مجلس الحكومة يدرس قانون إصلاح القرض الشعبي

هسبريس من الرباط

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، ليتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتحديد تركيبة وطريقة عمل لجنة قيادة برامج الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية، والثالث بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها.

وسيختم المجلس أشغاله، وفق البلاغ الرسمي ذاته، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.