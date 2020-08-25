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كُتّاب وآراء
سفير جنوب السودان يدعم سيادة المملكة المغربية
جدد ريك بيوك ريك، سفير دولة جنوب السودان الجديد المعتمد لدى المملكة المغربية، في تصريح صحافي، دعم بلاده بوضوح لسيادة المملكة وموقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية.
وأكد ريك بعد تقديم أوراق اعتماده لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح للصحافة، موقف جنوب السودان الواضح بالنسبة لمشكلة الصحراء، معلنا وقوف بلاده بجانب المغرب في موقفه بخصوص هذه القضية.
وقال: "نحن مع سيادة المملكة المغربية، فنحن دولة ذات سيادة لا نقيم علاقات إلا مع دول ذات سيادة".
وأعرب الطرفان خلال هذا اللقاء عن سعادتهما بافتتاح سفارة جنوب السودان بالمغرب، وعن أملهما في تقوية العلاقات بين البلدين لما فيه خير الشعبين الشقيقين.