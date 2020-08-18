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الرئيسية | سياسة | المغرب يتمسك باستقرار مالي ويدعو الأطراف المتناحرة إلى الحوار

المغرب يتمسك باستقرار مالي ويدعو الأطراف المتناحرة إلى الحوار

المغرب يتمسك باستقرار مالي ويدعو الأطراف المتناحرة إلى الحوار
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 20:00

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن المملكة المغربية تتابع بانشغال الأحداث الجارية منذ بضع ساعات في مالي.

ووفق بلاغ الوزارة المعنية، "تدعو المملكة المغربية، المتمسكة باستقرار هذا البلد، مختلف الأطراف إلى حوار مسؤول، في ظل احترام النظام الدستوري والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، من أجل تجنب أي تراجع من شأنه أن يضر بالشعب المالي".

وكانت عناصر في الجيش ألقت القبض على الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي في تمرد واضح، حسبما قال ضابط بالجيش يُدعى سيدي جاكو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال جاكو في اتصال هاتفي: "تم القبض على الرئيس ورئيس وزرائه. ويجري نقلهما إلى معسكر كاتي الحربي".

وأصدرت الحكومة، في وقت سابق من مساء الثلاثاء، بيانا دعت فيه إلى التزام الهدوء، واعترفت بأن الجنود قد تكون لديهم إحباطات مشروعة، وقالت إنهم مستعدون للانخراط في حوار.

وتسعى مالي جاهدة إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي، منذ أن اتهم عشرات الآلاف من أنصار المعارضة كيتا بالترهيب الجسيم وشراء الأصوات خلال الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل في أبريل التي منحت إدارته أغلبية كبيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - مغربي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 20:10
واش زعما الندماليين غادي يسمعوا للهضرة ديال وزارة الخارجية المغربية؟ لا اعتقد ذلك.
الماليين عسمعوا للهضرة ديال فرنسا ولا الميريكان ولا روسيا مثلا.
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29
2 - سفيان البهلاوي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 20:11
يجب عزل دولة مالي بالحجر الصحي و نشر قوات لحفض مسافات الأمان كما يجب تعقيم الأجواء الجوية للبلد حتى لا ينتشر هاد الفيروس في باقي الدول الافريقية
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-34
3 - HASSAN الثلاثاء 18 غشت 2020 - 20:17
هذا هو حال دول العالم الثالث الشعوب تعيش الفقر المدقع والمسؤولون يتهافتون على المناصب لتهريب اموال الشعب للمصارف الخارجية بعد تقاسم الغنيمة مما يجعل الفساد والرشوة والزبونية تستشري في هذه الدول
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52
4 - غيلان قدور الثلاثاء 18 غشت 2020 - 20:23
في ظل احترام النظام الدستوري والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، !!
الجميع يعرف انه في المستعمرات الفرنكفونيية ليست هناك دساتير وليست هناك مكتسبات ديمقراطية !!
وهذه البلدان ليست دولا او لا تحكمها دول حسب معايير القانون الدولي !!
انتهى الكلام وبدون لغة خشب
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35
5 - مواطن الثلاثاء 18 غشت 2020 - 20:24
سبحان الله الكلاخ وما يدير.... خاصهم غير الحرب... كورونا والفقر والمقاتلة على الحكم .... دعيناكم لله المسؤولين تاع آخر الزمان....
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14
6 - مواطن الثلاثاء 18 غشت 2020 - 20:27
اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء و أحفظه من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين.
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11
7 - Qarfaoui Genova الثلاثاء 18 غشت 2020 - 20:28
عندما يصل أناس الى أعلى الكراسي بالتزوير و شراء و عدم النزاهة تكون هذه هي النتيجة إنقلابات و حروب أهلية و دمار شامل إقتصاديا و إجتماعيا أما سياسيا فحدث و لا حرج لأن الديمقراطية منعدمة بثاثا .
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12
8 - amaghrabi الثلاثاء 18 غشت 2020 - 20:35
صراحة انا ارى ان هذه البؤر التوترية لا في مالي ولا في ليبيا مع انني لم اتمناها لهم واتمنى ان يتحقق السلم والامان هناك لانهم بشر يستحقون ان يعيشوا في عز وكرامة,ومع ذلك كما يقول الشاعر "مصائب قوم عند قوم فوائدّ"بحيث لا مالي ولا ليبيا هم دولتان لهما حدود مع العدو الدزائري وبالتالي عدونا الاول وهم حكام الجزائر لابد ان يهتموا بحدودهم مع هذان البلدان ويكثفان القوة العسكرية هناك وبالتالي تنقص قوتهم ازاء المغرب لان لهم ثغرات خطيرة متعددة من ليبيا ومن مالي ومن المغرب العدو الاكبر بالنسبة لحكام الجزائر,فاتمنى لاخواني الليبيين والمليين السلم والسلام واتمنى كذلك لحكام الجزائر ان يغيروا عقليتهم العدائية ضد المغرب لان المغرب اليوم قوي والتعاون بينهما سيحلان كثيرا من المشاكل وخاصة في مالي وليبيا وسيتستفيد الجزائر اكثر سلميا وامنيا واقتصاديا اذا فتحت صفحة جديدة اخوية مع المغرب فحكام المغرب بقيادة جلالة الملك يدهم مبسوطة قالها اعلى سلطة في البلاد بكل صدق ووفاء
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-5
9 - حمادي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 20:38
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ آل عمران (106)
السوال لو كان الله تكره بشره السوداء وتذمهم فلماذا خلقهم؟
ام ان هذا تفكير انسان بدوي في جزيره العرب ويكره لون بشره السوداء لان العرب الجزيره تميل لسود وكان اللون الأبيض آنذاك لون الملوك والأمراء وأصحاب المال ،فتغيرت الاديان هذه الفكره ان الأسود لون الشياطين والبيضاء والشقراء لون الملاك،هذا تدل على ان الاديان اخترعها الملوك والأثرياء .
اما القران بعباره صريحه وبوضوح يبين كراهيتها للبشره السوداء وخطاب عنصري ضد السود.
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-23
10 - Saad الثلاثاء 18 غشت 2020 - 20:41
ا نه صراع حول ثروة الاورانيوم المنهوبة من طرف فرنسا
ان لم تمشي الامور في صالحها سنرى قريبا للاسف خطة عسكرية لتدمير مالي
مللنا من مشاهدة نفس الفيلم
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9
11 - ضد الضد الثلاثاء 18 غشت 2020 - 20:42
المغرب دائما يسعى الى السلام و ضد التفرقة و حتى إن تمكنت السياسة المغربية بجمع الأطراف و الوصول إلى حوار يخدم الجميع و يخدم الشعب المالي ستخرج بعض الدول لتحشر أنفها في القضية لتسكب الزيت على النار.
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3
12 - touhali الثلاثاء 18 غشت 2020 - 20:45
عدم وجود نظام مقبول وجيش قوي.


