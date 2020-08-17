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الرئيسية | سياسة | مستشارون يقترحون زيادة "أعضاء النواب" و"كوطا مغاربة العالم"

مستشارون يقترحون زيادة "أعضاء النواب" و"كوطا مغاربة العالم"

مستشارون يقترحون زيادة "أعضاء النواب" و"كوطا مغاربة العالم"
هسبريس من الرباط
الاثنين 17 غشت 2020 - 17:00

في الوقت الذي يثير فيه العدد الكبير لأعضاء مجلس النواب الكثير من الجدل في المغرب، طالب فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس المستشارين بالرفع من عدد البرلمانيين من 395 حاليا إلى 425؛ وذلك بإضافة "كوطا" لمغاربة العالم تتمثل في 30 برلمانيا.

جاء ذلك ضمن مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تقدم به أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين؛ وذلك في سياق الاستعدادات للانتخابات البرلمانية لسنة 2021.

وطالب المقترح البرلماني بأن يتألف مجلس النواب من 425 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، ويتوزعون عبر 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 بعده، و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة، و30 عضوا ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج تحدث وفق المادة 2 مكرر.

الفريق المنتمي إلى الأغلبية سجل أن الهدف من رفع عدد أعضاء مجلس النواب يتمثل في المحافظة على الدوائر الانتخابية المحلية الحالية، مشددا على ضرورة عدم المساس باللائحة الوطنية الحالية.

وقال الفريق البرلماني إن دوافع المقترح الذي تقدم به مرتبطة باهتمامه الدائم بشؤون الهجرة وقضايا المغاربة القاطنين بالخارج واعترافه بالدور الإيجابي الذي تقوم به الجالية المغربية بالخارج في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددا على أنها ستزداد من خلال تمكينها من المساهمة الفعلية في التداول حول السياسات العمومية وتقديم المقترحات اللازمة لتقويمها ومراقبة العمل الحكومي.

واعتبر الفريق الاشتراكي أن تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب هدفه تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلية داخل مجلس النواب، انطلاقا من "بلدان إقامتهم" من خلال دوائر انتخابية خاصة بهم، وتصويت مباشر، مع إلغاء نظام التصويت بالوكالة، مشيرا إلى أنه يجرى الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.

ودعا مقترح القانون إلى أن تحدث دوائر انتخابية خارج التراب الوطني بمرسوم، يراعى في تحديد الدوائر البلدان التي يتوفر فيها المغرب على تمثيلية دبلوماسية أو قنصلية، مطالبا بأن يكون النفوذ الترابي للدائرة متصلا بحدود برية.

واعتبر المقترح إن إحداث دوائر انتخابية خارج الوطن ينبغي أن يراعي وجود سفارات وقنصليات قصد جعلها مراكز لمكاتب التصويت، مبرزا أن الهدف من الحديث عن النفوذ الترابي المتصل بحدود برية فقط يهدف إلى عدم دمج دوائر من قارات منفصلة عن بعضها البعض بحدود بحرية شاسعة.

"يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الوطنية وفق الكيفيات والشروط داخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي"، يقول المقترح الذي سجل "أنه لا يؤهل للترشح كل مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة"، مضيفا أنه "يجوز للناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراكب المملكة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (84)

