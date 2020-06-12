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الرئيسية | سياسة | الملك يعتز بـ"الصداقة والعلاقات المتينة" مع روسيا

الملك يعتز بـ"الصداقة والعلاقات المتينة" مع روسيا

الملك يعتز بـ"الصداقة والعلاقات المتينة" مع روسيا
هسبريس من الرباط
الجمعة 12 يونيو 2020 - 17:15

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فلاديمير بوتين، رئيس فيدرالية روسيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، للرئيس الروسي، عن أصدق التهاني مقرونة بأطيب المتمنيات بوافر الصحة والسعادة، وللشعب الروسي الصديق باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية الملك: "وإنها لمناسبة سانحة لأشيد بما يربط شعبينا الصديقين من علاقات متميزة، قائمة على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي الدائم على مواصلة العمل معكم لتوطيد الشراكة المغربية الروسية، وترسيخ نهج التشاور والتنسيق بين بلدينا بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالحهما، ويسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - يباب رقية الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:08
روسيا دولة عظيمة و شعبها من اطيب خلق الله و لهم مواقف مختلفة و جديرة بالاهتمام- و علماءها و مفكريها و منظريها (عبر تاريخ روسيا الطويل) لهم نظرة مخالفة تغني العالم و ينبغي تطوير العلاقة المتعددة مع روسيا- و ايضا مع امريكا و الصين و الهند و انجلترا و ايطاليا و تركيا الخ...هناك انغلاق في المغرب و عدم انفتاح على الدول و الشعوب الاخرى المهمة- و الله اعلم...
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38
2 - براهيم الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:16
الله يحفظك يا ملك الهمام ويحفظ الشعب المغربي
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37
3 - مغريي الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:37
روسيا احدى دول الصديقة مؤثرة بالعالم اليوم اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في خدمة المغاربة الأحرار بشتى المجالات دون ملل أو كلل و نكران الذات.
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11
4 - من الشمال الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:43
نصيحتي الى التجار ورجال الأعمال والذين يحاولون الاقلاع في حياتهم التوجه الى السوق الروسية .انه سوق واعد وشعب مستهلك ومحب النشاط
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28
5 - marooco الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:56
الحمد لله حليفتنا دولة عظيمة وهي روسيا وصداقة ملكنا جيدة مع الصين وامريكا انه شيء جيد
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18
6 - malika الجمعة 12 يونيو 2020 - 18:59
الحمد لله والشكر لله على كل حليفتنا روسيا وعلاقتنا جيدة مع الصين و امريكا
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8
7 - مروان الجمعة 12 يونيو 2020 - 19:27
مبادرة استرتتيجية و مهمة، المغرب في الاونة الاخيرة لاحضنا اختياره شركاء اقتصاديين جدد، و ابتعاده عن التبعية للمستعمر السابق، كل هدا سيساهم في اغناء الاقتصاد الوطني، روسيا الاتحادية تعتبر سوق مغري للمنتوجات الفلاحية المغربية، بلاضافة لسياح الروس الذين هم في تزايد مستمر
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12
8 - بارك الجمعة 12 يونيو 2020 - 19:43
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الأمن و الاستقرار الذي تحض بهم المملكة المغربية يجب على الجميع وضع اليد في اليد من أحزاب سياسية ونقابات مركزية و جمعيات مهنية للمساهمة وعدم التحايل على الدولة بالأرقام المغلوطة و الخيالية و الإجتماعات العامة الفارغة.
حفظك الله يا صاحب الجلالة على سياستك الداخلية و الخارجية ادامك الله لنا يا مولاي
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12
9 - المرابط الجمعة 12 يونيو 2020 - 20:29
روسيا ماساهلش تكسبها.
الله ايحفظك يا ملكنا الغالي و العزيز
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10
10 - ali الجمعة 12 يونيو 2020 - 23:09
نتمنى ان تقوم مملكتنا بتفعيل الشراكات العلمية والصناعية المبرمة مع روسيا والتي ضلت حبرا على ورق
ممكن الاستفادة في المجال الطبي حيث ان روسيا قامة بتصنيع دواءين ضد كورونا تشفي قي أربعة أيام فقط
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