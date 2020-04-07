24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:3517:0519:5621:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "عاصفة السيتوكين" .. نشاط مناعي مفرط يحصد ضحايا "كوفيد 19" (5.00)

  2. حبل حول العنق ينهي حياة أربعيني نواحي سطات (5.00)

  3. خرق "حالة الطوارئ" يضع شقيق وزير سابق في سجن "عكاشة" (5.00)

  4. الملك يكلف أمزازي بمهام "الناطق الرسمي" .. والفردوس يخلف عبيابة (5.00)

  5. استراحة محارب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | صورة .. الملك محمد السادس يرتدي الكمامة الواقية

صورة .. الملك محمد السادس يرتدي الكمامة الواقية

صورة .. الملك محمد السادس يرتدي الكمامة الواقية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:49

ارتدى الملك محمد السادس الكمامة الواقية أثناء استقبال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزيرين السعيد أمزازي وعثمان الفردوس.

يأتي ذلك في رسالة واضحة إلى المواطنين المغاربة بضرورة ارتداء الكمامات الواقية، للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكانت السلطات العمومية، قد قررت العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية" بالمملكة ابتداء من اليوم الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.

يذكر أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من السعيد أمزازي وعثمان الفردوس، بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.

وخلال هذا الاستقبال، وطبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، تفضل الملك بتكليف السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبتعيين عثمان الفردوس، وزيرا للثقافة والشباب والرياضة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.