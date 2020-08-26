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الرئيسية | سياسة | برلمانيون يقترحون "سنة بيضاء" لتجنب خطر السنة الدراسية القادمة

برلمانيون يقترحون "سنة بيضاء" لتجنب خطر السنة الدراسية القادمة

برلمانيون يقترحون "سنة بيضاء" لتجنب خطر السنة الدراسية القادمة
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: عماد السنوني)
الأربعاء 26 غشت 2020 - 17:00

طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، المغرب باللجوء إلى سنة بيضاء لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وذلك في غياب الاستعداد للدخول المدرسي، مشيرا إلى أن البلد عاش سنة بيضاء سنة 1971، "ولم يقع أي شيء، فبعدها تابعنا مسارنا بشكل عادي".

جاء ذلك ضمن اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال استجابة للطلبات المقدمة من الفرق والمجموعات النيابية لمدارسة الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني المقبل 2020- 2021، وامتحانات السنة الأولى باكالوريا وكذلك الامتحانات الجامعية.

وقال برلماني عن الفريق المعارض أمام الوزير أمزازي: "سنة بيضاء أفضل من سنة تقتل الأمة، إذ ستصبح سلامة المواطنين في خطر"، مطالبا على الأقل بتأجيل الدخول الدراسي بشهر أو شهرين، وتكييف الدروس خلال ما تبقى من السنة.

وفي وقت طالب البرلماني عن فريق "البام" بتأجيل الدخول المدرسي حتى يكون التأهيل كاملا لضمان تكافؤ الفرص، سبق للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن تفاعل مع قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المتعلق بكيفية الدخول المدرسي والجامعي الحالي، معتبرا إياه "عاكسا لتهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها ومتسما بالغموض".

ونظرا لما سيخلقه هذا القرار من ارتباك في صفوف مكونات أسرة التعليم، وكذا أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، دعا المكتب السياسي لـ"البام"، في بلاغ رسمي له، الحكومة إلى تأجيل الدخول المدرسي مدة أربعة أسابيع، إلى حين اتضاح الرؤية بشأن الحالة الوبائية.

وفي ما يخص خيار التعليم عن بعد، أشار المكتب السياسي ذاته إلى أن "عددا كبيرا من التلاميذ، وخاصة المنتمين إلى العالم القروي، لم يتمكنوا في نهاية الموسم الدراسي الماضي من مواكبته بالشكل المطلوب، لعوامل تقنية وواقعية، وكذلك إكراهات تنموية بنيوية عديدة مازال العالم القروي يواجهها؛ ولهذه الأسباب كلها فإن اقتراح التأجيل من شأنه إتاحة الفرصة لكافة أطراف العملية التربوية لاتخاذ القرار الصحيح والمناسب".

ورفض وزير التربية الوطنية فكرة تأجيل الدخول المدرسي التي نادى بها الكثيرون، على اعتبار أنه من السهل اتخاذ القرار، لكن له آثارا سلبية، وخصوصا على التلاميذ، متسائلا: "ماذا سيفعل التلاميذ في هذه الحالة؟ وما اتخذته الوزارة يربط التعليم بالحالة الوبائية التي إن تحسنت ستعود الدراسة إلى طبيعتها؛ وإن تدهورت سيتم اعتماد التعليم عن بعد".

