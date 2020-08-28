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كُتّاب وآراء
وزير الخارجية اللبناني يبدي امتنانه لمساندة الملك
أعرب شربل وهبة، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تقدير وامتنان لبنان لمبادرة الملك محمد السادس الداعمة له في محنته عقب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من غشت المنصرم.
وأكد الوزير اللبناني في لقاء جمعه بامحمد كرين، سفير المملكة المغربية في لبنان، أن المساعدات المغربية ساهمت بشكل كبير في تضميد جروح اللبنانيين، شاكرا الملك على دعمه المتواصل.
المسؤول الحكومي اللبناني لم يفوت الفرصة دون التنويه بمستوى وجودة الخدمات الطبية النوعية التي يقدمها المستشفى العسكري المغربي للمتضررين اللبنانيين.