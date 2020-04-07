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الملك يكلف أمزازي بمهام "الناطق الرسمي" .. والفردوس يخلف عبيابة
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:21
استقبل الملك محمد السادس، قبل قليل، بالقصر الملكي بالدار البيضاء كلا من السعيد أمزازي وعثمان الفردوس، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
خلال هذا الاستقبال، وطبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، تفضل الملك بتكليف السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمهام الناطق الرسمي باسم الحكومة وبتعيين عثمان الفردوس وزيرا للثقافة والشباب والرياضة خلفا للحسن عبيابة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (86)
1 - [email protected] الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:29
السبب هي كولونيا ههههههه للاسف
2 - عادل الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:30
قرار ملكي مدروس وحكيم والكل يعرف مستوى الوزير المقال...
3 - مغترب الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:31
كنت أتمنى أن يتم التقليص من عدد الوزارات التي لا فائدة منها و الإكتفاء ب 10 حقائب وزارية فقط و إعلان الملك لحالة التقشف بتخفيض أجور كبار المسؤولين و تحويل النفقات و الإكراميات و التعويضات و سيارات الدولة الأكثر من أمريكا نفسها لدعم صندوق جائحة كورونا و دعم الصناعة المحلية و البحث العلمي و إلا سنندم يوم لا ينفع الندم و ندري أن القطار قد فات الأمة
تعليق غير لائق
169
4 - جمال ابن بطوطة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:31
بعد التحية والتقدير لجلالة الملك:
أود أن احيط اخواني واخواتي بأهمية في هذه الأوقات الحرجة والحاسمة..ونحن في بيوتنا..
لنستغل أوقات فراغهم في الذكر ..
بالتسبيح والحمد والتهليل..
لكل الله يرحمنا..
كما ندعوا الإذاعات بفتح أوقات الذكر..
والسلام
أود أن احيط اخواني واخواتي بأهمية في هذه الأوقات الحرجة والحاسمة..ونحن في بيوتنا..
لنستغل أوقات فراغهم في الذكر ..
بالتسبيح والحمد والتهليل..
لكل الله يرحمنا..
كما ندعوا الإذاعات بفتح أوقات الذكر..
والسلام
تعليق غير لائق
105
5 - بوجمعة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:32
الوزير المقال ضعيف جدا ولا يليق أن يكون وزيرا أصلا، يجب فتح تحقيق في شواهده الجامعية...
6 - اجمل بلد في العالم الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:32
اذن من هو وزير التربية الوطنية
7 - yass الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:32
خلافا لما جاء في خطاب صاحب الجلالة تعيين هذا الوزير.. والى حد الان لم افهم ماهي كفاءة هذا السيد.. سوى التخربيق و الدخول و الخروج فالهضرة... اضف الى ذلك مجموعة من الوزراء الذين اختفوا.. لم نعد نرى سوى وزير الداخلية.. و المالية و الصناعة...
8 - جلال علواني الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:33
تحية الى السيد عبابية اللهم يدوز فهاد الغوتة دكورونا مغايشد فيه حد السيد كتر عليه الدق ولى غير تيديكس تحية ليه
تعليق غير لائق
-31
9 - مواطنة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:33
فقط أود من هسبريس ان تفيدنا بمقارنة للميزانية المخصصة للملك مع تلك المخصصة لوزارة الصحة
10 - محمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:33
واش الوزراء المغادرين غدي يستافدو من تقاعد مدى
الحياة ؟؟؟
الحياة ؟؟؟
11 - احمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:33
اللهم انصره وايده وحفضه بعينك اللتي لا تنام امين
12 - adil الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:33
الحمد لله، نتمنى ان يُسيَّر المغرب من طرف نخبة من الاكفاء . باركة علينا من الحلايقية
تحديًات ضخمة تنتظرنا بعد زوال كورونا إنشاء الله
تحديًات ضخمة تنتظرنا بعد زوال كورونا إنشاء الله
13 - بنيعقوب الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:33
التربية والتعليم هما مفتاح تقدم أية أمة و ندعوا الله أن ينصر أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة العلوية.
