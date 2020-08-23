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الفاعل السياسي أحمد الدغرني يتلقى العلاج بمصحة
الأحد 23 غشت 2020 - 14:10
تعرض الناشط السياسي أحمد الدغرني لوعكة صحية نقل على إثرها إلى إحدى المصحات الخاصة في مدينة تزنيت قصد تلقي العلاج.
وأورد مصدر مطلع لهسبريس أن الحالة الصحية لمؤسس الحزب الديمقراطي، غير الناشط حاليا، تبقى مستقرة وعرفت تحسنا ملحوظا اليوم الأحد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ألله يشافيه ويعافيه الأحد 23 غشت 2020 - 14:22
أللهم اشفيه الشفاء العاجل وليس الآجل يا رب العالمين
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