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كُتّاب وآراء
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العثماني يلتقي وزراء الحكومة بطريقة "أون لاين"
الخميس 09 أبريل 2020 - 22:25
انعقد، مساء اليوم الخميس، مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وذلك بطريقة غير مسبوقة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ.
وظهر العثماني وحيداً في طاولة الاجتماعات، وأمامه جهاز حاسوب صغير، وآخر كبير في منتصف الطاولة، حيث ظهرت وجوه باقي أعضاء الحكومة.
وكان العثماني قد أكد خلال افتتاح المجلس الحكومي أن الحكومة تعمل كفريق واحد، "لا سيما في هذه الظروف التي تستدعي من الجميع أعلى مستويات التضامن والتعاون، وطالب بجعل مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل الاعتبارات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - حسن الخميس 09 أبريل 2020 - 22:32
سي العثماني بحال هكا خصنا التعامل مع التلاميذ ماشي بالواتساب
2 - skimo الخميس 09 أبريل 2020 - 22:38
سي العثماني إلا تكونيكطيتي مع وزير الصحة قول ليه يطلع للمغاربة اون لاين شفتو دار لينا بلوك
3 - Kénitra city الخميس 09 أبريل 2020 - 22:41
المرجوا ان يلامس المواطن المحتجز في منزله هذا العمل وان لا يبقى مجرد كلام كما العادة..
4 - سميرة الخميس 09 أبريل 2020 - 22:41
انتم احموا انفسكم والشعب مسكين لي خدام في الشركات والمعامل غير يموتوا
5 - mustapha الخميس 09 أبريل 2020 - 22:43
سي العثماني مبرع في طاولة الحسابات ارسم بابا ارسم ماما لا جديد يذكر ولا قديم سيتحق الذكر.
6 - قولوا العام زين الخميس 09 أبريل 2020 - 22:45
وفين هي الكمامة اسي العثماني راك قدوة
7 - س.ر الخميس 09 أبريل 2020 - 22:46
خايفين على رؤوسهم!!! و الناس اللي باقيين خدامين و شي لاصق حدا شي!!!! يا رب اصرف عنا شر الوباء و البلاء يا رب
8 - غير دايزة الخميس 09 أبريل 2020 - 22:53
زعما واش هاد الخوف كلو لدرجة ميقدروش يتجامعوا ويديرو الاحتياطات كيف ما الاطباء وبقية المواطنين لي مازالين خدامين والله ما بغات تدخلي الراس أن اغلب الناس مازالين خدامين وهذ المسؤليين لي مفروض يكونو في الواجهة الاولى ديال المواطنين اتخدو قرار وتخباو هما الاولين
10 - جليلة الخميس 09 أبريل 2020 - 22:56
لو كان رئيس الحكومة يجعل جميع المواطنين في الدرجة الأولى لكان اتخد القرار والتدابير لإعادة المغاربة العالقين بالخارج ونحن رهن إشارة وزارة الصحة لوضعنا رهن الحجر الصحي المدة التي تكفى للتأكد من الوضع الصحي
11 - souiri الخميس 09 أبريل 2020 - 22:58
خاصك تشوف مع وزارة الصيد البحري اسي العتماني را كيبان ليا غادي تخلق شي فتنة حيت البحريا ماستافدوش من cnss
12 - عزيز الخميس 09 أبريل 2020 - 23:07
مافيها باس تخدمو هكا فيها خير واقتصاد للجهد ومصاريف كثيرة كملو على عملكم راكم غاديين فطريق الصحيح سيادتكم الموقرة
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