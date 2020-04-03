مضيان يدعو إلى التقشف في ميزانية مجلس النواب

هسبريس من الرباط

دعا نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إلى التقشف في ميزانية البرلمان والتخلي عن مصاريف الإقامة والتنقل والدبلوماسية البرلمانية الموازية.

ونادى رئيس الفريق المعارض، في طلب موجه إلى رئيس مجلس النواب، بتحويل الاعتمادات المالية المخصصة للخدمات المتعلقة بالإيواء والتنقل وغيرها، وكذلك الميزانية المخصصة للدبلوماسية الموازية، إلى الحساب الخصوصي المحدث بتوجيه من الملك لتدبير مواجهة جائحة كورونا.

رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية دعا رئيس مجلس النواب أيضا إلى اتخاذ "ما يلزم من تدابير لتخفيض ميزانية التسيير والاستثمار المدرجة في ميزانية المجلس برسم السنة المالية الجارية إلى حدها الأدنى، وتحويل مخصصاتها إلى الحساب نفسه".

وشدد مضيان على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار "حجم المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقنا كممثلين للأمة في هذا الظرف الدقيق، وتبعا للروح التضامنية العالية التي عبر عنها كل الفرقاء، رئيسا وأعضاء، خلال اجتماع ندوة الرؤساء ليوم الاثنين 30 مارس 2020".

وكان مجلس النواب قرر مساهمة جميع أعضاء المجلس بتعويضاتهم لشهر واحد لفائدة الحساب الخصوصي المحدث بتوجيه من الملك لتدبير مواجهة جائحة كورونا.