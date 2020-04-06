24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0613:3517:0519:5621:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. إصابة 10 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس "كورونا " في ورزازات (5.00)

  2. خريطة "كورونا" في المغرب .. تفاصيل الحالات حسب مدن المملكة (5.00)

  3. الأمن يوقف آلاف الأشخاص بسبب الأخبار الزائفة وخرق الطورائ (5.00)

  4. دَرْسُ "كُورُونَا"...! (5.00)

  5. بنحمزة وتقديم الزكاة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | "الاستقلال" يطالب بسياسة تقشفية لمواجهة كورونا

"الاستقلال" يطالب بسياسة تقشفية لمواجهة كورونا

"الاستقلال" يطالب بسياسة تقشفية لمواجهة كورونا
هسبريس من الرباط
الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:32

مباشرة بعدما قررت حكومة سعد الدين العثماني التراجع في آخر لحظة عن وقف جميع النفقات التي حملها قانون المالية لسنة 2020، وتضمنها مشروع مرسوم قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات، دعا الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إلى نهج سياسة التقشف المالي وخفض نفقات التسيير والنفقات المشتركة إلى الحد الأدنى.

التعديلات التي أدخلتها الحكومة اليوم الإثنين على مشروع المرسوم الذي وزعته يوم الجمعة الماضي تراجعت خلالها عن وقف عمليات الالتزام بالنفقات، مكتفية في صيغة جديدة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية؛ ويرتقب أن تصادق عليها اليوم في مجلس حكومي.

وفي مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة، حول اعتماد الحكومة سياسة التقشف المالي لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، طالب رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان باعتماد سياسة تقشف مالي، تهم أساسا تقليص ميزانية التسيير، والاعتمادات المخصصة للنفقات المشتركة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي "إيمانا بدقة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، وخاصة على مستوى تدبير التوازنات المالية".

الفريق المعارض طالب كذلك بعقلنة مختلف النفقات الضرورية، والحد النهائي من كل النفقات التكميلية وغير الأساسية، من خدمات التنقل، وشراء السيارات، والإقامة، والإطعام، والبنزين، والاستقبالات، والدراسات غير الأساسية أو المستعجلة، وتجهيز المكاتب، داعيا إلى تحويل كل الاعتمادات المالية الناتجة عن ذلك للحساب الخصوصي المحدث بتوجيه من الملك لمكافحة جائحة كورونا.

وكانت الحكومة في مشروع مرسوم قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات أعلنت وقف جميع عمليات الالتزام بالنفقات برسم الاعتمادات المفتوحة، على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية.

