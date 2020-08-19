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كُتّاب وآراء
قادة الإمارات يهنئون الملك بالسنة الهجرية
توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1442هـ.
كما توصل الملك، بالمناسبة نفسها، ببرقية تهنئة من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، وكذا من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.
وعبر المهنّئون، في هذه البرقية، عن خالص التهاني وأطيب المتمنيات للملك، داعين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.