1 - مُــــواطِــن مُـــغـــــربِـي الاثنين 17 غشت 2020 - 17:09
كمواطن من هذا البلد اقترح ان يكون عدد أعضاء البرلمان بعدد جهات المملكة...
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90
2 - caprice الاثنين 17 غشت 2020 - 17:10
ونحن نقترح الغاء مجلس المستشارين و الاكتفاء بالبرلمان
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114
3 - مكلخ مغربي قح الاثنين 17 غشت 2020 - 17:11
مجلس المستشارين يجب ان يزول الي الابد ومجلس النواب يجب ان يقلص اعضاءه.فكفي ما استنزف هذين المجلسين وبفضيحة كانت اخرها مءوسسة ظبط الكهرباء .في ظل هذه الجاءحة ولا يخجلون لانهم وجدوا السيبة والفوضي.مجالس توءسس حسب مزاجهم والمال السايب يبعثر عشواءيا في غياب تام لاية مسووءلية تذكر. وخدمة الشان العام بضمير مهني لهلا اقلب.البلاد غادية الهاوية.
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108
4 - مغربي من الريف الاثنين 17 غشت 2020 - 17:11
ماذا سنستفيد من زيادة المستشارين.؟إذا كان الجواب يستند على براهين وأدلة لخدمة الوطن أهلا وسهلا واذا كانت لإرضاء خواطر الأحزاب وبعض المنتمين إليه فيجب عليهم أن يقترحوا بتخفيض النواب بمجلسيه لأن الميزانية كبيرة والشعب محتاج إلى هذه الموارد لتنمية الوطن . نحن نحتاج إلى الأحزاب التي تخلق الثروة أكثر من الأحزاب التي ت يد إنفاق الثروة.كفى
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69
5 - آدمي الاثنين 17 غشت 2020 - 17:12
زيدوهم و قسمو معاهم الصالير ....
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65
6 - عمار الاثنين 17 غشت 2020 - 17:12
طفرناه بهاذ العدد الهائل لكاين دابا مبقا غير نزيدو.
المال السايب..........
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69
7 - hasan الاثنين 17 غشت 2020 - 17:12
ان لم تستح فاصنع ما شئت.. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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71
8 - باز على تسنطيحه الاثنين 17 غشت 2020 - 17:14
بحال زعما .. ما كفانا فيل نزيدو فيله .. هاد النواب اللي عندنا مطفرينها .. أوياك غا لهرايفيا و الخطفا .. و كتصرف عليهوم ميزانيا صحيحه ما كاين والو .. راه خاص تشطب مجلس نوام و يتحياد بالمرة .
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55
9 - مواطن الاثنين 17 غشت 2020 - 17:15
معيتوش بحال الي دب لي كينين قادين حاجة غير معمرين صوق الخاوي بلى فيدة ضيع المال وصافي
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38
10 - يوسسسسسيف الاثنين 17 غشت 2020 - 17:17
كايقول المثل الرائع " كمشة د النحل خير من شواري دبان"
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63
11 - محمد الاثنين 17 غشت 2020 - 17:17
نحن نريد الا يتعدى هدد اعضاء مجلس النواب 90 عضوا على اكتر تقدير و حدف مجلس المستشارين .و هؤلاء يريدون زيادة العدد لانهم داقوا حلاوة التعويضات و الامتياوات وووو....
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52
12 - عبدالسلام الاثنين 17 غشت 2020 - 17:17
نحن مغاربة نطالب بتقليص عدد النواب في البرلمان إلى 50في المأة وحل مجلس المستشارين.
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45
13 - عادل الاثنين 17 غشت 2020 - 17:17
جميل بشرط يكون عمل تطوعي دون مقابل،الله يعطينا وجهكوم،تتكاثرون بدون توقف....
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38
14 - محمد الاثنين 17 غشت 2020 - 17:18
اقتراح لمواطن مغربي انشاء مشاريع لتشغيل الشباب بمزانية البرلمان و تحويل مقره الى دار للأيتام
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48
15 - !!!!!!!!!!! الاثنين 17 غشت 2020 - 17:18
سبحان الله اش دارو هذو لي كاينين باش اترادو الآخرين غير تيربحو اموال طائلة والفقير ليه الله .... حتي الدعم لي من حقو ماعطيتوه ليه
