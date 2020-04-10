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الرئيسية | سياسة | العاهل الإسباني يتشاور مع الملك محمد السادس حول أزمة كورونا

العاهل الإسباني يتشاور مع الملك محمد السادس حول أزمة كورونا

العاهل الإسباني يتشاور مع الملك محمد السادس حول أزمة كورونا
هسبريس من الرباط
الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:40

أجرى العاهل الإسباني فيليبي السادس، اليوم الجمعة، اتصالاً مع الملك محمد السادس حول الأزمة الصحية في العالم الناجمة عن فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأفاد القصر الإسباني، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن الاتصال الهاتفي الذي أجراه العاهل الإسباني مع الملك محمد السادس تناول مسألة التضامن الدولي لمواجهة الوباء.

ولم يكشف المصدر الإسباني الرسمي إن كان الأمر يتعلق بطلب العاهل الإسباني مساعدات من المملكة المغربية، أم مشاورات بين الطرفين لتكثيف الجهود بين البلدين الجارين لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.

وكان الملك محمد السادس والعاهل الإسباني فيليبي السادس أجريا مشاورات بتاريخ 12 مارس الماضي بخصوص قرار تعليق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى إسبانيا، وذلك في أعقاب المبادلات التي جرت بين رئيسي الحكومتين ووزراء الداخلية والشؤون الخارجية للبلدين.

وجدير بالذكر أن وزارة الصحة الإسبانية سجلت انخفاض عدد الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة، بـ605 وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 157022 اليوم الجمعة من 152446 أمس الخميس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - جمال إبن بطوطة الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:49
نتمنى من المغرب وإسبانيا تجديد التعاون والتضامن والحرص على تدبير الأزمات الآنية والمستقبلية بنوع من الثقة والتشاور
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71
2 - م.س الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:56
انا لم اعد افرح ولا استبشر خيىر يأي اقتراح ولا تعاون مع اسبانيا وفرنسا لم ياتنا منهم سوى الويلات المغلفة بالتظاهر بالود الذي يخفي مكائد. الله يخفظ يلادنا وملكنا وجميع المواطنين
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7
3 - خالد.ف الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:57
ما بعد كورونا ، قد نقول وداعا للإتحاد الأوروبي ! على المغرب أن يضاعف علاقاتهه الثنائية مع الدول الأعضاء المهمة بمنطق رابح رابح ! الإتحاد الأوروبي على وشك الإنهيار ..اسبانيا، إيطاليا ،اليونان .. تحتاج لٱلاف ملايير الأوروهات بهد الجائحة للنهوض من جديد و هذا شبه مستحيل ، بينما المغرب لم يخسر شيأ لأنه ليس لذيه ما يخسره مثله مثل باقي الدول النامية و هذه فرصته المواتية !
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37
4 - برامين الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:58
ولم يكشف المصدر الإسباني الرسمي إن كان الأمر يتعلق بطلب العاهل الإسباني مساعدات من المملكة المغربية، أم مشاورات بين الطرفين لتكثيف الجهود بين البلدين الجارين لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.????????
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9
5 - مواطن غاضب الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:00
أعتقد أنه في هته الظرفية الصعبة، يجب على الحكومة منع كل الواردات من سلع الرفاهيات، مثلا الهواتف النقالة التي يتجاوز ثمنها 5000 درهم، العطور، ماركات الملابس الغالية، السيارات التي يتجاوز ثمنها 500.000 درهم و قطع غيارها، المجوهرات، ألعاب الفيديو، حقوق بث الأغاني و المسلسلات و الأفلام و المباريات الرياضية بالنسبة لقنوات التلفزة و الراديو، الاشتراكات في قنوات البث على الأنترنت مثل نيتفليكس، الماكياجات، ساعات اليد، و غيرها كثير من الكماليات. فكل هته الأشياء ندفع ثمنها بالعملة الصعبة و تؤثر سلبا على ميزان العملات.
لا نريد أن نقول يوما أننا لا نملك ما يكفي من الدولار لشراء القمح و البترول، لأننا صرفنا دولاراتنا على ما ذكرت من الكماليات.
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40
6 - علاء الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:05
أين وصل ملف ترسيم الحدود البحرية المغربية ، أم أن إسبانيا تطمع حتى في الخيرات المتواجد في أعماق بحر الابيض المتوسط.
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3
7 - بيدان الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:06
تعتبر إسبانيا أفضل شريك للمملكة المغربية، كل الإحترام للشعب الإسباني المحبوب. نطلب من الله أن يرفع عنا هذا الوباء وتعود الطمئنينة الشعبين المغربي والأسباني.
كما أتمنى للحكومتين تقوية العلاقات الإقتصاد ية والإجتماعية.
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8
8 - سوق المعلومات الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:06
يجب على الملك ان يلقى خطابات للشعب في هذه الظروف الصعبة، ويطمئنهم حتى يحس بنوع من الثقة والطمأنينة لان المسائل النفسية في هذه اللحظة مهمة جدا.
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10
9 - احمد السبع الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:12
ربما ابتلى الله خلقه بهذه الجائحة لترجع إلى قانون الطبيعة وما تمليه من تعاليم المحبة و الإخاء و التضامن بدل المشاحنات و الحروب .فقد قال المسيح عليه السلام منذ مئات السنين : aimez-vous les uns les autres, paroles de DIEU
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