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كُتّاب وآراء
الملك يعتز بـ"الصداقة والعلاقات المتينة" مع روسيا
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فلاديمير بوتين، رئيس فيدرالية روسيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.
وأعرب الملك، في هذه البرقية، للرئيس الروسي، عن أصدق التهاني مقرونة بأطيب المتمنيات بوافر الصحة والسعادة، وللشعب الروسي الصديق باطراد التقدم والرخاء.
ومما جاء في برقية الملك: "وإنها لمناسبة سانحة لأشيد بما يربط شعبينا الصديقين من علاقات متميزة، قائمة على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي الدائم على مواصلة العمل معكم لتوطيد الشراكة المغربية الروسية، وترسيخ نهج التشاور والتنسيق بين بلدينا بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالحهما، ويسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
حفظك الله يا صاحب الجلالة على سياستك الداخلية و الخارجية ادامك الله لنا يا مولاي
الله ايحفظك يا ملكنا الغالي و العزيز
ممكن الاستفادة في المجال الطبي حيث ان روسيا قامة بتصنيع دواءين ضد كورونا تشفي قي أربعة أيام فقط