والله الي حشومة عليكم
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29
16 - Aspro10g الاثنين 17 غشت 2020 - 17:18
على أساس أن هادوا لي كاينين دابا قايمين بالواجب ههه، أنا كمغربي نطالب بتقليص عدد النواب و البرلمانيين لتقليص النفقات على خزينة الدولة المغربية.
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33
17 - Halimo الاثنين 17 غشت 2020 - 17:18
هادو الرادار ديالهم شاد شي بلاد اخرى... الناس كتنادي بتقليص عددهم او إلغاء وجوهم اصلا حيث زايدين علينا غير التكاليف و التقاعد بعد النوم و السياحة
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29
18 - عدمي و افتخر الاثنين 17 غشت 2020 - 17:19
كتعرفو القصة تاع الملك المغربي القديم لي كان جاه فيل كادو و رخاه فالحقول كياكل غلة الناس و يهلك الهرث و الثمار تاع عباد الله ....و فالاخير تشجعو وجاو جوج شيوخ تاع القبايل باش يهدرو مع الملك..... و منين هوما عندهم حرية الرئي بحال وقتنا ......و قفو قدامو وواحد كيكول لثاني هدر ....الملك بدات عندو بوادر غضبة ملكية ...وواحد فيهم كال ... الفيل ...الفيل امولاي ...الملك سول مال الفيل !!!!!! بنبرة غضب ...قالو الشيخ.... خاسو فيلة امولاي مسكين قنط
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25
19 - مغربي الاثنين 17 غشت 2020 - 17:19
بصفتي مواطن مغربي يؤمن بالعدل و الديمقراطية و العدالة الإجتماعية و بعد وضعي ثقتي في مختلف الأحزاب اليمينية و اليسارية و الإسلامية ... قررت مقاطعة الإنتخابات في المغرب بكل أنواعها لأن وعودهم كلها كاذبة ... و قررت أيضا أن أقاضي أي شخص باع نفسه بدريهمات معدودات يدق باب منزلي لإقناعي بالتصويت على فران أو فرتلان ... لقد فقدت كل الثقة في السياسيين المغاربة ...
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20
20 - متقاعد الاثنين 17 غشت 2020 - 17:20
ماذا استنتجنا من العدد الحالي للبرلمانيين الا استنزاف خزينة الدولة من اجور و معاشات و امتيازات و سيارات فارهة و ما الى غير ذلك المغرب الان في حاجة إلى تقليص العدد و حذف المعاشات و تقنين السيارت .فالمغاربة في امس الحاجة الى اناس يخدمونهم وليس في الكثرة
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14
21 - كمال الاثنين 17 غشت 2020 - 17:20
في الوقت الذي يجب التفكير بتقليص عدد نواب و الغاء الغرفة الثانية الاحزاب تدعو الى رفع العدد. الاحزاب لا يهمها الا الكراسي
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14
22 - ملاحظ الاثنين 17 غشت 2020 - 17:20
هكذا الاحزاب الانتهازية. يريدون زيادة 40 برلاماني اخر بدون حشمة و لا عار. ماذا افادنا 395 برلماني في الوقت الحاضر.
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16
23 - abdo الاثنين 17 غشت 2020 - 17:20
يجب تخفيض عدد النواب إلى 150 و إضافة "كوطا" لمغاربة العالم تتمثل في 30 برلماني وأن يكون المستوى المطلوب على الأقل Bac+3
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13
24 - حماد الاثنين 17 غشت 2020 - 17:21
هاكيلي هاكاوا... المال موجود.... صوت العواد.
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10
25 - استادة الاثنين 17 غشت 2020 - 17:21
مادا قدم هدا العدد من البرلمانيين للمغاربة حتى يطالبون بزيادة العدد
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13
26 - متتبع الاثنين 17 غشت 2020 - 17:21
ما قدو فيل زادوه فيلة.الله يأخذ فيكم الحق يا آكلي أموال المغلوب على أمرهم
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17
27 - hassa الاثنين 17 غشت 2020 - 17:22
الله يعطينا عقلهم . يجب تحديد الأعضاء في النصف اقتراح ،،: 201 عضو التخفيف على خزينة الدولة
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9
28 - fouad fouaad الاثنين 17 غشت 2020 - 17:22
