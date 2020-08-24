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الرئيسية | سياسة | جمهورية سورينام تجدد سحب الاعتراف بالبوليساريو

جمهورية سورينام تجدد سحب الاعتراف بالبوليساريو

جمهورية سورينام تجدد سحب الاعتراف بالبوليساريو
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 غشت 2020 - 19:30

جددت جمهورية السورينام الموقف الذي عبرت عنه في مارس 2016 المتعلق بسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية.

وأعربت السورينام عن دعمها لالتزام المغرب لصالح حل سياسي وسلمي ومقبول من لدن الأطراف في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

الموقف جاء في بلاغ مشترك صدر على إثر مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة والتعاون الدولي لجمهورية سورينام ألبير رمدين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - امير الشعراء الاثنين 24 غشت 2020 - 20:03
نشكر جمهورية سورينام على موقفها لبشجاع تجاه مغربية الصحراء وانتصارا للحق على الوهم

يقال رب اخ لك لم تلده امك.
ورب شقيق اشد عداوة لك من قرد السيرك

الله يشافي قارة الوهم والانفصال الوهمي من مرضها الذي عشش فيها عشرات السنين ويبدو انه سيستمر معششا لديها حتى يتحق مراد الوهم في البقاء وهما الى ابد الابدين.

يقول الشاعر:
لداء الوهم اعراض كثار...
واولها انعدام في الشعور
لعل دويلة الوهم تزول...
على انقاضها خلل الثغور
وكم من دولة ليست بلادا...
وكم من ضيعة ترعى بسور
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15
2 - caprice الاثنين 24 غشت 2020 - 20:06
الطلوب من حلفاءنا الاعتراف بمغربية الصحراء بدون لغة فضفاضة ليس من شانهم بعد دالك هل سنقيم فيا حكم داتي او مزارع طماطم او مراعي ابل...ادا كان فريقين متخصمين عليهم اختيار و تتشجيع احد الفريقين لا تشجيع الحكم
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7
3 - cosmos الاثنين 24 غشت 2020 - 20:07
نرحب بنوايا جمهورية السورينام ونشكرها بتعليق الاعتراف
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10
4 - sam الاثنين 24 غشت 2020 - 20:07
ههههه واش هادي دولة ولا شي مدينة فلمزمبق
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-24
5 - جلول الاثنين 24 غشت 2020 - 20:11
معلومات لمن لا يعرف دولة سورينام أمريكا الجنوبية. يحدها من الشرق غيانا الفرنسية ومن الغرب غيانا. أما من الجنوب، فتحدها البرازيل ومن الشمال المحيط الأطلسي. سورينام هي أصغر دولة ذات سيادة من حيث المساحة وعدد السكان في أمريكا الجنوبية. وهو البلد الوحيد في المنطقة الناطق بالهولندية في نصف الكرة الغربي غير انها غير تابعة للمملكة الهولندية. وهي دولة ذات تنوع ديني ولغوي وعرقي كبير. تبلغ مساحة سورينام 165,000 كم2 اي أربعة اضعاف مساحة هولندا. ويبلغ عدد سكانها 470،000 نسمة والذي يعيش ربعهم على اقل من دولارين يومياً. اسم سورينام، يمكن أن يكون مشتق من تاينو (لهجة الأراواكية) جاء اسم الدولة سورينام مشتقاً ونسبة إلى قبائل "سورين" والتي كانت تسكن البلاد قبل أن يتم طردهم من قبل الهنود الأمريكان في القرن السادس عشر. وهم أول من سكنوا المنطقة قبل وصول الأوروبيين. في الأصل، لقب البلد سورينام على أيدي المستوطنين الإنجليز الذين أسسوا أول مستعمرة في خليج مارشال.
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19
6 - حسام الاثنين 24 غشت 2020 - 20:12
أصبحت هاته الدول تسحب و تعترف حسب نوع الإشتراك مثل اشتراك الهاتف النقال الفرق هنا أن الإشتراك يتغير كل 5 أو 6 سنوات
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-9
7 - أحمد الاثنين 24 غشت 2020 - 20:20
اتمنى المزيد من السحب بجمهورية الوهم
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15
8 - رشيد/ب الاثنين 24 غشت 2020 - 20:31
سورينام سوبيرمان في قرارها وتأكيده الآن رغم الضغوطات التي مورست من طرف بعض القوى الأجنبية عانت المستعمرة الهولندية سابقا ما عانته كل المستعمرات وهي الآن وجهة سياحية جميلة بالارخبيل الايكولوجي نكن لحكومتها وشعبها الاحترام والتقدير ولكل الدول المعترفة بصدق وإخلاص على مغربية الصحراء رغم كل الضغوط العدوانية الفاشلة خارجيا .
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0
9 - ⴻⵍⴱⴰⵀⵉ ⴻⵍⵀⵓⵓⵙⵙⴰⵉⵏⴻ الاثنين 24 غشت 2020 - 20:34
ناصر بوريطة واحد من رجال الدولة يستحق منا كل تقدير واحترام
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4
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