شكرا هسبريس على النشر
شكرا هسبريس على النشر
14 - الحاج الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:33
كان منتظرا نظرا للأخطاء المهنية التي كان يرتكبها
15 - بيضاوي ناشط الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:33
حفظك الله يا ملكنا الهمام و سدد الله خطاك...والله سيجازيك على اهتمامك بشعبك الوفي..... لقد أصبح يضرب في إخلاصك للوطن مثالا من طرف العالم أجمع...جميع وسائل الاعلام الدولية تشيد بقرارات ملكنا الهمام....
16 - حميد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:33
كان منتظرا فالوزير السابق لم يكن في المستوى وهده الأحزاب عليها باستقطاب الكفاءات ولطالما الملك طالبها بهدا الموضوع ولكن لا حياة لمن تنادي فهي مستمرة في إرضاء الخواطر
17 - حميد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:34
الوزير أمزازي صاحب مقولة : المتوجين والمتوجات ههههه.
18 - احمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:34
اللهم ارفع عنا الوباء واحفظ المسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم امين
19 - بسم.. الله الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:34
خبر عاجل و خبر عاجل اللي عنده العقل غادي يفهم السلام عليكم.........?
21 - مسمار جحا الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:34
و من يخلف العثماني ؟؟ حتى واحد فيهم ما فيه االربح ملي تسالا كورونا خصهم يحطوا سوارت
22 - mohammedname الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:35
عين العقل نصركم الله عقبان للآخرين الشعار اخدم أو سير ابحالك
23 - badr07 الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:35
مسكين بقا فيا كووووورووونيا ؟؟؟؟ من الناس اصحاب الكفاءات الوطنية الله ؟؟؟؟؟؟!!¡!!
25 - yaaaaaaaaadris الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:36
زعما زعما ، بإقتراح رئيس الحكومة ، رئيس الحكومة وجوده كعدمه ، نتمنى من جلالة الملك أن يعفيه هو الآخر، لأننا نحتاج رئيس حكومة ذو شخصية قوية و ليس " لقشاوش"
26 - سمير بوجغاد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:36
تم تغيير كثير من الوزراء من دون معرفة الاسباب رسميا- الى اي شيئ يؤشر هذا الامر؟ هل انعدام الكفاءة؟ لقد برروا تشكيل الحكومة الحالية بالبحث عن الكفاءات؟ ام يتعلق الامر بخطأ جسيم؟ ثم هل امزازي يصلح لان يكون ناطقا باسم الحكومة موضوعيا و هل له الكفاءات؟ لا اظن لانه غير متحزب و اكاديمي و لا يثقن فن التواصل و الكذب فليس هو بنعبدالله او الخلفي مثلا - هناك ارتباك في التدبير السياسي و الحكومي يلاحظ منذ مدة ربما هناك اسباب اخرى اكثر من ذلك بكثير - لا ننسى هفوات امزازي التواصلية اللغوية المعروفة -ربما مقبول شكلا فقط لكن هذا لا يكفي..
27 - عنبسة بن سحيم الوجدي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:36
كان على العثماني دفع الاستقالة لان حكومته عاجزة عن تدبير الوضع سواء قبل كورونا او اثاءها و الدليل هو الاسراع نحو الاقتراض ...
28 - منير الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:37
ما جدوى الإنتخابات يا سادة إدا كان الملك يخلع ويعين من يشاء. ولماذا كل هدا الارتجال في قرارات الملك الم يختر بنفسه تنصيب عبابية لمادا يخلعه الان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
29 - Saadane الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:38
مالقاو لمن يعطيوها غي لذاك اللي ماكايعرفش ينطق " المتوجين "
30 - Dr Abdelouarit الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:38
هادي شي حاجة طرات.. شي تبرهيش غالبا من الوزير المقال
32 - محمدبن علا الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:39
المقال لم يذكرالسبب حتى أزبح لحسن عبيابة....
33 - مسفيوي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:39
على ما يبدو (وخا حنا عارفينها منذ مدة وهاحنا كنخلصوا فيها دابا ) ان قطاع التربية والتعليم قطاع لا تعتبره الدولة ( في شخص المخزن ) بالقطاع الحيوي فكيف يعقل انه في مثل هذه الظروف و التحديات المصاحبة التي تواجه وتنتظر وزارة التربية والتعليم (في شخص الوزير) خصوصا وانه مطالب بالخروج بالحلول الناجعة لإنقاذ ما تبقى من السنة الدراسية يتم تكليفه بمهمة جديدة ستستدعي منه التواجد الدائم امام الكاميرات بالاضافة الى كثرة التنقلات من مدينة الى اخرى......... آآآه الا نسيت حنا الوزراء ديالنا غير كيتخلصوا اما الموظفين هما لي كيديروا الخدمة ويعطوها واجدة للرعاوين.