نطالب بحذفه كشعب متازم من كل الجوانب
راه المغاربة اول شعب مهاجر في العالم...و لولا الفيزا لبقي فيها سوى القبور و الاضرحة
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13
29 - Elinak الاثنين 17 غشت 2020 - 17:23
حسبي الله ونعم الوكيل،عن أي زيادة يتحدثون 325 برلماني بالغرفة الاولى بالإضافة إلى الغرفة الثانية بدون عدد ماذا يفعلون؟لا شيء سوى الشهرية بدون حتى الحضور، كيف لهمأن يقرروا مصير شعب وإضعاف ميزانية الدولة،هذه الحكومة فيروس أقوى بكثير من كورونا.
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12
30 - HASSAN الاثنين 17 غشت 2020 - 17:23
وما الفائدة من هذا العدد ؟ فعوض المطالبة بتقليصه الى نفس عدد المستشارين يطالبون بالزيادة في الوقت الذي تقوم فيه الدولة والمقاولات بتسريح موظفيها نظرا للازمة ها نحن نعيش المفارقات 30 برلماني× 38الف درهم
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9
31 - 3arafa الاثنين 17 غشت 2020 - 17:23
سيكون هذا المقترح مقبول من طرف الشعب اذا تم نقص الأجور إلى الربع؟فهل سيقبل من اقترح الفكرة مقتنعا أن ننقص من اجرته الشهرية؟أودي كون غير حيدو هذا البرلمان اصلا.
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10
32 - salim الاثنين 17 غشت 2020 - 17:23
الناس كيقلبو خفظ اعضاء البرلمان باز ليكم الناس مشغولة بكورونا وانتم كالسين فديورك حاطين الحلوة والشاي واطباء وممرضين ماتينعسوش يسهرون على اوضاع المصابين يكون عندكم شوية الرافة ولا تعيين ضباط الكهىباء
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11
33 - المتتبع الاثنين 17 غشت 2020 - 17:23
الزيادة في عدد الاعضاء بشرط سن قانون انتخابات جديد ينص على ان لا يكون برلمانيا الا من هو حاصل على الدكتوراة از لا يتمتع البرلماني باية حصانة ان لا يصرف له اي تعويض شهري او تقاعد ان يكوم برلمانيا مرة واحدة ووحيدة في حياته
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10
34 - meme الاثنين 17 غشت 2020 - 17:23
بلاد كولها ريع قسمتوها وكليتوها وحنى كنتفرجو فيكم متنساوش النهار ليغادي تموتو فيه وتوقفو امام الله عز وجل اش غادي تقولولو
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8
35 - hamed الاثنين 17 غشت 2020 - 17:23
سمحنا لكم في الجمل و ما حمل لم يعد يربطنا بالمغر ب الا زيارة الولدين و الاخوة.
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8
36 - meme الاثنين 17 غشت 2020 - 17:23
بلاد كولها ريع قسمتوها وكليتوها وحنى كنتفرجو فيكم متنساوش النهار ليغادي تموتو فيه وتوقفو امام الله عز وجل اش غادي تقولولو
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6
37 - تازي الاثنين 17 غشت 2020 - 17:23
يجب حل مجلس النواب و المستشارين منذ تأسيسه لم نر منه خيرا بل ما انفك عن اغراق ميزانية الدولة و امتصاص اموالها. المغرب يعاني من ازمة اقتصادية و صحية و هؤلاء يطالبون بزيادة عدد البرلمانيين. اش خاصك العريان الخواتم امولاي.
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10
38 - حديدان الاثنين 17 غشت 2020 - 17:24
هاذي هيا الا مقدهم فيل، زيدوهم فيلة ..... زدوهم اسيدي، منايض منايض
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8
39 - mohammed الاثنين 17 غشت 2020 - 17:24
هاد الكوطا كولشي بغا يدخل بها البرلمان بقالهم غي القاصرين الي مزال مزدهمش
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7
40 - متتبع من كازا الاثنين 17 غشت 2020 - 17:24
بما ان جل المواطنين يطلبون بنقص عدد النواب و تخغيض رواتبهم . يطلع علينا اصحابنا بطلب زيادة عددهم.هدا يدل على انهم يحاربون المواطنين. وجب علينا الدفاع على انفسنا
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7
41 - Ahmed الاثنين 17 غشت 2020 - 17:24
الزيادة من راس لحمق بااارك من طنز
