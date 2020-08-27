الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

هسبريس من الرباط

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان - قطاع العلاقات مع البرلمان تعيين علي السهول، مديرا للموارد والدراسات والنظم المعلوماتية.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين محمد طاهري، مديرا للتعليم العالي والتنمية البيداغوجية، وجميلة العلمي، مديرة للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. وعلى مستوى وزارة الصحة، تم تعيين بوشرى مداح مديرة للأدوية والصيدلة، أما على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء فقد تم تعيين لحسن معزيزي، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية.

أما على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فتم تعيين ابتسام جبران، مديرة للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان، وعلى مستوى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة -قطاع البيئة، تم تعيين محمد بروي، مديرا للمراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية.