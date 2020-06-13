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الرئيسية | سياسة | بنعلي: الجزائر تعيش الأسوأ وملف الصحراء حُسِم

بنعلي: الجزائر تعيش الأسوأ وملف الصحراء حُسِم

بنعلي: الجزائر تعيش الأسوأ وملف الصحراء حُسِم
هسبريس من الرباط
السبت 13 يونيو 2020 - 21:10

وصف المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، التصريحات الصادرة عن الناطق باسم الرئاسة الجزائرية بغير المسؤولة، موردا أن المغرب ينتظر الكثير من التصريحات العدائية من النظام الجزائري لكونه يعيش أسوأ أيامه.

وأوضح بنعلي، خلال ندوة صحافية عن بعد، نظمها الحزب، جوابا عن سؤال طرح عليه بشأن تصريحات الناطق باسم الرئاسة الجزائرية الذي وصف فيها القنصل المغربي بـ"ضابط في المخابرات المغربية"، "أن العالم أصبح يدرك أن قضية الصحراء حسمت، ولم تتبقَ منها سوى مشكلة المحتجزين".

واعتبر المتحدث أن السلوك المستهجن والضجة المفتعلة، التي أثارها المسؤول الجزائري تجاه القنصل العام للمملكة بوهران، لا يمكن فهمها إلا كردة فعل يائسة، تعبر عن مدى تذمر خصوم الوحدة الترابية للمغرب من المنحى الطبيعي والسليم لجدية المقترح المغربي من أجل حل سلمي ودائم للقضية، و"ذلك في وقت كشفت فيه جائحة كرونا هشاشة المنظومة الاجتماعية للدولة الجزائرية، بعد نصف قرن من هدر خيرات الجزائر على قضية خاسرة".

وأشار الأمين العام لـ"الجبهة" إلى أن حظر المحكمة العليا الإسبانية لرفع شعارات ورموز البوليساريو كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، معتبرا أن المنتظم الدولي حسم موقفه من قضية الصحراء وأن الدبلوماسية المغربية أصبحت أكثر هجومية ولم يبق لها سوى قضية سكان المخيمات التي يتعين على الجزائر بوصفها الدولة المستقبلة على الامتثال للقانون الدولي وتمكين المفوضية العليا للاجئين بإحصائهم وتمكينهم من بطائقهم وحقوقهم، وتخويل المفوضية من تدبير المساعدات الإنسانية، التي تتناقص يوما بعد يوم، بسبب انكشاف أمر التلاعب فيها من طرف قيادة البوليساريو.

وأكد بنعلي أن حزبه سيظل متشبثا بالدفاع عن مقومات الوحدة الوطنية وملف الوحدة الترابية للمملكة في كل الظروف، موضحا أن جائحة فيروس كورنا أكدت أن المستقبل هو للدول التي تحمل ثقلا تاريخيا وأن مواقف المغرب نسقية تنزع للحوار والسلم ولا تغذي النعرات والنزاعات المسلحة.

وذكر المسؤول الحزبي أن من يؤاخذ المغرب على موقفه من الملف الليبي، الذي يتسمك فيه بخلاصات اتفاق الصخيرات، عليه أن يتذكر أن المغرب وقع على اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991، بعد انهيار جدار برلين، الذي كان يوفر الدعم المادي والمعنوي للبوليساريو، وبعد انطلاق العشرية الدموية في الجزائر، وذلك كله في وقت تقدمت فيه أشغال الجدار الأمني، حيث تم تشديد الخناق على حرب العصابات التي كانت تنهجها العناصر المسلحة للبوليساريو.