كون غير سدوه ؤو هناونا
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7
42 - Milan الاثنين 17 غشت 2020 - 17:24
كفاكم استهتارا بهذا الوطن الم تخجلوا من انفسكم لقد سئمنا من الوجوه المؤلوفة داخل البرلمان وان الاوان لرحيلكم جميعا باستثناء القليل من الشرفاء منكم وترك الفرصة للشباب الصاعد
تاخذون من الدولة اكثر مما تقدموه تبحثون عن مصلحتكم وتعبثون بمصالح الشعب
من فضلكم اتركوا البرلمان لغيركم وشكرا
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5
43 - مواطن الاثنين 17 غشت 2020 - 17:24
حسب وزير الصحة فإن المغرب وافق على التجارب السريرية للقاحات كورونا على مواطنيه. المرجو إجراء التجارب على هؤلاء المستشارين و البرلمانين أولا. فما دورهم على الأقل جربو عليهم اللقاح
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9
44 - حسن سويسرا الاثنين 17 غشت 2020 - 17:24
يجب حل جميع الأحزاب ومحاسبتكم من أين لكم هدا وإرسالكم الى سجن تزمامارت 70 سنة مند الاستقلال لم تقدم شيء للمواطن والدليل القطاع الصحي والتعليم يرثى له والناتجة أمامكم الأمية الرشوة الحريك الفقر ......قانون الغابة باختصار
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9
45 - karim الاثنين 17 غشت 2020 - 17:24
اصلا ما هو دور مجلس النواب في اتخاد القرار في المغرب ؟؟؟مالنا حنا هما اسراءيل زعما !!!مجلس النواب في المغرب دوره الواحد و الوحيد في المغرب هو اعطاء الطاعة لولي الامر و حضور مراسيم البيعة نقطة النهاية لان حتى و ان اسندت له الامور ستكون كارثة بكل المقاييس معظم النواب اناس ليسوا في مستوى متطلبات الشعب
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4
46 - BARNAMAN الاثنين 17 غشت 2020 - 17:24
هاجرت الى اوروبا في 1975. وبعد ذلك ببضع السنين تغيرة السياسة في المغرب مما اعكى الفرصة للناس ان يترشحوا لمناصب الرءيسة والوزراء والبرلمان. لو كنت بقيت في المغرب لاءصبحت راءيسا او برلمانيا او في منصب مهم. لكن زهري قليل وقادني الي عامل في المعامل. ياخصارة
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1
47 - Mohammed الاثنين 17 غشت 2020 - 17:24
si usfp a propose l augmentation de nombre des deputes,durant ces moments de crise et de faim,moi je propose de ne pas voter ce parti(usfp)
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2
48 - كريم الاثنين 17 غشت 2020 - 17:24
هذه الطبقة السياسية لا يهمها المواطن ومصالحه، ولا أصواته التى تتعالى من أجل إلغاء الغرفة الثانية و حذف التقاعد السمين وحتى تقليص عدد البرلمانيين, بل على العكس من ذلك، يقترحون عكس ما ينادي به الشعب ويسبحون ضد التيار غير آبهين بأحد, ولكن الحمد لله، اذا لم يجدوا من يحاسبهم في الدنيا، فالموت باب سيدخله الجميع، وعند الله الحكم العدل تجتمع الخصوم، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل
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5
49 - سطاتي الاثنين 17 غشت 2020 - 17:25
أرى أن تقليص عدد النواب ضرورة ملحة وخاصة في أزمة كورونا وكذالك تقليص أجورهم ورفع الحصانة عنهم بعوى خدمة الوطن وكذالك حدف تقاعدهم باستثناء من لا وضيفة لهم وليسوا بباطرونا .المغاربة كلهم في خدمة الوطن من الفلاح الصغير إلى الوزير .المغرب فيه 16جهة 10نواب لكل جهة كافية ستعطينا 160نائب ويشترط في ترشيحهم أن يكونوا أصحاب كفائة ولهم مستوى عالي وشواهد عليا .كما يقول المثل كمشة انحل ولا اشواري ذبان.
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7
50 - أزرور نبيل الاثنين 17 غشت 2020 - 17:25
موافقون أن يصبح البرلمان يتكون من 1000 .لكن بشرط واحد ألا يتعدى الراتب الشهري 1000 درهم
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2
51 - daoudi الاثنين 17 غشت 2020 - 17:25
