24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:14
|06:48
|13:36
|17:12
|20:15
|21:36
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأمن يوضّح حقيقة "تخريب طاكسيات" بخريبكة
- برشلونة يعيد الهيكلة بإقالة المدير الرياضي أبيدال
- انقلاب "بيكوب" يخلف مقتل شخص قرب ميسور
- هذه تفاصيل فرض معسكرات مغلقة على الأندية حتى نهاية البطولة
- مقهى الرجاويين
شروط جديدة تُنظم صُنع وتوضيب وبيع الدقيق المدعوم في المغرب (5.00)
- المغرب يسجل 1245 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (141)
- المستشفيات تعاني نقص أجهزة التنفس والمعدات الطبية في مراكش - (85)
- أزمة البحث العلمي تُخرج الجامعات المغربية من التصنيفات العالمية - (64)
- السّلطات تفرضُ "غرامات" على مصطافين قادمين من مدنٍ "موبوءة" - (62)
- الوسيني: الدعوة إلى "مسح إسرائيل" أكبرَ حليف للخطاب الصهيوني - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يتمسك باستقرار مالي ويدعو الأطراف المتناحرة إلى الحوار
أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن المملكة المغربية تتابع بانشغال الأحداث الجارية منذ بضع ساعات في مالي.
ووفق بلاغ الوزارة المعنية، "تدعو المملكة المغربية، المتمسكة باستقرار هذا البلد، مختلف الأطراف إلى حوار مسؤول، في ظل احترام النظام الدستوري والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، من أجل تجنب أي تراجع من شأنه أن يضر بالشعب المالي".
وكانت عناصر في الجيش ألقت القبض على الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي في تمرد واضح، حسبما قال ضابط بالجيش يُدعى سيدي جاكو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقال جاكو في اتصال هاتفي: "تم القبض على الرئيس ورئيس وزرائه. ويجري نقلهما إلى معسكر كاتي الحربي".
وأصدرت الحكومة، في وقت سابق من مساء الثلاثاء، بيانا دعت فيه إلى التزام الهدوء، واعترفت بأن الجنود قد تكون لديهم إحباطات مشروعة، وقالت إنهم مستعدون للانخراط في حوار.
وتسعى مالي جاهدة إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي، منذ أن اتهم عشرات الآلاف من أنصار المعارضة كيتا بالترهيب الجسيم وشراء الأصوات خلال الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل في أبريل التي منحت إدارته أغلبية كبيرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
الماليين عسمعوا للهضرة ديال فرنسا ولا الميريكان ولا روسيا مثلا.
الجميع يعرف انه في المستعمرات الفرنكفونيية ليست هناك دساتير وليست هناك مكتسبات ديمقراطية !!
وهذه البلدان ليست دولا او لا تحكمها دول حسب معايير القانون الدولي !!
انتهى الكلام وبدون لغة خشب
السوال لو كان الله تكره بشره السوداء وتذمهم فلماذا خلقهم؟
ام ان هذا تفكير انسان بدوي في جزيره العرب ويكره لون بشره السوداء لان العرب الجزيره تميل لسود وكان اللون الأبيض آنذاك لون الملوك والأمراء وأصحاب المال ،فتغيرت الاديان هذه الفكره ان الأسود لون الشياطين والبيضاء والشقراء لون الملاك،هذا تدل على ان الاديان اخترعها الملوك والأثرياء .
اما القران بعباره صريحه وبوضوح يبين كراهيتها للبشره السوداء وخطاب عنصري ضد السود.
ان لم تمشي الامور في صالحها سنرى قريبا للاسف خطة عسكرية لتدمير مالي
مللنا من مشاهدة نفس الفيلم
ما هو استخدام وفعل الأسلحة التي تحمي السلام في هذا البلد ، فأنا أن هناك جيشًا فرنسيًا وأجهزة مخابراته ، وكذلك القوات المسلحة الجزائرية.
ولكن إذا كان الناس إلى جانب المتمردين ، فلا بد من إجراء انتخابات تشريعية.
يخضع شعب مالي لتأثيرات عدة من الدول المجاورة.
فلم نسمع ان دولة افريفية دخلت في حرب مع دولة أخرى و اقتنت اسلحة للدفاع عن حدودها بقدر ما هي تقتنيها لقتل شعوبها و تثبيت السبابة دوما على الزناد قصد الانقلاب على الحاكم الذي هو بدور انقلب على سابقه و قتل و اراق الدماء ....
A quoi servent et font les armes protecteurs de la paix dans ce pays, je pense qu'il y a en place l'armée française et ses services de renseignements, aussi bien que les forces armées algériennes.
Mais si le peuple est en côté des rebelles il faut élections législatives.
le peuple de Mali est sous plusieurs influences des pays voisins.
يصعب عليك فهم هذه الآية بسبب إيمانك. تحتاج إلى تحرير نفسك مما تؤمن به وتحسين معرفتك باللغة العربية لفهم الآية بشكل صحيح.
الدول الذكية لا تسمح التقاء العسكريين مع العسكريين . السياسيين هم من يسمح لهم الاجتماع مع العسكريين.