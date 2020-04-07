الملك يكلف أمزازي بمهام "الناطق الرسمي" .. والفردوس يخلف عبيابة

هسبريس من الرباط

استقبل الملك محمد السادس، قبل قليل، بالقصر الملكي بالدار البيضاء كلا من السعيد أمزازي وعثمان الفردوس، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

خلال هذا الاستقبال، وطبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، تفضل الملك بتكليف السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمهام الناطق الرسمي باسم الحكومة وبتعيين عثمان الفردوس وزيرا للثقافة والشباب والرياضة خلفا للحسن عبيابة.