ما خصو فيل زادوه فيلة. لا حول ولا قوة إلا بالله
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1
52 - مواطن الاثنين 17 غشت 2020 - 17:25
البرلمان مع الأسف ولا دير بحال شي قاعة ديل المسرح مين كيجي برلماني ماكيعرف يقول حتى جملة مفيدة كيتقضى اجر 3 مليون والتعوضيات خاصكم تصوتو على قانون ترشيح انتخابات برلمانية توفر على الاقل على الاقل نيفو باك باش البرلماني فنفس الوقت مايشهوش براسو حيث الى كان عدنا نواب في المستوى يتقدم على الاقل شوية البرلمان عاد ديك ساعة صوتو على اي قانون
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0
53 - yaaaaaaaaadris الاثنين 17 غشت 2020 - 17:26
ليست العبرة بالعدد، كما تعلم أيها الحزب الذي كان يوما عتيدا، لكن العبرة بالنتائج و نتائجكم كلها صفر عظيم
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1
54 - محمد الاثنين 17 غشت 2020 - 17:26
385 نائب
وسنردها 395
ولا واحد منهم ينفع البلاد ولا العباد
هؤلاء السياسيون لا يستحيون
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1
55 - محمد الاثنين 17 غشت 2020 - 17:26
لاحول ولاقوة الا بالله لم تطالبوا بزيادة في الاجور الأسر المعوزة ولا الرفع من ميزانية التعليم او ميزانية الصحة أو إلغاء الامتيازات التي تتمتعون بها بدون موجب شرع فقط الرفع من عدد النوام وليس النواب بهذا المجلس الذي دنستم قدسيته لك الله يا وطني
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56 - مومو الاثنين 17 غشت 2020 - 17:26
و لمدا ؟ الحفاض على على العائلة البرلمانية من ابناء العمومة نحن نتفق معكم فقط يجب ان تؤدون راثبهم الشهري و المستحقات من جيوبكم (مكدوش فيل زادوه فبلة )
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57 - غيور على بلادو الاثنين 17 غشت 2020 - 17:26
داخلنا عليكم بالله و النلي رسول الله واش حنا حاصلين معاكم باش تنقصو منكم ومن المرتبات الخيالية ديالكم مدى الحياة . و مازال باغين تزيدو في البرلمانين لا حول و لا قوة الا بالله
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58 - Youssef الاثنين 17 غشت 2020 - 17:26
ونحن المواطنون نطالب بتقليص عدد البرلمانيين وتقليص اجورهم والغاء تقاعدهم وما سيترتب عنه من مال يصرف لتنمية البلاد
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59 - said الاثنين 17 غشت 2020 - 17:26
ماكدوش فيل زادوه فيلة. نحن نقترح حذف هذا المجلس بكامله لانه يرهق ميزانية البلد دون فائدة. ماجدوى هذا المجلس بأعضائه الذين يأتون اليه فقط لمتابعة النوم فقط
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60 - العبث الاثنين 17 غشت 2020 - 17:26
ما قدو فيل زادوه فيلة !
فالوقت اللي الظروف الاقتصاديو تدعو للتقشف والعقلنة في تدبير الموارد الشحيحة
أصلا.. نجد فئة منقطعة عن ما بجري في العالم تدعو لزيادة أعداد النواب وبالتالي إنهاك ميزانية الدولة المنهكة.
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61 - مغربي الاثنين 17 غشت 2020 - 17:27
واش حنا طفرناه معاكم عاد باغين تزيدونا اخرين ......ادعوا الله كل يوم ان يصلح حال هذه البلد وان يبعد عنا ناهبي اموال الشعب
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62 - samira الاثنين 17 غشت 2020 - 17:27
واش هادو كيطنزوا علينا ولا متعمدين فعل دلك؟ واش الناس كيطالبوهم باش يقدموا استقالتهم او يتنازلوا على امتيازاتهم وتقاعدهم ودلك اضعف الايمان وهما باغيين يزيدوا فالعدد !!! ادن المثل كينطابق عليهم الي كيقول الزيادة من راس الاحمق .ما قادهومش هاد الزيادة ديال الحجر وديال البطالة ...الحاصول ادا لم تستحيوا فاصنعوا ما شءتم ...يا امة ضحكت من جهلها الامم
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63 - وليد الاثنين 17 غشت 2020 - 17:28
كوريا الجنوبية دولة متقدمة و عندها 300 برلماني فقط في غرفة واحدة