يذكر أن تصريحات الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية سلطت الضوء على عدد من القضايا الوطنية والدولية، المرتبطة بجائحة كورونا، التي أظهرت فقدان المنطقة لثقافة التضامن والتعاون والتنسيق المشترك، وفق تعبيره، حيث أوضح بشأن هذا الوضع أن الانتقادات التي أعرب عنها بشأن النظام الجزائري لا تحجب حقيقة الأخوة والمحبة التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري، مؤكدا أن الحل لبناء فضاء للتعاون في المنطقة المغاربية هو الدخول عبر بوابة التعاون الاقتصادي، تماما كما تم في فضاء الاتحاد الأوروبي؛ لأن السياسة أبانت على أنها تفرق ولا تجمع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - محلل متواضع السبت 13 يونيو 2020 - 21:21
المغرب يتعامل بذكاء مع الحرب الاعلامية الجزاءرية ولايكترث لهذه الاشياء لان الجزاءر ساخنة داخليا ولهذا تبحث عن مخرج لالهاء مطالب الشعب وتوجيه الراي العام الى عدو مفتعل.قضية الصحراء اياما معدودة وتنتهي ولهذا وجب التعامل بذكاء مع الافتزازات الجزاءرية لطي صفحة الصحراء المغربية باقل الأضرار
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49
2 - القنيطري السبت 13 يونيو 2020 - 21:27
في عهد الإتحاد السوفياتي كانوا يهددوننا و كانت عندهم أسلحة وووو وكان المغرب يستعمل الديبلوماسية لكي يتجنب الحرب اليوم السن بالسن والعين بالعين والبادئ أظلم يقولون كلمة نجاوبهم بإثنين يتحرك عسكرهم نراه بالقمر الصناعي .....الجزائري الدي يقول خاوا-خاوا بشرط أن يقول الصحراء مغربية كلما تقدمنا و أنشأنا و شيدنا يزيدهم المرض اليوم أحسن أدنى الأجور في إفريقيا في المغرب أدنى الأجور 260€ و أدنى الأجور عند جران الشرق 180€ .......
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35
3 - HAMID السبت 13 يونيو 2020 - 21:31
الجزائر ليس لها ديون و احتياطي الصرف 60 مليار دولار
ولم تستغل 90% من ثرواتها, فكيف تعيش الأسوأ !!!!!!!
حتى كورونا لم تأثر عليها لانها لا تعتمد على السياحة..
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-139
4 - ما نيش منكم يا دلالي السبت 13 يونيو 2020 - 21:32
لا يا حبيبي مشكل الصحراء لم يحسم لا تنسى الجيش الصحراوي الذي بيده الحسم الاخير
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-182
5 - رؤوف السبت 13 يونيو 2020 - 21:35
كلام في ااصميم المغرب اخد الفريسة والجزاءر اخدت ضلها ونفقت الملايير في قضية لا تخصها وتعرف مسبقا انها ستخسرها ...عمر نيفك حموم وقول انا معلم راه المغرب هدا ااااااااابا
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66
6 - بدر السبت 13 يونيو 2020 - 21:37
النظام الجزائري يعلم جيدا أن المغاربة لن يتنازلوا عن أرضهم.. أنا أبن الصحراء و أعتبر المغرب وطني و بلدي.. فما دخل حكام الجزائر.. أنا لا أعترف بأن البوليزاريو تمثلني في شيئ.. و اذا ارادوا تقرير المصير.. فلنقم به أولا في مخيمات تندوف.. فأغلبهم محتجزون بالقوة في مخيمات الذل و الوهم و العار.
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87
7 - غرباوي مهاجر السبت 13 يونيو 2020 - 21:52
الجزائر- فقط يعجبني استمعاع: عبد المطلب بن عاشورة.
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2
8 - حكيمdz السبت 13 يونيو 2020 - 21:59
المهم والاهم الصحراويين اخواننا ولن نتخلي عنهم اوكي
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-37
9 - ملاحظ بسيط السبت 13 يونيو 2020 - 22:01
