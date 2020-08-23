24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5113:3517:1020:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. غالبية أولياء "تلاميذ الخصوصي" يطالبون بتأجيل الدخول المدرسي‬ (5.00)

  2. وهم الاندماج يغرق إسبانيا بـ"حريك جزائري استثنائي" في الصيف (5.00)

  3. فنانون لبنانيون يشيدون بالتفاتة الملك محمد السادس (5.00)

  4. المخدّرات توقع بشخصين في قبضة شرطة بنسليمان (5.00)

  5. خطاب من أمير الحرب البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | الفاعل السياسي أحمد الدغرني يتلقى العلاج بمصحة

الفاعل السياسي أحمد الدغرني يتلقى العلاج بمصحة

الفاعل السياسي أحمد الدغرني يتلقى العلاج بمصحة
هسبريس من الرباط
الأحد 23 غشت 2020 - 14:10

تعرض الناشط السياسي أحمد الدغرني لوعكة صحية نقل على إثرها إلى إحدى المصحات الخاصة في مدينة تزنيت قصد تلقي العلاج.

وأورد مصدر مطلع لهسبريس أن الحالة الصحية لمؤسس الحزب الديمقراطي، غير الناشط حاليا، تبقى مستقرة وعرفت تحسنا ملحوظا اليوم الأحد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ألله يشافيه ويعافيه الأحد 23 غشت 2020 - 14:22
أللهم اشفيه الشفاء العاجل وليس الآجل يا رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.