و حنا عندنا 500 برلماني في مجلس النواب و أكثر من 100 في المستشارين

ومعظمهم ماعندوش حتى شهادة التاسعة
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64 - متقاعد الاثنين 17 غشت 2020 - 17:29
سبحان الله العظيم!!! المواطنون منشغلون بما يقتاتون به في هاته الجاءحة وحزب يريد ثمتيلية أكبر زمن الاستحقاقات القادمة لظمان فريق برلماني !!! نحن نطالب بإلغاء مجلس المستشارين لأنه طبق اصل مجلس النواب وخفظ مستوى النواب إلى النصف لا نهم يستنزفون مالية الشعب واغلبيتهم لايحظرون للدفاع عن المواطن!!! مع خفظ عدد الوزراء إلى عشرة وهذا كافيا لبلد فيه 40 مليون نسمة تقريبا!!!
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65 - Khalid الاثنين 17 غشت 2020 - 17:29
جاء في المثل الشعبي " ما كفاهش الفيل زادو الفيلة ". و في مثل آخر " للا زينة و زادها نور الحمام "". اقتراح الاتحاديين ينم عن استهزاء حقير و سخيف بعقول المغاربة. ففي الوقت الذي تتعالى الأصوات في كل المناطق المغربية بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، يخرج السفهاء السياسيون ، قبحهم الله تعالى، بمثل هذه الاقتراحات وفي الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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66 - Mustapha الاثنين 17 غشت 2020 - 17:31
كفى كفى من الريع السياسي
كفى من لقوالب ليس للاتحاد الاشتراكي وغيره من الاحزاب المغربية اية رؤية صحيحة وشاملة للسير قدما بهادا الوطن ...ومابقا ليهم غير طلب الريع بالعلالي...شوفو تاريخكم ..وحشمو على عراضكم إلا عندكم شي عرض..راه خربتوها ...الله ياخد فيكم الحق.
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67 - ghayour الاثنين 17 غشت 2020 - 17:31
الكونغرس الأمريكي هدا نزيدو في البرلمانيين
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68 - Ahmed الاثنين 17 غشت 2020 - 17:32
كل من يطالب بزيادة عدد مقاعد البرلمانيين وزيادة تعويضاتهم وتقاعدهم لا يحب الخير لهذا الوطن الذي أغرقوه المسؤولين عن تدبير الشأن العام بالديون الخارجية ، يجب ان نطالب بالعكس غلق الغرفة الثانية وتقليل عدد كراسي الغرفة الأولى وإلغاء تقاعدهم وتقاعد الوزراء وتقليص أجرتهم للنصف وإغلاق منافذ الريع لمن أرادا خيرا لهذا البلد الذي اصبح يطل على الهوية .
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69 - farid ahmed الاثنين 17 غشت 2020 - 17:33
دابا هذا حزب عندو وجه علاش احشم 395 تيكلفوا خزينة الدولة اكثر من 12 مليون درهم رواتب في الشهر دون احتساب التعويضات والامتيازات بغا يزيد 30 نائب الله انتقم منكم
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70 - Abdool الاثنين 17 غشت 2020 - 17:34
ماذا استفدنا من 395 نائم وأمي بالأحرى تطلبون في زيادة نوامكم الله يعطينا وجوهكم، ولكن الملايير موجودة (395 نائم +270مستنهب)*36000 درهم23940000 درهم شهريا مع التنقلات والبريمات والفنادق والسفريات والحفلات وفي الاخير الثمثيل والسينما في البرلمان على المباشر ويطلبون الزيادة في الأعضاء والمستشفيات والتعليم يعانيان من الخصاص والبطالة، إن كان من طلب واللي واجب والمطلب الملح هو حذف مجلس المستشارين التقليل من أعضاء النوام والزيادة في الأطباء والممرضين والمدرسين والمعدات الطبية، إن لم تستحيوا فافعلوا ما شئتم ولكن المستوى والمسؤولية علاش تحشموا مفقودة فيكم.
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71 - بلاش الاثنين 17 غشت 2020 - 17:34
ماذا جنينا من هذا البرلمان .بدون برلمان احسن. ميزانية تصرف لهم وتقاعد مريح والاكثر الذي من اجله يتسابقون هو الحصانة والرخص والريع...
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72 - مغربي الاثنين 17 غشت 2020 - 17:34
حنا بغيناهم نقصو ماشي يزيدو. العلبة دي فيها ايه. فيها فييييل
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73 - ismail الاثنين 17 غشت 2020 - 17:35
C'est quoi déja le rôle de ces 2 chambres ?
Il faut arrêter cette honte
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74 - محمد الوجدي الاثنين 17 غشت 2020 - 17:39
أنا مواطن مغربي أقترح لكل مدينة برلماني واحد فقط. والسلام.
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75 - أبو بكر الاثنين 17 غشت 2020 - 17:40
بدأ تفكيرهم يتجه إلى أفراد العائلة و الأقارب الذين بلغوا سن الترشح . لم لا يكون لديهم لوبي عائلي داخل البرلمان يدافع عن مصالح الاسرة ؟