انا لا اعرف لماذا حكام الجزاءر داءما متعصبين اتجاه المغرب، ويدافعون بشراسة على تقسيمه، رغم انهم استحودوا على مناطق شاسعة من التراب المغربي ابان الاستعمار الفرنسي. والتي لازال من حق المغرب المطالبة بهذه الاراضي التاريخية والتي كان من المفترض والواجب على حكام الجزاءر ارجاعها لديها الأصلي الن الاستقلال.
كلام السيد بنعلي صحيح 100 في 100، واقدم له تحية كبيرة هذا الرأي السديد.
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9
10 - ايمداحن الحسن السبت 13 يونيو 2020 - 22:03
قضية الصحراء المغربية قضية شعب بكامله ليست قضية نظام كما تدعي الجزائر...وشعارنا الدائم هو الله الوطن الملك
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16
11 - NeoSimo السبت 13 يونيو 2020 - 22:10
آخر تحركات الجزائر تذكرني بالدجاجة المذبوحة قبل ما تموت... حركات تفتقد إلى المنطق وسريعة و يائسة قبل أن تموت،،،
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13
12 - الورزازي السبت 13 يونيو 2020 - 22:12
يجب على المغرب اعطاء دفعة للتعاون مع الماك و لبدء حالا في جمع ملفات جرائم الحرب و الاعدامات خارج اطار القانون التي قام بها اركان الجيش اجزائري مع مؤوسه انذاك و المستشار الامني حاليا للرئيس الدمية .
يجب جمع الملفات وتقديمها للجنائية الدولية و ذلك في اقرب الاجال . فالجزائر حاليا لاتسيرها فقط عصابة بل قتلة مجرمون!!
انشر الله يرحم والديك لا تحجر على تعليقي من فضلك.
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6
13 - حسن السبت 13 يونيو 2020 - 22:12
أعجبني المقال وأقنعني وشفى غليلي ، نعم هو اليأس الذي أصاب النظام الجزائري بعد أن فشل فشلا ذريعا سيذكره التاريخ سيذكر الملايير من ثروة البلاد التي بددها على قضية خاسرة ولم يقدر عواقب سوء عمله ولم يعتبر بالقوة العظيمة التي يملكها المغرب في كل المجالات السياسية والقانونية و الحقوقية، والأخلاقية ،وعدالة قضيته، وطول صبره على الأغبياء وأذيتهم، لقد انتصر الخير على الشر، وبقي فقط تدبير مشكلة المحتجزين وإن شاء الله سيعودون إلى أحظان الوطن ليلملم جراحهم وينسيهم أحزانهم.
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10
14 - سمير السبت 13 يونيو 2020 - 22:15
خير امه اخرجت للناس تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
التطاحن والتناحر هو السائد .
هذا باختصار شديد.
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4
15 - marocain السبت 13 يونيو 2020 - 22:16
الى صاحب التعليق 3. 60 مليار كانت 300 قبل 3 سنوات وهي آخدة في التبخر بسبب الفساد وإنهيار أسعار البترول و الغاز اللذان يمثلان 96% من مداخيلكم. وإن غدا لناظره لقريب.
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10
16 - البوليزاريو السبت 13 يونيو 2020 - 22:17
الى رقم4
ياحبيبي.هل الجيش االصحراوي اقوى من الجيش الجزائري.الدي هو اقوى واعظم واكبر ووووووو لااستطيع ان اصف عظمته
هل الجيش الصحراوي اعظم من الجيش الجزائري المنهزم
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7
17 - عبد العزيز السبت 13 يونيو 2020 - 22:18
للأسف لازال النظام الجزائري متشبت بالأفكار البالية للاتحاد السوفياني وجدار برلين .أن هذا النظام يعيش انفصام الشخصية.
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6
18 - majd السبت 13 يونيو 2020 - 22:19
