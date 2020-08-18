المغرب يتمسك باستقرار مالي ويدعو الأطراف المتناحرة إلى الحوار

هسبريس من الرباط

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن المملكة المغربية تتابع بانشغال الأحداث الجارية منذ بضع ساعات في مالي.

ووفق بلاغ الوزارة المعنية، "تدعو المملكة المغربية، المتمسكة باستقرار هذا البلد، مختلف الأطراف إلى حوار مسؤول، في ظل احترام النظام الدستوري والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، من أجل تجنب أي تراجع من شأنه أن يضر بالشعب المالي".

وكانت عناصر في الجيش ألقت القبض على الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي في تمرد واضح، حسبما قال ضابط بالجيش يُدعى سيدي جاكو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال جاكو في اتصال هاتفي: "تم القبض على الرئيس ورئيس وزرائه. ويجري نقلهما إلى معسكر كاتي الحربي".

وأصدرت الحكومة، في وقت سابق من مساء الثلاثاء، بيانا دعت فيه إلى التزام الهدوء، واعترفت بأن الجنود قد تكون لديهم إحباطات مشروعة، وقالت إنهم مستعدون للانخراط في حوار.

وتسعى مالي جاهدة إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي، منذ أن اتهم عشرات الآلاف من أنصار المعارضة كيتا بالترهيب الجسيم وشراء الأصوات خلال الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل في أبريل التي منحت إدارته أغلبية كبيرة.