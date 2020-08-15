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الرئيسية | سياسة | الجدل يرافق تعيينات في "هيئة ضبط الكهرباء"

الجدل يرافق تعيينات في "هيئة ضبط الكهرباء"

الجدل يرافق تعيينات في "هيئة ضبط الكهرباء"
هسبريس من الرباط
السبت 15 غشت 2020 - 07:17

أثار تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء جدلاً كبيراً، بعدما تبين أنها تمت بمنطق حزبي؛ وهو ما انتقده عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وحزب سياسي محسوب على المعارضة.

وجرى إحداث هذه الهيئة العمومية بمُوجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، ويُعهد لها ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.

ويتألف مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من الرئيس، وثلاثة أعضاء يُعينون بمرسوم، وثلاثة أعضاء يقترحهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة آخرين من اقتراح رئيس مجلس المستشارين.

وقد صدرت في الجريدة الرسمية عدد 6907 أسماء أعضاء مجلس الهيئة المعينين بمرسوم، وهم إدريس شاطر ومحمد محروق ومحمد برنانو. أما الأعضاء الذين عينهم رئيس مجلس النواب فهُم مصطفى عجاب وأحمد المهدي مزواري، وهما عضوان في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إضافة إلى الصغير باعلي عضو بالحزب نفسه.

وجاء ضمن معطيات الجريدة الرسمية أن رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماس عيّن كأعضاء في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء كلاً أحمد تهامي ومحمد بدير وخالد هينوي؛ وهم أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه رئيس الغرفة الثانية من البرلمان.

ويشير المرسوم رقم 2.19873 إلى أن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة تناهز 62618 درهماً شهرياً تقتطع منها المساهمات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية.

وقد انتقد حزب التقدم والاشتراكية هذه التعيينات بوصفها بـ"الفضيحة الحقيقية"، حيث قال إن "إقدام رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين على اقتراح تعيين ثلاثة أشخاص، من طرف كل واحد منهما تمت من دون أي استشارة للأحزاب السياسية ولمكتبي مجلسي البرلمان ولرؤساء الفرق البرلمانية".

واعتبر حزب "الكتاب"، في بيان موقف نشره على الموقع الرسمي اليوم الخميس، أن "هذا السلوك يشكل إساءةً صارخةً وخرقًا سافراً للأخلاق السياسية وللممارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها".