ما هو استخدام وفعل الأسلحة التي تحمي السلام في هذا البلد ، فأنا أن هناك جيشًا فرنسيًا وأجهزة مخابراته ، وكذلك القوات المسلحة الجزائرية.
ولكن إذا كان الناس إلى جانب المتمردين ، فلا بد من إجراء انتخابات تشريعية.
يخضع شعب مالي لتأثيرات عدة من الدول المجاورة.
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4
13 - مهاجر الثلاثاء 18 غشت 2020 - 20:46
مالي والنيجر و المغرب الجزائر تونس لا زالوا مستعمرات فرنسية بالوكالة فرنسا فرضت على المغاربة شراء خردتها رونو بفرض ضرائب باهضة على استيراد السيارات الالمانية لتفرض رونو وبوجو على الشعب اي الملك يضمن لهم 30مليون مستهلك مقابل مشكل الصحراء الدي لن يفك بطريقة شراء الدمم المغاربة يريدون تحرير ارضهم بالسلاح واسترجاع الاراضي الشرقية وفرض الواقع بالسلاح السلم وشراء الدمم لن ينفع بل يستنزف خيرات الشعب
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1
14 - البركاني الثلاثاء 18 غشت 2020 - 20:54
الذ عدو عند الأفارقة هي شعوبهم ......
فلم نسمع ان دولة افريفية دخلت في حرب مع دولة أخرى و اقتنت اسلحة للدفاع عن حدودها بقدر ما هي تقتنيها لقتل شعوبها و تثبيت السبابة دوما على الزناد قصد الانقلاب على الحاكم الذي هو بدور انقلب على سابقه و قتل و اراق الدماء ....
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4
15 - touhali الثلاثاء 18 غشت 2020 - 20:54
peuple sous influences de Pays voisins

A quoi servent et font les armes protecteurs de la paix dans ce pays, je pense qu'il y a en place l'armée française et ses services de renseignements, aussi bien que les forces armées algériennes.
Mais si le peuple est en côté des rebelles il faut élections législatives.
le peuple de Mali est sous plusieurs influences des pays voisins.
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0
16 - Saad الثلاثاء 18 غشت 2020 - 21:01
ردا على 9 حمادي
يصعب عليك فهم هذه الآية بسبب إيمانك. تحتاج إلى تحرير نفسك مما تؤمن به وتحسين معرفتك باللغة العربية لفهم الآية بشكل صحيح.
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4
17 - amaghrabi الثلاثاء 18 غشت 2020 - 21:02
الى المعلق رقم 9 الاخ حمادي الذي ذكر التمييز بين الابيض والاسود المجود في تراثنا الاسلامي بحيث تجد في مسند احمد وفي كثير من كتب الحديث كابن ماجة وغيرهم يذكرون الحديث حينما يحتضر الانسان فان كان مؤمنا تاتيملائكة بيض وان كان كافرا تاتيه ملائكة سود ,يعني حتى الحديث ادخلوا فيه العنصرية بين جمال الابيض وقبح الاسود وان الابيض يذهب بروح المؤمن نحو العلا برفق وفي احسن حال وفي كساء من صوف فتفتح له ابواب السموات ووو اما الكافر او المسيئ فانه ياتيه ملك اسود لانه يخيف ويحمله في خرقة من شوك ويصل الى السماء ولا تفتح له وووو يعني ما اريد من هذا تاكيد ماقاله المعلق رقم9
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-1
18 - هلال الثلاثاء 18 غشت 2020 - 21:06
الاستعمار الفرنسي الجديد في أفريقيا. فرنسا خدعت الحكومة المالية . يدخلون بذريعة مكافحة الإرهاب بعد ذالك ينظمون انقلاب عليك هذا ما حدث في مالي . الثقة في القوات الأجنبية خطأ كبير. مع الأسف الدول الأفريقية متخلفة يسهل خداعها. أعتقد أن القادة العسكريين الفرنسيين كانو يجتمعون مع القادة العسكريين الماليين لتتحول هذه الاجتماعات التي يغيب عنها السياسيين إلى مخطط انقلاب .
الدول الذكية لا تسمح التقاء العسكريين مع العسكريين . السياسيين هم من يسمح لهم الاجتماع مع العسكريين.
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4
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