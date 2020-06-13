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كُتّاب وآراء
بنعلي: الجزائر تعيش الأسوأ وملف الصحراء حُسِم
وصف المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، التصريحات الصادرة عن الناطق باسم الرئاسة الجزائرية بغير المسؤولة، موردا أن المغرب ينتظر الكثير من التصريحات العدائية من النظام الجزائري لكونه يعيش أسوأ أيامه.
وأوضح بنعلي، خلال ندوة صحافية عن بعد، نظمها الحزب، جوابا عن سؤال طرح عليه بشأن تصريحات الناطق باسم الرئاسة الجزائرية الذي وصف فيها القنصل المغربي بـ"ضابط في المخابرات المغربية"، "أن العالم أصبح يدرك أن قضية الصحراء حسمت، ولم تتبقَ منها سوى مشكلة المحتجزين".
واعتبر المتحدث أن السلوك المستهجن والضجة المفتعلة، التي أثارها المسؤول الجزائري تجاه القنصل العام للمملكة بوهران، لا يمكن فهمها إلا كردة فعل يائسة، تعبر عن مدى تذمر خصوم الوحدة الترابية للمغرب من المنحى الطبيعي والسليم لجدية المقترح المغربي من أجل حل سلمي ودائم للقضية، و"ذلك في وقت كشفت فيه جائحة كرونا هشاشة المنظومة الاجتماعية للدولة الجزائرية، بعد نصف قرن من هدر خيرات الجزائر على قضية خاسرة".
وأشار الأمين العام لـ"الجبهة" إلى أن حظر المحكمة العليا الإسبانية لرفع شعارات ورموز البوليساريو كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، معتبرا أن المنتظم الدولي حسم موقفه من قضية الصحراء وأن الدبلوماسية المغربية أصبحت أكثر هجومية ولم يبق لها سوى قضية سكان المخيمات التي يتعين على الجزائر بوصفها الدولة المستقبلة على الامتثال للقانون الدولي وتمكين المفوضية العليا للاجئين بإحصائهم وتمكينهم من بطائقهم وحقوقهم، وتخويل المفوضية من تدبير المساعدات الإنسانية، التي تتناقص يوما بعد يوم، بسبب انكشاف أمر التلاعب فيها من طرف قيادة البوليساريو.
وأكد بنعلي أن حزبه سيظل متشبثا بالدفاع عن مقومات الوحدة الوطنية وملف الوحدة الترابية للمملكة في كل الظروف، موضحا أن جائحة فيروس كورنا أكدت أن المستقبل هو للدول التي تحمل ثقلا تاريخيا وأن مواقف المغرب نسقية تنزع للحوار والسلم ولا تغذي النعرات والنزاعات المسلحة.
وذكر المسؤول الحزبي أن من يؤاخذ المغرب على موقفه من الملف الليبي، الذي يتسمك فيه بخلاصات اتفاق الصخيرات، عليه أن يتذكر أن المغرب وقع على اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991، بعد انهيار جدار برلين، الذي كان يوفر الدعم المادي والمعنوي للبوليساريو، وبعد انطلاق العشرية الدموية في الجزائر، وذلك كله في وقت تقدمت فيه أشغال الجدار الأمني، حيث تم تشديد الخناق على حرب العصابات التي كانت تنهجها العناصر المسلحة للبوليساريو.
يذكر أن تصريحات الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية سلطت الضوء على عدد من القضايا الوطنية والدولية، المرتبطة بجائحة كورونا، التي أظهرت فقدان المنطقة لثقافة التضامن والتعاون والتنسيق المشترك، وفق تعبيره، حيث أوضح بشأن هذا الوضع أن الانتقادات التي أعرب عنها بشأن النظام الجزائري لا تحجب حقيقة الأخوة والمحبة التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري، مؤكدا أن الحل لبناء فضاء للتعاون في المنطقة المغاربية هو الدخول عبر بوابة التعاون الاقتصادي، تماما كما تم في فضاء الاتحاد الأوروبي؛ لأن السياسة أبانت على أنها تفرق ولا تجمع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
ولم تستغل 90% من ثرواتها, فكيف تعيش الأسوأ !!!!!!!
حتى كورونا لم تأثر عليها لانها لا تعتمد على السياحة..
كلام السيد بنعلي صحيح 100 في 100، واقدم له تحية كبيرة هذا الرأي السديد.
يجب جمع الملفات وتقديمها للجنائية الدولية و ذلك في اقرب الاجال . فالجزائر حاليا لاتسيرها فقط عصابة بل قتلة مجرمون!!
