جمهورية سورينام تجدد سحب الاعتراف بالبوليساريو

هسبريس من الرباط

جددت جمهورية السورينام الموقف الذي عبرت عنه في مارس 2016 المتعلق بسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية.

وأعربت السورينام عن دعمها لالتزام المغرب لصالح حل سياسي وسلمي ومقبول من لدن الأطراف في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

الموقف جاء في بلاغ مشترك صدر على إثر مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة والتعاون الدولي لجمهورية سورينام ألبير رمدين.