اودي
اودي
34 - مواطن من وجدة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:40
العقبى العثماني إن شاء الله. نتهناو من كمارتووو
المنصب كبير عليه .
هو نفسه قالها فاش وليت انا رئيس الحكومة أي واحد يمكن يولي رئيس للحكومة.
أما عن عبيابة قال شكون كان يظن أن عبيابة يولي وزير؟؟
المنصب كبير عليه .
هو نفسه قالها فاش وليت انا رئيس الحكومة أي واحد يمكن يولي رئيس للحكومة.
أما عن عبيابة قال شكون كان يظن أن عبيابة يولي وزير؟؟
35 - rachid الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:40
اوا و هاداك ناطق غايدير 2 خدمات؟ هو ماعرف ينطق حتى "المتوجون"
36 - gueriere الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:40
Est finalement il est arrive le moument juste
37 - نبيل تيفلت الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:41
قرار كان منتظرا.الرجل لا يملك شخصية قوية ومكانيزمات التواصل و الخطابة.يجب محاسبة من اقترحه للاستوزار في ضل اقصاء تام لمجموعة من الكفاءات.كفى من العبث....قرار حكيم لجلالة الملك لما يمثله ذاك المنصب من صورة للملكة بصفة عامة.تحياتي
38 - محمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:42
أنت سيدي في الصف الأمامي بدون منازع في محاربة هذا الوباء . مادمت سيدي تتواجد في بؤرة الوطن فأنت القائد في الصف الأول لمواجهة كورونا عاش الملك القائد وسننتصر إنشاء الله مادام قائدنا معنا الحمد لله
39 - باحث جامعي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:42
شكرا لجلالة الملك على وضع عثمان الفردوس وزيرا للثقافة والشباب والرياضة لانه من الشباب الواعدين وكدالك السيد امزازي نكن له الاحترام و التقدير و نتمنى ان نرى الشباب الطموحين في الحكومات لان اليوم عهد جديد يجب ان ننهض ببلادنا الى الامام
40 - الوطني الحر الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:42
كان على أمزازي أن يكون حاليا في مختبر علمي للبحث عن دواء كورونا على اعتبار أنه حاصل على شهادة دكتوراه الدولة في البيولوجيا تخصص : علم المناعة وعلم الفيروسات والبيولوجيا الجزيئية
41 - حسين الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:42
عثمان الفردوس اصغر وزيراً سنا في الحكومة المغربية وهو قيادي في الحزب الاتحاد الدستوري.
42 - موآطن خارج الوطن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:42
امزازي صافي خلات هاد شي لخاصنا دابا غادي يتهرس من ظهرو عند الإستقبال الفوضى والظلم في هاد لبلاد المرة الأولى تم العفو البارحة عن خلفان الإسباني مغتصب لا حدى عشرة طفل واليوم عن مجرم بتر يد مسكينة فارداها معاقة لك الله ياشعب مسكين
43 - حاقد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:42
المي الوحيد حاليا ان ارى هاته الصورة لصاحب الجلالة ملكنا الحبيب محمد السادس نصره الله و وراءه عدو النجاح الوزير الفاشل عذبه الله
لا علاقة له بالسياسة
ان شاء الله هاته الجاءحة تكون اخر فرصة لهم و طردهم من السياسة المغربية مع المحاسبة المالية ان شاء
لا علاقة له بالسياسة
ان شاء الله هاته الجاءحة تكون اخر فرصة لهم و طردهم من السياسة المغربية مع المحاسبة المالية ان شاء
44 - محمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:43
صراحة الوزير السابق فشل فشلا ذريعا كناطق باسم الحكومة. نقطة ضعفه هو التواصل
45 - بدر الوزاني الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:43
خيرا ما فعل الملك كان ناطقا رذيئا ليس في المستوى
46 - كمال الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:44
نصر الله ملك المغرب ورزقه البطانة الصالحة لتعينه على مصالح البلاد و العباد.تحية لمن يحمل إسم.ingenieur هذا الأخير يقوم بتعليقات على بعض المقالات الموضوعة بكل واقعية تشجيعاتي
47 - حارس الصوص المال العام الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:44
اكيد كان من المتوقع ان يعفي هذا الوزير الحسن عبييابة لانه غير موهل تحمل هذه المهام المنوطة اليه .
