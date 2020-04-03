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الرئيسية | سياسة | مضيان يدعو إلى التقشف في ميزانية مجلس النواب

مضيان يدعو إلى التقشف في ميزانية مجلس النواب

مضيان يدعو إلى التقشف في ميزانية مجلس النواب
هسبريس من الرباط
الجمعة 03 أبريل 2020 - 15:33

دعا نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إلى التقشف في ميزانية البرلمان والتخلي عن مصاريف الإقامة والتنقل والدبلوماسية البرلمانية الموازية.

ونادى رئيس الفريق المعارض، في طلب موجه إلى رئيس مجلس النواب، بتحويل الاعتمادات المالية المخصصة للخدمات المتعلقة بالإيواء والتنقل وغيرها، وكذلك الميزانية المخصصة للدبلوماسية الموازية، إلى الحساب الخصوصي المحدث بتوجيه من الملك لتدبير مواجهة جائحة كورونا.

رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية دعا رئيس مجلس النواب أيضا إلى اتخاذ "ما يلزم من تدابير لتخفيض ميزانية التسيير والاستثمار المدرجة في ميزانية المجلس برسم السنة المالية الجارية إلى حدها الأدنى، وتحويل مخصصاتها إلى الحساب نفسه".

وشدد مضيان على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار "حجم المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقنا كممثلين للأمة في هذا الظرف الدقيق، وتبعا للروح التضامنية العالية التي عبر عنها كل الفرقاء، رئيسا وأعضاء، خلال اجتماع ندوة الرؤساء ليوم الاثنين 30 مارس 2020".

