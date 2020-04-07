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كُتّاب وآراء
صورة .. الملك محمد السادس يرتدي الكمامة الواقية
ارتدى الملك محمد السادس الكمامة الواقية أثناء استقبال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزيرين السعيد أمزازي وعثمان الفردوس.
يأتي ذلك في رسالة واضحة إلى المواطنين المغاربة بضرورة ارتداء الكمامات الواقية، للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وكانت السلطات العمومية، قد قررت العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية" بالمملكة ابتداء من اليوم الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.
يذكر أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من السعيد أمزازي وعثمان الفردوس، بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
وخلال هذا الاستقبال، وطبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، تفضل الملك بتكليف السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبتعيين عثمان الفردوس، وزيرا للثقافة والشباب والرياضة.