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الرئيسية | سياسة | "النواب" يواكب الرؤية الاجتماعية الملكية بإحداث مجموعة موضوعاتية

"النواب" يواكب الرؤية الاجتماعية الملكية بإحداث مجموعة موضوعاتية

"النواب" يواكب الرؤية الاجتماعية الملكية بإحداث مجموعة موضوعاتية
هسبريس من الرباط
الاثنين 31 غشت 2020 - 16:00

أعلن مجلس النواب إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص بالمنظومة الصحية، وهي اللجنة المفعلة لخطاب الملك محمد السادس حول التغطية الاجتماعية التي ستنطلق السنة المقبلة.

وكان الملك محمد السادس اعتبر أنه حان الوقت لإطلاق عملية تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة، خلال السنوات الخمس المقبلة، داعيا في خطاب الذكرى الحادية والعشرين لتربعه على العرش إلى "الشروع في ذلك تدريجيا ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط".

وأوضح الجالس على عرش المملكة أن هذا البرنامج يجب أن يهم، في مرحلة أولى، تعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، قبل توسيعه ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.

وفي هذا الصدد عقدت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص بالمنظومة اليوم الإثنين اجتماعا برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، خصص جدول أعماله لموضوعي المهام ومنهجية العمل.

بلاغ لمجلس النواب أكد أن رئيس المجلس سجل أن عمل هذه المجموعة يندرج في إطار مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة، ويستجيب إحداثها لراهنية القطاع الصحي ببلادنا الذي أضحى يحتل الصدارة في أجندة الدولة والمؤسسات المعنية، مستعرضا المنظور الملكي حول المنظومة الصحية والعناية التي يوليها عاهل البلاد لمنظومة الحماية الاجتماعية عموما، ولصحة المواطنين على وجه الخصوص.

المشاركون في الاجتماع سجلوا أهمية التشريعات الصحية كأحد مدخلات الإصلاح الأساسية، التي على الرغم من تنوعها مازال تحسينها وتجويدها يُعد مطلبا ملحا للفاعلين في القطاع الصحي، سواء من حيث القانون الإطار أو ممارسة المهنة أو التغطية الصحية أو المهن شبه الطبية أو الهيئات والمؤسسات المعنية، مشددين على أهمية المبادرات التي قدمتها مكونات المجلس في شكل مقترحات قوانين، ومذكرين بمضامينها الأساسية، خاصة ما تعلق بإشكاليات الولوج إلى العلاج والتغطية الصحية والموارد البشرية والتفاوتات الجغرافية والاجتماعية ومزاولة المهن الطبية وحوادث الشغل ومدونة الأدوية والصيدلة، بالإضافة إلى مبادرات تشريعية تروم إحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة الذي نص عليه القانون الإطار.

وشدد المشاركون على ضرورة التشخيص الدقيق للمنظومة والبحث على الاختلالات وتسليط الضوء على الإشكالات والحاجيات التشريعية؛ وذلك من خلال جلسات استماع تنظمها المجموعة وأيام دراسية وتواصلية تكون أساسا وقاعدة لبناء وعي جماعي إصلاحي للمنظومة الصحية في مختلف تجلياتها وامتداداتها المهنية والبشرية والجغرافية.

وفي إطار استشراف وتنظيم عمل المجموعة، حددت أهدافها الإستراتيجية عبر مجموعة من المحاور، تخص الجانب التشريعي، والجانب المادي، من خلال البنيات التحتية، والجانب البشري عبر الموارد البشرية والخصاص المسجل، والجانب المجالي عبر تحقيق العدالة المجالية في الوصول إلى العلاج، وجانب الحكامة وتدبير البرامج المتعلقة بالقطاع الصحي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - محمد الاثنين 31 غشت 2020 - 16:10
"النواب" يواكب الرؤية الاجتماعية الملكية بإحداث مجموعة موضوعاتية