وكان مجلس النواب قرر مساهمة جميع أعضاء المجلس بتعويضاتهم لشهر واحد لفائدة الحساب الخصوصي المحدث بتوجيه من الملك لتدبير مواجهة جائحة كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - Youssef الجمعة 03 أبريل 2020 - 15:49
لا أفهم لماذا لم يتم اللجوء إلى حدود الساعة إلى قانون تعدلي لقانون المالية لتحيين التوقعات التي بني عليها هذا القانون و مراجعة الاعتمادات المخصصة لكل قطاع و تسقيفيها من أجل التحكم في العجز من جهة مع توجيه الاعتمادات المالية المخصصة للخدمات المتعلقة بالإيواء، الدراسات، التنقل .... إلى الصندوق المحدث لمواجهة الوباء
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19
2 - yaaaaaaaaadris الجمعة 03 أبريل 2020 - 15:51
ليس التقشف، بل يجب حل البرلمان و تسريح النواب مع إلزامهم بإرجاع الأموال التي أخذوها بدون وجه حق
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3 - Hicham الجمعة 03 أبريل 2020 - 15:52
وراه ماشي غ هاديك الميزانية. و بزاف منهم كاينين.
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26
4 - ابو عبدالله الجمعة 03 أبريل 2020 - 15:58
بادرة محمودة.
يحب أن تلغى هذه الامتيازات إلى الأبد.
العمل البرلماني عمل تطوعي لخدمة الوطن والمواطنين وليس للتهافت على الامتيازات وقضاء المصالح الشخصية والإثراء على حساب الفقراء وابناء الشعب المستضعفين.
إذا اصبح الامر هكذا فلن يترشح للبرلمان الا من كان يريد خدمة الوطن.
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20
5 - مغربي الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:05
الانتخابات بدأت تطل على الأبواب والكل بدأ في هده الاوقات الحرجة يخرج باراءه وفتواه . أين كنتم من قبل والميزانية تصرف في. الأطر الشهري.... التعويضات. السفريات. التعويضات عن المهام بالداخل والخارج. التعويضات عن المبيت في افخم الفنادق. الهاتف.البنزيل. السيارة اطوروت تخفيضات في الطائرة وغيرها..... زد في النهاية وهي القطعة السمينة التقاعد. اضرب وتخيل كل برلماني كم يساوي في النهار في الشهر والسنة .
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15
6 - متابع ريفي الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:15
صحيح ما قاله مضيان... لكن هناك عدة قطاعات اخرى يجب كذلك التقشف من قبيل سيارات الدولة التي تعد بالمئاة وكذلك تنقلات المسؤولين الكبار في الدولة وتعويضاتهم الخيالية عن التنقل كفاكم من ذر الرماد في العيون.. تحية من هذا المنبر لكل غيور على الوطن والشعب بعيدا عن الشعارات الرنانة
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10
7 - عنتاب بريك الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:19
على كل حال هذه الهيءة المفروضة على الشعب لا تهم المواطنين فوجودها من عدمها لا ينفع في شيء بالنسبة للمواطن فهي مخلوقة لتمرير القوانين المفروضة من فوق وخدمة سلطة التحكم !! وعليه لا علاقة تربط ما يسمى برلمان بالشعب !؟
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6
8 - وجح قاسح الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:19
عجبا في من صموا دماء المغاربة لا يحشمون الكل اصبح وطني وخصوصا هؤلاء الدكاكين السياسية الذين فهموا اللعبة متأخرة وخافوا على الكراسي الان أصبحوا يطالبون بالتقشف وتزيار السمطة اذا كانت لكم غيرة فطالبو بحدف مجلس المستشارين وكذلك تعويضات السمينة والاغاء تقاعد العار هذه هي الوطنية اما ان تعطوا باليمنى وتاخدون باليسرى فذلك.هو الضحك على الذقون خلاصة القول مامصوتينش
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8
9 - Me again الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:28
علاش مايديرو من الآن فصاعدا الاجتماعات و اللقاءات عبر كونفيروني الواتساب بدون تنقل بالطائرات و السيارات الفخمة و لا مبيت في فنادق فخمة و لكي تذهب تلك الأموال الى الصحة و التعليم و البنيات التحتية!
حتى السفارات و القنصليات لا داعي لوجودها، السفير و القنصل و الدبلوماسي يجلس في منزله و يتواصل مع اقرانه و الجالية عبر الإنترنيت لمحاربة تبذير المال العام في التنقلات و اللقاءات و الاجتماعات في الفنادق الفخمة... و لما لا تصبح الفنادق مساكن و بيوت النساء و الرجال الذين يفوق عمرهم ثلاتين سنة و يعيشون مع آبائهم و امهاتهم! هناك كثير من رجال عزاب و نساء عازبات يعيشون مع اهلهم و هم فوق الخمسين سنة!
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7
10 - allamy my ABDERRAHMANE meknes الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:33
puisque la majorité des conseillers et des parlementaires sont des hommes d'affaires je pense qu'ils doivent considérés leurs salaires pour 3 mois uniquement comme un don au profit de la caisse de cette pandémie car ce genre d'actes qui révèle bien la citoyenneté de tout un chacun.
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11 - مواطن غيور1/التنقل الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:35
السلام عليكم
آن الأوان لإعادة النظر في دور البرلمان و النقص من أعضائه، مع حل مجلس المستشارين الدي فرظ لأغراض سياسية آنداك و لم يعد يجدي نفعا.
لا نكدب على أنفسنا المغرب دولة محدودة الموارد إن لم نقل فقيرة، وجب النقص من اللجان، السفريات، سيارات الدولة ، الهواتف، الوظائف،الفندقة... حتى النقل وجب التنقل في الدرجات العادية في الطائرة و القطار.
البرلماني لي ما يقدرش يجلس مع المواطنين كيفاش غادي يمثلو في المجلس؟
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12 - Contrex الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:37
لا مصداقية لهذه الوجوه بعد الآن.
يجب تشبيب الحقل السياسي
كفانا من هذه الوجوه المتقاعدة التي تتهافت عن الحلوى فما بالكم الميزانيات.
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13 - محمد لعيوني الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:37
مادمنا نعيش حالة الظوارئ وكل شيئ متوقف فالاحسن تعطيل كل المؤسسات باستتناء الحساسة منها وتكليف حكومة تصريف اعمال في هده الاوقات مع ما يترتب على دلك من توقيف اجور البرلمانيين 800. وكل مجلس ليست له اهمية الان يحب تعطيله وتحويل كل موارده الى صندوق كورونا..
ومع انتهاء الازمة انشاء الله تسهر هده الحكومة على انتخابات برلمانية وبلدية .
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14 - سكيني الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:41
ربما رئيس المجلس له رأي آخر ؟؟نتمنى ان يكون عند حسن ظن الجميع!!
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15 - abdou الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:41
bonne idee mais c est tres defficille pour l appliquer
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16 - مواطن الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:42
تطرق السيد البرلماني فقط الى التقشف من مزانية التنقل والاقامة وووو. هذه الأمور راها متوقفة اصلا
في إطار الحجر الصحي والطوارئ. لماذا لا تتطرق الى أجور البرلمانيين.
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17 - المخلوف الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:48
هاهاها .مهزلة تلو الاخرى.المساهمة بتعويضات شهر واحد.
لو كانوا يمثلون الامة فعلا،لساهموا باجورهم طيلة مدة هذا الوباء وهو الحد الاذنى لان اغلبهم ينتمون الى الطبقة الميسورة ناهيك عن الامتيازات والتعويضات وتسهيل صفقات المشاريع.......
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