الشعب الجزائري اصبح اكثر نضوجا من اي وقت مضى وقضية الصحراء والمشاكل المفتعلة مع المغرب لتبقى الحدود مغلقة يعرفها الان ومتاكد بانها وسيلة لالهائه عن المشاكل الحقيقية الثي تتخبط فيها البلاد منذ الاستقلال..ذباب ابالنترنيت الموجود معنا في هذا المنبر يعرف انه يتخبط ولا يعرف ما يبرهن به عن تهاوي النظام الجزائري..واي نظام والحراك على الابواب ولا احد يدري كم بقي لتبون لكي ينسحب قبل ان يسحب على وجهه ..ذبابة الكترونية تسمى حميد تقول ان رصيد الجزائر 60 مليار من العملة الصعبة كان هذا صحيحا منذ اخر مرة راينا بوتفليقة على التلفاز وقالها اويحيى قبل ان يجد نفسه في سجن الحراش هو مساهل وغيره اما السعيد بوتفليقة فلولا يقظة الحراس لكان منذ مذة جثة هامدة في زنزانته الانفرادية..عد الى رشدك فالمغرب اقوى مما نظن ..وحسم امر الريادة قاريا وليس جهويا .. وانت تعرف كيف..بدون تعليق
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8
19 - JAZAYRIA السبت 13 يونيو 2020 - 22:23
سبحان الله كيف تصفون من ليس لديه ديون وخزينته مليئة انه يعيش الاسواء فمذا تقلون غن الذي تخنقه الديون الداخلي والخارجي ويعيش على المساعدات والقروض والهيبات وتوسل
اما انت يا صاحب رقم 2
انا متفق معك على الارقام التي قدمتها اولا 180 اورو هو ادننى اجور اساءل ابناء جلدتك الذين يعشون معنا ما هو المبلغ الذي يتحصل عليه شهريا والله تصدم هنا فالجزائر اصحاب الحرفة يتقاضون ما بين 40 الى 80 اورو يوميا يوجد ذديو لمغرب يعمل فالجزائر بناء MACON قال في بعض الاحيان اتحصل على 150 اورو يوميا وقرر ان يستقر فالجزائر نهائيا بعدما خطب جزائرية سوف يتحصل على اوراقه ويعيش بيننا معززا مكرما وليكن في علمك فالجزائر معضم السكان اهدتهم الدولة سكن مجاني زد على هذا فاتورة الشهرين للغاز والكهرباء لا تتعدى 50 اورو الماء تقريب مجاني المدرسة والصحة مجاني اما بنزين والغزوال انا ادفع فاتورة شهر لا تتعدى 30 اورو املئ بيها اربع خزانات لسيارتي اما المواد الغذائة اساءل سكان الحدود هم ادرى بيها احسن منك انا قدمت لك ارقام وانت فما عليك الا المقارنة ومن هو الذي يعيش احسن فهل صاحب 180 اورو ام صاحب 260
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1
20 - زيدوه زيدوه السبت 13 يونيو 2020 - 22:25
اتذكر اخواني الجزائريين ايام التسعينات في مدينة و جدة كانو ياخذون الصور مع فاكهتي الدلاح و الموز و يتصورون مع كوكا كولا و انا ابكي لحالهم قبح الله الحرمان
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-4
21 - متطوع في المسيرة الخضراء السبت 13 يونيو 2020 - 22:29
الخيال المجنون للخونة ومن يدعمونهم تداعت أركانه منذ الإعلان عن المبادرة الشجاعة للحكم الداني وتقلصت آمالهم وأمانيهم سنة 2017 بعودت المغرب الى البيت الأفريقي ومنذ تلك العودة الميمونة والقرارات تأتي تباعا من هنا وهناك أهمها قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2494 الدي أنهى كل الطموحات وكذالك قرارين من المجلس والمحكمة الاروبية وحكمين آخرين عن المحكمة الاسبانية والدليل على الياس الدي أصاب المخيمات المظاهرات في مخيمات الذل والعار بتندوف المحتلة والمطلوب من الصحراويين العودة الجماعية إلى ارض الوطن لأن الوطن غفور رحيم سارعوا قبل فوات الأوان
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-3
22 - عبدالكريم بوشيخي السبت 13 يونيو 2020 - 22:30