إنهم يأخذون العبرة من الاخرين.
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76 - محايد الاثنين 17 غشت 2020 - 17:41
بلغ السيل الزبى. آن لصاحب الجلالة حفظه اللّه أن يقيل الحكومة المهترئة و يفك البرلمان و يختار عشرة إلى خمسة عشر رجلا من المشهود لهم بالكفاءة و حب الوطن و تقديم المصلحة العامة على الخاصة؛ يخرجون البلد من عنق الزجاجة و يضعونه في المسار الصحيح.
العبرة بالكيف و ليست بالكم، أنتم كثر لكن لا تجيدون إلا النوم و التهافت على الحلوى، ماذا قدمتم لبلدنا الحبيب؟.
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77 - Ammar الاثنين 17 غشت 2020 - 17:43
وهل هذا وقت هذا العبث. نريد تقليص أعضاء هذا المجلس وليس الزيادة فيه. ما هي القيمة المضافة لنواب الأمة غير أنهم يستنزفون أموال الشعب.هذا الحزب أبان عن فشله وانتهازيته.
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78 - احمد ج الاثنين 17 غشت 2020 - 17:43
يقول المثل : اذا لم تستحي فافعل ما شئت...
في الوقت اذي تسعى فيه الدول المتقدمة لتقليس نفقات مؤسساتها ، والتي هي في الاصل تقل نسبيا لنفقات الدول في العالم الثالث كالمغرب، هاهم من يدعون ورثة قيم العمل السياسي كالشهيدين لبنبركة وعمر بنجلون،يطلون علينا بمثل هذه المقترحات...التي هي في اخر المطاف صيغة اخرى للاستفادات الريعية...
احمد ج
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79 - مصطفى الاثنين 17 غشت 2020 - 17:44
لن تأتي حكومة تخاف من الشعب بقدر خوفها من جلالة الملك، ولن تأتي حكومة يعاقبها الشعب كما يعاقبها جلالته نصره، لا خير في أي حكومة أو حزب أو نقابة، أملي أن تحل الحكومة، و البرلمان يحول إلى متحف، و النقابات تحل و تفتحص ماليات المناضلين النقابيين و تحول الوزارات الى إدارات أفقية الكل مسؤول والكل ملام و تكون هذه الإدارات تحت مراقبة الديوان الملكي، كفانا مناصب هامة و مردودية منعدمة، مكافآت و مزايا وظيفية عوض تحفيز المسؤول تجعله يتجبر، لماذا وزراء و نواب يفترسون مال العامة و إن سألت إبن العقد لقال لك لا خير في رجل دعا الناس الى البر و نسي نفسه.
التنظيم المعتمد حاليا لأمور المملكة الشريفة لن نجني منه إلا ما جنيناه منذ الاستقلال.
أطمح حقا لملكية مطلقة فلا أرى خيرا إلا في مقامه العالي بالله
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80 - رضوان الاثنين 17 غشت 2020 - 17:44
بصح برلماني لكل مواطن ، ملي تزادو انشاء الله اقتارحو شي قانون باش تنقصو الشعب شويا ر اه كتير عليكوم. الجالية ديالنا عطيوهم غير التساع راهوم بخير و ما بغاو من عندكوم والو.
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81 - Hassam الاثنين 17 غشت 2020 - 17:44
يحتار المرء في ماهية النخب السياسية التي تتظلل تحت قبة البرلمان و المستشارين، هل هؤلاء يمتلون الشعب ام مصالحهم الذاتية ؟ ما الذي يقدمه هذا الاسطول الآدمي غير سن قوانين لاجمة للشعب بل احيانا سالبة للحق ، و ما القوانين المررة منذ جاءحة كورونا الا مثالا حي ،- من سن الزامية الكمامة الى العقوبات الزجرية المبالغ فيها - و قس على ذلك العديد من نصوص قوانين ، تجعلنا نقطع الشك باليقين عن هؤلاء الأشخاص الذين يمتصون من خزينة الدولة أموالا طائلة بلادنا أحوج اليها في تنمية البشر اكثر من التزيين بهاته المجالس للديموقراطية ، بربكم اي حزب مغربي كان له السبق او الرؤية في القضايا الحساسة قبل الوخز؟ بلادنا بقيادتها الرشيدة لبست بحاجة حتى لهاته الاعداد الحالية من النوام والمستشارين كونهم لا يحملون اية اضافات نوعية .
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82 - عاقل الاثنين 17 غشت 2020 - 17:45
والله البرلمان والبلمانيين والمرشحين والانتخابات والغرفتين والحلويات والتعويضات واكباش العيد والرحلات المجانية. والنهب وسرقة المال العام. كل هذه المصائب لو ازيحت عن هذا البلد لصار أسعد بلد في الكون. والمخزن قادر بشغلوا بلا بهم. الله ينقصهم علينا ونرتاحوا.
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83 - Massinissa الاثنين 17 غشت 2020 - 17:47
هل الاتحاديين مازال احيا اينكم ?اينكم?
كيف تتركوا الانتهازيين يقترحون ما يرفضه الشعب ? هل انتم مع العصابات?
اسال اتمنی ان اجدها جواب
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84 - Ali الاثنين 17 غشت 2020 - 17:47
ماهي القيمة المضافة التي يقدمها مجلس المستشارين و غيره من" مجلس النوام" سوى استنزاف أموال الفقير مقابل النوم و الراحة داخل قبة البرلمان ؟
برلمانيون أميون لا يفقهون شيئا يمثلون شعبا مغلوب عن أمره
نتمنى تقليص عددهم و الإكتفاء بالأصلح منهم حتى تتمكن هذه البلاد الجريحة من استعادة عافيتها و السير في اتجاه الإزدهار و التقدم .
قهرتونا لكم الله !
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