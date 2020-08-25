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كُتّاب وآراء
بوريطة يستقبل السفير الجديد لدولة الإمارات المتحدة
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، العصري سعيد أحمد الظاهري، الذي سلمه نسخا من أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الملك محمد السادس، وفق ما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
يذكر أن العصري سعيد أحمد الظاهري سبق له أن شغل منصب سفير مفوض فوق العادة لبلاده لدى المملكة المغربية من 2011 إلى 2016، علاوة على مناصب أخرى، لاسيما سفير مفوض فوق العادة لبلاده لدى مملكة البحرين، والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
رحم الله الشيخ زايد الخير، وبارك في جهود أبنائه الكرام...
ليعلم السادة الامراء ان مكانة والدهم في قلوبنا نحن المغاربة لن تنمحي ابدا وندعو له بالرحمة وسائر حكامنا.
ما حك جلدك متل ظفرك. فنحن اخوة دائما .نتمنى مع هدا السفير الجديد القديم ان تعود المياه الى مجاريها.
العلاقة جيدة مع الامارات و لم تنقطع ، فقط ابتعد عن كلام قناة الجزيرة و اخوانها .