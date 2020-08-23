المالكي يذكّر برلمانات العالم بدور المغرب في إفريقيا‎

هسبريس من الرباط

استكملت أشغال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، الذي نظم تحت عنوان "حشد جهود البرلمانات من أجل علاقات متعددة الأطراف أكثر فعالية وكفيلة بضمان السلم والتنمية المستدامة للشعوب والعالم".

بلاغ لمجلس النواب المغربي قال إن مختلف الورشات تابعت مناقشاتها للمواضيع المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في غضون 2030، والإشكالات المتعلقة بالمناخ وحركية وتنقل البشر عبر أنحاء المعمور وتحسين الحكامة بتقليص الفوارق بين البرلمانات والشعوب وقيام أنظمة اقتصادية دامجة ومستدامة ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وخلال مشاركته في أشغال الورشة المتعلقة بحركية وتنقل البشر، أكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، استباقية المغرب فيما يخص تسوية وضعية المهاجرين على أراضيه منذ سنة 2014، خاصة أولئك المنحدرين من الدول الإفريقية الشقيقة، مشددا على وجوب تبني مقاربة إدماجيه لهذه الشريحة في أفق انخراطها في سيرورة تنمية البلدان المستقبلة بدل اعتبارها عبئا على هذه المجتمعات.

وقد توجت أشغال المؤتمر في ختامها بالمصادقة على إعلان، أكد من خلاله رؤساء البرلمانات على أهمية التدبير متعدد الأطراف للأزمات الدولية، والتنمية المستدامة من خلال احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. ولقد شكل هذا الموضوع الأخير محورا أساسيا ضمن أشغال هذا المؤتمر، خاصة في ظل عالم تسوده ظواهر عديدة؛ من قبيل التحولات التكنولوجية والعنف المتزايد، وهو ما أبان عن الدور الذي يجب أن تلعبه البرلمانات على هذا الصعيد كحلقة أساسية في إنجاح إستراتيجية التدبير متعدد الأطراف للأزمات، وذلك من خلال تقريب وجهات نظر الشعوب المختلفة.

وقدم الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، خلال هذه الدورة، مداخلة في موضوع "حشد جهود البرلمانات من أجل علاقات متعددة الأطراف أكثر فعالية وكفيلة بضمان السلم والتنمية المستدامة للشعوب والعالم"، ذكر فيها بالظرفية الخاصة والحساسة التي تعيشها مختلف البلدان جراء جائحة "كوفيد 19" والتي تحتم على البرلمانيين والبرلمانات في كافة أنحاء العالم المساهمة على نحو ناجع في الجهد الجماعي لمكافحة تداعيات الوباء.

وذكر الحبيب المالكي بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة المغربية في تعزيز التضامن الإقليمي مع البلدان الإفريقية وتجسيد ذلك في سياسات عملية، مشيرا لمبادرة الملك محمد السادس لرؤساء الدول الإفريقية بشأن مواجهة جائحة "كوفيد 19" في القارة، ومبادرة العاهل المغربي بتقديم مساعدات لخمسة عشر بلدا إفريقيا تتضمن معدات طبية وقائية لدعم جهود هذه البلدان في مكافحة وباء "كوفيدـ 19".

وشدد رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي على أن التعاون الإيجابي، الذي يتطور بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، يجسد الرؤية العالمية التي ينبغي أن تحكم الإدارة الإستراتيجية للشؤون العالمية، مثمنا مساهمة البرلمانات في العمل على الوفاء بأهداف التنمية المستدامة في غضون 2030، خاصة أنها تتأسس على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعتبر هذه المنظمة حجر الزاوية للعمل العالمي الفعال.