجارية".
وفي وقت استثنى القرار الموظفين والأعوان التابعين للإدارات المكلفين بالأمن الداخلي ومهن قطاع الصحة، أبدت النائبة تفهم هذا الاستثناء في هذه الظروف العصيبة، مسجلة أن جميع المغاربة عبروا عن حس وطني وتضامني غير مسبوق، بدليل مساهمات الجميع في صندوق مواجهة وباء كورونا الذي دعا له الملك، وعلى رأس المساهمين موظفو القطاع العام، كما أن جميع الموظفين استجابوا، كل من موقعه.
وأوضحت البرلمانية المعنية أن رجال ونساء التعليم تجندوا بإمكانياتهم الذاتية ورغم الظروف العصيبة لأداء وظائفهم عن بعد وضمان استمرار تعليم أبناء المغاربة، مبدية استغرابها لوقف الترقيات، وتفهم توقيف مباريات التوظيف لاستحالة ذلك بسبب الحجر الصحي ومنع كل شكل من أشكال التجمعات.
ويأتي قرار رئيس الحكومة في وقت نص مرسوم قانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
واين حبكم للوطن?? !!!!!!!!!!!!
الكائنات ولاو يخرجوا من الجحور ديالهم استعدادا للانتخابات المقبلة
نعدكم كشعب أنكم ستعانون في الانتخابات المقبلة
ردوا بالكم الموظفين يريدون الركوب على ظهوركم باش يوصلوا لمصالحهم
انكم تحلمون
هناك من يظن ان هذه الترقية هي هبة ينتظرها الموظف من اجل الترقي فقط وبالتالي يتحصل على اموال بدون وجه حق.
في حين أنها ترقية يستحقها الموظف بعد طول انتظار لها لمدة سنة او سنتين او ثلاثه.... وهناك من لا يستحقها الا بعد مرور ثمان سنوات وتتراوح بين 100 د و2200 د لان ذلك الموظف هو الآخر مواطن ويرزخ تحت وطأة العديد من الظروف ومع ذلك يقوم بدوره وان تم ذالك ولو من وسائله الخاصة.... فهو الاخر كان ينتظر بفارغ الصبر لكي يعيد ترتيب اموره، بل هناك من يتحمل مسؤولية اسرتين..... والامراض المزمنة ... وزد على ذلك لياتي قرار تأجيل الترقية كالصاعقة، ولا داعي ان ابين من اين يجب ان يتم تحصيل الرصيد الخاص بالجائحة. عافانا وعفاكم الله من هذا الوباء ونطلب من الله ان يحفظ بلدنا الحبيب من هذا الوباء.