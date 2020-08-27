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الرئيسية | سياسة | الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
هسبريس من الرباط
الخميس 27 غشت 2020 - 22:28

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان - قطاع العلاقات مع البرلمان تعيين علي السهول، مديرا للموارد والدراسات والنظم المعلوماتية.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين محمد طاهري، مديرا للتعليم العالي والتنمية البيداغوجية، وجميلة العلمي، مديرة للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. وعلى مستوى وزارة الصحة، تم تعيين بوشرى مداح مديرة للأدوية والصيدلة، أما على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء فقد تم تعيين لحسن معزيزي، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية.

أما على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فتم تعيين ابتسام جبران، مديرة للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان، وعلى مستوى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة -قطاع البيئة، تم تعيين محمد بروي، مديرا للمراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - وكواك الحق الخميس 27 غشت 2020 - 22:35
و الله أمر الحكونة يضحك ( من كثرة الهم )
في زمن كورونا و الأزمة وصلت لعظم المواطن يتكلمون عن مناصب عليا بدل التقشف و الوقوف في صفنا نحن الشعب
انتهى الكلام
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21
2 - يوسف#مقهور الخميس 27 غشت 2020 - 22:44
العجب هذا
لديكم الوقت للتعيينات والترقيات وليس لديكم الوقت للبث في ملف السياحة والصحة والتعليم.
السياحة قاطرة دافعة للاقتصاد الصغير .. ولا وقت لديكم. لعن الله النجوى الخاوية!
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11
3 - الوطنية الخميس 27 غشت 2020 - 22:53
نموت ونعيش ونعرف كيف يتم انتقاء هؤلاء الأشخاص الذين يتم تعيينهم في المناصب العليا في وقت كل الناس ملهية بموضوع الجائحة ولا احد سمع عن مباريات فتحت لهذه المناصب ف الاحزاب قبل خروجها من الحكومة توزع الكعكة فيما بينها وأبناؤنا الذين يرفضون التحزب ليهم الله هو الأول والآخر ياخذ الحق فيهم
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21
4 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 27 غشت 2020 - 22:54
غريب أمر هؤلاء كان شيء لم يحدث الشعب يكافح ويناظل من أجل القضاء على الجائحة والحكومة الموقرة ماضية في طريقها على الرغم من أنها على علم أن مالية الدولة غير قادرة على تحقيق الأهداف التي رسموها التقرير المالي المعدل للقانون المالي أشار إلى التقشف واليوم نتفاجا بتوضيفات في المناصب العليا والأمس قيل انهم استفادوا في مناصب ثمينة تحت عنوان ضبط الكهرباء الله أعلم
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12
5 - سي عمار البونتي الخميس 27 غشت 2020 - 22:54
تعيينات في مناصب عليا؟؟؟؟ زعما اشنو؟ فاش؟ الوزيعة؟ الكعكة السهلة ديال الشعب المغربي؟ اشنو زعما؟ مناصب عليا؟ يعني ماذا؟ يصنعون القطارات و السيارات و البواخر و الحواسيب و الاجهزة الطبية لتصديرها مثلا؟؟؟؟
تعيينات في مناصب عليا؟ ووووووااااا برنامج هذا كبير و مهم و عظيم و عبقري وووووووو/ هذا الشي فاش قافزين: مناصب عليا؟ يصنعون اجهزة هواتف خارقة تدر الملايير من العملة الصعبة؟؟
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13
6 - HASSAN الخميس 27 غشت 2020 - 22:55
وزارة داخل وزارة كتاب عامون مستشارون مدراء رؤساء مصالح رؤساء اقسام الخ والنتيجة صفر حصيلة كالمعتاد
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12
7 - خالد الخميس 27 غشت 2020 - 22:56
فلوس اللبن كلاهوم زعططو بصاحتكم عيشوا وتبرعوا الحساب ماشي في الأرض
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13
8 - مواطن الخميس 27 غشت 2020 - 23:02
يقتصر دور المحكومة البوجادية على توزيع هبات الريع السياسي لا غير؛ وا حصرتاه !
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9 - عبدالإله الخميس 27 غشت 2020 - 23:23
الحكومة أوقفت كل الترقيات و في جميع القطاعات للموظفين و الأساتذة و الآن يرقوا الرؤوس الكبيرة في مناصب عليا. هذا ما يسمى الكيل بمكيالين. فهذه عادتهم دائما يحتقرون المواطن العادي و يرفعون من قيمة الآخرين.
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10 - rachida الخميس 27 غشت 2020 - 23:27
السلام عليكم.يا سلام فلوس المناصب العليا وفلوس الوزراء والبرلمانيين وفلوس دعم الأحزاب وقت الإنتخابات وفلوس دعم لارام لي لإعطاء أموال هذا الدعم للربابنة وغير وغيرو كاينين موجودين على الجهد.غير فلوس الفقير فهاد الفترة الحرجة لي فقد فيها العمل ديالوا بسبب هاد الجائخة هما لي ماكاينين.ضحكتو علينا بألف درهم في ثلات الشهور الأولى لي ماكافيا إتخلص بها حتى الكراء هو لخر والباقي سايرين كاتفرقو فيه ييناتكم.وكلنا عليكم الله.شردتو الفقير كثر ما هو مشرد وكون ماشي الناس لي كاريا عندهم هما اللي دارو في الخير ودوزوا لي الوفي من عندهم الله إجازيهم بخير كون حتى خبار هاد الدنيا مانسيق ليهم الخبار.كون غانكون بحال إلا عايشا في ايامالجاهلية .أنا بعد ما نسمح ليكم حتى الغدا قدام الله يا مجموعة الشلاهبية.يا لي كاتقولوا على ريوسكم تيار إسلامي والإسلام بعيد عنكم كل البعد.هذا ماكان
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11 - Amin الخميس 27 غشت 2020 - 23:29
حكومة فاشلة و متناقضة في تصريحاتها فان تصدروا قرارات تعيين في مناصب سامية في هذه الظرفية الحرجة التي يمر منها المغرب و تصرحون انه تم تجميد مناصب الشغل ينم على الانتهازية التي تتعاملون فيها مع تدبير الشأن العام المواطنون يعانون يا أيها الوزير الأول لهذه الأسباب لم و لن نصوت و ستدعوا للمقاطعة لانكم تخدمون فقط مصالحكم فلماذا تقولون ان الدولة أعطت كل شيىء للتعامل مع الحاىحة بالله عليكم 800dh فقط لبعض المواطنين و الغالبية تعاني كارثة اقتصادية و اجتماعية بسبب الإغلاق الثاني و تأتون و ترصدون ميزانية ضخمة لتعيينات المغرب في غنى عنها حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم يا تجار الدين و كل من تحالف معكم من انتهازيين و وصوليين لإهدار المال العام
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