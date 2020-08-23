الفاعل السياسي أحمد الدغرني يتلقى العلاج بمصحة

هسبريس من الرباط

تعرض الناشط السياسي أحمد الدغرني لوعكة صحية نقل على إثرها إلى إحدى المصحات الخاصة في مدينة تزنيت قصد تلقي العلاج.

وأورد مصدر مطلع لهسبريس أن الحالة الصحية لمؤسس الحزب الديمقراطي، غير الناشط حاليا، تبقى مستقرة وعرفت تحسنا ملحوظا اليوم الأحد.