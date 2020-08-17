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كُتّاب وآراء
مستشارون يقترحون زيادة "أعضاء النواب" و"كوطا مغاربة العالم"
في الوقت الذي يثير فيه العدد الكبير لأعضاء مجلس النواب الكثير من الجدل في المغرب، طالب فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس المستشارين بالرفع من عدد البرلمانيين من 395 حاليا إلى 425؛ وذلك بإضافة "كوطا" لمغاربة العالم تتمثل في 30 برلمانيا.
جاء ذلك ضمن مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تقدم به أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين؛ وذلك في سياق الاستعدادات للانتخابات البرلمانية لسنة 2021.
وطالب المقترح البرلماني بأن يتألف مجلس النواب من 425 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، ويتوزعون عبر 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 بعده، و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة، و30 عضوا ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج تحدث وفق المادة 2 مكرر.
الفريق المنتمي إلى الأغلبية سجل أن الهدف من رفع عدد أعضاء مجلس النواب يتمثل في المحافظة على الدوائر الانتخابية المحلية الحالية، مشددا على ضرورة عدم المساس باللائحة الوطنية الحالية.
وقال الفريق البرلماني إن دوافع المقترح الذي تقدم به مرتبطة باهتمامه الدائم بشؤون الهجرة وقضايا المغاربة القاطنين بالخارج واعترافه بالدور الإيجابي الذي تقوم به الجالية المغربية بالخارج في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددا على أنها ستزداد من خلال تمكينها من المساهمة الفعلية في التداول حول السياسات العمومية وتقديم المقترحات اللازمة لتقويمها ومراقبة العمل الحكومي.
واعتبر الفريق الاشتراكي أن تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب هدفه تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلية داخل مجلس النواب، انطلاقا من "بلدان إقامتهم" من خلال دوائر انتخابية خاصة بهم، وتصويت مباشر، مع إلغاء نظام التصويت بالوكالة، مشيرا إلى أنه يجرى الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
ودعا مقترح القانون إلى أن تحدث دوائر انتخابية خارج التراب الوطني بمرسوم، يراعى في تحديد الدوائر البلدان التي يتوفر فيها المغرب على تمثيلية دبلوماسية أو قنصلية، مطالبا بأن يكون النفوذ الترابي للدائرة متصلا بحدود برية.
واعتبر المقترح إن إحداث دوائر انتخابية خارج الوطن ينبغي أن يراعي وجود سفارات وقنصليات قصد جعلها مراكز لمكاتب التصويت، مبرزا أن الهدف من الحديث عن النفوذ الترابي المتصل بحدود برية فقط يهدف إلى عدم دمج دوائر من قارات منفصلة عن بعضها البعض بحدود بحرية شاسعة.
"يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الوطنية وفق الكيفيات والشروط داخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي"، يقول المقترح الذي سجل "أنه لا يؤهل للترشح كل مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة"، مضيفا أنه "يجوز للناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراكب المملكة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (84)
المال السايب..........
والله الي حشومة عليكم
راه المغاربة اول شعب مهاجر في العالم...و لولا الفيزا لبقي فيها سوى القبور و الاضرحة
كون غير سدوه ؤو هناونا
تاخذون من الدولة اكثر مما تقدموه تبحثون عن مصلحتكم وتعبثون بمصالح الشعب
من فضلكم اتركوا البرلمان لغيركم وشكرا
وسنردها 395
ولا واحد منهم ينفع البلاد ولا العباد
هؤلاء السياسيون لا يستحيون
فالوقت اللي الظروف الاقتصاديو تدعو للتقشف والعقلنة في تدبير الموارد الشحيحة
أصلا.. نجد فئة منقطعة عن ما بجري في العالم تدعو لزيادة أعداد النواب وبالتالي إنهاك ميزانية الدولة المنهكة.
و حنا عندنا 500 برلماني في مجلس النواب و أكثر من 100 في المستشارين
ومعظمهم ماعندوش حتى شهادة التاسعة
كفى من لقوالب ليس للاتحاد الاشتراكي وغيره من الاحزاب المغربية اية رؤية صحيحة وشاملة للسير قدما بهادا الوطن ...ومابقا ليهم غير طلب الريع بالعلالي...شوفو تاريخكم ..وحشمو على عراضكم إلا عندكم شي عرض..راه خربتوها ...الله ياخد فيكم الحق.
Il faut arrêter cette honte
إنهم يأخذون العبرة من الاخرين.
العبرة بالكيف و ليست بالكم، أنتم كثر لكن لا تجيدون إلا النوم و التهافت على الحلوى، ماذا قدمتم لبلدنا الحبيب؟.
في الوقت اذي تسعى فيه الدول المتقدمة لتقليس نفقات مؤسساتها ، والتي هي في الاصل تقل نسبيا لنفقات الدول في العالم الثالث كالمغرب، هاهم من يدعون ورثة قيم العمل السياسي كالشهيدين لبنبركة وعمر بنجلون،يطلون علينا بمثل هذه المقترحات...التي هي في اخر المطاف صيغة اخرى للاستفادات الريعية...
احمد ج
التنظيم المعتمد حاليا لأمور المملكة الشريفة لن نجني منه إلا ما جنيناه منذ الاستقلال.
أطمح حقا لملكية مطلقة فلا أرى خيرا إلا في مقامه العالي بالله
كيف تتركوا الانتهازيين يقترحون ما يرفضه الشعب ? هل انتم مع العصابات?
اسال اتمنی ان اجدها جواب
برلمانيون أميون لا يفقهون شيئا يمثلون شعبا مغلوب عن أمره
نتمنى تقليص عددهم و الإكتفاء بالأصلح منهم حتى تتمكن هذه البلاد الجريحة من استعادة عافيتها و السير في اتجاه الإزدهار و التقدم .
قهرتونا لكم الله !