48 - طنجاوي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:44
خبر جد سار والله العظيم فرحتوني. وأخيرا غادي نوليو دولة متقدمة مثل فرنسا. والله العظيم هوما ليكانو ناقصينا باش نتقدمو. خبر جد مفرح وعلاش تعطلتو ولكن ماشي مشكل المهم هاهوما بداو الخدمة وحنايا بدا يبان علينا التقدم ولينًا فحال فرنسا دولة جد متقدمة والله فرحتونا مبروك علينا
49 - سعيد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:44
دعم للملك نصره الله في قراراته.
التغيير يجب أن يطال كذلك جنيع المؤسسات الوطنية و الوزارات و لا مجال للخطأ. البلاد في مرحلة صحية حرجة و تحتاج لقيادة وطنية كفؤة في كل المجالات.
عبيابة كان خطأ سياسيا كبيرا و قبله الحكومة أيضا. و لكن الحمد لله نحن نثق في الملك كضامن للبلد و في الأمن و في الدرك و في العدالة. كلها مكونات تقينا شر اللاعدالة و اللاتنمية بقيادة العثماني الذي لا فائدة جنيناها من وراءه.
التغيير يجب أن يطال كذلك جنيع المؤسسات الوطنية و الوزارات و لا مجال للخطأ. البلاد في مرحلة صحية حرجة و تحتاج لقيادة وطنية كفؤة في كل المجالات.
عبيابة كان خطأ سياسيا كبيرا و قبله الحكومة أيضا. و لكن الحمد لله نحن نثق في الملك كضامن للبلد و في الأمن و في الدرك و في العدالة. كلها مكونات تقينا شر اللاعدالة و اللاتنمية بقيادة العثماني الذي لا فائدة جنيناها من وراءه.
50 - abdo bb الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:46
ولكن علاش هاد التعديل آش واقع نسأل الله تعالى العفو والعافيه .
51 - عبدالرحمان الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:46
ماشي المنصب ديالو بعيد كل البعد عن فصاحة اللسان
52 - مصطفى الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:46
نتمنى أن تكون الخطوة باشرة خير على المغاربة جميعا لكي يعلن لهم الناطق الرسمي الجديد بشرى التغلب على انتشار الفيروس قريبا بعدما كنا ننتظر السادسة مساء ليطل علينا السي اليوبي بالمستجدات في ظل غياب اي تواصل مع الناطق الرسمي المقال.
نعم الخطوة في هذه الفترة الحرجة.
اللهم احفظ الجميع واحفظ بلدنا من هذا الوباء.
نعم الخطوة في هذه الفترة الحرجة.
اللهم احفظ الجميع واحفظ بلدنا من هذا الوباء.
53 - محمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:46
سؤال عندي واش هاد سي عبيابة غادي ياخد التقاعد ديال وزير؟؟؟؟
54 - lacel الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:46
للاسف لم يجد العشماني شخصا لاقتراحه على عاهل البلاد حفظه الله غير وزير المتوجات و المتوجين .
علاش مايجيبوش شي طبيب بروفيسور تاهو تعطاه الفرصة كتكنوقراط يبين على حنة يديه في هدا المجال .
الله يحد الباس .
علاش مايجيبوش شي طبيب بروفيسور تاهو تعطاه الفرصة كتكنوقراط يبين على حنة يديه في هدا المجال .
الله يحد الباس .
55 - خليلوفيتش الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:46
السؤال ما السبب وراء إعفاء الوزير السابق؟ هذا ما سنسميه السبق الصحفي وشكرا لو كانت هسبريس هي من ستبلغنا بالخبر
56 - bat man الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:47
عبيابا كان بحال شي وليد تالف فجامع الفنا هههه
57 - المتداول الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:47
واش ديا امزاوي مبقاش وزير التعليم
عفاكوم جوبوني لخوت
عفاكوم جوبوني لخوت
58 - لحراري العربي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:47
كان منتضرا والخلفي يبق احسن ناطق عرفته المملكة
59 - مفيد ابو الغار الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:47
حتى الان لم نر اي اثر لحكومة الكفاءات . والمشكل الاكبر في رءيس الحكومة . لو كان من التقنوقراط لسارت الحكومة بشكل افضل .