هادي هي ثم عقد اجتماع طارئ من أجل مناقشة بناء تصور زمكاني فيما يخص الحالة السوسيو اقتصادية وتفعيل مبدأ الموازنة وتقريب المواطن من الإدارة
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13
2 - خالد F الاثنين 31 غشت 2020 - 16:24
هذا المشروع الملكي يجب أن ينجح، لهذا فإن العمل باللجان التقليدية إهدار للوقت والمال وتبديد لرؤية ملكية مليئة بطموحات المواطنين، لكي نكون عمليبن، نفس النظام يوجد في فرنسا ويعتمد على1- CPAM (الضمان الاجتماعي) 2- la CAF صندوق التعويضات العائلية 3-ومصلحة الضرائب، 4- ونظام معلوماتي قوي ينسق بين هذه الإدارات فحتى وإن أدليت بمعلومات مغلوطة بسوء نية فإنك لن تستطيع لأن المعلومات الصحيحة مسجلة لدى هذه المصالح التي تكمل بعضها،
من ينتقد عليه أن يطرح أفكارا وحلولا واقعية وليست أردوغانية.
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-6
3 - مول البندير الاثنين 31 غشت 2020 - 16:25
هههههه واش فهمتوا يا الإخوان من هاد العنوان "النواب" يواكب الرؤية الاجتماعية الملكية بإحداث مجموعة موضوعاتية. ايوا بقاو تسناو و تحلموا يا المغاربه. ها وجهي الا جاتكم شي حاجه. أنا شخصيا فهمت القالب منذ اكثر من عشرين سنه و هاجرت الى بلاد العم سام ، و الان احمد الله مواطن محترم لدي كل من اتمناه لان لدينا دوله بمعنى الكلمه و ليس زريبه القوي ياكل الضعيف و كل من يتفوه بكلمه حق يذهب الى السجن. تحيا الديموقراطية
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6
4 - ملاحظ الاثنين 31 غشت 2020 - 16:25
و الله لو انهم اغلقوا هذا المجلس و مجلس المستشارين و تم توفير الاموال الطائلة التي يستهلكونها . انتم عالة على هذا الشعب !
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9
5 - المعنى الخاوية الاثنين 31 غشت 2020 - 16:27
الدلالة المعنى الدلالة المعنى هل هناك شيء مادي ملموس الهدرة الهدرة
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4
6 - خشب مسندة الاثنين 31 غشت 2020 - 16:31
كفانا من لغة الخشب التي لا تسمن . باراكاو متخليو لمغاربة غير كيحلمو بغد جديد الشعوب تريد افعال وليس اقوال
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5
7 - Taxi drvr الاثنين 31 غشت 2020 - 16:34
مجدر كلام في كلام في شفوي الله يدوي هاوجهي هوجهكم الىعملتو شي حاجه في مصلحت المواطن البسيط حزب لبجدا شعارات وعود اول منزل رجلو في منابع القرار استولى اتباعه تبيعات عشيقات عشاق عل كل مناصب وتعينات ولوظائف بعده اد ليهم في الاجره تعويضات متيازات منح لولدات ديبلاصمات ترقيات ان كموظف مغربي مجار 22ينه مالعمل أجرني فينفس منصب لاتتجاوز 6000درهم مع تعويض عن تنقل و1700درهم وتعويض عن سكن 1500درهك بينم بنكران رفع قيمت تعويضات ال 5000سكن 3000تنقل ديبلاصمات من 3000ال 5000ال 10الف درهم يعني ملاير دراهيم وملاير لمقاصه وملاير زيادات في ثمن لغزوال واشطر كهرما اتجهت لجيوب الخليه واتباع والعشيقات زد تمدرس بجامعات تركيه حوالي 390 طالب ينتمو لحزب لبجدي يدرسون بجامعات تركيه تابعه لادروغان مقابل بيع المغرب لتركيا ثقفيا فنيا صناعيا تجاريت اقتصاديا وانتشا الاخون الدين يتغنو َيقدسو نووسين يعني الوضع كارثي بكل مقايس بطاله فقر تسريح حوالي 1مليون ونصف من عمال طكسي كبير رباط سلا يشغل حوالي 30الف ساذق اليوم تقلص لعدد ال ربع بسبب تأمين عن مقاعيد 12000درهم ضرايب جبيات غزوال فدونج صيانه وفرضتهم عليهم 4مقاعيد واش عندكم
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0
8 - وكواك الحق الاثنين 31 غشت 2020 - 16:38
النواب ... لا جديد يذكر
أشهد نواب بريطلنيا و غيرها مكتظون و يناقشون أمور بلادهم غير مكترثين بالفيروس و لا يهمهم سوى مصلحة الشعب
و أرى نوابنا بالبرلمان بضع أفراد و بينعم 20متر تباعد ( زعما خايفين من كورونا ) بأفضل الماسك و أغلاها ffp2 . زعما غادي يدسرو عملية جراحية ... و لا يدافعون على الشعب أبدا
دوريات الحجر و الدخول المدرسي ...تمرر و هم في سباتهم...
و حسبنا الله و نعم الوكيل
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4
9 - محمد أيوب الاثنين 31 غشت 2020 - 16:42