وعبّر الحزب المعارض عن "شجبه واستنكاره المطلق لهذا الأمر الذي تم تدبيره بمنطق الوزيعة وبشكل ينم عن نظرة حزبية ضيقة أو ولاء شخصي، وعن سقوط مُدوٍ في المحسوبية والزبونية، هو ما لا نتصور أبداً أنه يمكن أن يكون مقبولاً من قِبل الهيئات السياسية الوطنية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - عبدالمجيد السبت 15 غشت 2020 - 07:31
من خلال هذه الوزيعة يمكننا ان نتعرف أكثر على الأحزاب المتواجدة عندنا في هذه الأرض السعيدة كل يريد أن ينتزع أكبر قدر من الكعكه
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38
2 - المدرسة ااوطنية السبت 15 غشت 2020 - 07:41
وهل الهيئات و اللجن الأخرى عينت باامفاءات و لم تعين حسب المحسوببة أم هذه المرة pps لم يستفيد من حقه بالكعكة ..
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19
3 - لم أفهم السبت 15 غشت 2020 - 07:56
للسلام عليكم. شي حد يشرح لي الله يجازيكم بخر ما هو دور هذه الهيأة ؟ وإذا لم تتواجد أصلا، شنو المشكل؟ وشكرا
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30
4 - مواطنة السبت 15 غشت 2020 - 08:27
آش خاصك ألعريان خاتم أمولاي ، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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21
5 - Mohamed السبت 15 غشت 2020 - 08:29
62000 dhs!!!!! السنوات التي ضيعتها في الدراسة و العمل كان على أن استتمار ها في العمل الحربي للاستفادة من الربع السياسي... حسبنا الله ونعم الوكيل
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36
6 - dans le domaine السبت 15 غشت 2020 - 09:04
أصبحت مؤمنة بأن هذه الهيئات والمجالس تنشأ فقط من أجل الريع فلا يعقل يتقاسم المناصب الأحزاب ويعطى للمستفيدين إمتيازات خياليه من اجل أعمال لا نرى فوائدها
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13
7 - الوطنية السبت 15 غشت 2020 - 09:08
أحزاب المعارضة يتناقضون مع أنفسهم فهم الذين يدعون إلى الشفافية هم الذي عينوا موالين لهم في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وبأجرة تصل إلى 6 الملون شهريا دون علم من باقي الاحزاب فأقول لكم اتركوا النزاهة والشفافية للغرب اما انتم المحاباة والنهب مسلككم الوحيد للوصول إلى الكراسي الساخنة والمواطن ليه الله هو العذل الحكم
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9
8 - عيان علي السبت 15 غشت 2020 - 09:28
من هنا يتبين حجم الدمار الذي يخلفه الاحزاب ونتائجه الكارثية على البلد كل هذا بتواطء مع الدولة العميقة فهولاء يسيرون بالبلد الى الهاوية اآلات التدمير تاكل الأخضر واليائس كان الميساج هو تفكيك وتدمير البلد
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12
9 - رأي السبت 15 غشت 2020 - 09:35
تضارب المصالح !!! جميع الأحزاب لها سوابق من هذا القبيل . كما يقال : ليس في القنافذ أملس.
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8
10 - محمد السبت 15 غشت 2020 - 09:57
هذا إهدار للمال العام وريغ سافر. هذه الهيئة لا فائدة منها. وحتى لو قبلنا وجودها لماذا هذه المنح السخية جدا ؟ هل هي وظيفة يشتغل شاغلها 8 ساعات في اليوم 7 أيام على 7 ?. العمل ينجز من طرف موظفين وتقنيين والمحظوظون المعينون يستفيدون من الامتيازات الريعية الضخمة. ثم هل هؤلاء المعينون لا دخل لهم أم هو " زيد الشحمة في المعلوف" الضعيف أمره لله.
حسينا الله ونعم الوكيل.
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11
11 - abdou السبت 15 غشت 2020 - 10:07
ماذا يهمكم إن لم تكن الوزيعة؟ الولاءات والقرابة والعاءلة هي الساءدة في كل مكان . لماذا يتنافسون عن الصدارة في الإنتخابات إن لم يكن لمثل هذه الحالة. شيء ٱخر مستبعد . مبروك عليهم الغنيمة.
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7
12 - أحمد السبت 15 غشت 2020 - 10:09
أحزاب فاشلة خائنة وكتلة انتخابية غبية ومغفلة وطماعة لا تفكر في مستقبل ابنائها تبيع أصواتها اما بالمال واما بتعصب الى حزب يتنكر لها بمجرد دخول بناية البرلمان ليبدأ في التفكير مشاريعه والتصويت ضد تطلعات أحرار هذا الوطن.
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6
13 - جيفري عبدو السبت 15 غشت 2020 - 10:23
تعيينات في هذه المصالح و تمديدات في تلك المصالح من منظور المحسوبية و الزبونية و كأن المعينين أو الممدد لهم هم وحدهم من يستطيع تسيير هذه المصالح
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7
14 - tara السبت 15 غشت 2020 - 10:33
حسبنا الله ونعم الوكيل الله ياخد الحق
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1
15 - saadoune السبت 15 غشت 2020 - 10:36
C'est une honte, un scandale .Comment voulez vous que le peuple croît en ces partis politiques qui ne cherchent qu'à allaiter les richesses de ce pays,garantir à leurs enfants des emplois confortables. Le pays vit une situation économique critique et une poignée d'arrivistes qui n'ont rien donné à ce pays se partagent ce gâteau. IL FAUT ARRÊTER CE MASSACRE DES RICHESSES DE NOTRE PATRIE
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3
16 - عبدالله السبت 15 غشت 2020 - 10:43
وتريدون مم المغا بة ان يتقوا في الاحزاب!
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3
17 - الودراسي السبت 15 غشت 2020 - 11:04
الفضيحة الحقيقية هي حينما ستعرفون ديبلومات هولاء الاشخاص وعلاقتها بمجال الكهرباء وسوق الكهرباء
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4
18 - مصطفى السبت 15 غشت 2020 - 11:37
قالو الى بغينا المغرب يتنقى من الفساد اش خص نديروا جاوبوا خاص البحر يهيج و يدي هادو لي فيه كاملين و يعاود يهيج و يشلل الى بقات ريحتهم و يهيج مرة اخرى يزيد يشلل وينبتوا ناس جداد على الله يكونوا مقادين. اللجنة داخلة بدون نزاهة لتراقب نزاهة المتدخلين في الطاع اي منطق هذا
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19 - الشخص السبت 15 غشت 2020 - 11:48
المحسوبية والزبونية في كل قطاع بدون منازع ( ليس في القنافد املس )
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20 - samir السبت 15 غشت 2020 - 11:55
لا نسمع صوت الأحزاب في المغرب إلا عند صراعها على المناصب وأو على الكراسي أما هموم المواطن فلا أحد يلقي لها بالا
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