60 - طالباني الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:47
كان خاصو يطير شحال هاذي. واش هذاك عليه حالة وزير؟ جيبو الشباب يخدمو بلادهم و حيدو علينا الطوكارات الله يخليكم.
61 - ملاحظ الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:48
قالوا ليه باك طاح في السوق. قال ليهم من الخيمة مشى مايل.
62 - عبد الله الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:48
حسنا فعل فعبيابة لا يصلح حتى للنطق فما بالك باسم الحكومة واضن والله اعلم احسنهم العلمي او بن شعبون
63 - مصطفى المراحي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:49
السيد عبيابة لم يكن في المستوى و ارتكب العديد من الاخطاء فكان من الواجب استبداله نتمنى التوفيق للسيد امزازي.
64 - medmid الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:49
والله خبر سار للغاية الوزير المقال فعلا كان دون المستوى . في خرجاته كلها اغلاط في النطق النحوي واللفظي . نتمى من الوزير الجديد ان يعيد النظر في هياكل الوزارة بىمتها بما في ذلك المنذوبين لدور الثقافية في ربوع المملكة 97 % دون المستوى . نصر الله ملكنا . الله الوطن الملك
65 - nadori الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:49
قرار صاءب. والغريب في الامر ان عبيابة يبدو ان مستوى التعليم عنده لا يتجاوز الاعدادي وكنت اشعر بالخجل حين يتكلم . مشتوى ضعيف جدا مقارنة مع الكفاءات التي توجد في المغرب . كان الرجل الغير المناسب في المكان المناسب
66 - احمد غ الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:50
تمنيت لو تفضل جلالته وقلص هذه الحكومة الوزراء الذين لمسنا وجودهم فعلا خلال هذه الجائحة والاسماء معروفة لدا المواطنين.ولقد قوتمن احساس المغاربة بوطنيتهم وهذا المعطى يجب العمل عليه مستقبلا للاقلاع التنموي للبلاد.وشكرا لكل من قام بواجبهاو زاد عليه خصوصا في هذه الضروف حفض الله بلاذنا من كل مكروه امين والسلام عليكم.
67 - Marocain usa الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:50
Toujours copie [email protected][email protected][email protected]@@!!!!!!
Reboune a changer un poste de responsible
Mon pays a changer un poste
Lalgerie serre les vis envers les gens ki respecte pas confinement
Mon pays a fait meme chose ke nos voisin de lest
Vraiment c hanteux de copie coller tt ce ke passe s nos voisin
[email protected]@[email protected]@@ hchouma
Reboune a changer un poste de responsible
Mon pays a changer un poste
Lalgerie serre les vis envers les gens ki respecte pas confinement
Mon pays a fait meme chose ke nos voisin de lest
Vraiment c hanteux de copie coller tt ce ke passe s nos voisin
[email protected]@[email protected]@@ hchouma
68 - youssef الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:50
Vraiment!!! Je crois que le changement de porte parole est une excellente décision ...... avec tout respect je n’ai jamais aimé la façon avec laquelle l’ex PP de government réponds aux journalistes ( vocabulaire, présence, voix...) par contre et je ne suis pas un PJD mais M. Khalfi était un bon porte parole !!!! Merci
69 - %%%% الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:51
trop de boulettes .il a accumulé les gaffes et la plus fatale d entre eux c la boulette en Mauritanie .je ne sais pas quel piston l a propulsé au niveau de ministre mais je pense que celui qui l a proposé a pris pour son grade . j espere qu il quitte la fac parcque les étudiants souffrent aussi de ces coneries
70 - حسن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:51
من هو وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إذن ؟
71 - مغربي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:52
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة الأحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و نكران الذات و على الساءر الأسرة الملكية و على المغاربة الأحرار الذين يجعلون المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار .
