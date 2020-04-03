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كُتّاب وآراء
مضيان يدعو إلى التقشف في ميزانية مجلس النواب
دعا نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إلى التقشف في ميزانية البرلمان والتخلي عن مصاريف الإقامة والتنقل والدبلوماسية البرلمانية الموازية.
ونادى رئيس الفريق المعارض، في طلب موجه إلى رئيس مجلس النواب، بتحويل الاعتمادات المالية المخصصة للخدمات المتعلقة بالإيواء والتنقل وغيرها، وكذلك الميزانية المخصصة للدبلوماسية الموازية، إلى الحساب الخصوصي المحدث بتوجيه من الملك لتدبير مواجهة جائحة كورونا.
رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية دعا رئيس مجلس النواب أيضا إلى اتخاذ "ما يلزم من تدابير لتخفيض ميزانية التسيير والاستثمار المدرجة في ميزانية المجلس برسم السنة المالية الجارية إلى حدها الأدنى، وتحويل مخصصاتها إلى الحساب نفسه".
وشدد مضيان على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار "حجم المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقنا كممثلين للأمة في هذا الظرف الدقيق، وتبعا للروح التضامنية العالية التي عبر عنها كل الفرقاء، رئيسا وأعضاء، خلال اجتماع ندوة الرؤساء ليوم الاثنين 30 مارس 2020".
وكان مجلس النواب قرر مساهمة جميع أعضاء المجلس بتعويضاتهم لشهر واحد لفائدة الحساب الخصوصي المحدث بتوجيه من الملك لتدبير مواجهة جائحة كورونا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
يحب أن تلغى هذه الامتيازات إلى الأبد.
العمل البرلماني عمل تطوعي لخدمة الوطن والمواطنين وليس للتهافت على الامتيازات وقضاء المصالح الشخصية والإثراء على حساب الفقراء وابناء الشعب المستضعفين.
إذا اصبح الامر هكذا فلن يترشح للبرلمان الا من كان يريد خدمة الوطن.
حتى السفارات و القنصليات لا داعي لوجودها، السفير و القنصل و الدبلوماسي يجلس في منزله و يتواصل مع اقرانه و الجالية عبر الإنترنيت لمحاربة تبذير المال العام في التنقلات و اللقاءات و الاجتماعات في الفنادق الفخمة... و لما لا تصبح الفنادق مساكن و بيوت النساء و الرجال الذين يفوق عمرهم ثلاتين سنة و يعيشون مع آبائهم و امهاتهم! هناك كثير من رجال عزاب و نساء عازبات يعيشون مع اهلهم و هم فوق الخمسين سنة!
آن الأوان لإعادة النظر في دور البرلمان و النقص من أعضائه، مع حل مجلس المستشارين الدي فرظ لأغراض سياسية آنداك و لم يعد يجدي نفعا.
لا نكدب على أنفسنا المغرب دولة محدودة الموارد إن لم نقل فقيرة، وجب النقص من اللجان، السفريات، سيارات الدولة ، الهواتف، الوظائف،الفندقة... حتى النقل وجب التنقل في الدرجات العادية في الطائرة و القطار.
البرلماني لي ما يقدرش يجلس مع المواطنين كيفاش غادي يمثلو في المجلس؟
يجب تشبيب الحقل السياسي
كفانا من هذه الوجوه المتقاعدة التي تتهافت عن الحلوى فما بالكم الميزانيات.
ومع انتهاء الازمة انشاء الله تسهر هده الحكومة على انتخابات برلمانية وبلدية .
في إطار الحجر الصحي والطوارئ. لماذا لا تتطرق الى أجور البرلمانيين.
لو كانوا يمثلون الامة فعلا،لساهموا باجورهم طيلة مدة هذا الوباء وهو الحد الاذنى لان اغلبهم ينتمون الى الطبقة الميسورة ناهيك عن الامتيازات والتعويضات وتسهيل صفقات المشاريع.......