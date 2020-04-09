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الرئيسية | سياسة | وهبي يعفي أبدرار من رئاسة "فريق البام" في "النواب"

وهبي يعفي أبدرار من رئاسة "فريق البام" في "النواب"

وهبي يعفي أبدرار من رئاسة "فريق البام" في "النواب"
هسبريس من الرباط
الخميس 09 أبريل 2020 - 17:40

أعفى عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد أبدرار، رئيس الفريق بمجلس النواب، من مهامه.

وقال الحزب في بلاغ له، توصلت به الجريدة الالكترونية هسبريس، إنه بناء على تسجيل مجموعة من التصرفات الفردية غير المقبولة من طرف محمد أبدرار رئيس الفريق تهم التدبير اليومي والسياسي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وبعد استشارة موسعة لمجموعة من أعضاء المكتب السياسي للحزب بالصفة؛ تقرر إعفاءه من المهمة.

وتقرر، وفق البلاغ، تكليف رشيد العبدي بمهمة تنسيق أشغال الفريق إلى حين انتهاء حالة الطوارئ الصحية، وتوفر الشروط الصحية والموضوعية لعقد اجتماع النواب أعضاء الفريق، لانتخاب رئيس جديد.

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