72 - مواطنة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:52
ومز سيحل محل امزازي كوزير للتربية والتعليم ؟
73 - السلام عليكم الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:52
منصب الناطق الرسمي للحكومة ومنصب وزير الثقافة والرياضة صارا شبه معطلين زمن كورونا..
74 - عبد الغفور الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:52
صحة الملك اهم من هاد الوزارة كلهم ...
75 - وزراء جدد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:54
لماذا تم تعيين وزراء جدد وأين هما القدماء
76 - صلاح الدين الند الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:56
قرار منطقي: كيف للناطق الرسمي باسم الحكومة و لم ينطق و لو بكلمة طوال هذه المدة. هناك العديد من التساؤلات التي ما فتئ الشارع العام يطرحها و لا من مجيب. ضف على ذلك أن الظرفية تستدعي تواصلا مستمرا حتى بغياب التساؤلات.
77 - الريسوني الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:56
مبروك لسي عبيابة 4 مليون شهريا مدى الحياة...نهار كبير هذا للسيد الوزير ...ماكاين كبدة على المال العام...ولاحول ولاقوة الا بالله....
78 - حسن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:57
بالتوفيق للسيد سعيد امزازي مزيدا من النجاح والتوفيق إن شاء الله. وأتمنى إعادة محمد الوفى الى وزرة التعليم(الوزير السابق في نفس الوزارة).
الله أنصر سيدنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
الله أنصر سيدنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
79 - محمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:57
في عهد كورونا هناك اصحاب سلطة ابانو و برهنو على مستوى جد عالي و بكل مسؤولية و كفاؤة و لكن اخرون يعملون بعشواءية القرون البالية
نعم للقوانين ولكن اخد الاعتبار بالواقع المجتمعي المغربي
اصحاب الشرطة المرجو تطبيق القانون و لكن احترام من يطبق القانون لا مجال للاستعلاء و العجرفة و الضرر بهيءة الشرطة
نعم للقوانين ولكن اخد الاعتبار بالواقع المجتمعي المغربي
اصحاب الشرطة المرجو تطبيق القانون و لكن احترام من يطبق القانون لا مجال للاستعلاء و العجرفة و الضرر بهيءة الشرطة
80 - hamid الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:59
ابعاد ميسي بن كيران من تشكيل الحكومة وتكليف العثماني جعل الكل يتخبط ويتخذ قرارات عشوائية قالوا لنا أنها حكومة كفاءات ولم نر منهم سوى التفاهات ها لي مقادش ينطق كورونا ها لمقادش يسقم متوجين والبطلات المهم ذنوب سي بن كيران فيكم ... لا شريحة لا حكومة صحيحة
81 - ياسر الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:59
مكرهناش تفعيل المادة 105 من الدستور و تقديم ملتمس الرقابة على هذه الحكومة والله الى ملينا منها لدرجة اني كرهت الديمقراطية لي كتوصل بحال هاد الفاشلين الى مناصب المسؤولية.
82 - مغربي قح الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:59
إلى صاحب التعليق رقم26 الموازي ينتمي لحزب الحركة الشعبية .تحياتي
83 - khalid الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 20:00
يلزمنا ٣ وزراء ينطقون بااسم الحكومة، حيث لي كعرف يهضر بالعربية كتلقاه مجمك في الفرنسية و مكفهم تلعبة في الانجليزية على خلفية سيك الخلفي، لي هضر بالفرنسية ما كتلقاه كهضر تا دريجة مقادة، هدشي بلا من هضرو على الكفآت، متلقا تواح، لك الله يا وطني.
84 - جواد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 20:00
أجمل خبر سمعتو الله على راحة ناطق الرسمي بإسم الحكومة ومكيعرفش يتوصل مع الصحافة كارتة عضمى هذي راه أي مسؤول يجي لأي منصب خاص يكون يستهل المنصب عن إستحقاق وجدارة ماشي غير باش نرضيو الأحزب
85 - مغربي قح الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 20:01
أطلب من جلالة الملك منح حقيبة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي للسيد محمد الوفا وإرجاعه للحكومة بعد الإصلاحات المهمة التي أقدم عليها سابقا في هذا القطاع.
86 - zahi الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 20:02
دابا الوزير راه عاطل عن العمل ايوا عطيوه حقو من صندوق كورونا ياك اسي الوزير ياك ماداير رميد حتى انت
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