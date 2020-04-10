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كُتّاب وآراء
العاهل الإسباني يتشاور مع الملك محمد السادس حول أزمة كورونا
أجرى العاهل الإسباني فيليبي السادس، اليوم الجمعة، اتصالاً مع الملك محمد السادس حول الأزمة الصحية في العالم الناجمة عن فيروس كورونا "كوفيد 19".
وأفاد القصر الإسباني، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن الاتصال الهاتفي الذي أجراه العاهل الإسباني مع الملك محمد السادس تناول مسألة التضامن الدولي لمواجهة الوباء.
ولم يكشف المصدر الإسباني الرسمي إن كان الأمر يتعلق بطلب العاهل الإسباني مساعدات من المملكة المغربية، أم مشاورات بين الطرفين لتكثيف الجهود بين البلدين الجارين لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.
وكان الملك محمد السادس والعاهل الإسباني فيليبي السادس أجريا مشاورات بتاريخ 12 مارس الماضي بخصوص قرار تعليق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى إسبانيا، وذلك في أعقاب المبادلات التي جرت بين رئيسي الحكومتين ووزراء الداخلية والشؤون الخارجية للبلدين.
وجدير بالذكر أن وزارة الصحة الإسبانية سجلت انخفاض عدد الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة، بـ605 وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 157022 اليوم الجمعة من 152446 أمس الخميس.
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تعليقات الزوّار (9)
لا نريد أن نقول يوما أننا لا نملك ما يكفي من الدولار لشراء القمح و البترول، لأننا صرفنا دولاراتنا على ما ذكرت من الكماليات.
كما أتمنى للحكومتين تقوية العلاقات الإقتصاد ية والإجتماعية.