عن الاجتماعات:
ما لا يعلمه الكثيرون هو أن أعضاء البرلمان يستفيدون من تعويضات عن حضور الجلسات،وتشمل التعويضات الاكل والمبيت والوقود واستعمال الهاتف..الخ بمعنى أن كل نائب يستفيد من هذه الامتيازات حسب المسافة بين دائرته الانتخابية والعامة الرباط...وللعلم فإن كثيرا من السادة النواب يتوفرون على سكن بالعاصمة،ومع ذلك تجد أغلبهم يملأون استمارات المبيت والاكل..خلاصة القول أن ميزانيات ضخمة تصرف على حضور اجتماعات البا. رلمانيين...ولو تم توجيه هذه الميزانيات الضخمة لتغطية جزء من نفقات مواجهة جائحة كورونا لكان أفضل من توجيهها إلى جيوب هؤلاء السادة الذين أظهروا فشلا ذريعا في مهامهم...ومهما تشكلت من لجان فإنها لن تأتي بجديد يذكر يفيد المواطن...فإذا أردت إقرار مشروع ما فبادر بتشكيل لجنة له...هكذا يقولون... مع الاسف نحن لا نستفيد من الذين لديهم ديموقراطية حقيقية تكرس مؤسساتها لخدمة المواطن لأن النائب عندنا لا يحس بأنه مسؤول أمام هذا المواطن...هنا مربط الفرس كما يقولون.. وعليه لا ننتظر جدوى من أية لجنة موضوعاتية او غير موضوعاتية...نطلب فقط تقشف برلماننا وتضحية أعضائه ببعض تعويضاتهم لفائدة المواطن..
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3
10 - حلم الاثنين 31 غشت 2020 - 16:48
"النواب" يواكب الرؤية الاجتماعية الملكية بتقليص عدد النواب والحد مع الريع بإلغاء معاشات البرلمانيين وتقليص عدد الوزراء آنذاك أعترف بدور البرلمان
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2
11 - Moulin Chicago الاثنين 31 غشت 2020 - 16:50
حياتنا كلها كدب و نفاق شعب ينتظر عقلاء يحكمونهم و يرعونهم . لاكن لا وجود للمعقول . و لا أريد أن أدخل في التفاصيل و السلام
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0
12 - أرطغرل الاثنين 31 غشت 2020 - 16:52
مبقتيش في التشريعات والخطبات راه من عهد الاستعمار وحنا من قانون لدستود لتجديد لمنظومة.... بلا جدوى كولشي تيضرب على مصلحتو ومصلحت ولدو باعو الوطن باسم الديمقراطية وحلبو الخيرات ديالو ومخلو المواطن غير المشاكل والمحاين الله يخد الخق
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13 - HASSAN الاثنين 31 غشت 2020 - 16:54
الاموال التي تصرف على رواتب كثرة المجالس دون جدوى كان من الاجدر ان تضخ في ميزانية الصحة .فكما هو معروف ميزاني الصحة تساوي ميزانية مستشفى مرسيليا بفرنسا إذا فما الجدوى من التغطي الصحية على الاوراق فقط ونحن ليست لنا مستشفيات في المستوى
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14 - ملاحظ الاثنين 31 غشت 2020 - 16:57
لم يستطيعو توفير التغطية الصحية،للأطباء والمحاماة والأشخاص الطبيعيين الذين يستطيعون الأداء عن أنفسهم، ومابالك بباقي الفئات؟!!!!!!!! لا اظن ذلك.
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15 - Ait nayo الاثنين 31 غشت 2020 - 16:58
أضن بحكم الضرفية الحالية هناك احتمالين اما ان سيقومون بتقليص عدد النواب و تبعاتهم من مصاريف و تكاليف التي ثتقل كاهل الدولة و اما سيقومون بالاقتراض من الخارج لضمان هههه قوتهم اليومي وهدا احتمال وارد 100% لأن الوطنية عندهم تساوي أزمة مصالح
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16 - مواطن2 الاثنين 31 غشت 2020 - 17:09
الصورة معبرة عن برلمان الامة.اجتماع بحضور اقل من 10 منتخبين هذا اذا كان نظري سليما.حتى الصورة اختصرت الفضاء وركزت فقط على الحاضرين. قد تكون الجائحة هي السبب.لكن مع مشاهدة برلمانات اوروبية الامر مختلف تماما.حضور كبير لمناقشة قضايا الامة وبحماس كبير .وبكل صراحة لا وجه للمقارنة بيننا وبينهم.فقد سبقونا بعقود كبيرة في كل المجالات.نتمنى فقط ان تكون اجتماعات المنتخبين مهما بلغ عددهم تصب في مصلحة الامة.
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17 - صلاح العلوي الاثنين 31 غشت 2020 - 17:10
النواب و البرلمانيين هم عالة على المجتمع. من الافضل حل هذه المجالس و توفيت هذه الميزانية الطائلة الى دار الايتام و المعاقين و المعوزين.
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