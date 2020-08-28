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الرئيسية | سياسة | وزير الخارجية اللبناني يبدي امتنانه لمساندة الملك

وزير الخارجية اللبناني يبدي امتنانه لمساندة الملك

وزير الخارجية اللبناني يبدي امتنانه لمساندة الملك
هسبريس من الرباط
الجمعة 28 غشت 2020 - 18:00

أعرب شربل وهبة، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تقدير وامتنان لبنان لمبادرة الملك محمد السادس الداعمة له في محنته عقب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من غشت المنصرم.

وأكد الوزير اللبناني في لقاء جمعه بامحمد كرين، سفير المملكة المغربية في لبنان، أن المساعدات المغربية ساهمت بشكل كبير في تضميد جروح اللبنانيين، شاكرا الملك على دعمه المتواصل.

المسؤول الحكومي اللبناني لم يفوت الفرصة دون التنويه بمستوى وجودة الخدمات الطبية النوعية التي يقدمها المستشفى العسكري المغربي للمتضررين اللبنانيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - salimo الجمعة 28 غشت 2020 - 18:11
هذا واجب بين الخوة واخا نكون محتاج تعاوني ونعاونك وهذا من شيم النبلاء والكرماء صحيح واخا الوضح حرج عندنا وعندكم ولكن المساعدة واجبة وضرورية ليس امرا ولكن فظلا وتكرما ((وسعداتك أفاعل الخير هالازمة تهدنة عندهم وماذكرو خير خير ونبل وشكر ملكنا العالي حفظه الله وادام نصره))هكذا خص الحكومة ديالنا دير باش تتعاون فيما بينها قلبا وقالبا ماشي كلها كيجر الحبل لجيهتو استسمح هذي حقيقة
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15
2 - N.H الجمعة 28 غشت 2020 - 18:13
بماذا سينفع المغاربة الإمتنان!!!!!خيرنا يديه غيرنا السياسة العمياء
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-30
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