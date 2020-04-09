العثماني يلتقي وزراء الحكومة بطريقة "أون لاين"

هسبريس من الرباط

انعقد، مساء اليوم الخميس، مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وذلك بطريقة غير مسبوقة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وظهر العثماني وحيداً في طاولة الاجتماعات، وأمامه جهاز حاسوب صغير، وآخر كبير في منتصف الطاولة، حيث ظهرت وجوه باقي أعضاء الحكومة.

وكان العثماني قد أكد خلال افتتاح المجلس الحكومي أن الحكومة تعمل كفريق واحد، "لا سيما في هذه الظروف التي تستدعي من الجميع أعلى مستويات التضامن والتعاون، وطالب بجعل مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل الاعتبارات".