يجب على الاحزاب السياسية المغربية كما كانت في السابق تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن وحدتنا الترابية و التصدي لمناورات والتصريحات العدائية لرموز النظام الجزائري الغير الشرعي فحينما تصدر مواقف عدائية من الخصوم يجب الرد عليها ايضا من زعماء الاحزاب كما فعل الامين العام لحزب جبهة القوى الاشتراكية لكن اليوم مع الاسف اختفت تلك الجبهة المضادة في وجه الاعداء التي كانت تقودها القوى السياسية في البلاد ضد كل من سولت له نفسه التطاول على بلدنا و اتمنى من الجرائد الالكترونية خصوصا هسبريس فتح منبرها الاعلامي المرموق على زعماء الاحزاب السياسية المغربية للرد على تلك التصريحات العدائية اليومية التي يصدرها حكام قصر المرادية و وزارة بوقادوم.
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-3
23 - سعيد.المعلق السبت 13 يونيو 2020 - 22:33
ماستغرب له واتعجب منه هو من أين الصبر للشعب الجزائري الشقيق الذي تربع على عرش كرسي الرئاسة أشخاص همهم الوحيد صرف ملايير البترول فيما لا ينفع والله ان الأمر ليحزن أشقائكم المغاربة فنحن نحبكم رغم حقد اابعض منكم جراء مايتجرعه من مرارة العيش ببلده وجراء مايصله عبر الاعلام المدسوس بوقائع غير حقيقية .
المغرب شعبا وملكا وحكومة الحمد لله لايأخذون محمل الجد حقد الدولة الجزائرية عسكرها ومخابراتها في أغلب الاحيان بل تنهج سياسة انصر اخاك ظالما او مضلوما فمهما وقع لازلنا نسعى الى ارجاع سكة مساركم الى وضعها االصحيح ومافتىنا نذكركم ان الدنيا فانية يارئيس اتق الله في الشعب فبلادكم غنية والله انه لأمر مخزن ايضا ان نرى مدنا جميلة مثل وهران قسنطينة عنابة الشلف .... وهي غارقة وساكنتها في الفقر والهشاشة وهي الاقرب الى آبار النفط ومنابع الذهب والفضة .....
نذكركم اننا نحبكم بقدر مانشفق على أحوالكم
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-2
24 - يوسف السبت 13 يونيو 2020 - 22:34
انا الحاجة اللي دايرة ليا الأرارة ومفهمتهاش ومبغاتش تفهم ليا هي علااااااش مبغاتش الدولة المغربية تطالب بالصحراء الشرقية ولي غيقوليا راه تنفكو مشكل الصحراء الغربية المغربية غنقوليه وعلاش الاعلام لايصنفها مناطق مغربية متنازع عليها ومعمرنا قرينا عليها فالمدارس بغيت جواب يشفي الغليل واش المغرب سمح فيها ولا غير مأجل قضية تاعها لما بعد ويرجع ليها ??????!!!!
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-4
25 - مغربي أمازيغي مسلم السبت 13 يونيو 2020 - 22:34
هكذا يجب أن نرد على هؤلاء الأعداء يجب على جرائد المغرب أن تكون واقعية فهؤلاء أخطر أعداء المغرب
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1
26 - ربيع السبت 13 يونيو 2020 - 22:37
لقد حان وقت التحرك من اجل استعادة الصحاري الشرقية الشاسعة و الغنية بالموارد الطبيعية التي قامت فرنسا بإضافتها للجزائر في زمن الاستعمار اما بالنسبة للصحراء الجنوبية كانت و ستبقى مغربية
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2
27 - حمدان السبت 13 يونيو 2020 - 22:38
مشكل الصحراء بيد الأمم المتحدة.
عدد مهم من الصحراويين يريدون تقرير مصيرهم بأيديهم.
صراخ و عويل بعض المأجورين لا ينفع.
عندما ستقرر فرنسا و الولايات المتحدة حل المشكل سيحل و لو كره المغرب.
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1
28 - دريس السبت 13 يونيو 2020 - 22:38
الضربة الاخيرة و القاضية للجزائر هي احداث القنصلية لامازيغ القبايل في العيون
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0
29 - INCONNU السبت 13 يونيو 2020 - 22:43
الى صاحب رقم 2
يتكلم عنك الناس في 3 حالات
عندما لا يملكون ما تملك
وعندما يعجزون ان يكنوا مثلك
وعندما لا يستطعون الوصول اليك
اقصى اهدافهم زوال نعمة المحسود والحسد والحقد اعبى الرذائل على الاطلاق فهو لا يعود على صاحبه بايتي فائدة فيزيده ازمات نفسية
