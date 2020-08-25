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الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يدرس حل مكتب التسويق والتصدير

مجلس الحكومة يدرس حل مكتب التسويق والتصدير

مجلس الحكومة يدرس حل مكتب التسويق والتصدير
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 21:03

ينعقد مجلس للحكومة الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، ليتدارس في بداية أشغاله مشروع قانون يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة فإن الموعد يتدارس أيضا، إثر ذلك، أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول والثاني منها بتعيين الحدود الترابية للمكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي لتافيلالت وورزازات.

ويهم مشروعا المرسومين الثالث والرابع، وفق المصدر نفسه، توسيع دائرة نفوذ المكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة والغرب.

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