انشر الله يرحم والديك لا تحجر على تعليقي من فضلك.
التطاحن والتناحر هو السائد .
هذا باختصار شديد.
ياحبيبي.هل الجيش االصحراوي اقوى من الجيش الجزائري.الدي هو اقوى واعظم واكبر ووووووو لااستطيع ان اصف عظمته
هل الجيش الصحراوي اعظم من الجيش الجزائري المنهزم
اما انت يا صاحب رقم 2
انا متفق معك على الارقام التي قدمتها اولا 180 اورو هو ادننى اجور اساءل ابناء جلدتك الذين يعشون معنا ما هو المبلغ الذي يتحصل عليه شهريا والله تصدم هنا فالجزائر اصحاب الحرفة يتقاضون ما بين 40 الى 80 اورو يوميا يوجد ذديو لمغرب يعمل فالجزائر بناء MACON قال في بعض الاحيان اتحصل على 150 اورو يوميا وقرر ان يستقر فالجزائر نهائيا بعدما خطب جزائرية سوف يتحصل على اوراقه ويعيش بيننا معززا مكرما وليكن في علمك فالجزائر معضم السكان اهدتهم الدولة سكن مجاني زد على هذا فاتورة الشهرين للغاز والكهرباء لا تتعدى 50 اورو الماء تقريب مجاني المدرسة والصحة مجاني اما بنزين والغزوال انا ادفع فاتورة شهر لا تتعدى 30 اورو املئ بيها اربع خزانات لسيارتي اما المواد الغذائة اساءل سكان الحدود هم ادرى بيها احسن منك انا قدمت لك ارقام وانت فما عليك الا المقارنة ومن هو الذي يعيش احسن فهل صاحب 180 اورو ام صاحب 260
المغرب شعبا وملكا وحكومة الحمد لله لايأخذون محمل الجد حقد الدولة الجزائرية عسكرها ومخابراتها في أغلب الاحيان بل تنهج سياسة انصر اخاك ظالما او مضلوما فمهما وقع لازلنا نسعى الى ارجاع سكة مساركم الى وضعها االصحيح ومافتىنا نذكركم ان الدنيا فانية يارئيس اتق الله في الشعب فبلادكم غنية والله انه لأمر مخزن ايضا ان نرى مدنا جميلة مثل وهران قسنطينة عنابة الشلف .... وهي غارقة وساكنتها في الفقر والهشاشة وهي الاقرب الى آبار النفط ومنابع الذهب والفضة .....
نذكركم اننا نحبكم بقدر مانشفق على أحوالكم
عدد مهم من الصحراويين يريدون تقرير مصيرهم بأيديهم.
صراخ و عويل بعض المأجورين لا ينفع.
عندما ستقرر فرنسا و الولايات المتحدة حل المشكل سيحل و لو كره المغرب.
يتكلم عنك الناس في 3 حالات
عندما لا يملكون ما تملك
وعندما يعجزون ان يكنوا مثلك
وعندما لا يستطعون الوصول اليك
اقصى اهدافهم زوال نعمة المحسود والحسد والحقد اعبى الرذائل على الاطلاق فهو لا يعود على صاحبه بايتي فائدة فيزيده ازمات نفسية
شكرا لهسبريس التي اتيحت لي الفرصة لتعبير
نحن في الجزائر نستطيع أن نسكت و نرضى بحكامنا و لانقوم بمظاهرات و لاننتقدهم مثلكم و نقول بأننا نعيش في سلام َو طمأنينة
نحن في الجزائر نعيش في دكتاتورية اما انتم فلم تصلوا إلى مرحلة الديكتاتورية بعد انتم مازلتم تعيشون مرحلة الاقطاع
و الله ولو يدوم مشكل الصحراء اربعة قرون ، المغرب رابح و الحمد الله
المغرب في صحرائه الغربية، يخلق مشاريع كبرى ، و كل ساكنة الصحراء تستفيد ، و مدنها احسن من مدن الجزاير !
وانتم تكلفوا بمخيمات تيندوف و وبزبال اذيالها و حكومة تيندوف
زيدوا خسروا الملايير على البوزبال ، واش من اربح اطلع ليكم
والو !
اردتم انهاك المغرب باموالكم و دعمكم للبوزبال لكنه العكس هو الصحيح
المغرب في صحرائه مثل الحليب عندما يكون داخل القربة
لكن الذباب يتهالك ليصل للحليب ، لكنه لن يصل ابدا
ايوى زيدوا تبعوا المغرب ، و الله حتى يخرج اعليكم
راكم الى طريق الافلاس
لم ارى اغبياء مثل كابرنات فرنسا