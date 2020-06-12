حكومة الشباب تنادي بإعادة الدفع بعجلة الاقتصاد‬

هسبريس - أمال كنين

تحدثت حكومة الشباب الموازية عن ضرورة إعادة الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني "التي باتت تشكل تحديا كبيرا مع بداية السيطرة جزئيا على انتشار فيروس كورونا".

حكومة الشباب الموازية، ضمن وثيقة حول مغرب ما بعد كوفيد 19، تضم عشرة محاور رئيسية تهم التدابير الاقتصادية الاجتماعية والبيئية الضرورية التي ينبغي تبنيها من أجل بناء مغرب جديد لما بعد الجائحة، بعنوان: "مغرب ما بعد كوفيد-19: إعطاء نفس جديد للسياسات العمومية من أجل إشعاع سوسيواقتصادي مستدام ومندمج"، تحدثت عن ضرورة جرد وتقييم مجموعة من العناصر، وعن "عدم قدرة الشركات الصغرى والمتوسطة على تحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الجائحة، لتنهار في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، معلنة عجزها التام، ما وضع على المحك نجاعة نسيجنا الاقتصادي".

الوثيقة قدمت رؤية لعدد من القطاعات، من بينها القطاع الصحي "وما يعانيه من مشاكل عدة ظل يتخبط فيها لعقود من الزمن، تتمحور بالأساس حول كل من إشكالية تعميم التغطية الصحية الأولية وتحسين جودة الخدمات ورفعها إلى مستوى يرقى إلى احترام مبادئ الحق في الصحة الأساسية: الولوجية، التوافر، المقبولية والجودة".

"ضرورة تفضيل سياسة الوقاية وتبنيها، ووضع خارطة طريق محددة ودائمة، وتوسيع قاعدة التغطية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ إضافة إلى وضع ترسانة قانونية لتنظيم المهنة ومحاربة الفساد، من جملة السبل الكفيلة بترميم لبنات الصحة واسترجاع الثقة في المستشفى والطبيب المغربي"، مقترحات مع أخرى دققتها مذكرة حكومة الشباب.

كوفيد-19 جاء، حسب مذكرة حكومة الشباب الموازية، "كطارئ ظرفي استلزم إعادة النظر في سياسة ومناهج عملنا، ومن ثمَّ مراجعة وتحسين ميدان التعليم والتكوين والبحث العلمي، والعمل على إعادة هيكلتها وفق متطلبات حضارة العصر؛ ما يستوجب طرح عدة حلول وأفكار لتشكيل خارطة طريق جيدة للنهوض بهذا القطاع، خاصة أن الاستثمار في هذين الميدانين يعد من اللبنات الأساسية لازدهار البلدان المتقدمة عالميا". وتقول المذكرة إنه أصبح من الضروري الرفع من شأن البحث العلمي وزيادة الميزانية المخصصة له وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإحداث تناغم علمي وعملي بينهما، وتردف: "كل هذه الأمور تستوجب التخلي عن الأساليب القديمة وتبني الانفتاح على المعارف الحيوية والتكنولوجيا الرقمية الحديثة بموارد بشرية ذات خبرة وكفاءة عالية، يتم تشجيعها عبر تحفيزات مادية ومعنوية (تحيين التدريبات والتكوينات الجيدة، والتعليم المستمر، اللغات الحية واعتماد رواتب معقولة)".

وفي ما يتعلق بقطاع صناعة السيارات تقول الوثيقة: "لم نسجل أي قيمة مضافة لقطاع صناعة السيارات والطائرات الذي يشكل بالأساس ركيزة صناعتنا الوطنية، وبالتالي فإن أي رؤية وإستراتيجية لإنعاش اقتصادنا الصناعي لا يمكن أن تنجح دون أن تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الوطنية وسلوك المستهلك المغربي والفرص المتاحة، إلى جانب القيود التي قد تعيق أي نسق ممكن للتعافي".

وفي هذا الصدد تقترح حكومة الشباب الموازية أن تتمركز صناعتنا أكثر فأكثر على المراحل الأولى من سلسلة التوريد؛ وذلك بالاعتماد على التحويل الصناعي والتصميم، بحيث تكون هذه الأخيرة الأكثر جلبا للقيمة المضافة، كما تقترح إضفاء الطابع الصناعي على النشاط الفلاحي لاستغلاله بشكل جيد؛ وكأمثلة على ذلك (إعادة استغلال النفايات، المعالجة الزراعية والدفع إلى تطوير الخدمات اللوجستية..).

كما تدعو حكومة الشباب الموازية إلى ترشيد واستغلال الإنفاق لتجنب الضياع والخسارة وفق عمليات وتحليلات رياضية وعلمية محضة مدروسة لوضع الاستثمار في مكانه الأنجع.

وتحدثت الوثيقة أيضا عن إشكالية الأمن الطاقي، قائلة إنه "رغم كون القطاع لم يعان كثيرا إلا أن حكومة الشباب تقترح الرفع من نسبة الطاقات المتجددة داخل المجموع الطاقي وهيكلة وتجويد قطاع النجاعة الطاقية من أجل تحقيق خطة الانتقال الطاقي كأساس للانتقال الإيكولوجي، عبر تطوير صناعة الطاقات النظيفة والخالية من الكربون، وكذا تحفيز الصناعات الأكثر استهلاكا للطاقة على إنتاج طاقتها (الألواح الشمسية، الطاقة الريحية...)". وفي الصدد نفسه تحث حكومة الشباب الموازية أيضا على تعديل قانون الماء رقم 15-36 وإدراج عدادات بالآبار، مع نسب مئوية لضخ المياه من أجل التحكم في الاستهلاك، مع إنشاء محطات تحلية المياه.

وتطالب الحكومة الشبابية أيضا بتسريع إنشاء وتطبيق مبدأ "الملوث يدفع" تطبيقا لإعلان ريو دي جانيرو (1992) الذي صادق عليه المغرب، علما أن تلوث البيئة يكلفنا قرابة 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم بشكل غير مباشر في تفشي الفيروسات، مع ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد.

وأخيرا فإن حكومة الشباب تطرقت أيضا إلى مشكل النفايات وتدويرها، "الذي يجب أن يكون من أول أولويات التنمية البيئية بالمغرب، إذ لا يعقل ألا تتجاوز نسبة التدوير 10 في المائة من النفايات، بيد أن هذه الأخيرة تضاعف حجمها بين 2014 و2020 ليصل إلى 12 مليون طن".

وتحدثت الوثيقة عن نظام التخطيط الحضري بالمغرب وإعطائه نفسا جديدا من أجل بناء مجالات مستدامة ومرنة وآمنة ومندمجة. وفي هذا الصدد تقترح المذكرة ضرورة إرساء إطار قانوني يتميز بالمرونة، وذلك عن طريق تعزيز التعمير التفاوضي عوض التعمير التنظيمي، من أجل تعمير مرن ومتجدد، وفتح المجال أمام المبادرة الاستثمارية، وإدراج الأسس والطابع القانوني لمفاهيم جديدة في التعمير العملي كضم الأراضي في المجال الحضري.

كما تقترح المذكرة الشبابية في هذا الإطار تشجيع الابتكار في ميدان البناء واستثمار التقنيات الجديدة BIM، وتعزيز البحث العلمي لتطوير مواد بناء تأخذ بعين الاعتبار الخصائص المناخية والطاقية للسكن بأقل تكلفة.

وترى الحكومة الموازية أيضا أن قطاع الفلاحة يحتاج إلى صناعة معالجة قوية، "لتعزيز منتجاتنا الزراعية، وهو ما نحتاج من خلاله إلى إنشاء مصانع معالجة بالآلات الصناعية المبتكرة في المغرب (Made Morocco)، ومن أجل تحقيق التوازن التجاري مع الدول المصدرة للسوق المغربي (نستورد ضعف ما نصدره)".

كما تقترح حكومة الشباب الموازية تشجيع المستثمرين على زيادة الاستثمار في الفلاحة والأغذية الزراعية الوطنية. وشددت المذكرة على أن الوقت اليوم مناسب لتطوير الزراعة المستدامة، والزراعة الإيكولوجية والزراعة الدقيقة، موردة: "هذا النوع من الزراعة أقل استهلاكًا للطاقة مقارنة بالزراعة الحالية ذات العائد الأفضل والجودة الأضعف".

أما في الجانب السياسي والمؤسساتي فأكدت المذكرة أن "الأزمة الحالية أبانت عن الحاجة الملحة إلى دولة اجتماعية قوية بمؤسساتها، وما التعامل بحزم وجدية خلال أزمة كورونا من طرف أجهزة الدولة إلا دليل صريح على أن المغرب حصن قواعد الدولة الحديثة والمتضامنة".

وحسب الوثيقة المقدمة لرئيس الحكومة فقد "أصبح من الضروري العمل بكل مسؤولية من أجل تفعيل التوجهات السياسية للدولة بالتوفر على أرضية سياسية قوية، وبأدوار واضحة وصارمة، من أجل التأسيس لشراكة فاعلة بين الفاعلين الأساسيين في برامج التنمية، ومجتمع مدني مواكب ومنتج ومساهم".