شكرا لهسبريس التي اتيحت لي الفرصة لتعبير
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0
30 - Zakidz السبت 13 يونيو 2020 - 22:44
الذي يعيش الأسوأ هو الساكت عن الحق الخنع والخاصع و يعتقد ان حاكمه هو الوحيد الذي له القدرة على قيادة بلد مامثل حالكم
نحن في الجزائر نستطيع أن نسكت و نرضى بحكامنا و لانقوم بمظاهرات و لاننتقدهم مثلكم و نقول بأننا نعيش في سلام َو طمأنينة
نحن في الجزائر نعيش في دكتاتورية اما انتم فلم تصلوا إلى مرحلة الديكتاتورية بعد انتم مازلتم تعيشون مرحلة الاقطاع
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-2
31 - محمدين السبت 13 يونيو 2020 - 22:44
من الأفضل للجزائر أن تحتفظ بعلاقات طيبة مع المغرب وأن تعمل على تسوية الخلافات الحدودية معها لأن عسكر الجزائر لا يقرأون جيدا التغيرات السياسية في المنطقة بحيث أن أي منزلق لهذا النظام العسكري سيولد الفوضى وستفقد السيطرة على أراضيها
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-1
32 - مهتم السبت 13 يونيو 2020 - 22:45
ما جاءفي المقال وتحليل المسؤول في الحزب تحليل في محله وقضية الصحراء المغربية قد حسمت منذ ابد بعيد بقي موضوع اخوتنا المحتجزين لإيجاد لهم حل توافقي للرجوع إلى أرض الوطن إلا أن خصوم وحدتنا الترابية لا يريدون الجلوس إلى طاولة التسوية النهائية والقبول بأرض الواقع الذي قد يكشف أن هناك بعض الدخلاء لا علاقة لهم بالقباءل المغربية والهوية الوطنية (وهذا هو مربط الفرس)و(هنا قديقف حمار الشيخ في العقبة) ولتحقيق حل لهذا النزاع المفتعل يتطلب رجال حكماء ذووا حنكة وتبصر وشجاعة وبعد نظر ووساطة ذووا النيات الحسنة التي تتدخل بالخيط الأبيض ونبذ التفرقة وتقريب وجهات النظر وبالتالي إيقاف تبذير الأموال من الطرفين على قضية خاسرة لا يقبلها لا العقل ولا المنطق في هذا الزمان
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1
33 - بكلي السبت 13 يونيو 2020 - 22:54
الجزائر هي في مرحلة ابواب الموت السريري والتصعيد تجاه المغرب ليس الا من اجل تصدير الازمات الداخلية وخلق عدو افتراضي هو المغرب للاستهلاك الداخلي ،امس ومن خلال متابعتي لندوة صحفية للرئيس تبون كل اجوبته ليس الا اجوبة الانا والعظمة من خلالها تأكدت ان هناك ارتباك سياسي رئاسي كل الاجوبة نحن الاقوى عربيا افريقيا وهناك دولتين عظميين فرنسا ونحن في افريقيا اشياء الفاشل سياسيا لايقولها لدالك ان هدا النظام في الجزائر يجب الاحتياط منه لانه فقد البوصلة وممكن ان تصدر منه اشياء لاتحمد عقباها انه نظام هرم له عقدة تجاه المغرب المسكنات لم تعد تفيد فيه شئ
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0
34 - Oujdi السبت 13 يونيو 2020 - 22:54
اتوجه الى الذباب الجزائري الذي يتدخل من خلال هذه الصفحة ،

و الله ولو يدوم مشكل الصحراء اربعة قرون ، المغرب رابح و الحمد الله

المغرب في صحرائه الغربية، يخلق مشاريع كبرى ، و كل ساكنة الصحراء تستفيد ، و مدنها احسن من مدن الجزاير !

وانتم تكلفوا بمخيمات تيندوف و وبزبال اذيالها و حكومة تيندوف

زيدوا خسروا الملايير على البوزبال ، واش من اربح اطلع ليكم

والو !

اردتم انهاك المغرب باموالكم و دعمكم للبوزبال لكنه العكس هو الصحيح

المغرب في صحرائه مثل الحليب عندما يكون داخل القربة

لكن الذباب يتهالك ليصل للحليب ، لكنه لن يصل ابدا

ايوى زيدوا تبعوا المغرب ، و الله حتى يخرج اعليكم

راكم الى طريق الافلاس


لم ارى اغبياء مثل كابرنات فرنسا
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