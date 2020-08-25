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الرئيسية | سياسة | بوريطة يستقبل السفير الجديد لدولة الإمارات المتحدة

بوريطة يستقبل السفير الجديد لدولة الإمارات المتحدة

بوريطة يستقبل السفير الجديد لدولة الإمارات المتحدة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 18:25

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، العصري سعيد أحمد الظاهري، الذي سلمه نسخا من أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الملك محمد السادس، وفق ما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

يذكر أن العصري سعيد أحمد الظاهري سبق له أن شغل منصب سفير مفوض فوق العادة لبلاده لدى المملكة المغربية من 2011 إلى 2016، علاوة على مناصب أخرى، لاسيما سفير مفوض فوق العادة لبلاده لدى مملكة البحرين، والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - لحسن الثلاثاء 25 غشت 2020 - 18:48
مرحبا بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. فأنت بين أهلك واشقاءك. ووزير الخارجية بوريطة هو لسان القصر وهو يعكس مواقف المملكة على الصعيد الدبلوماسي ولا وجود لغيره داخل الحكومة. مرة أخرى نجدد الترحاب بك يا سعادة السفير. وندعو لك بالتوفيق لما فيه صالح البلدين الشقيقين.
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-112
2 - عاصم الثلاثاء 25 غشت 2020 - 18:56
الامارات العربية المتحدة شريك مهم للمملكة المغربية وجب توطيد العلاقات معها لما فيه مصالح البلدين..
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-66
3 - amaghrabi الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:00
اتمنى لسعادة السفير مقاما طيبا في بلاد نا الحبيبة وان تفتح صفحة جديدة في علاقاتنا الاخوية وتبنى على ركائز الاخوة الصادقة والمصلحة المشتركة للبلدين والتغاضي عما يشوش من حين الى اخر على العلاقات التي كانت دائما طيبة وجيدة وان شاء الله العثرة البسيطة التي وقعت بيننا وبين اشقائنا في الامارة تدخل في المقولة المغربية"كل عثرة فيها خيرة" واعتقد ان حكام المغرب والامارات يمتازون بالمنطق السليم والتحليل الملموس للواقع الملموس
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-62
4 - العياشي الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:25
مرحبا بسعادة السفير الإماراتي في بلده الثاني المغرب، ونسأل الله تعالى أن تكون عودتكم فاتحة خير ونماء وازدهار للعلاقات الإماراتية-المغربية، تلكم العلاقة التي أسست من أول يوم على الصدق والوفاء والثقة والعمل الجاد.
رحم الله الشيخ زايد الخير، وبارك في جهود أبنائه الكرام...
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-18
5 - محمد لعيوني الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:26
رسالة الى حكام الامارات انه لا مفر من علاقات قوية مع المغرب. وهل والدهم الشيخ زايد بن نهيان كان مخطئء حين جعل من المغرب وطنه التاني.
ليعلم السادة الامراء ان مكانة والدهم في قلوبنا نحن المغاربة لن تنمحي ابدا وندعو له بالرحمة وسائر حكامنا.
ما حك جلدك متل ظفرك. فنحن اخوة دائما .نتمنى مع هدا السفير الجديد القديم ان تعود المياه الى مجاريها.
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5
6 - مغربي وافتخر بمغربيتي الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:28
مرحبا بسفير الامارات العربية الجديد كأس سفير بشرط أن يحترم القواعد الديبلوماسية الدولية وأن يحترم سيادة وشعب هذا الوطن وأن يعمل على توطيد العلاقات الاخوية بين الاشقاء العرب وأن لا يتدخل في شؤون الدولة المضيفة .ونتمنى له عمل ومقام جيد بين اشقاءه العرب .
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-2
7 - م روان الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:29
مرحبا بالسيد السفير انت في بلدك التاني .احترم قانون البلد المضياف والتزم بالاعراف الديبلوماسية وأبعد قدر ما استطعت عن شؤون البلاد السياسية والاجتماعية ولك منا مقاما طيبا.
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0
8 - عرفة الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:36
الى محمد لعيوني
العلاقة جيدة مع الامارات و لم تنقطع ، فقط ابتعد عن كلام قناة الجزيرة و اخوانها .
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