وقررت الحكومة في الصيغة الأولى أن تُستثنى نفقات الموظفين والمستخدمين والأعوان، وتلك الخاصة بالصحة والأمن ومرافق الدولة المسيرة باستقلالية، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التابعة لها، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة "كورونا"، والنفقات المتعلقة بالماء والكهرباء والاتصالات والكراء، والمقاصة ومنح الطلبة، إلى جانب نفقات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى نفقات التسيير والاستثمار الضرورية التي تكتسي طابعا استعجاليا، لتقرر في ما بعد التراجع عنها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - aminose الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:39
وبداو براسكم أو ستغناو على الامتيازات اللي عندكم .اتامرن الناس بالبر وتنسون أنفسكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - seddam الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:41
التقشف على طريقة شباط و ياسمينة بادو و ولد الرشيد و زين العابدين الحواص و أغنياء الحزب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - imad الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:44
الله يحفظكنا من هذا الوباء. اما الكلام هذا غير وقته. ساعدوا الاطباء ساعدوا الضعفاء والمساكين. أوقفوا الاعمال التي ليس فيها صلاح للأمة والدين. ادعو الله ان يرفع عنا هذا المرض .وتصدقوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - hakim الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:44
السياسة التقشفية يجب ان تبدأ بتخفيض أجر البرلمانين بالثلث بدل محاولة تغيير أنظار الناس الى وجهات اخرى كنفقات التسير و التنقل...
ولما لا حل البرلمان العاطل عن العمل و غيرها من المؤسسات الاستشارية عديمة الجدوى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - يوسف الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:45
فكرة جيدة و ضرورية أضف إلى ذلك كل المنتجات الكمالية خصوصاً المستوردة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
6 - احمد الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:46
الاحزاب السياسية والفنانين رجاء التزموا الصمت
ولنا معكم موعد في الانتخابات والمهرجانات والرقص...
حيث يتسنى لكم التكالب وجمع اصوات الفقر والامية،.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - %%%% الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:53
avec 1000dh qu on va ?? toucher de cnss .nous on est au sommet de l hosterite. maintenant a vous mrs etes vous pres a toucher 1000dh et renoncer a vos berlines m rouges dernier cri
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - CORONAVIRUS الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:56
هاد الحزب يطالب بسياسة تقشفية ..جل المغاربة يعيشون هاذ الوضع التقشفي وللاشارة لابد بتغيير السياسة المعمول بها في البلاد وتسعى للتقشف في ما يتعلق بالسلاح والعتاد الحربي الدي يكلف الدولة ميزانية خيالية والتي نحتاجها في المؤسسات الصحية التي هيا اصلا منعدمة والتركيز على معدات الصحة وبناء مستشفيات وتجهيزها واعداد اعلماء واطباء في جميع الاختصاصات والدليل هو هاد الوباء الذي يعد العدو الكبير الذي يهددالبلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - ياسين الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:56
ثقتنا في جلالة الملك و السلطات فقط. أما الاحزاب فنطلب منها أن تتركنا . لأن الشعب المغربي لا يعترف بكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
10 - medmod الاثنين 06 أبريل 2020 - 22:05
السياسة التقشفية في نظري هي تخلي البرلمانيين عن اجرتهم بالكامل والوزراء والمتخبون وان تبتدء وزارة المالية من نفسها باسقاط لبريمات . ومراجعة دوي الامتيازات دوي ثلاثة ملايين للشهر دون أن سبق له أن كان في سلك الوظيفة العمومية . وزد على ذلك ما خفي اعظم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
11 - الطنز الغكري الاثنين 06 أبريل 2020 - 22:07
هاذ الحزب هو سببدمار المغرب هو و من خول له القوة و هو الذي قتل الصحة من سنوات و طيلة توليه زمام الامور و الان يطالب بالتقشف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - متطوع في المسيرة الخضراء. الاثنين 06 أبريل 2020 - 22:08
اتمن المجهودات الجبارة والعظيمة لنواب حزب الاستقلال بالمقترح الجدي المتعلق بترشيح النفقات التي توصف بالكماليات والإبقاء على الضروريات دون تغيير وقد سبق بالأمس للسيد رئيس الفريق بمجلس النواب أن اقترح كذالك إلغاء التعويضات الخيالية للمسؤولين والمطلوب من المسؤولين أعادت النظر حول الأجور العليا لأن ميزانية الدولة غير قادرة على تحمل الرواتب الخيالية والتعويضات المشبوهة والزبونية والمحسوبية اتقوا الله واعلموا أن الله أمر بالعدل والمساواة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - ماجدة الاثنين 06 أبريل 2020 - 22:09
نعم فكرة جيدة لكن البداية من البرلمانيين والمستشارين والوزراء وكل الاغنياء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - عنتاب بريك الاثنين 06 أبريل 2020 - 22:12
أكيد التقشف سيفرض على المواطن البسيط كالعادة اما رموز السلطة والسياسة واعضاء المنظومة المتحكمة فهناك الملايير الممليرة تحت تصرفهم كما جرت العادة !!
مجرد كلام لان سلطة قرار التقشف ليس في يد لا احزاب ولا برلمان ومن يقررون لا يمكن ان يتخلىوا عن الامتيازات وحياة البذخ وما مسوقينش كما جرت العادة منذ عشرات السنين حيث توسعت الهوة بشكل رهيب بينهم وبين غالبية الشعب والمواطن العادي من موظف الى فلاح الى تاجر الى أجير الى طالب هم من سيؤدون الفاتورة وبشكل مؤلم.
يجب الغاء الكرة والمهرجانات الباذخة والمواسم والرحلات السياحية المسؤلين والسيارات الفارهة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
15 - رشيد الورزازي الاثنين 06 أبريل 2020 - 22:12
الدعم الذي سيعطى لجميع المهرجانات و اللقاءات برسم 2020 يجب أن يضخ في صندوق محاربة كورونا ......الدعم الذي تعطيه الداخلية لجميع الاحزاب و النقابات لعقد مؤتمراتها يجب ان يضخ في الصندوق.... كل القطاعات يجب أن تقلص ميزانياتها لهذه السنة لأكثر من النصف و تضخ في الصندوق باستثناء الصحة و الداخلية و الأمن و الدرك الملكي و القوات المساعدة و الجيش و إدارة السجون و الوقاية المدنية...صحة المغاربة أولا...عاد نشوفو المهرجانات اللي ما شفنا منهم والو... لدينا ملايين الحلول.. خاص غير النية...الله الوطن الملك...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - قولوا العام زين الاثنين 06 أبريل 2020 - 22:13
هاد البرلمانيين همهم اقتصاد.اابلاد اكتر من صحة العباد.كون غتبرعوا ولو بقطرات من الدم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.