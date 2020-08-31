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كُتّاب وآراء
مجلس الحكومة يدرس قانون إصلاح القرض الشعبي
ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، ليتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتحديد تركيبة وطريقة عمل لجنة قيادة برامج الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية، والثالث بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها.
وسيختم المجلس أشغاله، وفق البلاغ الرسمي ذاته، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
انتوما نصبو بعضياتكم والمناصب العليا وولاد الشعب اقطعو اعليهم الخبز، السي العثماني بغا 3 سنوات ابلا وضيفة اوخلا الشباب يرمي روحو فالموحيطات كلشي كلاه الحوت الا من رحم ربي
عند الله عز وجل الملتقى
انشري من فضلك
يعني عفا الله عما تم نهبه وسرقته طيلة عشرات السنين !! مثل هذه الموسسات يجب تحريرها للخواص لان الدولة لا يمكن ان تكون مقاول اوبنكي او رجل اعمال وعليه يجب بيع جميع المقاولات التجارة كالقطارات والطائرات ونقل البضاءع والفنادق فهذه الموسسات داءما مفلسة بشكل غريب تنهب اموالها ومداخلها وتورث لعائلات بعينها !في اطار الريع مقابل الولاء !!
الدولة يجب ان يختصر دورها في الامن والعدل والدفاع والخدمات العمومية غير المؤدى عنها كالحالة المدنية والبطاقة الوطنية