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الرئيسية | سياسة | سفير جنوب السودان يدعم سيادة المملكة المغربية

سفير جنوب السودان يدعم سيادة المملكة المغربية

سفير جنوب السودان يدعم سيادة المملكة المغربية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 22:29

جدد ريك بيوك ريك، سفير دولة جنوب السودان الجديد المعتمد لدى المملكة المغربية، في تصريح صحافي، دعم بلاده بوضوح لسيادة المملكة وموقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية.

وأكد ريك بعد تقديم أوراق اعتماده لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح للصحافة، موقف جنوب السودان الواضح بالنسبة لمشكلة الصحراء، معلنا وقوف بلاده بجانب المغرب في موقفه بخصوص هذه القضية.

وقال: "نحن مع سيادة المملكة المغربية، فنحن دولة ذات سيادة لا نقيم علاقات إلا مع دول ذات سيادة".

وأعرب الطرفان خلال هذا اللقاء عن سعادتهما بافتتاح سفارة جنوب السودان بالمغرب، وعن أملهما في تقوية العلاقات بين البلدين لما فيه خير الشعبين الشقيقين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عباس الفاسي الثلاثاء 25 غشت 2020 - 23:29
سبحان الله العظيم ملكنا نازل عليه النور ف وجهه
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2 - خبير الثلاثاء 25 غشت 2020 - 23:42
عباس الفاسي مبان ليك في الموضوع كاملو غا الملك و النور .. مبنش ليك موقف جنوب السودان و الصحراء المغربية و ...
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9
3 - الصنهاجي السلماني الأربعاء 26 غشت 2020 - 00:07
هؤلاء هم اشقاؤنا الفعليون رغم المسافة الفاصلة بيننا وبينهم. أما الاعراب ومنهم جارة السوء فشيمتهم الخيانة والغدر وان اطعمتهم قرنا من الزمان . مثلهم مثل الكلب ان تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث.
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