واعتبر أمزازي أن آثار توقف الدراسة على التلاميذ أخطر من الجائحة في حد ذاتها، وذلك وفق دراسات دولية، ومنها دراسة للأمم المتحدة؛ لكون التوقف في فترة الصيف لوحده يساهم في نقص التحصيل الدراسي بنسبة 30 في المائة، معتبرا أن "القرار الأول هو دخول دراسي وجامعي في توقيته العادي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - سمير الأربعاء 26 غشت 2020 - 17:07
الوزير : راه أنا باغي تأجيل الموسم وأصحاب المدارس الخاصة مابغاوشي توحشو الفلوس
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2 - مناسبة الأربعاء 26 غشت 2020 - 17:07
عسوا ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ربما سنة بيضاد مناسبة لتقويض توغل لوبي التعليم الخصوصي
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3 - مريم الأربعاء 26 غشت 2020 - 17:08
نعم إن هذا هو الحل لتجاوز هذه المحنة
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2
4 - يوسف الأربعاء 26 غشت 2020 - 17:08
رأى صائب. يجنبنا الاسوآ في قادم الأيام. لن نرسل فلذات كبذنا إلى الجحيم. الانفلونزا تكون أخطر في فصلي الخريف و الشتاء.
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5 - nawaf الأربعاء 26 غشت 2020 - 17:08
يجسون نبض المطالبات و عينهم على تأجيل الانتخابات لجعلها سنة أخرى سوداء على الشعب
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6 - شهيد بومريت الأربعاء 26 غشت 2020 - 17:09
لا نريد سنة بيضاء ياسيد أمزازي لأننا زدنا عمرا وتعقدنا فلمنازل بغينا الدراسة
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7 - الحاج علي الأربعاء 26 غشت 2020 - 17:09
جات معك بغيتي يبقا الشعب أمي باش تضمن الكرسي. لا اسيدي مبغيناش " سنة بيضاء" بغينا يقراو وليداتنا. لكن مع توفير الظروف المناسبة. مدارس نقية مجهزة واسعة...لكن أخبار فراسكم فلوس داكشي. معدناش...يالله عندنا ديال الانتخابات والأحزاب وتقاعد البرلمانيين
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8 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الأربعاء 26 غشت 2020 - 17:10
سنة بيضاء ستقضى نهائيا على مستقبل التلميذ خاصة وانه في السنة الماضية تلقى جزءا من المقرر وما تبقى ذهب في مهب الريح ربما تأجيل الدخول بشهرين اوثلاثة يكون أفضل في انتظار ظهور معجزة اللقاع الذي ينتظره الجميع فقط حفاظا على صحة ابنائنا والمدرسين على حد سواء
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9 - الاسبقية للراجلين الأربعاء 26 غشت 2020 - 17:10
دول فيها حالات بالملايين وهيبداو القراية,niveau في المغرب طايح وباغين تكملو ب année blanche
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10 - zaid الأربعاء 26 غشت 2020 - 17:10
هنا باش تعرف المستوى الذهني والمعرفي عند البرلمانيين المغاربة
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11 - مراقب الأربعاء 26 غشت 2020 - 17:10
اقتراح غبي من اغبى الاغبياء هذه هي الكفاء والاحترافية في ايجاد الحلول ايها اللصوص بنقاص من هذ البرلمان بفس الوجوه منذ التسعيينيات
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12 - فقير مغربي الأربعاء 26 غشت 2020 - 17:11
تنازلو لينا بالراتب ديالكم راه ككنتو كيف ماكنتو ماكين والو وراه ديما .والا بغيتو سنة بيضا حنا ديما سنوات كحلة بالنسبة لنا نحن الفقراء .
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13 - visiteur الأربعاء 26 غشت 2020 - 17:11
البرلمانيين المغاربة هاد الشي اللي خاسهوم . سنة بيضاء و النوم.
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14 - fadio الأربعاء 26 غشت 2020 - 17:11
لاعلاقة لنا بالدراسة الدولية حيث لامجال للمقرنة لا فالوعي ولا فالمدارس ولا فالمؤطرين للاسف كاع لي دارو الاوروبيين ديرو بحالهم مافيها باس ولكن وجدو البنية التحتية واراك للفراجة حتا اغلب الاسلتذة كيتنقلو فالطاكسيات اكثر مت جوج طاكسيات اقصد لي كيقريو فالعروبيا خارج كازا مافكرتي اسي المسؤول فعذ الفئة هي غادي دير لهم الطرنسبور خاص لتحميوهم وكيفاش غادي تحميو لي فالعروبيا ايلى دخل الفيروس يقرى هههه معاهم عن طريق شي استاذ جاي من شي بلاصة حامل الفيروس وماكظهر عليه اعراض الوضع خطير جدا
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15 - 1-0 الأربعاء 26 غشت 2020 - 17:11
دبا هادي هي التفلية والا فلا مرة يقولك كاينة مرة لا يعني غيخليونا حتا نشريو الكتوبة ويقولك مكاينش
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